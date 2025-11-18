(video) De cinci ani, maib susține inițiativele verzi. Cum s-a desfășurat activitatea de plantare organizată de bancă în 2025
#diez, 18 noiembrie 2025 18:45
Pentru maib, grija față de mediu este la fel de importantă precum experiența pe care o creează clienților săi. Anume din acest motiv, angajații companiei se implică an de an în activități de împădurire a Republicii Moldova. În 2025, inițiativa „Pădurea Prieteniei" a reunit peste 270 de membri ai echipei maib. Împreună, voluntarii au plantat circa 4 hectare de puieți.
O defecțiune a companiei de infrastructură web Cloudflare a făcut ca mii de site-uri și aplicații din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova, să fie indisponibile timp de câteva ore. Problemele au început în jurul orei 13:40 și au afectat atât unele portaluri de știri din țară, cât și platforme internaționale precum X și ChatGPT.
Pentru maib, grija față de mediu este la fel de importantă precum experiența pe care o creează clienților săi. Anume din acest motiv, angajații companiei se implică an de an în activități de împădurire a Republicii Moldova. În 2025, inițiativa „Pădurea Prieteniei" a reunit peste 270 de membri ai echipei maib. Împreună, voluntarii au plantat circa 4 hectare de puieți.
Femeile fondatoare de start-upuri sunt invitate să participe la conferința Visul prin aripi, ediția „Investiții de impact" # #diez
Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) lansează ediția „Investiții de impact" a conferinței Visul prinde aripi, un eveniment care le ajută pe femeile antreprenoare, fondatoare de start-upuri și profesioniste să aibă acces direct la fonduri, investitori și programe active de finanțare.
Ai reușit să-ți construiești o carieră internațională sau cunoști un profesor care inspiră? Înscrie-te la Gala Studenților Originari din Moldova # #diez
Liga Studenților Originari din Republica Moldova (LSORM) continuă tradiția de a celebra performanța, mentoratul și poveștile de succes ale tinerilor moldoveni în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Galei Studenților Originari din Republica Moldova. Tema ediției din acest an – „Revenim la rădăcini"– evidențiază legătura dintre parcursul fiecăruia, profesorii care ne-au format și identitatea pe care o ducem cu noi oriunde în lume.
Acpadon SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK" # #diez
Compania Acpadon SRL din Ceadâr-Lunga, specializată în producerea și comercializarea semințelor de floarea-soarelui, porumbului și alte cereale și leguminoase, a realizat o investiție importantă în energie regenerabilă, sprijinită de produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK".
„Vom extrage dinții care au rămas și vom pune o proteză All-on-4. Vei avea un zâmbet complet nou în doar câteva zile." Sună ca o soluție miracol, nu-i așa? Și pentru mulți pacienți, chiar este. Dar dacă ți s-ar spune că unii dintre dinții tăi ar putea rezista încă 10-15 ani? Că decizia de a-i extrage este ireversibilă? Că odată pierdut, osul maxilar începe să se absoarbă, indiferent de implanturile pe care le vei purta?
Profesorii din Moldova au participat la Seminarul european eTwinning de la Villeneuve d'Ascq, Franța # #diez
În perioada 7-9 noiembrie 2025, la Villeneuve d'Ascq, Lille, Franța, a avut loc Seminarul european eTwinning, organizat de Biroul Național de Asistență eTwinning Franța (NSO France). 52 de cadre didactice din învățământul primar, din 11 țări europene, s-au reunit pentru a participa la un seminar francofon dedicat pedagogiei prin proiect.
Angajații Linella au plantat peste 23.000 de puieți în satul Budăi, în cadrul proiectului Pădurea Linella # #diez
Pe 14 noiembrie, Linella a sărbătorit 24 de ani de activitate printr-un gest concret de responsabilitate față de natură și comunitate: peste 260 de angajați au plantat 23.810 puieți pe o suprafață de 5 hectare în satul Budăi, raionul Telenești, marcând primul pas al proiectului Pădurea Linella, ce va ajunge la peste 13 hectare pe parcursul anului 2026.
