Avion de luptă indian prăbușit la Dubai Air Show

14:30

După macrou, s-au scumpit și ouăle. Zece bucăți au ajuns să coste și 50 de lei, iar producătorii dau vina pe majorarea prețurilor de producție, dar și pe cererea sporită înainte de sărbătorile de iarnă.Având în vedere că prețurile au fost majorate practic peste noapte de către toate fabricile avicole, asociația patronatelor din domeniul nu exclude că a fost o coordonare între producători, info