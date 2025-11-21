Procuratura confirmă: audierea pentru extrădarea lui Platon, amînată pentru mai 2026
Noi.md, 21 noiembrie 2025 18:00
Procuratura Generală a confirmat că audierea din Regatul Unit privind extrădarea lui Veaceslav Platon, programată pentru luni, 24 noiembrie 2025, nu se va mai desfășura la data stabilită inițial.După cum trabsmite Noi.md cu referire la Telegraph, instanța britanică a decis amânarea ședinței la solicitarea apărării.{{849575}}„Procuratura Republicii Moldova informează că, în luna septembrie
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
18:00
Aproximativ 40.000 de consumatori din Republica Moldova au primit recent facturi la gaze care nu reflectă consumul real, iar pentru circa 14.000 de consumatori, recalculările efectuate începînd cu 1 septembrie 2025 nu au fost reflectate în facturile curente emise de SA „Moldovagaz”.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, în facturile emise de SA „Energocom”, aceste sume apar ca ava
18:00
Procuratura Generală a confirmat că audierea din Regatul Unit privind extrădarea lui Veaceslav Platon, programată pentru luni, 24 noiembrie 2025, nu se va mai desfășura la data stabilită inițial.După cum trabsmite Noi.md cu referire la Telegraph, instanța britanică a decis amânarea ședinței la solicitarea apărării.{{849575}}„Procuratura Republicii Moldova informează că, în luna septembrie
18:00
Republica Moldova va găzdui cea de-a doua ședință a Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor # Noi.md
Luni, 24 noiembrie, Republica Moldova va găzdui cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor - un eveniment important în contextul promovării negocierilor privind aderarea țării la UE. {{848358}} La deschiderea evenimentului va participa Prim-ministrul Alexandru Munteanu, care va întîmpina delegații europeni și reprezentanții autorităților
Acum o oră
17:30
O mașină a poliției a ars ca o torță după ce a fost incendiat chiar în fața sectorului de poliție.Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște, din cadrul IP Călărași, transmite Noi.md cu referire la PulsMedia.MD.Potrivit surselor, ar fi vorba despre o autospecială, care ar fi fost incendiată intenționat. Mașina ar f
17:30
Merz, Macron și Starmer și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina după discutarea planului de pace al SUA # Noi.md
Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei – premierul Keir Starmer, președintele Emmanuel Macron și cancelarul Friedrich Merz – și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina după discuțiile cu președintele Vladimir Zelenski privind noul plan de pace al SUA.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd președintele Zelenski, The Guardian și serviciul de presă al guvernului german.Conform decla
17:30
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) respinge propunerea autorităților de a stabili salariul minim pentru anul 2026 la nivelul de 6300 de lei, transmite Noi.md.Organizația consideră că această sumă este insuficientă, nefundamentată și departe de a acoperi necesitățile de bază ale salariaților din țară.{{849520}}Decizia a fost discutată în cadrul ședinței Grupului de luc
17:30
În dimineața zilei de 20 noiembrie 2025, polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Otaci” au găsit un nou caz de documente și bancnote suspecte, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.Totul a început în timpul controlului de frontieră, cînd conducătorul auto le-a spus polițiștilor de frontieră că nu are permis de conducere. Avînd în vedere cele declarate, precum și compor
Acum 2 ore
17:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, vor discuta, săptămîna viitoare, planul de pace american alcătuit din 28 de puncte.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Sky News.Surse din Uniunea Europeană au informat publicația că Zelenski și Trump au decis să discute planul săptămîna viitoare. Dar înainte de asta, Zelenski va consulta liderii europeni
17:00
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză și-au reafirmat angajamentul pentru extinderea relațiilor educaționale bilaterale și deschiderea de noi oportunități pentru elevii, studenții, cadrele didactice și instituțiile de învățămînt din ambele țări.Un acord în acest sens a fost semnat la Beijing de către ministrul Dan Perciu
17:00
Cei doi candidați propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimar al Capitalei, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au trecut de votul Consiliului municipal Chișinău.Funcționarii au obținut doar 17 voturi din 26 necesare. Consilierii PAS s-au pronunțat împotrivă, iar socialiștii s-au abținut de la vot, transmite Noi.md cu referire la Ziua.Conform legislației, edilul Capitalei mai poa
16:30
Greenpeace a descoperit substanțe chimice periculoase în articole de îmbrăcăminte vîndute de gigantul online Shein, inclusiv în haine pentru copii.Organizația a testat 56 de produse și a găsit probleme serioase în 18 dintre ele, unde nivelurile unor substanțe toxice depășeau chiar și „extrem” limitele admise de regulamentul european privind chimicalele.Greenpeace Germania spune că a identi
16:30
