Calvarul unui martir. 4 simulări de execuție, 45 de secunde la toaletă, pistoale în gură și bătăi constante. Ilie Ilașcu, cel care nu a putut fi îngenuncheat
Cotidianul, 20 noiembrie 2025 17:50
Destinul lui Ilie Ilașcu reprezintă unul dintre cele mai înspăimântătoare documentare despre represiune politică din spațiul post-sovietic. Patru simulări de execuție, 45 de secunde la toaletă, cușcă metalică în celulă și bătăi crunte și constante, toate acestea fiind documentate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avocatul Promo-Lex, Vadim Vieru, care luptă pentru dreprurile omului a publicat …
• • •
VIDEO | Vești bune de pe pista capitalei. Aeroportul Internațional Chișinău începe alimentarea avioanelor cu combustibil european # Cotidianul
Aeroportul Internațional Chișinău face un pas important spre independența energetică și operațională. Începând cu 20 noiembrie 2025, întreprinderea de stat va putea alimenta aeronavele cu combustibil Jet A1 procurat din surse europene, folosind propria infrastructură și propriile echipe. Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a anunțat că este pregătită, începând cu 20 noiembrie 2025, să …
16:30
Cine este firma care ar fi gestionat încărcătura de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița # Cotidianul
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa …
Dodon, cu „kuliokul” în spate, dă lecții Ucrainei: educație anticorupție de la un politician implicat în dosare de corupție # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon îndeamnă moldovenii să tragă cu ochiul la ceea ce se întâmplă în Ucraina, aducând acuzații uriașe de delapidare legate de anturajul lui Zelenski. Într-o postare pe facebook, acesta atrage atenția asupra scandalului major de la Kiev, subliniind cât de periculos este controlul concentrat al puterii într-un singur partid sau în mâinile unei …
15:30
VIDEO | Grigore Manole, revoltat de controalele fiscale la cafeneaua sa din Nisporeni. Pentru o diferență de 260 de lei în casă a fost pusă o amendă de 5000 de lei. Eu de 13 ani de muncesc ca Papa Carlo peste hotare, ca să investesc acasă # Cotidianul
Vloggerul și antreprenorul Grigore Manole, proprietarul unei cafenele din Nisporeni, denunță sistemul fiscal și controalele repetate ale Serviciului Fiscal de Stat, după ce afacerea sa ar fi fost amendată pentru o diferență de aproximativ 240 de lei depistată în casa de marcat. Acesta susține că astfel de practici descurajează micii antreprenori care încearcă să lucreze …
15:10
VIDEO | Usatîi dezvăluie ce tip de armament a fost găsit în camionul de la Vama Albița. 3.000 de unități au fost donate anterior de SUA pentru Ucraina # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut declarații grave în cadrul unei conferințe de presă susținute în Parlament, referitor la camionul cu muniții descoperit la Vama Albița. Potrivit acestuia, încărcătura nu conținea doar muniții obișnuite, ci componente extrem de periculoase, cu potențial de risc nu doar pentru Republica Moldova, ci pentru întreaga Europă. „Nu erau …
14:40
Medicul acuzat de abuz asupra copiilor, scăpat de condamnare. Continuă să lucreze cu pacienți, deși două judecătoare spun că dovezile erau clare # Cotidianul
Un medic anesteziolog din Chișinău, acuzat de violarea și molestarea a două fetițe, a scăpat de condamnare după opt ani de procese. Curtea Supremă de Justiție a oprit dosarul invocând „erori de procedură”, fără să analizeze probele. Între timp, medicul a continuat să trateze pacienți în mai multe spitale, se arată în investigația rise. Medicul …
Ultimul omagiu pentru Ilie Ilașcu: liderii statului au depus flori și au transmis mesaje de condoleanțe # Cotidianul
Oficialii Republicii Moldova i-au adus astăzi un ultim omagiu eroului național Ilie Ilașcu, care va fi petrecut astăzi pe ultimul drum. Președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au depus flori și au transmis mesaje de condoleanțe. Într-o declarație publică, președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat că Ilie Ilașcu rămâne un …
Crimă dublă la Nisporeni: mamă și fiică, ucise cu bestialitate în propria casă. Suspectul o rudă apropiată # Cotidianul
Mama și fiica au fost omorâte cu bestialitate la Nisporeni, în propria locuință. Suspectul ar fi o rudă apropiată a victimelor. Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere, găsită strangulată. La fața locului, oamenii legii au depistat, în interiorul …
Igor Grosu, la întrevederea cu președintele APCE: „Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos. Oficialul a ajuns la Chișinău pentru a participa la reuniunile APCE, găzduite de Parlamentul Republicii Moldova. „Este o onoare pentru țara noastră să dețină președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și vom trata acest mandat cu …
