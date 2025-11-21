ANRE aprobă două rute noi pentru fluxurile de gaze din Grecia către Ucraina

15:10

Ilie Ilașcu a fost pentru noi un simbol și un drapel al mișcării de renaștere națională, spune Ion Iovcev, fostul director al Liceului Lucian Blaga din Tiraspol, marcat de curajul și demnitatea grupului Ilașcu, care l-au îmbărbătat în lupta sa pentru dreptul copiilor de a studia în limba română în enclava separatistă. Ion Iovcev a povestit, în cadrul emisiunii Dosar Transnistrean de la Radio Chișinău, că două momente l-au încurajat în rezistența sa pentru păstrarea școlii cu predare în limba română de la Tiraspol. Primul a fost cazul viceprimarului din Caragaș, Alexei Conovalov, torturat și ucis de separatiști, pentru că a arborat tricolorul pe sediul Primăriei din localitate, găsit apoi într-o fântână.