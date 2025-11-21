Chicu: Camionul cu armament a avut „liber de frontieră” de la autoritățile vamale ale RM. Este ștampila. A mai traversat hotarul cu România anterior

09:30

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, faptul că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, în 2026. Acesta a mai spus că unii pot să facă reduceri de personal, alții să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de reducere a cheltuielilor, relatează news.ro, citat de libertatea.ro.