Elevii claselor a IX-a – a XII-a sunt invitați să participe la o simulare academică a ONU. Ce presupune activitatea

Numărul studenților din universitățile moldovenești a crescut cu aproape 10.000, acesta fiind unul dintre cele mai mari salturi din ultimii 25 de ani. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în prezent aproximativ 68.700 de persoane urmează studii de licență sau master în Moldova. Analizând datele statistice, #diez a constatat că aceasta este cea mai mare cifră înregistrată din 2017 până acum, devenind, practic, un record al ultimilor opt ani.