Vladimir Bolea, la lansarea Dialogului Național cu primarii: „Nicio strategie nu valorează nimic fără rezultate în fiecare localitate. Avem nevoie de parteneri, nu de spectatori”

19:30

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar avea o importanță strategică, dar problema nerezolvată a corupției ar putea încetini integrarea europeană, a afirmat politologa franceză Céline Marangé, pe parcursul unei conferințe desfășurate pe acest subiect la Berlin, informează Ukrinform. “Unele obstacole ar putea împiedica avansarea procesului de integrare în UE. Problema corupției este, fără îndoială, unul …