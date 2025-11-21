(foto) O senatoare celebră a fost bătută cu ranga, la București, de soția unui afacerist în divorț: Înfuriată, agresoarea i-a deteriorat și mașina

08:30

În timp ce Mercur își continuă călătoria prin semnul Săgetătorului, energia comunicativă se intensifică, punând accent pe schimburi de idei și planuri de călătorie. Fiecare semn zodiacal va resimți influența acestui tranzit, fie că este vorba de introspecție sau de exprimarea liberă a gândurilor. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin dorința de aventură și cunoaștere, dar și prin nevoia de a găsi echilibru. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.