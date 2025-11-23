La Florești, noaptea trecută, a avut loc un furt de proporții dintr-un schimb valutar
Noi.md, 23 noiembrie 2025 12:00
Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, poliția a fost informată despre un furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești, notează Noi.md.Apelul a parvenit din partea unei companii private de pază, responsabilă de paza sediului respectiv. La fața locului, polițiștii au constatat dispariția unei sume mari de bani.{{848311}}Conform primelor cercetări, safeul era descuiat în momentul pă
Acum 30 minute
12:00
12:00
La tîrgul „EcoLocal SOCIAL”, organizat sîmbătă în capitală, zeci de meșteri - de la femei refugiate pînă la artizani din sate - și-au prezentat lucrările realizate manual, găsind aici atît aprecierea vizitatorilor, cît și sprijinul necesar pentru a-și continua activitatea.Olesea Babineț a venit în Moldova din Odesa, fugind din calea războiului. Împreună cu cei doi copii ai săi locuiește la chi
Acum o oră
11:30
În plin scandal de corupţie în care este implicat una dintre persoanele din cercul său apropiat, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat sîmbătă un audit care vizează sectorul apărării.„O decizie a fost pregătită privind o revizuire cuprinzătoare a companiilor de stat în domeniul apărării şi a contractelor aferente”, a declarat Zelenski pe Telegram, promiţînd că eventualele „încă
Acum 2 ore
11:00
În fața Casei Albe, președintele SUA a fost întrebat de jurnaliști dacă planul în 28 de puncte este „oferta finală” pentru Ucraina.„Nu, nici pe departe. Ne-am dori să obținem pacea, care ar fi trebuit să se instaureze cu mult timp în urmă.{{849803}}Războiul din Ucraina nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Dacă aș fi fost președinte, acest lucru nu s-ar fi întîmplat niciodată. Încercăm s
10:30
Bulgaria, Grecia și Vietnamul se confruntă cu ploi abundente și inundații, iar Italia, Elveția, Marea Britanie și Croația, sînt sub nămeți, și au parte de troiene și ninsori puternice.Ploile torențiale din sud-vestul Bulgariei au inundat case și străzi, cele mai mari pagube fiind în Petrich, unde s-au înregistrat aproape 50 de litri pe metru pătrat și grindină cît o nucă. Furtuni și ploi t
10:30
Specialiștii din domeniul siguranței alimentare atenționează oamenii să cumpere produse doar din locuri autorizate. Asta după ce, zilele trecute, la frontieră au fost depistate cinci tone de bomboane și 15 tone de pătrunjel și mărar, care conțineau substanțe periculoase pentru sănătate.Descoperirile au ridicat semne de întrebare atît în rîndul cumpărătorilor, cît și al vînzătorilor din piețe.
Acum 4 ore
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 23 noiembrie sînt:23 noiembrie — a 328-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 38 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:10 23 Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast şi CvartEvenimen
09:30
Seara trecută, patru indivizi au sǎrit la bǎtaie, în proximitatea unei kebǎbǎrii de pe strada Alba Iulia, la un echipaj de poliție.Dupǎ un foc de armǎ tras în aer și intervenția altor echipaje ale Inspectoratului de Poliție Buiucani, indivizii au fost calmați operativ.Aceștia au fost încătușați și reținuți pentru 72 de ore, notează Noi.md cu referire la canalul de Telegram Ungureanu 112.
09:30
Pentru astăzi, meteorologii promit cer variabil. Temperatura aerului va scădea cu cîteva grade.{{848952}} În unele zone sînt așteptate ploi slabe, iar în nordul țării, lapoviță.Vîntul va fi variabil, slab pînă la moderat.În unele zone și în regiuni limitate se va forma ceață slabă.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura aerului va ajunge la +7...+9 °C, în regiunile centrale va
08:30
Cercetările lui Victor Borșevici sînt înregistrate de NASA și suscită interesul oamenilor de știință europeni # Noi.md
Victor Borșevici nu este doar un filosof și diplomat, ci și autorul unor lucrări teoretice și experimentale în domeniul astrofizicii, care au fost înregistrate în bazele de date ale NASA.Modelele sale, care leagă mecanica cuantică, gravitația și structura Universului, au stîrnit interesul mediului profesional și au devenit subiect de discuție în cadrul unor forumuri științifice importante.