Mă numesc Mary Nemciuc și sunt directoare generală și fondatoare Technovator. În acest articol vă voi povesti despre inițiativa noastră de a ajuta antreprenorii din regiunile Moldovei să se dezvolte, care sunt cele mai mari dificultăți pe care aceștia le întâmpină și ce oportunități pot accesa.
Cadrele didactice din Republica Moldova, reunite la Școala de Toamnă eTwinning 2025 pentru dezvoltare digitală și profesională # #diez
La data de 15 noiembrie 2025, Biroul Național eTwinning Moldova a organizat „Școala de Toamnă eTwinning", cu genericul „Învățăm pentru viață: competențe care ne formează", eveniment dedicat dezvoltării abilităților esențiale pentru educația modernă.
În peste 600 de școli se desfășoară o nouă testare tematică. Elevii de clasa a IX-a își vor evalua cunoștințele la limba străină # #diez
Astăzi, 18 noiembrie, în 617 instituții de învățământ din Republica Moldova se desfășoară testarea tematică la limba străină. În cadrul acesteia, elevii de clasa a IX-a își vor demonstra competențele lingvistice. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, școlile participă voluntar în acest proces.
Un proiect din Moldova se numără printre nominalizații la premiul european pentru arhitectură EU Mies Awards. Acesta se numește Villa Domes și este realizată de studioul calujac architecture, menționează ru.diez.
Controlul telefonului tău poate fi preluat de la distanță. Frauda despre care trebuie să cunoști dacă ai aplicații de mesagerie # #diez
Un nou tip de fraudă bancară a fost depistată în Moldova. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) anunță că escrocii obțin acces la telefoanele victimelor de la distanță. Mai jos îți explicăm cum acționează aceștia și ce măsuri trebuie să iei pentru a te proteja.
Demult îți dorești să înveți sau să-ți perfecționezi limba germană, însă nu știi ce școală să alegi? Îți prezentăm 10 locații din Chișinău unde visul tău poate prinde contur. În 2025, prețurile pentru un curs de șapte-opt săptămâni încep de la 3.000 de lei.
Visezi la o carieră într-un domeniu tehnic, de producție, financiar sau administrativ, dar nu știi de unde să începi? Îți place să înveți, ești curios/curioasă cum funcționează o companie industrială modernă și vrei să-ți construiești viitorul alături de profesioniști? Atunci un stagiu de practică la Lafarge Ciment Moldova este șansa perfectă pentru tine!
50 % cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale – mai puține cheltuieli, mai mult confort cu creditul imobiliar maib # #diez
Din 17 noiembrie maib lansează o promoție care te ajută să faci primul pas spre „acasă" mai ușor. La contractarea unui credit imobiliar maib, clienții primesc 50 % cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale, economisind chiar de la primul pas.
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Ungheni a câștigat concursul școlar „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor" # #diez
Pe parcursul lunii octombrie, în 30 de școli din țară s-a desfășurat concursul „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor". Elevii au colectat cantități impresionante de deșeuri electrice și electronice, inclusiv anvelope uzate, demonstrând responsabilitate civică și grijă față de mediul înconjurător. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Ungheni s-a clasat pe primul loc, acumulând cel mai mare punctaj datorită implicării active a întregii comunități academice.
Am făcut cataractă secundară, fără să o fi avut pe cea primară. Cum e posibil? Acest efect advers apare frecvent, inclusiv după transplantul de cristalin toric (bifocal) sau trifocal. Au trecut exact trei ani de la intervenția chirurgicală la ambii ochi, iar aici povestesc despre a doua fază a tratamentului.
Participă la o vizită de studiu în Danemarca și devino parte din Grupul de lucru al tinerilor pentru Integrare Europeană # #diez
CNTM selectează 10 tineri și tinere pentru o vizită de studiu în Danemarca, programată pentru ianuarie 2026. După vizită, participanții vor contribui la activitatea Grupului de lucru al tinerilor pentru Integrare Europeană.