Noi detalii în cazul camionului cu muniții de la Vama Albița. Ce spun autoritățile din Republica Moldova # Cotidianul
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu precizări după apariția unor informații în spațiul public privind cazul depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița. Instituția subliniază că suspiciunile inițiale au fost identificate de funcționarul vamal moldovean, care a alertat partea română, declanșând astfel verificările suplimentare. Potrivit Serviciului Vamal, în cadrul controlului coordonat de la frontiera …
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după survolarea spațiului aerian de către o dronă. Ozerov neagă orice implicare și sugerează o posibilă origine ucraineană # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile califică acest caz drept o încălcare gravă a suveranității naționale, însă diplomatul rus respinge categoric orice responsabilitate și afirmă că nu există …
Camion suspect, care ar fi încărcat cu armament, oprit la Vama Albița. Marfa ar fi fost destinată Israelului # Cotidianul
Un camion încărcat cu materiale ce par a fi componente de armament a fost blocat în noaptea de joi spre vineri la Vama Albița, după ce scanarea containerului a indicat posibile lansatoare de rachete. Șoferul, un cetățean din Republica Moldova, ar fi declarat că transportul urma să ajungă în Israel, notează surse pentru Antena 3 …
Ultimul drum al lui Ilie Ilașcu. Eroul care a sfidat frica și nedreptatea pleacă dintre noi # Cotidianul
Ilie Ilașcu, unul dintre cele mai puternice simboluri ale Mișcării Naționale și ale luptei pentru libertatea Republicii Moldova, își ia astăzi rămas-bun de la poporul pentru care a suferit, a luptat și nu a cedat niciodată. Figura sa, marcată de demnitate și sacrificiu, este condusă pe ultimul drum într-o zi de doliu național, în care …
Victor Chironda: Ceban minte și blochează redenumirea bulevardului „Moscova” în „Ilie Ilașcu” # Cotidianul
Redenumirea străzilor nu este de competența primarului și a primăriei. Este declarația primarului capitalei, Ion Ceban, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV. Într-o postare pe Facebook, fostul viceprimar al Chișinăului, Victor Chironda, susține că primarul își ascunde responsabilitatea reală, deși are pârghiile necesare pentru a demara procedurile prin comisia de denumiri urbane, pe care, …
Sprijinirea Ucrainei, inclusiv în plan militar, susținută de TOATE partidele parlamentare suedeze, respectiv de 90% din populația Suediei – afirmă ministrul suedez al Apărării! / Declarațiile făcute de înaltul oficial guvernamental despre înțelegerea rolului pe care Ucraina îl joacă în arhitectura de securitate a Europei # Cotidianul
În Suedia există un consens general, atât politic, cât și societal, privind necesitatea sprijinirii Ucrainei, inclusiv sub formă de ajutor militar, deoarece se ia în considerare aspectul conform căruia securitatea Ucrainei este securitatea Suediei și a Europei, a transmis ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, pe parcursul Conferinței de Securitate de la Berlin, în data …
Krasnoselski respinge sprijinul UE pentru criza energetică. Motivele reale ascunse sub „grija pentru oameni” # Cotidianul
Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, justifică refuzul pachetului european de 60 de milioane de euro destinat crizei energetice din Transnistria printr-o așa-zisă „protecție a cetățenilor”. În realitate, ajutorul era condiționat de reguli de transparență și tarife corecte, măsuri pe care administrația separatistă le respinge constant. În cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Olandei …
Lovitură majoră pentru Lukoil: Finlanda închide toate benzinăriile companiei ruse după sancțiunile SUA # Cotidianul
Industria petrolieră rusă începe să resimtă tot mai puternic sancțiunile internaționale. În Finlanda, rețeaua de benzinării Teboil, controlată de gigantul rus Lukoil, a anunțat că își va închide toate stațiile, după ce aprovizionarea cu combustibil a fost blocată în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite. Operatorul finlandez Teboil a anunțat miercuri că se pregătește să …
Reuters: SUA presează Kievul să accepte un plan de pace care implică cedări teritoriale # Cotidianul
Statele Unite i-au dat de înțeles președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, că în cadrul unui plan american pentru încheierea războiului, Ucraina ar trebui să renunțe la unele teritorii și anumite tipuri de arme. Potrivit reuters.com, propunerea mai prevede ca Kievul să renunțe la anumite tipuri de armament. De asemenea, sursele spun că SUA ar dori o …