Acum 6 ore
07:30
Un studiu arată că pînă la 50.000 de asistente medicale ar putea părăsi Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, aruncînd sistemul în cea mai mare criză a forței de muncă din istorie.Premierul britanic Keir Starmer a promis că va reduce migrația netă, cu planuri de a-i obliga pe migranți să aștepte pînă la 10 ani pentru a cere stabilirea în Regatul Unit, în loc să ob
07:00
Dmitri Calac, despre soarta portului Giurgiulești: „Guvernul are obligația să organizeze audieri” # Noi.md
Redactorul-șef al ediției Logos-Press, Dmitri Calac, a comentat recentele informații privind achiziționarea de către România a portului liber internațional Giurgiulești. El și-a exprimat opinia în cadrul emisiunii „Федорова Show”.Potrivit lui Dmitri Calac, istoria portului Giurgiulești merită o atenție specială, deoarece în jurul acestuia au avut loc evenimente controversate de-a lungul multo
07:00
Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a avertizat piloții să adopte măsuri suplimentare de siguranță atunci cînd zboară în spațiul aerian al Venezuelei, invocînd deteriorarea climatului de securitate și intensificarea activității militare în regiune.Avertizarea, publicată vineri, precizează că amenințări nespecificate „ar putea reprezenta un risc potențial pentru aeronave la toate al
06:30
Colegiul de Criminologie, Administrare și Drept “Valeriu Bujor” a organizat vineri o nouă ediție a Galei Bobocilor, un eveniment dedicat celebrării tinerilor care se remarcă prin rezultate excelente, implicare civică și dorința de a contribui la o comunitate responsabilă și sigură.Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Preturii Ciocana, partener activ în promovarea educației și susținerea in
Acum 8 ore
06:00
Compania Blue Origin, deținută de miliardarul Jeff Bezos, a anunțat că va construi o versiune mai mare și mai puternică a rachetei sale spațiale New Glenn.Noua rachetă, anunțată după ce a doua misiune a rachetei New Glenn a fost lansată cu succes săptămîna trecută, se va numi New Glenn 9x4, un nume care face trimitere la cele nouă motoare ce vor propulsa prima sa treaptă și la cele patru motoa
05:30
La un Centru al Medicilor de Familie de la Botanica, a avut loc o donare voluntară de sînge # Noi.md
La Centrul Medicilor de Familie nr. 2 din sectorul Botanica al capitalei, a avut loc Campania de donare voluntară de sînge, organizată în parteneriat cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și Asociația Medicală Teritorială Botanica.Prtura sectorului a venit cu mulțumiri și recunoștință tuturor celor care au venit cu inima deschisă să doneze sînge — un gest plin de speranță, viață și soli
05:00
Bilanțul alunecărilor de teren provocate de ploile torențiale care s-au abătut asupra insula Java a urcat la 30 de morți, a anunțat un responsabil din cadrul echipelor de intervenție.O primă alunecare de teren a lovit joia trecută trei sate din districtul de coastă Cilacap, situat la circa 400 de kilometri est de capitala Jakarta. Alte două alunecări de teren au lovit sîmbătă un sat din distri
04:30
Primăria Municipiului Soroca, anunță începerea lucrărilor de construcție a unui parc fotovoltaic.Primarul Lilia Pilipețchi a inspectat șantierul de construcție, aflat în partea de deal a orașului. Proiectul prevede instalarea a circa 400 de panouri fotovoltaice.{{847254}}Parcul este menit să reducă semnificativ costurile de energie electrică, să contribuie la independența energetică a comu
Acum 12 ore
04:00
Guvernul Austriei a aprobat un proiect de lege care prevede interzicerea purtării tuturor tipurilor de acoperiri islamice pentru cap, inclusiv hijab și burqa, de către fete pînă la vîrsta de 14 ani în școli.Măsura ar urma să intre în vigoare începînd cu anul școlar 2026, iar proiectul a fost semnat de Consiliul de Miniștri miercuri, înainte de votul parlamentar programat pentru luna decembrie.
