Sarkozy va publica o carte despre cele trei săptămîni petrecute la închisoare

01:30

Procurorul general al Spaniei a fost suspendat din funcţie pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal care îl implica pe un om de afaceri care este partenerul unei importante politiciene de dreapta.Álvaro García Ortiz, care a ocupat funcţia de procuror general din 2022, a fost de asemenea amendat cu 7.300 de euro şi obligat să plăte