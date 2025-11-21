Bulgaria a reținut 35 de suspecți într-o rețea care trafica artefacte de patrimoniu în Europa. Prejudiciu de peste 1 miliard de dolari
SafeNews, 21 noiembrie 2025 11:30
Bulgaria a reținut 35 de persoane suspectate că fac parte dintr-o rețea criminală implicată în traficul la scară largă de bunuri culturale în Europa, a relatat joi agenția BTA, citându-l pe șeful unității de combatere a criminalității organizate, potrivit Reuters. „Am efectuat 131 de percheziții. În 24 de ore au fost reținute 35 de persoane, […] Articolul Bulgaria a reținut 35 de suspecți într-o rețea care trafica artefacte de patrimoniu în Europa. Prejudiciu de peste 1 miliard de dolari apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:50
VIDEO | Percheziții la un suspect de trafic de droguri: substanțe și dispozitive ridicate # SafeNews
Polițiștii din cadrul Inspectoratului Rîșcani, în comun cu procurorii, documentează activitatea unui bărbat de 33 de ani din capitală, suspectat de implicare în traficul de droguri. În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au descoperit pachețele cu PVP (sare), masă vegetală de culoare verde, caracteristică hașișului, precum […] Articolul VIDEO | Percheziții la un suspect de trafic de droguri: substanțe și dispozitive ridicate apare prima dată în SafeNews.
11:50
Maia Sandu a discutat cu Alain Berset despre Președinția Republicii Moldova la Consiliul Europei # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul, cu motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace […] Articolul Maia Sandu a discutat cu Alain Berset despre Președinția Republicii Moldova la Consiliul Europei apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:30
PLDM cere convocarea de urgență a CSS după reținerea unui transport de armament la Albița # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate pentru a analiza traficul de arme și vulnerabilitățile de securitate ale țării. Reprezentanții PLDM fac apel după reținerea unui transport de armament și muniție de război la Vama Albița, încărcătură care avea acte vamale valabile emise de autoritățile moldovene. Potrivit PLDM, […] Articolul PLDM cere convocarea de urgență a CSS după reținerea unui transport de armament la Albița apare prima dată în SafeNews.
11:30
Bulgaria a reținut 35 de suspecți într-o rețea care trafica artefacte de patrimoniu în Europa. Prejudiciu de peste 1 miliard de dolari # SafeNews
Bulgaria a reținut 35 de persoane suspectate că fac parte dintr-o rețea criminală implicată în traficul la scară largă de bunuri culturale în Europa, a relatat joi agenția BTA, citându-l pe șeful unității de combatere a criminalității organizate, potrivit Reuters. „Am efectuat 131 de percheziții. În 24 de ore au fost reținute 35 de persoane, […] Articolul Bulgaria a reținut 35 de suspecți într-o rețea care trafica artefacte de patrimoniu în Europa. Prejudiciu de peste 1 miliard de dolari apare prima dată în SafeNews.
11:30
Meta lovită de scandal: Zuckerberg și echipa sa, penalizați cu 190 milioane dolari pentru încălcarea confidențialității # SafeNews
Mark Zuckerberg, alături de actuali și foști membri ai conducerii Meta Platforms, va plăti 190 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile acționarilor, care susțineau că au prejudiciat compania prin încălcarea confidențialității utilizatorilor Facebook. Acordul a fost făcut public joi și încheie procesul intentat de acționari. Aceștia solicitau inițial 8 miliarde de dolari, acuzând […] Articolul Meta lovită de scandal: Zuckerberg și echipa sa, penalizați cu 190 milioane dolari pentru încălcarea confidențialității apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:20
Un hoț din România, reținut în SUA: Avea asupra sa un permis de conducere pe numele lui David Beckham # SafeNews
Un român urmărit internațional a fost prins în Statele Unite, după ce ar fi furat o brățară cu diamante și ar fi folosit mai multe identități false. Bărbatul este acuzat că a intrat ilegal în America, transmite stirileprotv.ro. Românul ar fi trecut ilegal granița cu Statele Unite prin Mexic, în 2022, și ar face parte dintr-o […] Articolul Un hoț din România, reținut în SUA: Avea asupra sa un permis de conducere pe numele lui David Beckham apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un bărbat din municipiul Soroca a fost amendat cu 32.500 lei după ce a votat de două ori în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Sentința a fost pronunțată zilele trecute. Potrivit materialelor dosarului, în ziua scrutinului, bărbatul, internat în Spitalul raional „A. Prisacari” din Soroca, a solicitat urna mobilă pentru a-și exercita dreptul la […] Articolul Amendă usturătoare pentru un bărbat din Soroca, prins votând de două ori la parlamentare apare prima dată în SafeNews.