ANOFM anunță cele mai bine plătite joburi din Moldova: topul ofertelor actuale și cum poți aplica rapid # Cotidianul
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat lista celor mai bine plătite locuri de muncă disponibile în Republica Moldova la data de 17 noiembrie 2025, oferind oportunități pentru studenți, angajați sau persoane aflate în căutarea unui job stabil și bine remunerat. ANOFM îndeamnă toate persoanele interesate să consulte Top 100 cele mai plătite …
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis astăzi prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar aplicat fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, în contextul unui dosar de trădare de patrie care continuă să ridice semne de întrebare și tensiuni la nivel public. Următoarea ședință de examinare a dosarului este programată pentru …
În ziua în care un neam își plânge eroul, separatiștii aleg să-l murdărească: Publicația „Prednistrovskii Vestnik” l-a numit terorist pe regretatul Ilie Ilașcu # Cotidianul
Ilie Ilașcu – „lider terorist” al grupării „Bujor”. Un astfel de calificativ i-a fost atribuit eroului național de către publicația separatiștilor, „Prednistrovskii Vestnik”, chiar în ziua decesului său. Afirmații mizerabile sunt strecurate în spațiul public tocmai în momentul în care poporul român aduce un omagiu întregii suferințe, luptei și demnității unei figuri care a simbolizat …
Puțini oameni reușesc să fie, în același timp, luptători și visători. Puțini au forța de a trece dincolo de limitele realului și de a crede până la capăt într-o idee, chiar atunci când aceasta costă libertate, sănătate sau însăși viața. Unul dintre acești oameni a fost Ilie Ilașcu. Plecat dintre noi la București, la vârsta …
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție și a prelungit cu încă 30 de zile măsura arestului preventiv aplicată în privința fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale în cadrul dosarului penal în care Plahotniuc este …
Ion Sturza, despre scandalul de corupție din Ucraina: „Nu veniți la guvernare ca să furați! Este inuman! Cu război, sau fără” # Cotidianul
Fostul premier Ion Sturza a comentat, într-o postare pe Facebook, imoralitatea unor personaje din Ucraina, pe fundalul scandalului de corupție în proporții deosebit de mari. Cum este posibil ca, în plin război, corupția să ajungă la cele mai înalte nivele ale guvernării ucrainene? Mesajul vine în contextul Operațiunii „Midas”, o anchetă a Biroului Național Anticorupție al …
Atac masiv rusesc asupra Ucrainei: cel puțin 25 morți și peste 120 de răniți, infrastructură grav afectată # Cotidianul
Noaptea trecută, Ucraina a fost lovită de un atac combinat fără precedent, în care Rusia a utilizat 476 de drone și 48 de rachete, provocând pierderi umane și pagube extinse la infrastructură, inclusiv într-un bloc de locuințe de nouă etaje din Ternopil. Cel puțin 25 persoane au murit, printre care trei copii, iar alte peste …
Cristina Gherasimov face precizări privind interpretarea mesajelor despre reintegrarea țării: „Condiția de bază este retragerea armatei ruse de pe teritoriul nostru” # Cotidianul
Viceprim-ministră pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, a venit cu precizări după ce declaraţiile sale din cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles au generat interpretări variate. Declaraţiile vizau procesul de reintegrare a regiunii transnistrene în contextul aderării Republicii Moldova la UE. „Observ că s-au pornit mai multe interpretări ale mesajelor mele referitoare la …
ANSA a nimicit un lot de 2 tone de amidon contaminat cu OMG. Lotul uram să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova # Cotidianul
Un lot de 2000 de kilograme de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nimicit prin incinerare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot …
Republica Moldova rămâne ferm susținută de România în parcursul ei european, însă tensiunile din interiorul Uniunii Europene complică deschiderea negocierilor de aderare până la finalul anului. Președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Titus Corlățean, a atras atenția că blocajele generate de situația Ucrainei și opoziția Ungariei pot transforma Chișinăul într-un „prizonier” al unui …
Investigație: Ilan Șor ar fi „spălat” 86 de miliarde de dolari pentru Federația Rusă, prin rețeaua A7, în mai puțin de 1 an # Cotidianul
O investigație semnată de Law Fare Media dezvăluie cum condamnatul Ilan Șor ar fi „spălat” 86 de miliarde de dolari pentru Federația Rusă, prin rețeaua A7, în mai puțin de 1 an. La Forumul Economic din Orientul Îndepărtat, în septembrie 2025, Șor a afirmat că A7 a facilitat peste 7 trilioane de ruble (aproximativ 86 …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că ziua în care Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București va fi declarată zi de doliu național. Decizia este oficializată printr-un decret semnat pe 19 noiembrie 2025. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în …