03:30
Viceprimarul, Angela Cutasevici, a participat la o ședință interinstituțională cu Direcțiile de profil ale Primăriei Chișinău, notează Noi.md.„Au fost discutate acțiunile necesare pentru prevenirea situațiilor de risc în rîndul copiilor și tinerilor, fiecare direcție prezentînd intervențiile care țin de domeniul său”, a subliniat viceprimarul.{{849216}}Temele abordate s-au axat pe temele:
03:00
Un președinte de țară a desființat Ministerul Justiției: "Gata cu vînzarea verdictelor" # Noi.md
Președintele bolivian, Rodrigo Paz, a desființat joi Ministerul Justiției, după ce inițial anunțase înlocuirea titularului acestuia, în centrul unui scandal după dezvăluirea unei condamnări penale pe care a ascuns-o.Într-o declarație făcută presei de la sediul guvernului, Paz și-a repetat promisiunea din campanie de a desființa acest minister.{{847922}}"Mă țin de cuvînt... s-a terminat cu
02:30
Luni, mai mulți consumatori din capitală vor rămîne fără apă potabilă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, pe 24 noiembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresa str. M. cel Bătrîn, 24/1.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresa respectivă sînt rugați să-şi asigure rezerva m
02:00
De la 1 ianuarie, Luxemburg va introduce o taxă de 2 euro pentru coletele mici din afara UE, cu valoare sub 150 de euro. Măsura urmărește controlul produselor importate.Banii din această taxă vor fi folosiți pentru a controla mai bine produsele care vin din afara blocului comunitar, mai ales, cele cumpărate de pe platforme, care sînt criticate pentru că vînd produse care nu respectă regulile e
01:30
O angajată a Poliției de Frontieră a participat la proiectul "Parlamentul Tinerilor" # Noi.md
În perioada 1–18 noiembrie, o angajată a Poliției de Frontieră a participat la proiectul educațional „Parlamentul Tinerilor”, ediția a IX-a, notează Noi.md.Evenimentul a reunit tineri din întreaga țară, oferindu-le oportunitatea de a se familiariza nemijlocit cu procesele, mecanismele și dinamica activității parlamentare.{{845372}}Programul a cuprins sesiuni de instruire intensivă, în cadr
01:00
Un robot de tuns gazonul a lăsat un club de fotbal din nord-vestul Germaniei fără teren de joc, după ce a tăiat mai mult decît ar fi trebuit.Robotul de tuns iarba s-a blocat în solul umed şi a desţelenit suprafaţa de joc.{{832309}}„A plouat mult în ultima perioadă, aşa că, probabil, s-a blocat şi senzorii nu mai funcţionează corect”, a declarat Alexander Fink, membru al consiliului de admi
00:30
După un furt similar la Nisa şi o tentativă la Paris, două pistoale au fost furate de la un sportiv din cadrul Federaţiei Franceze de Tir Sportiv, la Limoges.Este o situaţie îngrijorătoare, venită după ce forul a fost în octombrie ţinta pirateriei informatice.{{847554}}Joi-seara, un individ cu cagulă şi mănuşi a spart o fereastră pentru a pătrunde în locuinţa victimei, monitorizată de o ca
00:00
Şefii de stat şi de guvern ai G20 s-au reunit, începînd de astăzi în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite.Liderii vor încerca să ajungă la un acord asupra unei declaraţii comune pregătite fără Statele Unite. Reprezentanţii G20 au convenit asupra unui proiect de declaraţie înaintea summitului, organizat în 22 şi 23 noiembrie la Johannesburg.{{849561}}Proiect
Acum 24 ore
23:00
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită.Programul este structurat pe trei direcţii: combaterea creşterii preţurilor, consolidarea economiei şi întărirea capacităţilor de apărare şi diplomaţie.{{849697}}Măsurile includ extinde
22:00