Grijă pentru blănoși: 1,4 tone de hrană colectate pentru animalele familiilor social-vulnerabile și cele fără adăpost # #diez
Pe 8 și 9 noiembrie 2025, organizația Alga, în parteneriat cu Kaufland Moldova și Asociația The Moldova Project, a desfășurat în două magazine Kaufland din Chișinău o amplă colectă de hrană pentru animale. În doar două zile, datorită solidarității comunității, s-au adunat 1 tonă și 400 kg de hrană pentru câini și pisici. Hrana colectată va asigura mese pentru aproximativ 300 de animale aflate în grija familiilor sprijinite de The Moldova Project și pentru 60 de animale fără adăpost îngrijite de organizația Alga.
Săptămâna aceasta în Republicii Moldova ar putea să cadă primii fulgi de zăpadă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat că în noaptea de miercuri, 19 noiembrie, în nordul țării vor fi -2 grade Celsius, însoțite de lapoviță slabă.
În cadrul celei de-a doua extrageri, Linella și-a ales câștigătorii, iar 3.030 de persoane au primit vouchere direct în aplicația Linella.
La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural", Ministerul Culturii anunță că circa 13.000
Energbank anunță desemnarea Liliei Boico în funcția de Președintă a Comitetului de Conducere # #diez
La data de 13 noiembrie 2025, Lilia Boico a fost desemnată Președinta Comitetului de Conducere al B.C. Energbank S.A. Сообщение Energbank anunță desemnarea Liliei Boico în funcția de Președintă a Comitetului de Conducere появились сначала на #diez.
Moldova a înregistrat cel mai mare număr de studenți din ultimii opt ani. Câte persoane merg astăzi la studii # #diez
Numărul studenților din universitățile moldovenești a crescut cu aproape 10.000, acesta fiind unul dintre cele mai mari salturi din ultimii 25 de ani. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în prezent aproximativ 68.700 de persoane urmează studii de licență sau master în Moldova. Analizând datele statistice, #diez a constatat că aceasta este cea mai mare cifră înregistrată din 2017 până acum, devenind, practic, un record al ultimilor opt ani. Сообщение Moldova a înregistrat cel mai mare număr de studenți din ultimii opt ani. Câte persoane merg astăzi la studii появились сначала на #diez.
Victoriabank dă startul celei de-a șaptea ediții a campaniei promoționale Bank Friday, care se va desfășura între 17 și 23 noiembrie. În această săptămână specială, Victoriabank te răsfață cu cele mai tari oferte din banking! Ai reduceri și condiții speciale la produsele de top de la Victoriabank. Сообщение Bank Friday: super oferte pentru cele mai dorite produse Victoriabank появились сначала на #diez.
De ce mai puțini bărbați aleg să activeze în pedagogie și în ce localități din Moldova predau cei mai mulți dintre ei # #diez
Dintre cele 25.512 cadre didactice din Republica Moldova, 2.925 sunt bărbați – de aproape nouă ori mai puțin. Ce anume îi descurajează pe tinerii bărbați din a merge la Pedagogie, dar și ce îi motivează pe cei care, totuși, aleg acest drum explicăm în cele ce urmează. Сообщение De ce mai puțini bărbați aleg să activeze în pedagogie și în ce localități din Moldova predau cei mai mulți dintre ei появились сначала на #diez.
(petiție) Tinerii cer majorarea burselor la media minimă de existență. Cum poți semna și tu petiția # #diez
De Ziua Internațională a Studenților, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat o petiție privind majorarea burselor studențești până la media minimă de existență din Republica Moldova. Petiția poate fi semnată online AICI. Сообщение (petiție) Tinerii cer majorarea burselor la media minimă de existență. Cum poți semna și tu petiția появились сначала на #diez.
