Peste 40 de mii de consumatori au primit facturi mai mari la gaz. Comentariile Moldovagaz

10:30

Mai mulți cetățeni au fost treziți dis-de-dimineață de tunete puternice și fulgere, un fenomen rar pentru sfîrșit de noiembrie. Mulți s-au speriat, iar unii au crezut inițial că ar putea fi vorba despre explozii sau atacuri, în contextul războiului din regiune.Pe rețelele de socializare au apărut zeci de mărturii ale oamenilor treziți din somn de bubuituri. „Doar eu aud aceste bubuituri deja p