Bulgaria a reținut 35 de persoane suspectate că fac parte dintr-o rețea criminală implicată în traficul la scară largă de bunuri culturale în Europa.„Au fost desfășurate 131 de percheziții. În 24 de ore, au fost reținute 35 de persoane, am găsit mii de obiecte de patrimoniu – numărul lor continuă să crească – și peste 50 de arme de foc de epocă”, a declarat Boyan Raev, șeful Direcției Generale
21:00
Apărarea fostului preşedinte brazilian, Jair Bolsonaro, a cerut vineri justiţiei să-i permită să-şi execute la domiciliu pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocînd problemele sale de sănătate.Jair Bolsonaro, 70 de ani, se află în arest la domiciliu din august şi riscă să fie încarcerat în următoarele zile.{{849191}}Conform cererii depuse de avocaţii
20:00
Nicolas Sarkozy a anunţat vineri, la mai puţin de două săptămîni după ce a ieşit din închisoare, apariţia pe 10 decembrie a unei cărţi despre încarcerarea sa.”În închisoare, nu e nimic de văzut şi nimic de făcut. Zgomotul este, din nefericire, constant”, a scris în rețelele sociale fostul preşedinte francez, încarcerat timp de trei săptămîni după ce a fost condamnat în procesul libian.{{84
19:30
Angajații Secției combaterea șederii ilegale a străinilor a Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație, în cadrul unei operațiuni regionale desfășurate în scopul contracarării criminalității transnaționale, a traficului de persoane și migrației ilegale, au localizat recent doi cetățeni străini originari din Ucraina, cu vîrstă de 37 și 38 de ani.Ulterior identificării, c
19:00
Mod de preparare:Puiul se taie bucăţi, se sărează şi se piperează, se prăjeşte într-o tigaie pînă la obţinerea unei cruste rumene. Legumele se taie felii mari, se adaugă la pui, se rumenesc. Se toarnă vinul, se sărează, se piperează. Se căleşte pînă carnea devine moale. Cu 2-3 minute înainte de a se lua de pe foc, se adaugă usturoiul şi verdeaţa tocate.Ingrediente:1 pui întreg,2 ce
18:30
Sînt deja șapte luni de cînd lucrările de renovare și extindere a rețelei de iluminat public din satul Piscărești, comuna Sîrcova, raionul Rezina, au fost finalizate, însă localnicii nu se pot bucura încă de lumină pe străzi.Agentul economic care a executat lucrările promitea anterior că, pînă la începutul lunii septembrie, își va îndeplini toate obligațiile și rețeaua de iluminat va fi pusă î
18:00
Peste 40 de chestiuni au fost incluse în orinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului municipal Soroca, notează Noi.md.Ședința a avut loc pe 21 noiembrie. Majoritatea din chestiunile de pe ordinea de zi au fost votate fără a stîrni discuții sau controverse, cu excepția uneia.{{847534}}Este vorba despre punctul referitor la modificarea deciziei C/m nr. 4/3 din 01.03.2024 „Cu privire
18:00
Miercuri, 26 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională va dezbate unul dintre cele mai răsunătoare dosare ale săptămînii: contrabanda cu armament de la Leușeni–Albița.În fața deputaților vor fi audiate MAI, SIS și Serviciul Vamal.Pe agendă, se mai află două teme sensibile pentru siguranța publică: evoluția consumului și traficului de droguri, precum și tragicul incident d
18:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță finalizarea cu succes a proiectului „Rețele electrice exterioare – montarea unui generator ca sursă autonomă pentru Secția consultații a Spitalului raional Căușeni, notează Noi.md.Proiectul a presupus achiziționarea și executarea lucrărilor necesare pentru conectarea la rețelele electrice interne ale instituției medicale, precum și inst
17:30
La Școala de Muzică „Simion Gogu” din satul Vărăncău, raionul Soroca, se conturează un proiect care readuce tradiția în centrul comunității – amenajarea unei „Camere-Muzeu” în stilul unei „Case Mari” de altădată.Inițiativa vine din partea directoarei instituției, Liudmila Eftodii, care a decis să valorifice o clasă nefolosită pentru a crea un spațiu dedicat obiectelor și meșteșugurilor vechi.
