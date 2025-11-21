Bursele studenților vor fi majorate în 2026
Radio Chisinau, 21 noiembrie 2025 20:05
Bursele studenților vor crește în anul 2026. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, drept răspuns la o petiție, semnată de mai mulți studenți, care au solicitat majorarea burselor.
• • •
Acum 5 minute
20:45
Serviciul Fiscal de Stat a organizat un eveniment dedicat „Acordurilor de Preț în Avans” # Radio Chisinau
Astăzi, 21 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a organizat evenimentul cu tema „Acordurile de Preț în Avans (APA) în administrarea fiscală”, reuniune în cadrul căreia au fost prezentate evoluțiile, rezultatele și direcțiile de dezvoltare în domeniul prețurilor de transfer.
Acum 30 minute
20:25
Cursuri dedicate dezvoltării timpurii și sprijinirii copiilor în primii ani de viață, inclusiv a celor cu dificultăți în dezvoltare, sunt acum disponibile printr-o platformă de formare profesională recent lansată în Republica Moldova. Aceasta platformă este destinată atât specialiștilor din domeniu, cât și persoanelor fără pregătire profesională care doresc să se informeze și să își dezvolte abilități în acest sector, transmite IPN.
Acum o oră
20:05
Bursele studenților vor crește în anul 2026. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, drept răspuns la o petiție, semnată de mai mulți studenți, care au solicitat majorarea burselor.
Acum 2 ore
19:45
Șeful administrației militare a orașului ucrainean Herson, Iaroslav Șanko, a raportat că, în noaptea de joi spre vineri, forțele invadatoare ruse au atacat un spital din cartierul Korabelni.
19:25
Ministerului Culturii a examinat proiectul noii legi privind protejarea monumentelor istorice # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a convocat ședința Platformei consultative permanente pentru a examina proiectul noii legi privind protejarea monumentelor istorice. Discuțiile au vizat soluții pentru un sistem modern și eficient de conservare a patrimoniului.
19:05
Din 2026, grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate în baza unor noi reguli, care prevăd că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Instrucțiunea privind aplicarea noii Metodologii de finanțare în bază de cost standard a instituțiilor de învățământ preșcolar a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
Acum 4 ore
18:45
Republica Moldova își aliniează politicile și resursele administrative în domeniul concurenței și ajutorului de stat la standardele Uniunii Europene. În acest context, Consiliul Concurenței din R. Moldova a prezentat rezultatele proiectului Twinning derulat pe parcursul a 14 luni, în colaborare cu autoritățile din Lituania, România și Polonia.
18:30
În instituțiile de învățământ din Republica Moldova va fi predată limba chineză, ca urmare a unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China, transmite IPN.
18:10
Marea Britanie reafirmă sprijinul pentru R. Moldova. Alexandru Munteanu: „Regatul Unit este un partener activ în promovarea reformelor” # Radio Chisinau
Marea Britanie va continua să sprijine R. Moldova în procesul de reformare a justiției, combaterea corupției și atragerea de investiții străine, concentrându-se pe oportunitățile din sectoarele IT, industrie și agroalimentar. Despre acest sprijin au discutat premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine, transmite IPN.
18:05
Marea Britanie va continua să sprijine Moldova în procesul de reformare a justiției, combaterea corupției și atragerea de investiții străine, concentrându-se pe oportunitățile din sectoarele IT, industrie și agroalimentar. Despre acest sprijin au discutat premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine, transmite IPN.
18:05
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite își consolidează cooperarea, inclusiv prin extinderea programelor comune dedicate coeziunii sociale. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și Rosemary A. DiCarlo, Subsecretar General al ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii.
17:55
La parada militară organizată în România, de Ziua Națională, pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, vor participa peste 2.900 de militari români și 240 de militari străini, inclusiv un detașament din Republica Moldova.
17:45
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat în cadrul ședinței din 21 noiembrie modificarea Hotărârii ANRE nr. 272/2025, prin introducerea a două produse speciale de capacitate noi – „Ruta 2” și „Ruta 3”, disponibile pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026.
17:35
Discuții despre securitatea sănătății: Experți din peste 15 țări, reuniți la Chișinău # Radio Chisinau
Cea de-a III-a ediție a conferinței naționale cu participare internațională „Abordarea O singură sănătate – pentru securitatea globală a sănătății” s-a desfășurat astăzi, 21 noiembrie, la complexul sociocultural al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
17:20
Ucraina și aliații europeni resping părți esențiale ale planului de pace negociat între Casa Albă și Kremlin # Radio Chisinau
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu președintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina.
17:05
Maia Sandu, la marcarea a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale: „Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la festivitatea dedicată marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partenerilor internaționali de dezvoltare, ai mass-media și ai societății civile.
Acum 6 ore
16:35
Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru organizarea unui loc de consum al drogurilor # Radio Chisinau
Un bărbat de 37 de ani din Chișinău este cercetat penal pentru organizarea și întreținerea unui spațiu destinat consumului de droguri în sectorul Botanica.
