China și Zambia își consolidează relațiile de parteneriat strategic
Noi.md, 21 noiembrie 2025 20:30
China și Zambia sînt țări prietene și partenere.China dorește să depună eforturi comune cu Zambia pentru consolidarea încrederii politice reciproce, sprijinul reciproc față de interesele esențiale și preocupările majore ale celeilalte părți, îmbogățirea conotațiilor relațiilor de parteneriat cuprinzător și cooperare strategică, pentru promovarea cauzei modernizării și construirea unei comunită
Acum 30 minute
20:30
Maestrul Mihail Agafița, prim-dirijor și director artistic al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” și conducător al Ansamblului „Select Cvartet”, Artist al Poporului, își sărbătorește astăzi cea de-a 52-a aniversare, notează Noi.md.Cu acest prilej maestrul Mihail Agafița a primit mai multe mesaje de felicitare, inclusiv de la Direcția Generală Cultură și Patrimoni
20:30
20:30
Președintele clubului madrilen Florentino Pérez a stabilit prioritatea: în loc de transferul costisitor al lui Erling Haaland (180 de milioane de euro), Real se va concentra pe prelungirea contractului cu Vinicius Junior.Potrivit DefensaCentral, păstrarea brazilianului este considerată cheia stabilității echipei. Contractul său este valabil pînă în 2027, dar madrilenii vor să evite riscul ca j
Acum o oră
20:00
NASA a prezentat noi imagini spectaculoase ale obiectului interstelar 3I/ATLAS, confirmînd oficial că acesta este o cometă veche, posibil mai bătrînă decît sistemul nostru solar, și nu o navă extraterestră, așa cum s-a speculat în mediul public.Obiectul, detectat în iulie de telescopul ATLAS din Chile, are o traiectorie neobișnuită, venind din afara sistemului nostru solar. Astronomii cred că
Acum 2 ore
19:30
Irlandezul Ian Machado Garry, în vîrstă de 28 de ani, consideră că noul campion UFC Islam Makhachev ar trebui să-și apere titlul pentru prima dată împotriva unor tineri pretendenți, și nu împotriva fostului campion Kamaru Usman, în vîrstă de 38 de ani.„Islam este un luptător fenomenal și ar trebui să lupte cu unul dintre tinerii pretendenți, nu cu un fost campion cu genunchii accidentați. Dacă
19:30
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a venit cuj un mesaj în rețelele sociale despre cazul camionului plin cu armanent, notează Noi.md."A doua săptămînă de mandat se încheie cu un eveniment, care a pus în alertă întreaga societate: cazul camionului cu armament, identificat după ce funcționarul Serviciului Vamal a cerut inițierea controlului, scanarea fiind realizată de către partea român
19:00
Pretura sectorului Centru anunță restricții temporare de circulație rutieră pe strada Pantelimon Halippa din municipiul Chișinău, ca urmare a desfășurării evenimentului cultural ”Kultura Night”, care include o expoziție de automobile exclusiviste.Astfel, traficul va fi suspendat parțial, pe o singură bandă, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru Cosmescu și Mircea Eliade, după cum urmea
19:00
China susține creșterea ajutoarelor umanitare și încetarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina # Noi.md
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a convocat, la 20 noiembrie, o reuniune deschisă privind situația din Ucraina, axată pe escaladarea conflictului ruso-ucrainean, care a provocat noi victime civile, inclusiv copii, precum și daune importante infrastructurii.Fu Cong, reprezentantul permanent al Chinei la ONU, a subliniat că, odată cu apropierea unei noi ierni, populația d
Acum 4 ore
18:30
Elena Mărgineanu avertizează: Decizia de a închide școli în Florești va accelera exodul din mediul rural # Noi.md
Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” își exprimă îngrijorarea față de decizia Consiliului Raional Florești de a închide cinci instituții de învățămînt din raion, o măsură care a provocat revoltă în rîndul părinților și al comunității locale.Potrivit declarațiilor Elenei Mărgineanu, doctor în drept, lector universitar la ULIM și membru al Consiliului republican al partidului, hotărîrea riscă s
18:00
Aproximativ 40.000 de consumatori din Republica Moldova au primit recent facturi la gaze care nu reflectă consumul real, iar pentru circa 14.000 de consumatori, recalculările efectuate începînd cu 1 septembrie 2025 nu au fost reflectate în facturile curente emise de SA „Moldovagaz”.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, în facturile emise de SA „Energocom”, aceste sume apar ca ava
18:00
Procuratura Generală a confirmat că audierea din Regatul Unit privind extrădarea lui Veaceslav Platon, programată pentru luni, 24 noiembrie 2025, nu se va mai desfășura la data stabilită inițial.După cum trabsmite Noi.md cu referire la Telegraph, instanța britanică a decis amânarea ședinței la solicitarea apărării.{{849575}}„Procuratura Republicii Moldova informează că, în luna septembrie
18:00
Republica Moldova va găzdui cea de-a doua ședință a Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor # Noi.md
Luni, 24 noiembrie, Republica Moldova va găzdui cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor - un eveniment important în contextul promovării negocierilor privind aderarea țării la UE. {{848358}} La deschiderea evenimentului va participa Prim-ministrul Alexandru Munteanu, care va întîmpina delegații europeni și reprezentanții autorităților
17:30