Republica Moldova intră în sistemul european de tranzit. Comerț mai rapid, costuri reduse și proceduri vamale modernizate # Cotidianul
Republica Moldova a făcut un pas major spre integrarea logistică europeană, devenind, la 1 noiembrie 2025, membră a Convenției privind regimul de tranzit comun. Odată cu aderarea, sistemul național NCTS a fost conectat la rețelele vamale ale UE, facilitând transportul internațional prin proceduri simplificate și timpi de așteptare reduși la frontiere. „Beneficiile procedurii de tranzit …
VIDEO | Linia electrică Vulcănești–Chișinău este gata în proporții de 99%. Se instalează ultimul pilon și se pregătește pentru conectarea la rețea # Cotidianul
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea construcției, atât linia, cât și noua infrastructură și echipamentele vor fi supuse unor inspecții și teste riguroase înainte de conectarea la rețea. La Stația Electrică …
VIDEO | Mihai Popșoi deschide subiectul tabu: statutul de neutralitate al Republicii Moldova trebuie reevaluat # Cotidianul
Neutralitatea constituțională a Republicii Moldova ar trebui discutată deschis, într-un cadru democratic, afirmă ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul spune că actualul model de securitate trebuie reevaluat în contextul riscurilor regionale, dar și al percepțiilor influențate de propagandă. Neutralitatea Republicii Moldova nu poate fi un subiect tabu, a subliniat ministrul de Externe, Mihai Popșoi, în …
Chișinăul cere socoteală Moscovei: Ambasadorul Oleg Ozerov, convocat la MAE după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian național # Cotidianul
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat joi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe ca urmare a survolării de către o dronă a spațiului aerian național. În cadrul convocării, partea moldovenească ar urma să transmită diplomatului rus o notă de protest. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă cu fermitate incidentul produs în …
Sindicatele cer majorarea urgentă a salariilor din sectorul bugetar și stabilirea unei valori minime de referință de 3000 de lei din 2026 # Cotidianul
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului majorarea urgentă a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar și introducerea, începând cu anul 2026, a unei valori minime de referință de 3000 de lei în sistemul de salarizare. Potrivit CNSM, cererile au fost transmise oficial Executivului și Ministerului Finanțelor printr-o serie de demersuri expediate săptămâna …
Un grup neo-nazist rus lansează un concurs foto pentru imagini cu prizonieri de război ucraineni executați # Cotidianul
Un grup paramilitar rus neo-nazist a lansat un concurs foto prin care își încurajează urmăritorii să trimită imagini cu prizonieri de război ucraineni executați, scrie publicația poloneză tvpworld.com. Grupul de recunoaștere, asalt și sabotaj „Rusich” (DShRG „Rusich”) a anunțat concursul săptămâna trecută pe canalul său de Telegram, oferind recompense în criptomonedă participanților care trimit fotografii …
VIDEO | „Taci, purcelușo!” „Sunteți o persoană oribilă”: Trump insultă două jurnaliste și amenință ABC News cu retragerea licenței # Cotidianul
„Taci, purcelușo!” către una, „sunteți o persoană oribilă” către cealaltă. Donald Trump a insultat violent două jurnaliste la doar câteva zile distanță, amenințând marți că va retrage licența de emisie a postului ABC News din cauza unor întrebări care l-au scos din sărite, scrie lefigaro.fr. Aflându-se la bordul avionului prezidențial Air Force One vinerea trecută, …
Ministerul Apărării confirmă: O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie # Cotidianul
Ministerul Apărării confirmă oficial că o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie 2025, după schimbul de informații obținut cu partenerii din Ucraina și România. Potrivit instituției, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian național în intervalul 03:22 – 03:35, deplasându-se din direcția Lesnaia (Ucraina) către Săiți, raionul …
Moldova pierde tranșa FMI de 170 de milioane, dar are soluții alternative, afirmă Marcel Spatari # Cotidianul
Republica Moldova nu se confruntă cu un risc imediat în acoperirea deficitului bugetar, în pofida ratării tranșei de 170 de milioane de dolari pe care țara urma să o primească din partea Fondului Monetar Internațional. Acest lucru o spune președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari,. Potrivit deputatului, Guvernul dispune în prezent de mai …
