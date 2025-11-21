(foto) O senatoare celebră a fost bătută cu ranga, la București, de soția unui afacerist în divorț: Înfuriată, agresoarea i-a deteriorat și mașina
UNIMEDIA, 21 noiembrie 2025 16:10
Bătaie ca-n thrillere în București. Senatoarea POT Valentina Aldea a fost bătută cu ranga de soția unui afacerist în divorț, iar mașina parlamentarei a fost serios avariată de aceasta. Furia femeii a degenerat într-un adevărat scandal, fiind nevoie de intervenția Poliției, relatează CANCAN.RO.
Acum 30 minute
16:10
(live) CMC, în ședință extraordinară prezidată de Zinaida Popa: Mandatele consilierilor care au plecat în Parlament, ridicate # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o ședință extraordinară. Pe oridinea de zi figurează 2 subiecte.
16:10
(foto) O senatoare celebră a fost bătută cu ranga, la București, de soția unui afacerist în divorț: Înfuriată, agresoarea i-a deteriorat și mașina
Bătaie ca-n thrillere în București. Senatoarea POT Valentina Aldea a fost bătută cu ranga de soția unui afacerist în divorț, iar mașina parlamentarei a fost serios avariată de aceasta. Furia femeii a degenerat într-un adevărat scandal, fiind nevoie de intervenția Poliției, relatează CANCAN.RO.
Acum o oră
15:50
Chicu: Camionul cu armament a avut „liber de frontieră" de la autoritățile vamale ale RM. Este ștampila. A mai traversat hotarul cu România anterior
Fostul premier, Ion Chicu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, scoate în vileag noi informații scandaloase în cazul camionului cu armament, depistat la Vama Leușeni-Albița. „Acesta a avut „liber de vamă” din partea autorității vamale a Republicii Moldova. A și traversat de câteva ori hotarul cu România în luna noiembrie. Este ștampila”, susține Chicu.
15:40
(live) CMC, în ședință extraordinară prezidată de Zinaida Popa. Melnic, cu 21 de foi la tribună: Una pentru Ceban, restul pentru oamenii lui
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o ședință extraordinară. Pe oridinea de zi figurează 2 subiecte.
15:40
Pilotul unui avion de luptă indian a murit vineri, după ce aeronava s-a prăbușit în timpul unui zbor demonstrativ pentru spectatori, la Dubai Air Show, a anunțat Forța Aeriană a Indiei, scrie adevărul.ro.
15:40
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin
Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat planurile pentru vineri pentru a purta o convorbire telefonică urgentă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni cu privire la planul SUA și Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina, a raportat vineri Bloomberg, citat de digi24.ro.
Acum 2 ore
15:30
Pilotul unui avion de luptă indian a murit vineri, după ce aeronava s-a prăbușit în timpul unui zbor demonstrativ pentru spectatori, la Dubai Air Show, a anunțat Forța Aeriană a Indiei, scrie adevărul.ro.
15:30
(video) Program special pentru elevii de clasa 9-a cu note de 1 și 2 la matematică. Ministrul Educației anunță că aceștia vor beneficia de 60 de ore suplimentare # UNIMEDIA
Elevii care au note de 1 și 2 la matematică vor primi anul viitor 60 de ore suplimentare de pregătire, față de 40 de ore în mod obișnuit. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a făcut anunțul într-o conferință de presă.
15:20
Un broker vamal, reținut în dosarul camionului plin cu armament și lansatoare de rachete de la Leușeni - Albița
Un broker vamal ar fi fost reținut în dosarul camionului plin cu armament și lansatoare de rachete de la Vama Leușeni - Albița, scrie canalul Ungureanu 112.
15:10
Ultima oră! O a treia persoană a fost reținută în dosarul camionului plin cu muniții de la Leușeni - Albița. Despre cine este vorba
O treia persoană a fost reținută în dosarul camionului plin cu muniții de la Leușeni - Albița. Oamenii legii anunță că este vorba de conducǎtorul companiei care a comandat transportarea mărfii.
15:00
(live) CMC, în ședință extraordinară prezidată de Zinaida Popa: Fără a examina vreun subiect, consilierii au luat o pauză
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o ședință extraordinară. Pe oridinea de zi figurează 2 subiecte.
15:00
(video) „Groaznic! Parcă au fost explozii". Chișinăuieni, înspăimîntați de tunetele și fulgerele de astăzi noapte: În viață nu am auzit așa bubuitură
Locuitorii capitalei au fost înspăimântați, noaptea trecută, de tunete și fulgere, fenomene neobișnuite pentru această perioadă a anului.„Groaznic! Parcă au fost explozii”, „în viață nu am auzit așa bubuitură”, „credeam că a început războiul”, au scris chișinăuienii, pe rețele.
