(foto/video) „Am câștigat judecata cu Colb”. Scandalul cosmeticelor „de pe Temu” a lui Tany Vander continuă. O tiktokeriță a anunțat că a „învins”. Vander: O minciună

„Traficul de droguri, de arme și de ființe umane sunt aceleași crime. Criminalii trebuie să aibă frică să le comită pe teritoriul Republicii Moldova sau folosind țara noastră ca tranzit”. Declarația a fost făcută de Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru a insistat ca în legislația penală să fie introduse pedepse drastice pentru a stopa și a preveni aceste fenomene „periculoase pentru securitatea națională”.