17:00
Prima ninsoare din acest sezon rece din Italia a fost înregistrată vineri în numeroase regiuni ale țării, informează agenția de presă ANSA.Locuitorii din orașul Milano au asistat la căderea primilor fulgi din acest sezon, în timp ce ninsori abundente s-au produs în munții din nordul țării, în jurul orașului Bergamo, precum și în regiunea Liguria și pe dealurile din Toscana.Un cod galben de
17:00
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost înlăturat din funcţie pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal care îl implica pe un un om de afaceri.Ortiz ocupă funcţia de procuror general din 2022 și a fost de asemenea amendat cu 7.300 de euro şi obligat să plătească 10.000 de euro despăgubiri omului de afaceri Albert
16:30
Inspectorii de mediu din Cantemir au investigat o sesizare parvenită de la Ocolul Silvic Cociulia privind tăierea ilicită a arborilor din fondul forestier, parcela 91.În urma cercetărilor la fața locului, s-a constatat că au fost tăiați ilegal 15 arbori de specia salcîm, cu diametre ale cioatelor cuprinse între 8 și 21 cm, notează Noi.md.{{847819}}Pe parcursul verificărilor, masa lemnoasă
16:30
La cererea procurorilor, sîmbǎta cei trei învinuiți de contrabandǎ cu arme, muniții şi dispozitive militare spre România, au fost plasați în arest, notează Noi.md.În urma probelor prezentate de Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), judecǎtorul de instrucție a dispus continuarea investigǎrii lor în custodia statului pentru 30 de zile.{{849812}}C
16:00
Deputații francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopții de vineri spre sîmbătă, un vot fără precedent în ultimele decenii care este un semn rău pentru adoptarea acestuia înainte de sfîrșitul anului.După săptămîni de dezbateri uneori aprinse privind impozitarea averii ori a societăților, 404 deputați au respins secțiunea 'venituri' a p
16:00
Numărul persoanelor care suferă de alergii s-a triplat în ultimii ani la nivel mondial, iar tendința este în continuă creștere, în special, în rîndul copiilor.Una dintre principalele cauze, spun specialiștii, este alimentația. Mai grav este că, în timp, alergiile pot evolua spre forme severe, precum șocul anafilactic, însă în Republica Moldova nu există un preparat care să poată fi administrat
15:30
De aproape un deceniu, Roberto Galanti, consul onorific al Republicii Moldova în Italia, promovează activ imaginea țării noastre în Europa.Într-un interviu acordat Noi.md, oficialul italian a vorbit despre începuturile misiunii sale diplomatice, despre apropierea de cultura moldovenească și despre potențialul enorm al Moldovei în domeniul agroalimentar.{{846172}}„De la prima vizită m-am si
15:00
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a organizat o ședință de lucru în raionul Leova, în cadrul proiectului „Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova”.Discuțiile s-au referit la acțiunile necesare în scopul finalizarii implementării proiectului, pr
15:00
Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat inundații și alunecări de teren în nord-vestul Greciei.Localități întregi au avut de suferit, iar pe insula Corfu drumuri au fost blocate, sate izolate și mașini luate de ape. Subsoluri şi partere, la fel, au fost inundate.{{848455}}Unele drumuri au fost blocate de alunecări de teren în urma precipitațiilor abundente, care, doar î
15:00
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe sectorul de drum G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, la podul peste rîul Cubolta, amplasat în comuna Plop, raionul Dondușeni, aflat în gestiunea AND, Primăria a inițiat lucrări de curățare a albiei rîului.În urma acestor intervenții, talpa fundației culeei nr. 1 și a pilei nr. 1 a podului a fost dezvelită, fap
15:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în anii 2021-2024, notează Noi.md.Auditul a menționat că, deși gestionarea resurselor financiare și patrimoniului public s-a realizat într-o mare măsură în conformitate cu cerințele
14:30
Comunitatea educațională a Liceului Teoretic „Antioh Cantemir” a celebrat recent cu emoție și recunoștință cei 80 de ani de activitate – opt decenii de performanță, tradiție și devotament pentru formarea noilor generații.La eveniment a participat și Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, care a adresat un mesaj de apreciere pentru întreaga echipă manageri