16:20
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, la încheierea mandatului său # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, cu prilejul încheierii mandatului acestuia în Republica Moldova.
16:05
R. Moldova și România își intensifică colaborarea în serviciile de ocupare a forței de muncă # Radio Chisinau
Pe 20 noiembrie curent, la Chișinău, a avut loc o întrevedere între Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova, Raisa Dogaru și directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din România, Florin Irinel Cotoșman.
15:50
Alertă la Ialoveni. Șase localități, sub supraveghere după un focar de pestă porcină # Radio Chisinau
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită o zonă de supraveghere a pestei porcine africane, după confirmarea virusului la mistreți în fondul forestier din satul Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost decisă de Comisia pentru Situații Excepționale, care a aprobat un plan de acțiuni și a dispus formarea unor echipe mobile pentru verificarea zonelor de risc și prevenirea extinderii focarului.
15:40
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit la punctul de trecere Albița–Leușeni, numărul suspecților ajungând la trei. Toți sunt originari din Chișinău, a anunțat Serviciul Vamal.
15:35
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit la punctul de trecere Albița–Leușeni, numărul suspecților ajungând la trei. Toți sunt originari din regiunea transnistreană, a anunțat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp. În România, DIICOT a dispus reținerea șoferului și solicită arest preventiv pentru 30 de zile.
15:10
DOSAR TRANSNISTREAN | Ilie Ilașcu - un simbol al rezistenței și un drapel al mișcării de renaștere națională. „Azi cam puțin se vorbește despre membrii grupului Ilașcu” (AUDIO) # Radio Chisinau
Ilie Ilașcu a fost pentru noi un simbol și un drapel al mișcării de renaștere națională, spune Ion Iovcev, fostul director al Liceului Lucian Blaga din Tiraspol, marcat de curajul și demnitatea grupului Ilașcu, care l-au îmbărbătat în lupta sa pentru dreptul copiilor de a studia în limba română în enclava separatistă. Ion Iovcev a povestit, în cadrul emisiunii Dosar Transnistrean de la Radio Chișinău, că două momente l-au încurajat în rezistența sa pentru păstrarea școlii cu predare în limba română de la Tiraspol. Primul a fost cazul viceprimarului din Caragaș, Alexei Conovalov, torturat și ucis de separatiști, pentru că a arborat tricolorul pe sediul Primăriei din localitate, găsit apoi într-o fântână.
14:55
Modificări la examenul de bacalaureat. Lilia Ivanov: Elevii vor avea posibilitatea să obțină nota 10 din oficiu la proba de limba română # Radio Chisinau
Absolvenții de licee vor putea obține nota 10 din oficiu la bacalaureatul de limbă și literatură română pentru alolingvi, pe modelul Toefl sau IELTS, de asemenea, își vor putea testa competențele digitale în cadrul unei probe adiționale și vor beneficia de sprijin suplimentar pentru examenul gimnazial la matematică, potrivit ultimelor noutăți privind sesiunea de examene 2026.
Acum 8 ore
14:35
FOTO | IGSU a organizat un exercițiu de urgență la sediul Premier Energy din Chișinău # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) organizează astăzi, 21 noiembrie, un exercițiu interdepartamental cu forțe în teren, desfășurat la un sediu al „Premier Energy Distribution”.
14:20
Anchete în România și R. Moldova, după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița. Artur Leșcu: Nu sunt semne că armamentul ar proveni din țările NATO # Radio Chisinau
Armele și munițiile depistate ieri într-un camion din Republica Moldova la punctul de trecere a frontierei cu România, Albița, sunt de proveniență rusească, a declarat pentru Radio Chișinău președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp. Trei persoane sunt cercetate penal în acest caz.
14:05
Reuniunea Parlamentară a Consiliului Europei | Igor Grosu: Vom folosi președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru a sprijini Ucraina # Radio Chisinau
La Chișinău are loc astăzi reuniunea Parlamentară a Consiliului Europei. Evenimentul reunește 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale organizației și se desfășoară în contextul preluării de către Republica Moldova a președinției Comitetul de Miniștri, mandat prin care autoritățile de la Chișinău își propun să contribuie la o Europă mai unită, mai sigură și mai rezilientă, transmite Radio Chișinău.
13:45
Criticat de unii, susținut de alții: CCI se declară în favoarea proiectului noii legi a medierii # Radio Chisinau
După ce mai multe asociații de business au criticat proiectul noii legi privind medierea și statutul mediatorului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI ) a anunțat că susține inițativa și va organiza consultări publice.
13:30
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski # Radio Chisinau
Planul propus de administrația Trump pentru încheierea războiului din Ucraina a fost primit cu declarații precaute din partea președintelui Volodimir Zelenski, dar opinia generală de la Kiev este una negativă, iar unii oficiali nu au ezitat să o spună.