11:00
O judecătoare federală ordonă administraţiei Trump să retragă Garda Naţională din Washington # SafeNews
O judecătoare federală a ordonat joi retragerea militarilor din cadrul Gărzii Naţionale din capitala americană, Washington, un nou revers al lui Donald Trump în încleştarea cu oraşe şi state democrate, însă magistrata Jia Cobb a dat Guvernului un termen de apel de 21 de zile, până la 11 decembrie, relatează AFP. Începând din iunie, preşedintele […] Articolul O judecătoare federală ordonă administraţiei Trump să retragă Garda Naţională din Washington apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:50
VIDEO | Polițiștii din Buiucani au descoperit droguri de peste 100.000 de lei la un bărbat de 38 de ani # SafeNews
Polițiștii din sectorul Buiucani, împreună cu procurorii, au descoperit substanțe narcotice în locuința unui bărbat de 38 de ani din Chișinău, acesta fiind acum documentat de autorități. În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au găsit 14 tuburi din plastic cu ulei de cannabis, mai multe pachețele cu marijuana, un tub cu substanță vegetală de culoare […] Articolul VIDEO | Polițiștii din Buiucani au descoperit droguri de peste 100.000 de lei la un bărbat de 38 de ani apare prima dată în SafeNews.
10:50
Venezuela spune că Maria Machado va fi considerată fugară dacă se va duce la Oslo să-și primească premiul Nobel pentru Pace # SafeNews
Procurorul general al Venezuelei a declarat că lidera opoziției, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta, va fi considerată „fugară” dacă va părăsi țara pentru a-și primi premiul, transmite AFP. Maria Corina Machado, care spune că se află în Venezuela în clandestinitate, și-a declarat intenția de a se deplasa la […] Articolul Venezuela spune că Maria Machado va fi considerată fugară dacă se va duce la Oslo să-și primească premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în SafeNews.
10:40
Extradarea lui Platon, amânată? Sentința scrisă de Ana Cucerescu ar putea influența dosarul din Regatul Unit # SafeNews
Canalul OBSERVATOR, cunoscut pentru publicarea informațiilor din domeniul justiției, a anunțat că ședința privind extrădarea lui Veaceslav Platon din Regatul Unit ar fi fost amânată pentru luna mai 2026, deși fusese programată inițial pentru 24 noiembrie 2025. Pentru verificarea informației, redacția telegraph.md a transmis solicitări către Procuratura Generală și Ministerul Justiției. Până la ora publicării, instituțiile […] Articolul Extradarea lui Platon, amânată? Sentința scrisă de Ana Cucerescu ar putea influența dosarul din Regatul Unit apare prima dată în SafeNews.
10:30
Fost analist CIA, despre planul lui Donald Trump pentru pacea în Ucraina: „Trebuie să faci practic ceea ce vor rușii” # SafeNews
Apariția în presă a planului administrației Trump pentru soluționarea conflictului din Ucraina a provocat o explozie politică atât la Washington, cât și la Kiev. Însă, potrivit analistului veteran în domeniul informațiilor Paul Goble, propunerea este fundamental imposibil de pus în practică, relatează Digi24.ro cu referire la Kyiv Post. Fostul consilier special al Departamentului de Stat și analist CIA […] Articolul Fost analist CIA, despre planul lui Donald Trump pentru pacea în Ucraina: „Trebuie să faci practic ceea ce vor rușii” apare prima dată în SafeNews.