Parlamentul ar putea institui un moratoriu fiscal pentru persoanele cu activitate independentă # Noi.md
În Parlament a fost înregistrat proiectul de lege care pevede instituirea unui moratoriu asupra efectuării controalelor și aplicării sancțiunilor față de persoanele fizice ce desfășoară activitate independentă, până la intrarea în vigoare a mecanismului de protecție a datelor cu caracter personal în procesul de documentare fiscală.După cum transmite Noi.md cu referire la contabilsef.md, iniția
16:30
Intrările în fostul Hotel Național din centrul Chișinăului au fost închise definitiv, după o serie de incidente grave și repetate în imobilul abandonat, informează Noi.md.Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, a anunțat ieri că poarta din spatele clădirii a fost sudată. Astăzi, potrivit Preturii sectorului Centru, au fost montate gratii metalice și la intrările din față, blocînd astfel toate
Acum 4 ore
16:00
Cîștigătoarea concursului internațional de frumusețe „Miss Univers” a devenit Fatima Bosch din Mexic.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de ediția The Philippine Star. Coroana celei mai frumoase fete din lume i-a fost înmînată de deținătoarea titlului „Miss Univers 2024”, daneza Victoria Tejlig. Prima vicemiss a fost desemnată reprezentanta Thailandei. Locurile trei, patru și ci
16:00
Ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Johann Wadephul, a comentat „planul de pace” inițiat de SUA privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean.El a făcut această declarație la Bruxelles, unde participă la reuniunea ministerială a regiunii Indo-Pacific, citează Reuters, scrie „Европейская правда”.Wadeful a declarat că consideră „planul de pace” ca fiind o listă de probleme care t
16:00
Principalele domenii de cooperare dintre Republica Moldova și Turkmenistan și posibilitățile de aprofundare a colaborării, în special în sectorul energetic, au fost analizate de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu vicepreședintele Cabinetului de miniștri, ministrul Afacerilor Externe al Turkmenistanului, Rashid Meredov, informează moldpres.
16:00
După demisia viceprimarilor Angela Cutasevici și Olga Ursu, primarul Ion Ceban a înaintat astăzi doi candidați noi pentru aceste funcții-cheie, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu.Propunerile au fost pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pe lîngă proiectele privind eliberarea din funcție a celor două foste viceprimare, plecate în Parlament pentru a-și exercita mandatele de de
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Forumul Sănătății - 22 Noiembrie 2025, 09:00, Tekwill KULTURA NIGHT - 22 Noiembrie 2025, 11:00 Escape Room - 22 Noiembrie 2025, 16:00, Centrul Municipal de Tineret Chișinău Cuibul de vră
15:30
Poliția Republicii Moldova a anunțat că în cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze hotarul Republicii Moldova spre Romînia, a fost reținută și a treia persoană.Cei trei reținuți pînă în acest moment sînt din Chișinău și aveau următoarele roluri în schema de contrabandă: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii (a treia
15:30
R. Moldova va beneficia de cel mai mare pachet de asistență financiară din partea Uniunii Europene # Noi.md
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare. {{847732}}Potrivit postului public de radio, asigurările i-au fost date ministrului Justiției de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, de către Laura Codruța Kövesi, procurorul
15:30
Democrația Acasă cere demisia conducerii SIS, IGP și Poliției de Frontieră după scandalul camionului cu armament # Noi.md
Partidul Democrația Acasă solicită demisia imediată a directorului Serviciului de Informații și Securitate, a șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, precum și a șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, în urma scandalului declanșat de transportul de armament depistat la Vama Albița.Camionul, încărcat cu arme, muniție de război și lansa
15:30
GEELY GALAXY a dezvăluit oficial noul său V900 MPV la Auto Guangzhou 2025. V900, care seamănă mult cu L380 de la brandul recent integrat LEVC, va servi drept versiunea EREV a modelului L380, care rămâne o ofertă pur electrică. Poziționat ca un MPV de dimensiuni medii-mari, V900 își propune să combine spațiul generos cu o autonomie extinsă.V900 păstrează o siluetă voluminoasă și robustă, o
15:30
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării coeziunii sociale, au fost discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Rosemary A. DiCarlo, Subsecretar General al ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii, transmite Noi.md.În cadrul întrevederii de astăzi, Premierul a mulțumit organizației pentru
15:00
Ministrul Popșoi confirmă: Lilian Darii va fi înlocuit din funcția de ambasador al Moldovei la Moscova # Noi.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, urmează să fie schimbat, deoarece mandatul său se apropie de final.Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiunii televizate, informează Noi.md cu referire la Unimedia.Potrivit ministrului, procedura nu va avea loc imediat, dar „cu siguranță urmează să fie schimbat”, întrucât manda
15:00