13:25
Șoferul camionului cu armament reținut la vama Albița a fost arestat de DIICOT Iași # Radio Chisinau
La data de 21 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea unui inculpat (cetățean moldovean), în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.
13:15
Șoferul camionului cu armament reținut la vama Albița a fost reținut de DIICOT Iași # Radio Chisinau
La data de 21 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea unui inculpat (cetățean moldovean), în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.
13:00
Maia Sandu, întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset: R. Moldova rămâne un partener european constructiv # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Acum 12 ore
12:40
Nicușor Dan: Extinderea UE în Republica Moldova nu este un act de caritate, este o investiție în securitate # Radio Chisinau
Președintele Romiei, Nicușor Dan, a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Republica Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest nu este 'un act de caritate', este o investiție în securitate. Afirmația a fost făcută la conferința la nivel înalt ''Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă'', organizată la București.
12:25
Vladislav Cojuhari a discutat cu Laura Codruța Kövesi despre combaterea corupției și protejarea fondurilor europene # Radio Chisinau
Ministrul Justiției Vladislav Cojuhari a avut o întrevedere cu procurorul-șef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruța Kövesi, în cadrul vizitei de la București. Principalele subiecte discutate au fost combaterea corupției, protejarea fondurilor europene și întărirea mecanismelor instituționale.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 22-24 noiembrie.
11:50
Parlamentul organizează o conferință privind rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe 25 noiembrie 2025 conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”, o platformă de dialog interinstituțional menită să consolideze rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
11:30
Cinci tone de bomboane cu dioxid de titan, depistate de ANSA la frontiera de stat (FOTO) # Radio Chisinau
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut un lot de 5.000 kg de bomboane care conțineau dioxid de titan (E171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Produsele au fost depistate în cadrul controalelor efectuate la posturile de inspecție de la frontieră.
11:10
Emisiune dedicată regretatului chitarist, autor de cântece și interpret vocal maramureșean, ultimul membru al grupului ”Orizont 77”
11:05
Băuturi alcoolice, cafea și dulciuri: cele mai frecvent confiscate produse la frontieră # Radio Chisinau
Alimentele confiscate la frontieră sunt fie distruse, fie utilizate sau donate, după ce autoritățile verifică conformitatea și siguranța acestora. Printre cele mai frecvent confiscate produse alimentare la frontieră se numără băuturile alcoolice, produsele lactate, cafeaua, fructele uscate, nucile, semințele, conservele, salamurile și dulciurile.
10:55
SUA fac presiuni pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace care cere Kievului să cedeze teritorii aflate în prezent sub controlul său și oferă concesii importante Rusiei, inclusiv interzicerea fermă a aderării la NATO. Planul ar crea, de asemenea, un vehicul de investiții americano-rus folosind active rusești înghețate și ar permite Moscovei să se alăture G7, grupul care reunește cele mai puternice economii democratice ale lumii, revigorând astfel vechiul G8.
10:40
Discuții publice privind actualizarea Programului Național de Aderare la UE, organizate de Biroul pentru Integrare Europeană # Radio Chisinau
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) a organizat discuții publice privind actualizarea Programul Național de Aderare (PNA) a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
10:25
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Donețk și Luhansk din est.
10:05
Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Turkmenistan. Aprofundare colaborării, în special în sectorul energetic, în discuții # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu vicepreședintele Cabinetului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Turkmenistanului, Rashid Meredov.
09:55
Dodon, cu „kuliokul” în spate, dă lecții Ucrainei: educație anticorupție de la un politician implicat în dosare de corupție (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre anchetele desfășurate în România și Republica Moldova, după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița și publică numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții. Totodată, jurnaliștii critică optimismul declarat al premierului Alexandru Munteanu privind o creștere economică de 7% până în 2028. Ion Preașcă notează că această țintă nu apare în programul de guvernare și nu este susținută nici de prognozele oficiale, nici de estimările FMI sau ale Comisiei Europene.
09:35
LIVE | Reuniunea Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Radio Chisinau
Reuniunea Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
09:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 74 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 14 bani.
08:55
Uniunea Europeană are un plan foarte clar pentru pacea în Ucraina, în doar „două puncte” # Radio Chisinau
Planul Uniunii Europene pentru realizarea păcii în Ucraina conține doar două puncte: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit RBC Ukraine.
08:40
Două persoane au fost reținute în cazul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere Albița # Radio Chisinau
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul de contrabandă cu muniții descoperit la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
08:20
Creștinii otodocși de stil vechi îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc astăzi, 21 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Tradiția populară spune că cei doi sfinți aduc ultimele zile calde din an. Astăzi, credincioșii merg la biserică și aprind câte o lumânare care le va fi „lumina de veci” în lumea de apoi.
08:00
Meteorologii prognozează ploi slabe pentru ziua de vineri. Dimineața izolat se va forma ceață slabă, comunică MOLDPRES.