10:20
5000 kg de bomboane cu dioxid de titan (E171),aditiv alimentar interzis în Republica Moldova, au fost reținute de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în cadrul controalelor efectuate la posturile de inspecție la frontieră. Potrivit ANSA, importatorul intenționa să distribuie lotul în mai multe unități comerciale din țară. În urma verificărilor, s-a constatat că […] Articolul ANSA confiscă bomboane din import din cauza unui ingredient neautorizat apare prima dată în SafeNews.
10:10
Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a reacționat cu reținere la întrebările privind planul de pace propus de SUA, observând, potrivit agenției publice rusești Tass, că nu e clar dacă Kievul este dispus să discute pe tema propunerilor. Moscova nu a primit încă informații despre acordul lui Volodimir Zelenski de a negocia planul […] Articolul Reacția Kremlinului la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
10:10
Tabloul „El sueño”, realizată de artista mexicană Frida Kahlo în 1940, a fost vândută la o licitație din New York pentru aproape 55 de milioane de dolari. Această sumă reprezintă un record și pentru arta latino-americană. Pictura a fost vândută după patru minute de licitație, iar cumpărătorul nu a fost dezvăluit, scrie theguardian.com. El sueño (La […] Articolul Un tablou de Frida Kahlo, vândut la un preț record pentru o artistă apare prima dată în SafeNews.
10:00
Serviciul în limba maghiară al Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în urma ordinului emis de Agenția SUA pentru Media Globale (USAGM), informează AFP. Decizia vine după ce, la 7 noiembrie, în ziua în care Viktor Orbán se afla la Budapesta pentru discuții cu Donald Trump, […] Articolul Redacția ungară a Radio Europa Liberă, închisă de SUA la cererea lui Viktor Orbán apare prima dată în SafeNews.
10:00
Rodica Crudu, secretar general adjunct al Guvernului, afirmă că Republica Moldova înregistrează cel mai înalt nivel de pregătire în Clusterul 6 – Relații externe și politică externă, securitate și apărare, unul dintre domeniile esențiale pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit Rodicăi Crudu, Clusterul include două capitole: Capitolul 30 – Relații externe, care vizează […] Articolul Rodica Crudu: Avem cel mai avansat nivel de pregătire în Clusterul 6 al UE apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:50
Orban cere Uniunii Europene să înceteze finanțarea pentru Ucraina: „E un război care nu poate fi câștigat, alături de mafia coruptă a războiului ucrainean” # SafeNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a îndemnat Uniunea Europeană să înceteze finanțarea ostilităților din Ucraina și a „mafiei sale de război”, informează tass.com. „135 de miliarde de euro. Aceștia sunt banii pe care șefa birocrației bruxelleze, președinta [Comisiei Europene] [Ursula] von der Leyen, vrea să-i strângă pentru Ucraina. Acesta este prețul prelungirii războiului. Președinta are o […] Articolul Orban cere Uniunii Europene să înceteze finanțarea pentru Ucraina: „E un război care nu poate fi câștigat, alături de mafia coruptă a războiului ucrainean” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un bărbat a murit, după ce mașina cu care se deplasa a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:34, în localitatea Avdarma, din municipiul Comrat, susțin sursele PulsMedia.MD din UTA Găgăuzia. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 51 de ani. Acesta se deplasa la volanul unui […] Articolul FOTO | Comrat: Bărbat și-a pierdut viața după ce a ajuns cu mașina într-o râpă apare prima dată în SafeNews.
09:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la telefon cu vicepreședintele Cabinetului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Turkmenistanului, Rashid Meredov. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul discuției, Mihai Popșoi a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru statutul de neutralitate permanentă al Turkmenistanului, recunoscut pe plan internațional. Cei doi oficiali au convenit […] Articolul Moldova și Turkmenistan, convorbire telefonică pe tema statutului de neutralitate apare prima dată în SafeNews.
09:40
O autospecială a poliției a ars ca o torță după ce a fost incendiat chiar în fața sectorului de poliție. Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște, din cadrul IP Călărași, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre autospeciala […] Articolul Ziua în amiaza mare: Mașină a MAI în flăcări lângă secția de poliție din Călărași apare prima dată în SafeNews.
09:30
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Donețk și Luhansk din est. Aceste două regiuni revendicate de Moscova, precum și Crimeea anexată de Rusia în 2014, ar fi „recunoscute de facto ca rusești, […] Articolul Planul de pace al SUA pentru Ucraina: principalele măsuri dintre cele 28 de puncte apare prima dată în SafeNews.
09:30
Revanșă pentru Miss Mexic: A devenit Miss Universe după ce directorul concursului i-a spus că e „idioată” # SafeNews
O adevărată revanșă pentru Miss Mexic: Fatima Bosch a fost încoronată Miss Universe 2025, vineri, în Thailanda, după ce a fost ținta unor critici atât de dure ale unui director al concursului încât a reacționat indignat chiar și președintele Mexicului, transmite AFP. Peste 120 de candidate din întreaga lume s-au reunit pentru a încerca să […] Articolul Revanșă pentru Miss Mexic: A devenit Miss Universe după ce directorul concursului i-a spus că e „idioată” apare prima dată în SafeNews.
09:30
„Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât a ajutat Ucraina # SafeNews
Europa a plătit Rusiei mai mult decât a oferit Ucrainei de la începutul invaziei, iar această situație reprezintă „o rușine”, a declarat ministra de externe a Suediei, Maria Malmer Stenergard, în cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Externe, relatează European Pravda. „Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât […] Articolul „Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât a ajutat Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:20
Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, afirmă că ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, nu poate fi declarat persona non grata fără riscul unor consecințe diplomatice serioase. Oficialul a subliniat că legislația nu permite retragerea agrementului unui ambasador deja acreditat, iar o decizie atât de drastică trebuie cântărită prin prisma intereselor cetățenilor Republicii […] Articolul Nu poate fi expulzat: Popșoi explică situația ambasadorului Rusiei apare prima dată în SafeNews.
09:20
Blocaj pe Transfăgărășan lângă Cetatea Poenari, după ce fragmente de stâncă s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea. Timp de aproape patru ore, zeci de mașini care mergeau spre Lacul Vidraru sau Curtea de Argeș nu au putut înainta, scrie realitatea.md. După lăsarea serii, drumarii au reușit să îndepărteze o parte din pietre […] Articolul Incident pe Transfăgărășan: Stânci căzute pe drum opresc traficul apare prima dată în SafeNews.
09:10
Un tânăr de 25 de ani a provocat un accident rutier pe strada Vasile Lupu din Chișinău, după ce a pierdut controlul asupra mașinii. Incidentul a avut loc în noaptea aceasta, în jurul orei 01:00. Șoferul, aflat la volanul unui Audi, a derapat pe trotuar, lovind cinci vehicule parcate, apoi s-a izbit într-un copac și […] Articolul Noi detalii despre accidentul de pe strada Vasile Lupu apare prima dată în SafeNews.