O mașină a poliției a ars ca o torță după ce a fost incendiat chiar în fața sectorului de poliție.Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște, din cadrul IP Călărași, transmite Noi.md cu referire la PulsMedia.MD.Potrivit surselor, ar fi vorba despre o autospecială, care ar fi fost incendiată intenționat. Mașina ar f
17:30
Merz, Macron și Starmer și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina după discutarea planului de pace al SUA # Noi.md
Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei – premierul Keir Starmer, președintele Emmanuel Macron și cancelarul Friedrich Merz – și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina după discuțiile cu președintele Vladimir Zelenski privind noul plan de pace al SUA.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd președintele Zelenski, The Guardian și serviciul de presă al guvernului german.Conform decla
17:30
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) respinge propunerea autorităților de a stabili salariul minim pentru anul 2026 la nivelul de 6300 de lei, transmite Noi.md.Organizația consideră că această sumă este insuficientă, nefundamentată și departe de a acoperi necesitățile de bază ale salariaților din țară.{{849520}}Decizia a fost discutată în cadrul ședinței Grupului de luc
17:30
În dimineața zilei de 20 noiembrie 2025, polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Otaci” au găsit un nou caz de documente și bancnote suspecte, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.Totul a început în timpul controlului de frontieră, cînd conducătorul auto le-a spus polițiștilor de frontieră că nu are permis de conducere. Avînd în vedere cele declarate, precum și compor
17:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, vor discuta, săptămîna viitoare, planul de pace american alcătuit din 28 de puncte.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Sky News.Surse din Uniunea Europeană au informat publicația că Zelenski și Trump au decis să discute planul săptămîna viitoare. Dar înainte de asta, Zelenski va consulta liderii europeni
17:00
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză și-au reafirmat angajamentul pentru extinderea relațiilor educaționale bilaterale și deschiderea de noi oportunități pentru elevii, studenții, cadrele didactice și instituțiile de învățămînt din ambele țări.Un acord în acest sens a fost semnat la Beijing de către ministrul Dan Perciu
17:00
Cei doi candidați propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimar al Capitalei, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au trecut de votul Consiliului municipal Chișinău.Funcționarii au obținut doar 17 voturi din 26 necesare. Consilierii PAS s-au pronunțat împotrivă, iar socialiștii s-au abținut de la vot, transmite Noi.md cu referire la Ziua.Conform legislației, edilul Capitalei mai poa
Acum 6 ore
16:30
Greenpeace a descoperit substanțe chimice periculoase în articole de îmbrăcăminte vîndute de gigantul online Shein, inclusiv în haine pentru copii.Organizația a testat 56 de produse și a găsit probleme serioase în 18 dintre ele, unde nivelurile unor substanțe toxice depășeau chiar și „extrem” limitele admise de regulamentul european privind chimicalele.Greenpeace Germania spune că a identi
16:30
Parlamentul ar putea institui un moratoriu fiscal pentru persoanele cu activitate independentă # Noi.md
În Parlament a fost înregistrat proiectul de lege care pevede instituirea unui moratoriu asupra efectuării controalelor și aplicării sancțiunilor față de persoanele fizice ce desfășoară activitate independentă, până la intrarea în vigoare a mecanismului de protecție a datelor cu caracter personal în procesul de documentare fiscală.După cum transmite Noi.md cu referire la contabilsef.md, iniția
16:30
Intrările în fostul Hotel Național din centrul Chișinăului au fost închise definitiv, după o serie de incidente grave și repetate în imobilul abandonat, informează Noi.md.Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, a anunțat ieri că poarta din spatele clădirii a fost sudată. Astăzi, potrivit Preturii sectorului Centru, au fost montate gratii metalice și la intrările din față, blocînd astfel toate
16:00
Cîștigătoarea concursului internațional de frumusețe „Miss Univers” a devenit Fatima Bosch din Mexic.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de ediția The Philippine Star. Coroana celei mai frumoase fete din lume i-a fost înmînată de deținătoarea titlului „Miss Univers 2024”, daneza Victoria Tejlig. Prima vicemiss a fost desemnată reprezentanta Thailandei. Locurile trei, patru și ci
16:00
Ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Johann Wadephul, a comentat „planul de pace” inițiat de SUA privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean.El a făcut această declarație la Bruxelles, unde participă la reuniunea ministerială a regiunii Indo-Pacific, citează Reuters, scrie „Европейская правда”.Wadeful a declarat că consideră „planul de pace” ca fiind o listă de probleme care t
16:00
Principalele domenii de cooperare dintre Republica Moldova și Turkmenistan și posibilitățile de aprofundare a colaborării, în special în sectorul energetic, au fost analizate de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu vicepreședintele Cabinetului de miniștri, ministrul Afacerilor Externe al Turkmenistanului, Rashid Meredov, informează moldpres.