Cum arată o relație sănătoasă, atunci când lăsăm deoparte clișeele și așteptările vechi despre „rolul bărbatului” și „rolul femeii”? Tinerii și tinerele de la Centrul de Tineret din Chișinău au discutat deschis despre asta, într-un video în stil Red Flag/Green Flag, unde au vorbit sincer despre respect, comunicare, limite personale și egalitate în cuplu. Сообщение Relații fără etichete: ce înseamnă o legătură sănătoasă, dincolo de stereotipuri появились сначала на #diez.
Pe 17 noiembrie este Ziua Internațională a Studenților. Așa cum o parte dintre urmăritorii noștri sunt sărbătoriți, noi am decis să cercetăm datele statistice și articolele din 2025 pentru a vă spune 10 curiozități despre studenția din Republica Moldova. Сообщение 10 curiozități despre studenția din Moldova появились сначала на #diez.
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, desfășurat în perioada 4 septembrie – 11 noiembrie 2025, și-a premiat câștigătorii în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, care s-a desfășurat la Chișinău. Acesta s-a desfășurat în două etape și a adunat peste 100 de participanți din întreaga țară și din diaspora, fiecare având posibilitatea să trimită până la trei fotografii reprezentând o poartă dragă lor, un simbol al identității locale, al tradiției și al poveștilor personale. Сообщение Cine sunt câștigătorii concursului național de fotografie „Porțile Moldovei” появились сначала на #diez.
Bacul la istoria românilor și universală este obligatoriu pentru absolvenții profilului umanist, dar poate fi ales și de elevii de la profilul real. Anul curent, în sesiunea de bază, acesta se va desfășura pe 12 și 16 iunie. Mai jos poți găsi testele de bac la istorie pe care le-au rezolvat elevii în anii precedenți. Completarea lor te va ajuta să înțelegi mai bine structura testului de bac și să recapitulezi temele din anii precedenți. Сообщение BAC 2026: rezolvă testele la istorie din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
În perioada 17-23 noiembrie, vom avea parte de cer noros și chiar de precipitații. Conform prognozelor meteorologilor, marți va ploua în nordul Republicii Moldova, iar miercuri – în toată țara. Detalii despre temperaturile care ne așteaptă vedeți mai jos. Сообщение Plouă, nu plouă, plouă, nu plouă… Cum va fi vremea în perioada 17-23 noiembrie появились сначала на #diez.
Ce faci săptămâna viitoare? Notează-ți șapte evenimente la care să mergi între 17 și 23 noiembrie # #diez
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 17-23 noiembrie dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna. Сообщение Ce faci săptămâna viitoare? Notează-ți șapte evenimente la care să mergi între 17 și 23 noiembrie появились сначала на #diez.
(foto) Cum arată și ce se știe despre panoul mozaic „Cavalerul și dama” din sectorul Botanica # #diez
Continuăm să vă povestim despre mozaicurile din Chișinău. De data aceasta, atenția noastră se îndreaptă către panoul care decorează clădirea unui bloc cu cinci etaje din sectorul Botanica (str. Muncești, nr. 162A). Acesta a fost creat în 1968 și este divizat în două părți: pe una este înfățișat un bărbat, iar pe cealaltă – o femeie. Potrivit ru.diez.md, localnicii îi numesc „Cavalerul și dama”. Сообщение (foto) Cum arată și ce se știe despre panoul mozaic „Cavalerul și dama” din sectorul Botanica появились сначала на #diez.
Activezi în domeniul cultural? Participă la un webinar despre programul „Europa Creativă” și află cum îți poți dezvolta proiectele # #diez
Din 2026, Republica Moldova devine parte a programului „Europa Creativă” – principalul program al Uniunii Europene dedicat sprijinirii sectoarelor culturale și creative. Datorită acestuia, organizațiile culturale din țara noastră vor putea participa, în condiții egale cu cele din statele membre UE, la proiecte de cooperare transfrontalieră, mobilitate artistică și promovare a diversității culturale. Pentru a prezenta și explica toate oportunitățile, Comisia Europeană și Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură organizează o întâlnire online. Сообщение Activezi în domeniul cultural? Participă la un webinar despre programul „Europa Creativă” și află cum îți poți dezvolta proiectele появились сначала на #diez.