09:10
Cristiano Ronaldo a primit un cadou special de la Trump. Acesta îi va permite portughezului să intre în Casa Albă „chiar și când nu voi mai președinte” # SafeNews
Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi. Aceste chei au fost create […] Articolul Cristiano Ronaldo a primit un cadou special de la Trump. Acesta îi va permite portughezului să intre în Casa Albă „chiar și când nu voi mai președinte” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele următoare: „Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace” # SafeNews
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi seară că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani, care şi-au prezentat propunerile – „punctele unui plan pentru a pune capăt războiului, viziunea lor”. El a subliniat că Ucraina îşi doreşte o pace demnă, cu termeni care respectă independenţa şi suveranitatea ţării. „Statele Unite au puterea […] Articolul Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele următoare: „Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Armele de foc şi muniţiile depistate la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa sunt de producție sovietică sau rusească, și nu occidentală, a afirmat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. Acesta a precizat că vehiculul nu a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina. „Au fost reținute două persoane, din […] Articolul Lilian Carp despre contrabanda la frontieră: „Nu sunt arme occidentale” apare prima dată în SafeNews.
08:50
FOTO | Lotul național de judo al Moldovei participă la Grand Slam-ul din Emiratele Arabe Unite. Cine sunt cei opt sportivi # SafeNews
Moldova va fi reprezentată de opt sportivi la Grand Slam-ul de judo de la Abu Dhabi, programat în perioada 28–30 noiembrie, în Emiratele Arabe Unite. Competiția reunește peste 400 de judoka din 54 de țări. Cei opt judocani care vor concura pentru țara noastră sunt: Radu Izvoryan (-66 kg), Denis Vieru (-66 kg), Adil Osmanov […] Articolul FOTO | Lotul național de judo al Moldovei participă la Grand Slam-ul din Emiratele Arabe Unite. Cine sunt cei opt sportivi apare prima dată în SafeNews.
08:50
Biserica Ortodoxă îi cinstește pe 21 noiembrie pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați cei mai cunoscuți dintre puterile cerești fără de trup. Învățătura creștină spune că îngerii au fost creați înaintea lumii materiale, iar prezența lor este confirmată în paginile Sfintei Scripturi. În Cartea lui Iov se arată că, la crearea luminătorilor, îngerii Îl […] Articolul Astăzi, Biserica Ortodoxă îi omagiază pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil apare prima dată în SafeNews.
08:40
Democraţii ‘răspund’ cu imaginile lui Messi la videoclipul lui Trump cu Cristiano Ronaldo # SafeNews
Partidul Democrat din Statele Unite a lansat un videoclip cu Lionel Messi pe conturile sale oficiale, ca replică la materialul video postat de Donald Trump cu Cristiano Ronaldo. Clipul publicat de democrați combină imagini spectaculoase cu cele mai bune goluri marcate de Messi, urmând ca în prima parte să fie prezentate cadre de la întâlnirea […] Articolul Democraţii ‘răspund’ cu imaginile lui Messi la videoclipul lui Trump cu Cristiano Ronaldo apare prima dată în SafeNews.
08:30
Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Poliția avertizează: vizibilitate redusă și risc major de accidente # SafeNews
Poliția de patrulare avertizează participanții la trafic că în mai multe zone ale țării se menține ceață densă, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Oamenii legii le cer pietonilor să fie extrem de atenți atunci când traversează strada, să folosească doar locurile permise și să se asigure bine înainte de […] Articolul Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Poliția avertizează: vizibilitate redusă și risc major de accidente apare prima dată în SafeNews.
08:30
Peste 51 de mii de treceri la frontieră în ultimele 24 de ore. Opt persoane depistate cu acte false # SafeNews
Peste 51 de mii de persoane au trecut frontiera moldo-română în ultimele 24 de ore, potrivit datelor oferite de Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 15 325 de traversări, urmat de Leușeni – 6 453, Sculeni – 5 573, Palanca – 4 419 și Otaci – 3 873. […] Articolul Peste 51 de mii de treceri la frontieră în ultimele 24 de ore. Opt persoane depistate cu acte false apare prima dată în SafeNews.