16:00
După demisia viceprimarilor Angela Cutasevici și Olga Ursu, primarul Ion Ceban a înaintat astăzi doi candidați noi pentru aceste funcții-cheie, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu.Propunerile au fost pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pe lîngă proiectele privind eliberarea din funcție a celor două foste viceprimare, plecate în Parlament pentru a-și exercita mandatele de de
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Forumul Sănătății - 22 Noiembrie 2025, 09:00, Tekwill KULTURA NIGHT - 22 Noiembrie 2025, 11:00 Escape Room - 22 Noiembrie 2025, 16:00, Centrul Municipal de Tineret Chișinău Cuibul de vră
15:30
Poliția Republicii Moldova a anunțat că în cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze hotarul Republicii Moldova spre Romînia, a fost reținută și a treia persoană.Cei trei reținuți pînă în acest moment sînt din Chișinău și aveau următoarele roluri în schema de contrabandă: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii (a treia
15:30
R. Moldova va beneficia de cel mai mare pachet de asistență financiară din partea Uniunii Europene # Noi.md
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare. {{847732}}Potrivit postului public de radio, asigurările i-au fost date ministrului Justiției de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, de către Laura Codruța Kövesi, procurorul
15:30
Democrația Acasă cere demisia conducerii SIS, IGP și Poliției de Frontieră după scandalul camionului cu armament # Noi.md
Partidul Democrația Acasă solicită demisia imediată a directorului Serviciului de Informații și Securitate, a șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, precum și a șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, în urma scandalului declanșat de transportul de armament depistat la Vama Albița.Camionul, încărcat cu arme, muniție de război și lansa
15:30
GEELY GALAXY a dezvăluit oficial noul său V900 MPV la Auto Guangzhou 2025. V900, care seamănă mult cu L380 de la brandul recent integrat LEVC, va servi drept versiunea EREV a modelului L380, care rămâne o ofertă pur electrică. Poziționat ca un MPV de dimensiuni medii-mari, V900 își propune să combine spațiul generos cu o autonomie extinsă.V900 păstrează o siluetă voluminoasă și robustă, o
15:30
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării coeziunii sociale, au fost discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Rosemary A. DiCarlo, Subsecretar General al ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii, transmite Noi.md.În cadrul întrevederii de astăzi, Premierul a mulțumit organizației pentru
15:00
Ministrul Popșoi confirmă: Lilian Darii va fi înlocuit din funcția de ambasador al Moldovei la Moscova # Noi.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, urmează să fie schimbat, deoarece mandatul său se apropie de final.Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiunii televizate, informează Noi.md cu referire la Unimedia.Potrivit ministrului, procedura nu va avea loc imediat, dar „cu siguranță urmează să fie schimbat”, întrucât manda
15:00
Liderul MAN, primarul capitalei, Ion Ceban, cere instituirea stării de urgență cu privire la vînzarea și consumul de droguri.„Nu vrem să credem că există interese la nivel înalt și acest business este acoperit de oamenii cu putere. Primăria Chișinău este gata să se implice, dar trebuie să existe asumare și din artea Guvernului, a Poliției, a Procuraturii, a Parlamentului și a tuturor organelor
15:00
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Noi.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Președinția, care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina și consoli
Acum 8 ore
14:30
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 22 - 23 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Buiucani: {{848955}}Teritoriul adiacent edificiului „Kentford” din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 202, pe 22.1
14:30
După macrou, s-au scumpit și ouăle. Zece bucăți au ajuns să coste și 50 de lei, iar producătorii dau vina pe majorarea prețurilor de producție, dar și pe cererea sporită înainte de sărbătorile de iarnă.Având în vedere că prețurile au fost majorate practic peste noapte de către toate fabricile avicole, asociația patronatelor din domeniul nu exclude că a fost o coordonare între producători, info
14:00
Firma vizată în cazul camionului cu armament de la Albița, beneficiară de fonduri publice și contracte cu statul # Noi.md
Compania despre care se spune că transporta arme pe la Albița a beneficiat de contracte cu statul.Solar System S. R. L. a beneficiat de vouchere investiționale în valoare de 200.000 de lei, pentru a implementa două proiecte în parteneriat cu Colegiul de Inginerie din Strășeni, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.{{849498}}Companiei i-au fost în retribuite două din cinci proiecte, cu
14:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea la frontieră a unui lot de 5000 de kilograme de bomboane, după ce în compoziția acestora a fost identificat dioxid de titan (E171) – aditiv alimentar periculos pentru sănătate, interzis în Republica Moldova, transmite Noi.md.Inspectorii din cadrul posturilor de inspecție la frontieră au blocat distribuirea produselor, de
13:30
Echipa națională a Moldovei U-15 a obținut o victorie categorică împotriva Muntenegrului (2:0) în etapa a doua a turneului de dezvoltare UEFA de la Vadu-lui-Vodă.Golurile marcate de Mihail Moțpan (minutul 80) și Roman Romandaș (minutul 85) au devenit simbolul caracterului și voinței băieților noștri.Echipa antrenată de Vlad Goian a demonstrat că fotbalul moldovenesc are viitor – tinerii ju
13:30
Consultările privind actualizarea listelor de control pentru industria vinicolă și a băuturilor alcoolice au fost finalizate # Noi.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit cu reprezentanții mediului de afaceri, ai asociațiilor de producători și ai Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV).Scopul ședinței a fost cooperarea pentru actualizarea listelor de verificare, utilizate în cadrul controalelor oficiale din domeniul vitivinicol și al producției alcoolice.Pe parcursul discuțiilor, specia
13:00
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.{{833762}} Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 22 și 23 noiembrie, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina 2, în intervalul orelor 13:00–16:00.Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea delecta c
13:00
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași, România au dispus reținerea unui cetățean moldovean, în vîrstă de 37 de ani, cercetat pentru săvîrșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.Potrivit instituiei, reținerea a fost dispusă
13:00
Ieri, pe teritoriul conferinței COP30 din Belém a izbucnit un incendiu într-un pavilion. Toți delegații au fost evacuați.Potrivit informațiilor, flăcările s-au extins de la pavilionul chinezesc la pavilioanele învecinate: în special, focul a fost observat în pavilionul dedicat sănătății și științei, relatează Bild.{{849191}}Reprezentanții organizațiilor ecologice germane au declarat pres
Acum 12 ore
12:30
Ex-procurorul care s-a vrut judecător la CSJ, Ion Tețcu, pierde un nou proces în instanța supremă # Noi.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de fostul procuror Ion Tețcu împotriva deciziei Comisiei de evaluare, confirmînd că procedura desfășurată în baza Legii nr. 26/2022 a fost efectuată legal și în limitele prevăzute pentru verificarea integrității etice și financiare a candidaților.{{849515}}Potrivit CSJ, legislația prevede că simpla existență a unor dubii serioase pr
12:30
Luptătorul moldovean din categoria grea Serghei Spivak s-a retras din lupta împotriva lui Shamil Gaziev: motivele rămîn necunoscute # Noi.md
Pe 22 noiembrie, la turneul UFC din Qatar, trebuia să aibă loc lupta dintre Serghei Spivak și Shamil Gaziev. Cu toate acestea, luptătorul moldovean din categoria grea, care ocupă locul șapte în clasament, s-a retras din luptă.Deocamdată, nu există încă comentarii oficiale în acest sens. Conform informațiilor din culise, ar putea fi vorba despre o accidentare. În această situație, Spivak a deci
12:30
Î.S. Moldelectrica anunță lansarea licitației pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport pentru anul 2026Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” informează despre organizarea licitației privind achiziționarea energiei electrice destinată acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua electrică de transp
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 21 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 22 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,39 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 21,21 lei/litru (+1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
12:30
Ilie Bricicaru, petiție către Primărie și IGP: „Săgeata verde pune în pericol pietonii și blochează traficul” # Noi.md
Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (OSR-UTM), conferențiar universitar, a făcut o postare în rețelele sociale, solicitând ca aceasta să fie tratată drept o petiție publică adresată Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, și șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, informează Noi.md.Î
12:00
În Moldova, volumul lucrărilor de construcții a crescut în trimestrul III al anului 2025 cu 40% față de trimestrul III al anului 2024, inclusiv construcțiile noi au crescut cu 52,5%, iar construcțiile de locuințe - cu 26,7%.Asupra acestui lucru a atras atenția economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, care a menționat că, în consecință, în primele 9 luni ale anului 2025,