15:00
Capitala va avea doi noi viceprimari: Cine sunt cele două candidaturi, înaintate de Ion Ceban, după ce Ursu și Cutasevici au ales mandatul de deputat
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de primarul Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău, după ce Olga Ursu și Angela Cutasevici au plecat în Parlament. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău.
14:50
Un broker vamal, reținut în cazul camionului plin cu armament și lansatoare de rachete de la Leușeni - Albița
Un broker vamal ar fi fost reținut în cazul camionului plin cu armament și lansatoare de rachete de la Vama Leușeni - Albița, scrie canalul Ungureanu 112.
Acum 4 ore
14:30
(live) CMC, în ședință extraordinară prezidată de Zinaida Popa: Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi, propuși la funcția de viceprimari ai Chișinăului
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește astăzi într-o ședință extraordinară. Pe oridinea de zi figurează 2 subiecte.
14:20
Prima reacție a lui Viktor Orban la noul plan de pace în Ucraina al lui Donald Trump: „Suntem într-un moment decisiv"
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat, vineri, că „următoarele două sau trei săptămâni vor fi cruciale” pentru planul american de pace în Ucraina şi a subliniat că Europa trebuie să evite intrarea sa în războiul ruso-ucrainean, scrie digi24.ro.
14:10
(foto/video) „Am câștigat judecata cu Colb". Scandalul cosmeticelor „de pe Temu" a lui Tany Vander continuă. O tiktokeriță a anunțat că a „învins". Vander: O minciună
Femeia de afaceri Tany Vander și tiktokerița Elena Zaporojan revin în atenția publică, după ce cea din urmă a anunțat că ar fi câștigat procesul privind acuzațiile că produsele cosmetice Vander Beauty ar fi de pe Temu sau Alibaba. Tany a ieșit imediat cu o reacție și a dezmințit informațiile, afirmând că „nu s-a demonstrat nimic”, iar dosarul nu are un câștigător, fiind anulat tehnic.
14:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu Alain Berset înainte de preluarea Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: Despre ce au discutat
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Președinția, care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent.
14:00
Donald Trump nu a fost invitat la funeraliile vicepreședintelui republican Dick Cheney. Cine a participat
Preşedintele american Donald Trump nu a participat la înmormântarea fostului vicepreşedinte republican Dick Cheney, care a avut loc joi la Catedrala Naţională din Washington, motivul fiind că nu a fost invitat. În schimb, au fost prezenţi doi foşti preşedinţi, între care și democrata Kamala Harris, precum și foștii președinți americani Joe Biden şi George W. Bush, a relatat EFE, citată de adevărul.ro.
13:40
(video) Indivizi suspecți, filmați în timp ce ar fi căutat droguri lăsate de curier pe teritoriul unei grădinițe. Ceban: Părinții se tem pentru copiii lor
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că teritoriul unei grădinițe din capitală s-a transformat în loc pentru vânzare-cumpărare de droguri. Edilul a postat imagini video în care se observă câteva persoane care ar fi căutat substanțele interzise, ascunse de curier.
13:20
Ambasadorul RM la Moscova, Lilian Darii, va fi înlocuit. Popșoi: Trebuie să facem schimbările care se impun
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, urmează a fi schimbat. Declarația a fost făcută Cutia Neagră de la TV8, de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Acesta a precizat că în curând expiră mandatul diplomatului. Totodată, ministrul a fost întrebat dacă autoritățile de la Chișinău au identificat deja persoana care va ocupa funcția.
13:10
(foto/video) Imagini cu armamentul din camionul de la vamă: Ce a făcut șoferul moldovean, pentru a nu fi descoperit la control
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România a publicat fotografii și imagini video cu armamentul depistat în camionul oprit la Vama Albița, care venea din Republica Moldova, fiind condus de un cetățean moldovean.
13:10
Hainele Shein conțin substanțe toxice peste limitele admise: Articolele pentru copii, cele mai periculoase
Greenpeace a descoperit substanțe chimice periculoase în articole de îmbrăcăminte vândute de gigantul online Shein, inclusiv în haine pentru copii. Organizația a testat 56 de produse și a găsit probleme serioase în 18 dintre ele, unde nivelurile unor substanțe toxice depășeau chiar și „extrem” limitele admise de regulamentul european privind chimicalele, scrie libertatea.ro.
12:40
Ultima oră! Șoferul camionului cu muniții de la vamă, reținut de DIICOT: Transporta 18 rachete antitanc, 8 lansatoare de grenade și un sistem de apărare antiaeriană
Un cetățean moldovean de 37 de ani a fost reținut de ofițerii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, după ce un camion încărcat cu muniții a fost depistat la punctul de trecere Leușeni - Albița. Acesta s-a dovedit a fi șoferul camionului, cercetart, acum, pentru „săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală”.