08:20
Italia a confiscat peste 42 de tone de pastă de roșii contrafăcută, etichetată fals „Fabricat în Italia” # SafeNews
Autoritățile italiene au oprit două transporturi de pastă de roșii provenite din Bulgaria și etichetate ilegal ca fiind produse în Italia. Confiscările au avut loc în portul Brindisi, în urma controalelor efectuate de poliția de frontieră și de Garda financiară italiană. În ambele cazuri, camioanele transportau passata di pomodoro, un semifabricat din roșii, pe ale […] Articolul Italia a confiscat peste 42 de tone de pastă de roșii contrafăcută, etichetată fals „Fabricat în Italia” apare prima dată în SafeNews.
08:10
FLASH | Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgare de informații confidențiale # SafeNews
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru o perioadă de doi ani, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de divulgarea unor informații confidențiale dintr-un dosar fiscal ce îl viza pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul politicienei de dreapta Isabel Díaz Ayuso. Pe lângă suspendare, acesta a […] Articolul FLASH | Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgare de informații confidențiale apare prima dată în SafeNews.
08:00
Fostul șef SIS rupe tăcerea. Adevărul despre eliberarea lui Ilașcu și Voronin care visa la Premiul Nobel # SafeNews
Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valeriu Pasat (1999-2002), a dezvăluit, în premieră, că eliberarea lui Ilie Ilașcu, în mai 2001, din închisoarea din Tiraspol, a fost posibilă în urma unui efort enorm al ofițerilor de SIS. Fostul președinte Vladimir Voronin nu ar fi avut, a subliniat Pasat, „absolut niciun rol” în […] Articolul Fostul șef SIS rupe tăcerea. Adevărul despre eliberarea lui Ilașcu și Voronin care visa la Premiul Nobel apare prima dată în SafeNews.
08:00
METEO | Vreme mohorâtă și temperaturi blânde pentru 21 noiembrie: În unele regiuni sunt prognozate ploi slabe # SafeNews
Vineri, 21 noiembrie 2025, vremea va fi în mare parte înnorată pe teritoriul țării, iar unele zone vor avea parte de ploi slabe, arată datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Maximele zilei vor oscila între +8 și +19 grade Celsius, semn al unei perioade relativ calde pentru finalul lunii noiembrie. Vântul va sufla din sud, moderat, […] Articolul METEO | Vreme mohorâtă și temperaturi blânde pentru 21 noiembrie: În unele regiuni sunt prognozate ploi slabe apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:50
Vladimir Putin a avut parte de un adevărat spectacol de dans la Moscova. Un robot i-a arătat liderului de la Kremlin mişcările din dotare. Momentul, transmis la televiziunea de stat, a avut loc odată cu sosirea preşedintelui la o conferinţă despre inteligenţa artificială organizată de cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank. Putin a păstrat […] Articolul Putin, întâmpinat de un robot la o conferinţă despre AI. Reacţia liderului din Rusia apare prima dată în SafeNews.
07:40
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia EFE, potrivit Digi24.RO. „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina” este rezultatul […] Articolul Polonia va cumpăra arme americane de 100 de milioane de euro pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:30
Accident rutier grav produs pe strada Vasile Lupu din capitală, noaptea trecută. Cel puțin patru automobile ar fi fost implicate. În urma impactului, un autoturism s-a inversat. Imagini de la fața locului au fost postate pe un canal de Telegram. Se pare că coliziunea a fost una extrem de violentă. Deocamdată, nu sunt informații despre […] Articolul NO COMMENT | Accident grav în capitală: Patru vehicule implicate apare prima dată în SafeNews.
07:30
Zelenski se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, în urma dezvăluirii planului conceput de SUA și Rusia pentru pacea în Ucraina # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, a anunțat administrația sa, la o zi după dezvăluirea unui plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiții favorabile Kremlinului, relatează AFP, conform Agerpres. Această întâlnire are loc după o vizită fără rezultate a președintelui ucrainean miercuri […] Articolul Zelenski se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, în urma dezvăluirii planului conceput de SUA și Rusia pentru pacea în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:20
O rețea periculoasă recrutează minori ucraineni pe Telegram pentru sabotaj. Copii chiar și de 11 ani sunt ademeniți cu bani să pună bombe sau să incendieze clădiri. Un caz șocant este cel al lui „Vlad”, un tânăr de 17 ani care a străbătut 800 km pentru a planta o bombă într-o dubă a centrului de […] Articolul Tineri ucraineni, recrutați pe Telegram: Sunt trimiși să își lovească propria țară apare prima dată în SafeNews.