Liderul MAN, primarul capitalei, Ion Ceban, cere instituirea stării de urgență cu privire la vînzarea și consumul de droguri.„Nu vrem să credem că există interese la nivel înalt și acest business este acoperit de oamenii cu putere. Primăria Chișinău este gata să se implice, dar trebuie să existe asumare și din artea Guvernului, a Poliției, a Procuraturii, a Parlamentului și a tuturor organelor
15:00
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Noi.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Președinția, care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina și consoli
14:30
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 22 - 23 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Buiucani: {{848955}}Teritoriul adiacent edificiului „Kentford” din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 202, pe 22.1
14:30
După macrou, s-au scumpit și ouăle. Zece bucăți au ajuns să coste și 50 de lei, iar producătorii dau vina pe majorarea prețurilor de producție, dar și pe cererea sporită înainte de sărbătorile de iarnă.Având în vedere că prețurile au fost majorate practic peste noapte de către toate fabricile avicole, asociația patronatelor din domeniul nu exclude că a fost o coordonare între producători, info
Acum 6 ore
14:00
Firma vizată în cazul camionului cu armament de la Albița, beneficiară de fonduri publice și contracte cu statul # Noi.md
Compania despre care se spune că transporta arme pe la Albița a beneficiat de contracte cu statul.Solar System S. R. L. a beneficiat de vouchere investiționale în valoare de 200.000 de lei, pentru a implementa două proiecte în parteneriat cu Colegiul de Inginerie din Strășeni, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.{{849498}}Companiei i-au fost în retribuite două din cinci proiecte, cu
14:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea la frontieră a unui lot de 5000 de kilograme de bomboane, după ce în compoziția acestora a fost identificat dioxid de titan (E171) – aditiv alimentar periculos pentru sănătate, interzis în Republica Moldova, transmite Noi.md.Inspectorii din cadrul posturilor de inspecție la frontieră au blocat distribuirea produselor, de
13:30
Echipa națională a Moldovei U-15 a obținut o victorie categorică împotriva Muntenegrului (2:0) în etapa a doua a turneului de dezvoltare UEFA de la Vadu-lui-Vodă.Golurile marcate de Mihail Moțpan (minutul 80) și Roman Romandaș (minutul 85) au devenit simbolul caracterului și voinței băieților noștri.Echipa antrenată de Vlad Goian a demonstrat că fotbalul moldovenesc are viitor – tinerii ju
13:30
Consultările privind actualizarea listelor de control pentru industria vinicolă și a băuturilor alcoolice au fost finalizate # Noi.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit cu reprezentanții mediului de afaceri, ai asociațiilor de producători și ai Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV).Scopul ședinței a fost cooperarea pentru actualizarea listelor de verificare, utilizate în cadrul controalelor oficiale din domeniul vitivinicol și al producției alcoolice.Pe parcursul discuțiilor, specia
13:00
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.{{833762}} Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 22 și 23 noiembrie, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina 2, în intervalul orelor 13:00–16:00.Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea delecta c
13:00
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași, România au dispus reținerea unui cetățean moldovean, în vîrstă de 37 de ani, cercetat pentru săvîrșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.Potrivit instituiei, reținerea a fost dispusă
13:00
Ieri, pe teritoriul conferinței COP30 din Belém a izbucnit un incendiu într-un pavilion. Toți delegații au fost evacuați.Potrivit informațiilor, flăcările s-au extins de la pavilionul chinezesc la pavilioanele învecinate: în special, focul a fost observat în pavilionul dedicat sănătății și științei, relatează Bild.{{849191}}Reprezentanții organizațiilor ecologice germane au declarat pres
12:30
Ex-procurorul care s-a vrut judecător la CSJ, Ion Tețcu, pierde un nou proces în instanța supremă # Noi.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de fostul procuror Ion Tețcu împotriva deciziei Comisiei de evaluare, confirmînd că procedura desfășurată în baza Legii nr. 26/2022 a fost efectuată legal și în limitele prevăzute pentru verificarea integrității etice și financiare a candidaților.{{849515}}Potrivit CSJ, legislația prevede că simpla existență a unor dubii serioase pr
12:30
Luptătorul moldovean din categoria grea Serghei Spivak s-a retras din lupta împotriva lui Shamil Gaziev: motivele rămîn necunoscute # Noi.md
Pe 22 noiembrie, la turneul UFC din Qatar, trebuia să aibă loc lupta dintre Serghei Spivak și Shamil Gaziev. Cu toate acestea, luptătorul moldovean din categoria grea, care ocupă locul șapte în clasament, s-a retras din luptă.Deocamdată, nu există încă comentarii oficiale în acest sens. Conform informațiilor din culise, ar putea fi vorba despre o accidentare. În această situație, Spivak a deci
12:30
Î.S. Moldelectrica anunță lansarea licitației pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport pentru anul 2026Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” informează despre organizarea licitației privind achiziționarea energiei electrice destinată acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua electrică de transp