Acum 6 ore
12:30
Intrarea în clădirea fostului Hotelul Național a fost blocată aseară, 20 noiembrie. Mai multe imagini, care arată că accesul în imobil a fost zavorât, au apărut pe rețele.
12:10
(video) Droguri de peste 100 de mii de lei, depistate într-o casă de la Buiucani: Un bărbat de 38 de ani, luat pe sus de Fulger
Droguri de peste 100 de mii de lei au fost descoperite în locuința unui bărbat de 38 de ani, din sectorul Buiucani al capitalei, în timpul unor percheziții. Suspectul a fost reținut, iar polițiștii în comun cu procurorii documentează cazul.
12:00
Scumpirile continuă pe piața carburanților: Cât vor costa bezina și motorina, în acest weekend
Benzina și motorina se scumpesc, potrivit datelor prezentate de Angenția Națională pentru Reglementări în Energetică pentru următoarele trei zile, 22-24 noiembrie.
11:50
SUA fac presiuni pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace care cere Kievului să cedeze teritorii aflate în prezent sub controlul său şi oferă concesii importante Rusiei, inclusiv interzicerea fermă a aderării la NATO. Planul ar crea, de asemenea, un vehicul de investiţii americano-rus folosind active ruseşti îngheţate şi ar permite Moscovei să se alăture G7, grupul care reuneşte cele mai puternice economii democratice ale lumii, revigorând astfel vechiul G8, scrie digi24.ro.
11:50
(foto) Scandal uriaș în România: Soția unui fost șef din Poliție, surprinsă în fotografii deocheate pe un site interzis minorilor
Bomba ultimelor zile vine chiar din jurul unuia dintre cei mai controversați foști șefi din Poliția Română. Soția ex-comisarului șef al IPJ Brăila a devenit subiect fierbinte după ce pe adresa redacției CANCAN.RO au sosit mai multe fotografii deocheate, în care bruneta apare în ipostaze interzise minorilor.
11:40
Ceban cere instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea de droguri: S-a răspândit și în interiorul școlilor. Situația riscă să scape de sub control total
Liderul MAN, primarul capitalei, Ion Ceban, cere instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri. „Nu vrem să credem că există interese la nivel înalt și acest business este acoperit de oamenii cu putere. Primăria Chișinău este gata să se implice, dar trebuie să existe asumare și din artea Guvernului, a Poliției, a Procuraturii, a Parlamentului și a tuturor organelor competente”, a declarat Ceban, într-un briefing la Parlament.
11:20
Tone de bomboane cu substanțe interzise, reținute la vamă: ANSA a depistat dioxid de titan și a interzis comercializarea lor
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, au reținut 5000 kg de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în Republica Moldova.
11:00
(video) Lilian Carp: Armamentul depistat la vama Albița este de tip rusesc și din perioada sovietică, nu e producție europeană
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, afirmă că armele de foc și munițiile descoperite într-un camion la punctul de trecere Leușeni–Albița provin din spațiul sovietic sau rusesc și nu sunt de producție europeană. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA.
10:40
Ex-procurorul care s-a vrut judecător la CSJ, Ion Tețcu, pierde un nou proces în instanța supremă: Curtea a confirmat diferența de 141 mii lei între venituri și cheltuieli
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de ex-procurorul Ion Tețcu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor, constatând că evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.
Acum 8 ore
10:20
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump: „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă"
Administrația președintelui american Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte cât mai repede planul de pace americano-rus, scrie digi24.ro.
10:00
„Pisica pe acoperișul fierbinte" revine pe scenă într-o montare puternică semnată de Sergiu Chiriac
Capodopera lui Tennessee Williams, distinsă cu Premiul Pulitzer, revine pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” într-o nouă montare regizată de Sergiu Chiriac. Spectacolul „Pisica pe acoperișul fierbinte”, o dramă 15+, va avea loc vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:30, în cadrul Festivalului Reuniunea Teatrelor Naționale Românești.
10:00
(video) Popșoi, întrebat de ce nu a fost convocat Ambasadorul Ucrainei, dar Ozerov, după incidentul cu drona: „Se preface că nu știe a cui sunt"
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a reacționat la întrebarea lui Ozerov privind convocarea ambasadorului Ucrainei, după incidentul cu drona. „O abordare cinică, el se preface că nu știe a cui sunt dronele”, a menționat Popșoi în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8.
09:50
Ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile din țară: Participanții la trafic, îndemnați să circule prudent
Poliția Republicii Moldova atenționează șoferii despre ceața densă în mai multe zone ale țării, ceea ce determină scăderea vizibilității în trafic. Pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar în locurile permise.
09:30
Toate salariile vor fi tăiate în România cu până la 10%, în 2026. Bolojan: „Unii pot să concedieze, alţii să lucreze la sporuri"
Ilie Bolojan a declarat, miercuri, faptul că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, în 2026. Acesta a mai spus că unii pot să facă reduceri de personal, alții să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de reducere a cheltuielilor, relatează news.ro, citat de libertatea.ro.
