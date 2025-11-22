Astăzi în istorie: Firmanul Otoman care a Pavat Drumul Unirii Principatelor

17:40

Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, are o explicație la faptul că Republica Moldova importă cele mai multe îngrășăminte din Federația Rusă, iar magazinele din țară abundă de produse rusești, în timp ce autoritățile declară frecvent, că se alătură diverselor sancțiuni internaționale impuse statului agresor. „Chiar dacă ne-am dori, în cazul fertilizanților efectiv ne-am împușca în picior, pentru că alternativa e mult mai scumpă. În cazul produselor comerciale de larg consum nu este o dependență, e o piață competitivă și dacă reușim să cumpărăm din altă parte mai bun și mai ieftin, o facem de acolo. Nu ne impune nimeni să cumpărăm din Rusia”, a declarat Popșoi, la emisiunea Cutia Neagră de la TV8.