07:20
Pacienții pot împărtăși experiența lor privind serviciile medicale pe platforma „Vocea pacientului”, completând un chestionar care evaluează calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată la a treia ediție a Forumului Pacienților, la Chișinău, transmite IPN. Livia Golovatîi, coordonatoarea proiectului și șefa Departamentului de instruire al Asociației […] Articolul În R. Moldova a fost lansată o platformă pentru evaluarea serviciilor medicale apare prima dată în SafeNews.
07:10
DOC | Deputatul PAS care și-a cumpărat un apartament, o vilă și mașină de 1,1 mln de lei în 4 ani de mandat # SafeNews
Deputatul PAS Boris Marcoci a ajuns în Parlament în anul 2021. Averea parlamentarului a crescut fulminant în doar patru ani de mandat, iar alesul poporului și-a procurat în perioada 2020-2025 un apartament, o vilă, noi terenuri, dar și o mașină în valoarea de 1,1 milioane de lei, scrie realitatea.md. Cea mai veche declarație de avere […] Articolul DOC | Deputatul PAS care și-a cumpărat un apartament, o vilă și mașină de 1,1 mln de lei în 4 ani de mandat apare prima dată în SafeNews.
07:10
Miss Jamaica a trecut prin clipe dramatice în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe desfăşurat în Thailanda. Dr. Gabrielle Henry, reprezentanta din Jamaica, a alunecat şi a căzut de pe scenă chiar în timpul defilării în rochia de seară, moment surprins în mai multe clipuri care au devenit virale pe reţelele sociale. În imaginile […] Articolul Clipe dramatice: Reprezentanta din Jamaica a căzut de pe scenă la Miss Universe apare prima dată în SafeNews.
07:00
Kremlinul începe să-și vândă aurul! Rusia sacrifică rezerva strategică pentru războiul lui Putin # SafeNews
Banca Rusiei a început să utilizeze, pentru prima dată, vânzarea unei părți din rezervele sale de aur pentru a acoperi operațiunile bugetare, inclusiv necesitățile crescânde ale bugetului militar. Instituția „oglindește” tranzacțiile cu activele valutare lichide ale Fondului Național de Bunăstare (FNB) nu doar prin cumpărarea și vânzarea de yuani, ci și prin operațiuni cu aur […] Articolul Kremlinul începe să-și vândă aurul! Rusia sacrifică rezerva strategică pentru războiul lui Putin apare prima dată în SafeNews.
06:50
Duma de Stat a Rusiei a adoptat legea privind majorarea treptată a taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând cu anul 2026, măsură prezentată de autorități drept esențială pentru acoperirea cheltuielilor crescute pentru apărare și securitate. În același timp, se menține cota redusă de 10% pentru bunurile considerate social importante, notează RBK. […] Articolul Putin apasă pe buzunarul rușilor. TVA crește la 22% pentru a hrăni mașinăria militară apare prima dată în SafeNews.
06:40
Scăderea cursului Bitcoin în ultimele săptămâni a dus la reducerea capitalizării pieței mondiale a criptomonedelor de la 10 octombrie cu 1,1 trilioane de dolari, până la 3,2 trilioane de dolari. În medie, piața a pierdut în această perioadă câte 27 de miliarde de dolari pe zi. Pe 19 noiembrie, cursul Bitcoinului a scăzut din nou […] Articolul Piața mondială a criptomonedelor a pierdut peste un trilion de dolari într-o lună apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.