09:30
Creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: În mai multe localități este sărbătorit hramul
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor cerești celor fără de trup. Cu această ocazie, fostul șef de stat, Igor Dodon, a transmis cetățenilor un mesaj de felicitare. „Doresc tuturor sănătate, pace și ajutorul Arhanghelilor în toate faptele bune”, a scris Dodon.
09:20
(video) Imaginație dincolo de limite. Costumele naționale de la Miss Universe par rupte dintr-o lume fantastică: Ce a purtat Maria Ignat, reprezentanta Moldovei
Proba costumelor naționale de la Miss Universe 2025 a oferit un adevărat spectacol vizual pe scena din Thailanda, unde participantele din peste 80 de țări au apărut în ținute inspirate din tradițiile, mitologiile și simbolurile naționale ale fiecărei regiuni ale lumii. Defilarea, una dintre cele mai așteptate etape ale concursului, a fost caracterizată de creativitate, culori vibrante și elemente spectaculoase, de la aripi uriașe la accesorii cu semnificații istorice. Reprezentanta Republicii Moldova, Maria Ignat, a ales o ținută spectaculoasă și plină de simbolism.
09:10
„Nu aștepta momentul perfect ca să-ți lansezi o afacere – creează-l" – Gabriela Palimaru, antreprenoare, clientă Microinvest
Să fii mamă în concediu de maternitate și, în același timp, să construiești un brand de succes – sună imposibil, nu? Fondatoarea magazinului Legante, Gabriela Palimaru, demonstrează exact contrariul. De aproape doi ani, ea dezvoltă cu pasiune o afacere în domeniul hăinuțelor pentru copii, pornind de la o nevoie personală și transformând-o treptat într-un brand autentic.
09:00
Pe 21 noiembrie, istoria a fost marcată de schimbări politice majore în Moldova și NATO.
08:50
Melania Trump, discurs „distopic" în fața trupelor: „Ca să câștigăm războiul AI, trebuie să formăm noua generație"
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat că inteligența artificială va remodela profund caracterul conflictelor armate, într-un discurs susținut miercuri în fața militarilor și a familiilor acestora la baza aeriană Marine Corps Air Station New River din Jacksonville, Carolina de Nord, scrie adevarul.ro.
08:50
Rise: Un medic, acuzat de violul a două fetițe, continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate. CSJ a închis dosarul, invocând „erori de procedură". Ce spun instituțiile medicale
Medicul anesteziolog-reanimatolog a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După opt ani de judecată, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au hotărât în 2021 încetarea procesului, invocând „erori de procedură penală”, fără a examina pe fond acuzațiile de viol și abuz asupra copiilor, scrie rise.md.
08:40
(stop cadru) Vasile Costiuc: Îl provoc pe șeful IGP să-mi vândă „ochelarii de 2000 €" cu 50, dacă tot sunt ieftini
Deputatul Vasile Costiuc l-a provocat, în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA, pe Viorel Cernăuțeanu. Parlamentarul i-a cerut șeful Inspectoratului General al Poliției să-i vândă ochelarii pe care i-a purtat la o apariție publică și despre care s-a vehiculat că ar costa 2000 de euro, cu 50 de euro.
Acum 12 ore
08:30
În timp ce Mercur își continuă călătoria prin semnul Săgetătorului, energia comunicativă se intensifică, punând accent pe schimburi de idei și planuri de călătorie. Fiecare semn zodiacal va resimți influența acestui tranzit, fie că este vorba de introspecție sau de exprimarea liberă a gândurilor. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin dorința de aventură și cunoaștere, dar și prin nevoia de a găsi echilibru. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
08:20
Radio Europa Liberă se închide în Ungaria: Decizia Washingtonului, luată la cererea lui Viktor Orban
Serviciului ungar al postului Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în conformitate cu ordinele Agenției SUA pentru Media Globale (USAGM), transmite AFP, potrivit hotnews.ro.
08:10
(foto) Poznașul prinț de Monaco, în centrul atenției de Ziua Națională a Principatului: Micul moștenitor îl întrece chiar și pe Louis al Marii Britanii la grimase
Gemenii Prințesei Charlene și ai Prințului Albert de Monaco au atras toate privirile la evenimentele dedicate Zilei Naționale a Principatului Monaco. Imaginile de la balcon cu poznașul Jacques au făcut deliciul publicului și s-au viralizat instant pe social media, scrie protv.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
(foto/video) Accident grav în capitală. Cel puțin patru mașini au fost distruse, una dintre care s-a răsturnat
Un accident rutier grav s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din capitală. Potrivit informațiilor, cel puțin patru automobile au fost implicate în coliziune.