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 21 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 22 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,39 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 21,21 lei/litru (+1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
12:30
Ilie Bricicaru, petiție către Primărie și IGP: „Săgeata verde pune în pericol pietonii și blochează traficul” # Noi.md
Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (OSR-UTM), conferențiar universitar, a făcut o postare în rețelele sociale, solicitând ca aceasta să fie tratată drept o petiție publică adresată Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, și șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, informează Noi.md.Î
Acum 8 ore
12:00
În Moldova, volumul lucrărilor de construcții a crescut în trimestrul III al anului 2025 cu 40% față de trimestrul III al anului 2024, inclusiv construcțiile noi au crescut cu 52,5%, iar construcțiile de locuințe - cu 26,7%.Asupra acestui lucru a atras atenția economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, care a menționat că, în consecință, în primele 9 luni ale anului 2025,
12:00
Examinarea extrădării lui Platon, amînată pentru 2026. Rolul controversat al sentinței unei judecătoare din Moldova # Noi.md
Ședința privind extrădarea lui Veaceslav Platon din Regatul Unit ar fi fost amînată pentru luna mai 2026, deși fusese programată inițial pentru 24 noiembrie 2025.Acest lucru a fost anunțat de canalul OBSERVATOR, cunoscut pentru publicarea informațiilor din domeniul justiției.Pentru verificarea informației, redacția telegraph.md a transmis solicitări către Procuratura Generală și Ministeru
12:00
Astăzi, 21 noiembrie 2025, Î.S. „Poșta Moldovei” pune în circulație seria de mărci poștale „Invenții și descoperiri”, însoțită de plicurile „Prima Zi”, dedicate unor personalități care au schimbat lumea prin ingeniozitatea și contribuțiile lor științifice.Seria omagiază pe Emile Berliner (1851 – 1929), inventator german-american, părintele discului audio și al gramofonului, care a revoluționat
11:30
Costumele naționale de la Miss Universe par rupte dintr-o lume fantastică: Ce a purtat reprezentanta Moldovei # Noi.md
Defilarea costumelor naționale de la Miss Universe 2025, desfășurată în Thailanda, a oferit un spectacol vizual fascinant, în care peste 80 de participante au îmbinat tradiția cu mitologia, arta, istoria și mesajele contemporane.Printre cele mai apreciate apariții s-a numărat cea a moldovencei Maria Ignat, însă și alte concurente au impresionat prin creativitate și simbolism, transmite Noi.md
11:00
Proiectul „EU4PUBLIC ORDER” a fost lansat oficial în Republica Moldova. Inițiativa este finanțată de Uniunea Europeană și implementată în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne și experții Armei Carabinierilor din Italia.Scopul proiectului este modernizarea sistemului de ordine publică și consolidarea capacităților Inspectoratului General de Carabinieri.Conform autorităților, acțiunile
11:00
Deputatul Vasile Costiuc l-a provocat, în cadrul emisiunii „UNInterviu”, pe Viorel Cernăuțeanu. Parlamentarul i-a cerut șeful Inspectoratului General al Poliției să-i vîndă ochelarii pe care i-a purtat la o apariție publică și despre care s-a vehiculat că ar costa 2000 de euro, cu 50 de euro, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.{{848852}}„Cînd un om care are 20 de ani lucrați
10:30
Am scris deja despre relevanța istorică și geopolitică a Americii Latine pentru istoria omenirii, modernitate, pentru viitorul și spiritualitatea rasei umane. A doua jumătate a secolului XX și ultimele decenii au concentrat atenția unor grupuri de experți serioși asupra acestui continent.Extremele coincidChile, o țară îndepărtată, sudică dar caldă, este locul spre care ne îndreptăm privire
10:30
Mai mulți cetățeni au fost treziți dis-de-dimineață de tunete puternice și fulgere, un fenomen rar pentru sfîrșit de noiembrie. Mulți s-au speriat, iar unii au crezut inițial că ar putea fi vorba despre explozii sau atacuri, în contextul războiului din regiune.Pe rețelele de socializare au apărut zeci de mărturii ale oamenilor treziți din somn de bubuituri. „Doar eu aud aceste bubuituri deja p
10:30
În atenția conducătorilor auto: Poliția Națională informează despre restricțiile de circulație # Noi.md
Poliția Națională informează despre restricții de circulație în sectorul Centru al capitalei.În legătură cu executarea lucrărilor de reparație pe strada București, traficul rutier va fi suspendat în perimetrul străzilor Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă.{{849327}}Măsura este emisă de primăria municipiului Chișinău și este valabilă în perioada 22-23 noiembrie curent."În context, v
10:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță lansarea unui concurs pentru selectarea persoanelor fizice și juridice certificate în domeniul evaluării, care vor efectua evaluarea bunurilor sechestrate de autoritatea fiscală.Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să prezinte următoarele documente: cerere de participare; certificatul de competență al evaluatorului; scrisoar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.