A spus că permisul e doar un „suvenir”: incident surprinzător la punctul de trecere Otaci

10:00

Blocaj pe Transfăgărășan lîngă Cetatea Poenari din România, după ce fragmente de stîncă s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea.Timp de aproape patru ore, zeci de mașini care mergeau spre Lacul Vidraru sau Curtea de Argeș nu au putut înainta.După lăsarea serii, drumarii au reușit să îndepărteze o parte din pietre și să deschidă o bandă.Au fost ajutați de pompieri. Zona a fost