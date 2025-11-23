Zborurile deasupra Venezuelei devin riscante

12:00

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să -i convină omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, care l-a respins.„Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, ei bine, nu vor avea decît să continue să se lupte”, a spus liderul de la Casa Aalbă.Puţin mai tîrziu, referindu-se tot la omologul său ucrainean, președ