(video) „Diplomația menține pacea.” Eugeniu Kara, despre viitorul european al Găgăuziei și rolul tinerilor în această direcție # #diez
Eugeniu Kara este un tânăr de 20 de ani din satul Cazaclia, UTA Găgăuzia. Studiază la Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Universității de Stat din Moldova și, în același timp, lucrează la redacția online Karadeniz Press. Scrie despre situația geopolitică din regiune și despre rolul Republicii Moldova și al UTA Găgăuzia în acest sens. Сообщение (video) „Diplomația menține pacea.” Eugeniu Kara, despre viitorul european al Găgăuziei și rolul tinerilor în această direcție появились сначала на #diez.
La Chișinău își au sediul mai multe organizații studențești internaționale din care poți face parte în calitate de voluntar(ă). Asociații precum Erasmus Student Network sau BEST aduc în Moldova o perspectivă globală, conectând studenții moldoveni cu cei din afara țării pentru oportunități și schimburi de experiență. Сообщение Șase asociații studențești internaționale care au filiale în Republica Moldova появились сначала на #diez.
Tot ce ar trebui să știi despre examenul privind competențele digitale: la câte întrebări vei răspunde și cât va dura testarea # #diez
Dacă ești elev(ă) în clasa a IX-a sau a XII-a, probabil știi deja că în acest an va avea loc, pentru prima dată în Republica Moldova, evaluarea competențelor digitale. Fiind un examen care nu este obligatoriu, până în data de 7 noiembrie (când a fost ultima zi de înregistrare) s-au înscris 3.000 de tineri. În cazul în care te regăsești printre aceștia, ai deschis materialul potrivit, pentru că în continuare îți explicăm tot ce ar trebui să știi despre testare. Сообщение Tot ce ar trebui să știi despre examenul privind competențele digitale: la câte întrebări vei răspunde și cât va dura testarea появились сначала на #diez.
În perioada ianuarie-septembrie 2025, Republica Moldova a fost vizitată de peste 65,8 mii de turiști străini, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Numărul vizitatorilor a crescut cu aproape 29 % față de aceeași perioadă din 2024. Majoritatea oaspeților au fost excursioniști de o zi, veniți în special pentru odihnă și agrement. Сообщение Câți turiști au ajuns în Moldova în primele nouă luni ale anului 2025 появились сначала на #diez.
Bugetul UE pentru anul 2026 depășește 190 de miliarde de euro. Care domenii vor primi finanțări suplimentare # #diez
Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului UE au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu asupra bugetului Uniunii Europene pentru anul 2026, cu câteva zile înainte de termenul-limită. Documentul prevede un buget total de 192,8 miliarde de euro în angajamente și 190,1 miliarde de euro în plăți. Potrivit Consiliului UE, angajamentele acoperă finanțarea programelor a căror implementare poate continua pe mai mulți ani, în timp ce plățile reprezintă cheltuielile efective pentru angajamentele asumate anterior sau în exercițiul bugetar curent. Сообщение Bugetul UE pentru anul 2026 depășește 190 de miliarde de euro. Care domenii vor primi finanțări suplimentare появились сначала на #diez.
A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova. Ce înseamnă asta # #diez
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova este un proiect amplu dedicat promovării patrimoniului culinar și a tradițiilor locale de pe ambele maluri ale Prutului. Noua rută include peste 50 de obiective turistice și își propune să valorifice autenticitatea și diversitatea gastronomică regională, contribuind totodată la dezvoltarea durabilă a comunităților implicate. Сообщение A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova. Ce înseamnă asta появились сначала на #diez.
Guvernul Republicii Moldova a inițiat procedurile pentru a stabili, în premieră după independență, o oră oficială reglementată prin lege. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune ca ora țării să fie fixată permanent la UTC+2, în concordanță cu statele din Europa de Est și cu țările vecine. Сообщение Moldova ar putea avea, în premieră, o oră oficială reglementată появились сначала на #diez.
Comunitatea WatchDog.MD anunță deschiderea înscrierilor pentru Școala de leadership civic și politic – un program intensiv de trei luni, dedicat formării unei noi generații de lideri publici pregătiți să contribuie la dezvoltarea democratică și europeană a Republicii Moldova. Organizatorii își propun să selecteze participanți cu potențial, interesați de o carieră în politică sau în societatea civilă, oferindu-le instruire avansată și mentorat din partea experților din Moldova și din Uniunea Europeană. Сообщение Program de leadership civic: WatchDog.MD caută viitorii lideri publici появились сначала на #diez.
Lista cluburilor studențești ale universităților publice din Chișinău în care te poți implica # #diez
Alege să-ți transformi anii de facultate în experiențe memorabile. Să știi că după ușile sălilor de cursuri te așteaptă numeroase cluburi și organizații studențești cărora te poți alătura pentru dezvoltarea ta personală și profesională. De-a lungul anilor în universitățile publice din Chișinău, studenții au inițiat tot felul de activități pentru ei și semenii lor. De la inițiative europene și proiecte media, până la cercuri științifice, organizații tehnice sau artistice, cluburile studențești demonstrează că universitatea nu înseamnă doar studiu, ci și comunitate. Сообщение Lista cluburilor studențești ale universităților publice din Chișinău în care te poți implica появились сначала на #diez.
România are cea mai mare rată a abandonului școlar din UE: ce spun indicatorii privind educația # #diez
România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la aproape toți indicatorii privind educația și formarea profesională. Datele au fost publicate de Comisia Europeană în Monitorul Educației și Formării 2025. Astfel, țara vecină are cea mai mare pondere a tinerilor care părăsesc timpuriu școala, 16,8 %, conform datelor din 2024. Сообщение România are cea mai mare rată a abandonului școlar din UE: ce spun indicatorii privind educația появились сначала на #diez.
Statul a preluat, cu titlu gratuit, activele companiei Lukoil de la aeroport și va asigura furnizarea de kerosen pentru aeronave # #diez
Republica Moldova a preluat în administrare, cu titlu gratuit, activele companiei Lukoil de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Statul urmează să asigurare furnizarea de kerosen avioanelor. Informația a fost confirmată de către ministrul energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Сообщение Statul a preluat, cu titlu gratuit, activele companiei Lukoil de la aeroport și va asigura furnizarea de kerosen pentru aeronave появились сначала на #diez.
Unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică privind evoluțiile economice și sociale ale Republicii Moldova – Conferința MACRO – revine și în acest an. Ediția din 2025, organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, va avea loc pe 28 noiembrie 2025, la Chișinău, și va avea ca generic „Reducerea disparităților: cum abordăm sărăcia și divergența economică în contextul procesului de integrare europeană al Republicii Moldova”. Сообщение Conferința MACRO 2025: reducerea disparităților și viitorul economic al Moldovei появились сначала на #diez.
De Ziua leului moldovenesc, pornește într-o călătorie financiară pe „Drumul banilor”. Vei afla cum este emisă moneda națională # #diez
Banca Națională a Moldovei organizează anual o serie de evenimente dedicate Zilei leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie. În acest an, pe 28 noiembrie, urmează să aibă loc cea de-a VII-a ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”. Programul oferă copiilor și tinerilor posibilitatea să înțeleagă, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum ajung banii în circuitul economic. Сообщение De Ziua leului moldovenesc, pornește într-o călătorie financiară pe „Drumul banilor”. Vei afla cum este emisă moneda națională появились сначала на #diez.
Autorii din Moldova, cărțile cărora sunt traduse în engleză, pot câștiga un premiu în valoare de 20.000 de euro din partea BERD # #diez
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) premiază și în acest an cele mai bune lucrări de ficțiune. Premiul BERD pentru literatură 2026 este acordat romanelor sau culegerilor de povești scrise în limba română și traduse în limba engleză. Сообщение Autorii din Moldova, cărțile cărora sunt traduse în engleză, pot câștiga un premiu în valoare de 20.000 de euro din partea BERD появились сначала на #diez.