Ucraina va solicita Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensații climatice la COP30 # Cotidianul
Ucraina intenționează să ceară Rusiei 43 de miliarde de dolari ca despăgubiri climatice pentru a finanța reconstrucția ecologică de după război, a anunțat Kievul în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice din Brazilia, transmite miercuri dpa, citat de agerpres.ro. ”În multe privințe, Rusia duce un război murdar, iar clima noastră este, de asemenea, o victimă”, …
O dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în apropierea localităților Oancea și Colibași. Armata română a ridicat patru aeronave în aer # Cotidianul
Ministerul Apărării de la București a anunțat miercuri dimineața, 19 noiembrie, că forțele aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național. Patru avioane militare au fost ridicate în noaptea de 18 spre 19 noiembrie pentru monitorizarea situației aeriene. „Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de …
Dronele ruse dau târcoale Republicii Moldova. O dronă a fost observată lângă Săiți și Opaci # Cotidianul
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei cu Ucraina, pe direcția Săiți (Republica Moldova) – Lesnoe (Ucraina). Potrivit informațiilor operative, drona s-ar fi deplasat la o altitudine de circa …
Alexandru Munteanu, mesaj către diaspora moldovenească din Belgia și Luxemburg: „Ne dorim ca Moldova să fie o casă bună pentru cei care aleg să locuiască aici, dar și un stat puternic, care protejează interesele moldovenilor oriunde s-ar afla” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a încheiat vizita de două zile la Bruxelles cu o întrevedere cu membrii diasporei moldovenești din Belgia și Luxemburg. Într-o postare pe Facebook, premierul a menționat că moldovenii stabiliți în aceste state sunt activi și conectați la procesele politice și sociale din țară, implicându-se în susținerea parcursului european al Republicii …
Rusia a mințit atunci când a transmis că NU se opune aderării Ucrainei la UE / Analiza expertei franceze Céline Marangé despre importanța strategică a aderării Ucrainei la blocul european # Cotidianul
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar avea o importanță strategică, dar problema nerezolvată a corupției ar putea încetini integrarea europeană, a afirmat politologa franceză Céline Marangé, pe parcursul unei conferințe desfășurate pe acest subiect la Berlin, informează Ukrinform. “Unele obstacole ar putea împiedica avansarea procesului de integrare în UE. Problema corupției este, fără îndoială, unul …
Alexandru Munteanu, întrevedere cu Kaja Kallas: „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme pentru a transforma Republica Moldova într-un stat pe deplin european” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Afirmația a fost lansată în cadrul unei întrevederi cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Oficialii au discutat despre prioritățile Guvernului și rolul Republicii Moldova în asigurarea …
Anatol Șalaru: „Dacă Iv. Ceban vrea să demonstreze că nu este omul rușilor, în regim de urgență trebuie să inițieze redenumirea unei străzi din Chișinău în numele lui Ilie Ilașcu” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a cerut autorităților de la Chișinău să inițieze urgent redenumirea unei străzi din Capitală în onoarea „eroului național Ilie Ilașcu”. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Apărării i-a adresat un mesaj primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, afirmând că, dacă acesta dorește să demonstreze că nu este „omul rușilor”, …
Tarifele la gaz rămân neschimbate până în ianuarie 2026. ANRE va analiza ajustările după prezentarea calculelor finale de către Energocom # Cotidianul
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate …
Munteanu, la Forumul extinderii UE: Moldova nu este doar beneficiar, ci contribuitor la securitatea europeană # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită să își asume un rol activ într-o Uniune Europeană mai puternică. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu la Forumul privind extinderea UE de la Bruxelles. Șeful Executivului a subliniat că aderarea statelor candidate este o investiție strategică în stabilitatea și securitatea continentului, iar Moldova confirmă, prin reforme și reziliență, …
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Cotidianul
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security Forum. Șefa statului a subliniat că recentele procese electorale au oferit lecții esențiale privind consolidarea rezilienței democratice, combaterea manipulării informaționale și …
