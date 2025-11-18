Ai reușit să-ți construiești o carieră internațională sau cunoști un profesor care inspiră? Înscrie-te la Gala Studenților Originari din Moldova

14:30

Te salutăm, drag cititor sau dragă cititoare! Am vrea să te vedem la o nouă întâlnire a Clubului de carte #diez și Librăriile Cartier. Pentru că decembrie este luna totalizărilor și a sărbătorilor, am decis să organizăm ultima ședință din acest an mai devreme. Așadar, ne vedem în data de 30 noiembrie, duminică, de la ora 12:00 la Librăria din Centru. Vom citi și vom discuta despre „Tu și alte femei", de Dumitru Crudu.