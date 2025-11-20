Calvarul unui martir. 4 simulări de execuție, 45 de secunde la toaletă, pistoale în gură și bătăi constante. Ilie Ilașcu, cel care nu a putut fi îngenuncheat

18:10

Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate …