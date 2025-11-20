Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework
Realitatea.md, 20 noiembrie 2025 17:50
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; Cegeka Moldova
• • •
Acum 30 minute
17:50
Usatîi: Pentru mine, ca cetățean, traficul de droguri, de armament și de ființe umane sunt crime la fel de grave # Realitatea.md
Traficul de droguri, de arme și de ființe umane sunt aceleași crime. Infractorii care recurg la ele trebuie să aibă frică să le comită pe teritoriul Republicii Moldova sau folosind țara noastră ca tranzit. Declarația a fost făcută de Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Președintele fracțiunii parlamentare a
17:50
Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework # Realitatea.md
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; Cegeka Moldova
17:50
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a prelungit cu încă 30 de zile arestul preventiv al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, după ce au fost admise cele trei demersuri ale procurorilor în dosarele „Metalferos", „Blanchetele pentru pașapoarte" și „Sacoșa Neagră". „Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului
Acum o oră
17:40
DOC Deputatul PAS care și-a cumpărat un apartament, o vilă și mașină de 1,1 mln de lei în 4 ani de mandat # Realitatea.md
Deputatul PAS Boris Marcoci a ajuns în Parlament în anul 2021. Averea parlamentarului a crescut fulminant în doar patru ani de mandat, iar alesul poporului și-a procurat în perioada 2020-2025 un apartament, o vilă, noi terenuri, dar și o mașină în valoarea de 1,1 milioane de lei. Cea mai veche declarație de avere pe care
17:30
Prim-ministrul Munteanu a discutat cu ambasadorul Greciei despre proiectele moldo-elene și fondurile de preaderare # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos, unde au discutat despre proiectele moldo-elene, agenda europeană a Moldovei și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu beneficii pentru cetățeni. Șeful Executivului a mulțumit pentru susținerea necondiționată pe care țara noastră o primește în procesul de integrare în Uniunea Europeană
17:20
Un strop de Moldova în Bulgaria. Stații de transport public decorate cu imaginea Purcari # Realitatea.md
Un strop de Moldova a ajuns pe străzile din Sofia. Opt stații de transport public din capitala Bulgariei au fost transformate în spații artistice inspirate din peisajele și identitatea vizuală Purcari, promovând cultura, vinurile și patrimoniul țării noastre prin artă și diplomație. Proiectul a fost lansat de Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, în parteneriat cu
Acum 2 ore
16:50
Trei scenarii explozive: cine orchestrează scandalul de corupție care zguduie Ucraina # Realitatea.md
După ce au fost dezvăluite de agenția de presă Axios detalii privind planul secret de pace elaborat de administrația lui Donald Trump și acceptat ulterior de oficiali ruși, discuțiile politice s-au intensificat la Kiev. Documentul urmează să fie prezentat astăzi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a reacționat dur la declarațiile recente ale autorităților americane. Planul,
16:30
Ce firmă ar fi gestionat transportul munițiilor găsite într-un camion la frontieră. „Vă dau telefonul lui” # Realitatea.md
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac, acestea sunt munițiile găsite în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni-Albița, la volanul căruia se afla un moldovean, transmite Ziarul de Gardă. Firma implicată figurează în datele publice ca având trei angajați
Acum 4 ore
16:10
Armele ridicate la Albița: DIICOT anunță că beneficiarul încărcăturii, conform actelor, era din Israel # Realitatea.md
DIICOT anunță că, potrivit actelor prezentate, destinatarul mărfii din camionul cu arme, reținut la Albița, era din Israel. Ofițerii români au înregistrat un dosar penal pe caz. Potrivit informațiilor oficiale, camionul aparține unei companii de transport din Moldova. Actualmente, forțele de ordine de peste Prut acumulează probe, pentru a emite o decizie legală pe
16:00
Ministrul român al Apărării, după incidentele cu drone: Sistemul de apărare trebuie să fie motivat perioada următoare # Realitatea.md
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, avertizează că România se confruntă cu noi provocări de securitate, inclusiv incidente recente cu drone la graniță, și subliniază necesitatea motivării întregului sistem național de apărare. El a precizat că, în urmă cu două nopți, au fost semnalate din nou incidente cu drone, iar situația la frontieră rămâne tensionată. „Cred
16:00
Statistici alarmante: în Moldova, peste 6000 de oameni mor în fiecare an din cauza fumatului # Realitatea.md
Astăzi este marcată Ziua Națională de renunțare la rutun, celebrată anual în a treia zi de joi din noiembrie, un eveniment dedicat creșterii gradului de conștientizare privind riscurile asociate consumului de tutun și nicotină. La nivel global, consumul de tutun provoacă peste 8 milioane de decese anual, dintre care 1,3 milioane în rândul persoanelor expuse
15:50
Doi bărbați din localitățile Goleni și Cupcini, raionul Edineț, sunt documentați de oamenii legii pentru trafic ilicit de droguri. La domiciliul primului bărbat, în vârstă de 48 de ani, polițiștii au găsit și ridicat aproximativ 3,6 kg de masă vegetală uscată și mărunțită, asemănătoare marijuanei, sute de plante de cannabis, precum și dispozitive destinate consumului
15:50
În luna noiembrie, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 13 medicamente noi și alte 12 în regim repetat. Noile produse oferă pacienților acces la tratamente moderne pentru afecțiuni grave precum cancerul pulmonar, trombozele și fibroza chistică. Unul dintre medicamente, Alecensa, este destinat tratamentului cancerului pulmonar fără celule mici, pozitiv ALK. Acesta poate fi
15:40
VIDEO Robotul AI îl impresionează cu un dans neașteptat pe Vladimir Putin: Ce reacție a avut liderul de la Kremlin # Realitatea.md
Un robot dotat cu inteligență artificială a dansat în fața liderului de la Kremlin în cadrul unei conferințe internaționale dedicate tehnologiei AI. Potrivit libertatea.ro, președintele rus Vladimir Putin s-a declarat impresionat de demonstrația robotului. Presa rusă notează că robotul antropomorf a prezentat abilități de dans în fața liderului de la Kremlin. Acesta, având o structură
15:40
Munteanu l-a primit la Guvern pe secretarul general al Consiliului Europei. Subiectele discutate cu Berset # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu l-a primit la Guvern pe secretarul general al Consiliului Europei Alain Berset, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialii au vorbit despre cooperarea țării noastre cu organizația internaționale și măsurile necesare pentru realizarea priorităților președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șeful Guvernului de la Chișinău a relatat despre vizita
15:20
Criptovalutele vor fi legalizate în Moldova? Ministerul Finanțelor pregătește cadrul normativ # Realitatea.md
Ministerul Finanțelor pregătește cadrul normativ pentru legalizarea pieței criptovalutelor în Republica Moldova. Autoritatea a inițiat elaborarea proiectului privind reglementarea valutelor virtuale. Noile prevederi vor transpune în legislația naționale regulamentul UE din 2023 privind piețele criptoactivelor. Astfel, autoritățile își propun să stabilească un „cadru normativ de bază pentru dezvoltarea și funcționarea corectă, transparentă și sigură a
15:10
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor de construcție executate a înregistrat o creștere de 40,2% față de aceeași perioadă din 2024, în prețuri comparabile. Tendința ascendentă se menține și pentru perioada ianuarie-septembrie 2025, când indicatorul a fost cu 37,3% mai mare comparativ cu aceleași luni ale anului precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS).
15:10
Administrația Națională Aeronautică și Spațială (NASA) a publicat trei noi imagini cu 3I/ATLAS, un obiect interstelar care a intrat în atenția omenirii pe 1 iulie 2025, după ce a fost observat de telescopul ATLAS din Chile. Astfel, 3I/ATLAS a fost categorisit drept o cometă interstelară. We've just released the latest images of the interstellar comet
14:50
Pană majoră de curent la Paris: 170.000 de locuințe au rămas fără electricitate, metroul și trenurile oprite # Realitatea.md
O pană de curent a afectat joi dimineață mai multe zone din Paris, lăsând aproximativ 170.000 de locuințe fără electricitate începând cu ora 05:38 GMT (07:38, ora Republicii Moldova). Potrivit Reuters, operatorul național al rețelei electrice din Franța, RTE, a anunțat că incidentul este legat de stația electrică din Issy-Les-Moulineaux, situată în sud-vestul capitalei. Pana
14:50
Vicepreședintele Comisiei Apărare din Parlament: În camionul de la Albița erau sisteme Stinger, aduse din Ucraina # Realitatea.md
În camionul de la Albița s-ar fi găsit sisteme americane de apărare Stinger, afirmă Renato Usatîi, vicepreședintele Comisiei parlamentare apărare, securitate și ordine publică. Politicianul bănuiește că aceștia ar fi ajuns în Republica Moldova din Ucraina, deoarece asemenea echipamente ar fi fost acordate anterior țării vecine de către statele occidentale. Usatîi susține că, în opinia
14:30
Dodon, felicitări pentru patriarhul care a binecuvântat războiul din Ucraina: Să vă dea putere Dumnezeu # Realitatea.md
Patriarhul Kiril al Rusiei, care afirma că soldaților decedați în Ucraina li se vor ierta păcatele, a fost felicitat de Igor Dodon cu ocazia zilei de naștere. Liderul socialiștilor din Moldova i-a urat clericului „putere în misiunea importantă" pe care o are. Parlamentarul de la Chișinău consideră că liderul bisericii ruse promovează păstrarea valorilor tradiționale.
14:30
MMPS analizează propunerea Sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei # Realitatea.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) analizează propunerea sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei până la 8 050 de lei. Într-un răspuns pentru IPN, instituția a precizat că este evaluat atât impactul economic, cât și cel social, iar procesul se desfășoară în consultare cu partenerii sociali. Potrivit MMPS, actualizarea salariului mediu
14:20
Alegerea locului potrivit pentru creșterea copiilor este una dintre cele mai importante decizii pe care le pot lua părinții. Studii recente realizate de UNICEF, US News și alți indicatori internaționali arată că unele dintre cele mai prietenoase țări pentru familii se află chiar în Europa, oferind echilibru între muncă și viața personală, educație de top
Acum 6 ore
14:10
Au început înscrierile pentru „Fabricat în Moldova 2026”: companiile locale sunt încurajate să participe # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a anunțat lansarea înscrierilor pentru cea de-a XXIII-a ediție a expoziției naționale „Fabricat în Moldova 2026", care se va desfășura între 11 și 15 februarie, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo" din Chișinău. Evenimentul este organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Investiții,
14:10
Șeful Vămii: Un funcționar moldovean a solicitat inițierea controlului camionului cu muniție de la Albița # Realitatea.md
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, susține că instituția pe care o conduce a sesizat procurorii despre incidentul de la Albița, unde în noaptea de miercuri spre joi a fost depistat un camion plin cu arme nedeclarate. Conform lui, oficialii români au fost sesizați despre presupusul pericol de un vameș moldovean. Din spusele lui Vrabie, controalele
14:00
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu Poliția Română, a descins o rețea de criminalitate organizată în cadrul operațiunii „Ziua Z", conform știrileprotv.ro. Operațiunea a fost lansată inițial în 2018 pentru combaterea traficului de droguri, persoane, minori, pornografiei infantile și infracțiunilor cibernetice. Acțiunile au fost realizate periodic de polițiști
13:50
Restricții de circulație pe strada București în weekend. Cum va circula transportul public # Realitatea.md
Sâmbătă, 22 noiembrie, și duminică, 23 noiembrie, va fi suspendat traficul rutier pe strada București, tronsonul cuprins între străzile Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă, din cauza lucrărilor de reparație la rețeaua de canalizare. În perioada executării lucrărilor, transportul public va circula după cum urmează: Troleibuze Ruta nr. 3
13:40
Scafandrii din Columbia au descoperit o cantitate semnificativă de substanțe interzise ascunse sub o navă cu destinația Europa, relatează cbcnews.com. Echipa marinei dintr-un port de pe coasta Pacificului a efectuat o inspecție subacvatică a navei comerciale înainte de plecarea acesteia. În timpul verificării, scafandrii stației de pază de coastă Buenaventura au identificat șapte „saci suspecți” […] Articolul Cocaină de lux pe mare: marina Columbiei descoperă 7 saci de droguri pentru Europa apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ceban: ”Nacealnicii” sunt în deplasări, spun cât de bine reformează țara, în timp ce aici se întâmplă lucruri grave # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, lansează un nou atac dur la adresa guvernării, acuzând autoritățile centrale că ignoră problemele reale ale țării și preferă deplasările externe și laudele publice în locul acțiunilor concrete. Într-un mesaj public, Ceban afirmă că, după alegeri, „realitatea dură” este trecută sub tăcere, iar subiectele sensibile nu sunt abordate pe canalele TV. […] Articolul Ceban: ”Nacealnicii” sunt în deplasări, spun cât de bine reformează țara, în timp ce aici se întâmplă lucruri grave apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
EXCLUSIV Siegfried Mureșan de la Bruxelles: R. Moldova trebuie să aibă capacități cât mai bune de a se putea apăra # Realitatea.md
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea.md, într-un interviu acordat corespondentului Traian Stoianov la Bruxelles, că principalele priorități ale României în raport cu Republica Moldova trebuie să fie consolidarea independenței energetice, sprijinirea capacităților de apărare și atragerea investițiilor economice europene. Potrivit acestuia, stabilitatea Chișinăului este un obiectiv strategic nu doar pentru Republica […] Articolul EXCLUSIV Siegfried Mureșan de la Bruxelles: R. Moldova trebuie să aibă capacități cât mai bune de a se putea apăra apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
UE pregătește un „Schengen militar” pentru trecerea rapidă a trupelor între state membre # Realitatea.md
Un nou plan „Schengen militar” ar putea limita perioada de timp în care o țară poate permite trecerea forțelor armate peste granița și să dea întăriri, dacă un stat membru al Uniunii Europene este atacat, anunță Euronews. Statele membre ale UE vor avea la dispoziție doar trei zile pe timp de pace, și șase ore […] Articolul UE pregătește un „Schengen militar” pentru trecerea rapidă a trupelor între state membre apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Grosu, discuții la Chișinău cu președintele APCE: „Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Chișinău cu președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos, aflat în Republica Moldova pentru a participa la reuniunile APCE găzduite de legislativul de la Chișinău. În cadrul întrevederii, Igor Grosu a subliniat importanța mandatului pe care Republica Moldova l-a preluat recent la conducerea Comitetului de Miniștri […] Articolul Grosu, discuții la Chișinău cu președintele APCE: „Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Conducerea de vârf a țării a depus flori și și-a luat rămas bun de la Ilie Ilașcu. Ceremonia simbolică s-a desfășurat la Palatul Național, între orele 10:00–13:00. ”Ne luăm rămas-bun de la eroul nostru – Ilie Ilașcu, omul care şi-a pus viaţa în slujba Independenţei și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Cu capul sus, chiar […] Articolul Conducerea țării și-a luat rămas bun de la Ilie Ilașcu apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Două persoane, mamă și fiică din Nisporeni, au fost omorâte cu sânge rece de o altă persoană. Cazul șocant s-a produs miercuri, 19 noiembrie, într-o gospodărie din oraș, iar autoritățile au reținut un suspect. Poliția a fost alertată de către un cetățean. La fața locului s-au deplasat oamenii legii, care au găsit în locuință cadavrul […] Articolul Crimă șocantă la Nisporeni. Mamă și fiică, ucise cu sânge rece de o rudă apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Începând de astăzi, 20 noiembrie, Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” va prelua responsabilitatea alimentării aeronavelor cu combustibil, activitate care până acum era asigurată de compania Lukoil-Moldova. Precizarea a fost făcută pentru TVR Moldova de către reprezentanții Aeroportului. Măsura vine după ce Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat Aeroportului Chișinău să presteze servicii de […] Articolul De astăzi, Aeroportul Chișinău preia alimentarea aeronavelor cu combustibil apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
În Republica Moldova a fost inițiată urmărire penală, după ce vameșii au depistat camionul cu arme la Albița # Realitatea.md
În Republica Moldova a fost inițiată urmărire penală, după ce vameșii români au depistat la Albița un camion care transporta arme. Conform autorităților de la Chișinău, un vameș de la Leușeni a avut suspiciuni și a informat despre ele colegii săi români. În baza indiciilor, a fost dispusă scanarea mijlocului de transport pe sensul de ieșire […] Articolul În Republica Moldova a fost inițiată urmărire penală, după ce vameșii au depistat camionul cu arme la Albița apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit. Reducerea se aplică automat tuturor celor care aleg […] Articolul Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Frica lovește insula indoneziană: Vulcanul Semera erupe violent și ridică nivelul de alertă # Realitatea.md
Panică pe insula indoneziană Java după erupția vulcanului Semera, anunță Digi24.ro. Autoritățile au emis ordin de evacuare pentru peste o mie de persoane, incluzând localnici din zonă. Vulcanul Semera este cel mai înalt de pe insula Java și se află la aproximativ 800 de kilometri sud-est de capitala Jakarta. Activitatea vulcanului a început să fie […] Articolul VIDEO Frica lovește insula indoneziană: Vulcanul Semera erupe violent și ridică nivelul de alertă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
DETALII despre camionul cu armament: Este înmatriculat în Moldova, iar vameșii români aveau informații operative # Realitatea.md
Camionul cu armament, reținut la Vama Albița, este înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit reporterului Digi 24, Valentin Stan, vameșii români aveau informații cu privire la acest transport, așa că i-au cerut șoferului să tragă TIR-ul lângă scanner-ul direcției vamale. Este vorba despre un scanner care poate să detecteze orice obiect care se află în camion. […] Articolul DETALII despre camionul cu armament: Este înmatriculat în Moldova, iar vameșii români aveau informații operative apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Statul român cere instanței să îl oblige pe Klaus Iohannis la plata unor despăgubiri # Realitatea.md
Statul român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune prin care solicită obligarea fostul președinte Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. „Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a […] Articolul Statul român cere instanței să îl oblige pe Klaus Iohannis la plata unor despăgubiri apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Ce provocări pot încetini parcursul european al țării noastre? Răspunsul șefei misiunii Moldovei pe lângă UE # Realitatea.md
Unele reforme, chestiunile financiare și consensul politic ar putea fi provocările pe ar putea încetini parcursul european al Moldovei, consideră șefa misiunii țării noastre pe lângă UE, Daniela Morari. Diplomata a precizat pentru Realitatea că statele care au aderat anterior la Uniunea Europeană au întâmpinat diferite obstacole, însă oficiala se declară încrezătoare că Republica Moldova […] Articolul Ce provocări pot încetini parcursul european al țării noastre? Răspunsul șefei misiunii Moldovei pe lângă UE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:10
VIDEO ANSA a distrus un lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel cu niveluri ridicate de pesticide # Realitatea.md
Un lot de 15.000 de kilograme de mărar și pătrunjel proaspăt importat a fost distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), deoarece nu respecta normele de siguranță alimentară din Moldova. Totodată, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru Propiconazol, un pesticid care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. „Loturile de mărar […] Articolul VIDEO ANSA a distrus un lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel cu niveluri ridicate de pesticide apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Raidul din Ucraina: salvatorii caută 22 de persoane dispărute după bombardament # Realitatea.md
În urma atacului aerian care a vizat Ucraina în noaptea de 19 noiembrie, Președintele Volodimir Zelenski a declarat că operațiunile de căutare și salvare au continuat și pe parcursul nopții de 20 noiembrie, cu referire la MediaFax.ro. Operațiunile de căutare și salvare sunt încă în desfășurare. Președintele Zelenski a confirmat că 22 de persoane sunt […] Articolul VIDEO Raidul din Ucraina: salvatorii caută 22 de persoane dispărute după bombardament apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Vindeau ilegal medicamente și suplimente pentru diferite afecțiuni. O grupare, destructurată # Realitatea.md
Un grup specializat în procurarea, depozitarea și comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare, neautorizate de stat, atât pe teritoriul Moldovei, cât și peste frontiera vamală, a fost destructurat de oamenii legii. Autoritățile au demarat un control, în cadrul căruia s-a constatat că un grup de persoane, fără a deține autorizație, comercializa pe o […] Articolul VIDEO Vindeau ilegal medicamente și suplimente pentru diferite afecțiuni. O grupare, destructurată apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Bucureștiul se pregătește de spectacol: parada de 1 Decembrie cu militari din mai multe țări # Realitatea.md
Pregătirile pentru Ziua Națională a României, care marchează 107 ani de la Marea Unire, au început. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că militarii au început pregătirile pentru defilarea de 1 Decembrie, potrivit argespres.ro. Prima repetiție a avut loc miercuri, 19 noiembrie, pe poligonul Ghencea. Ministerul a precizat că vor avea loc mai multe repetiții până […] Articolul Bucureștiul se pregătește de spectacol: parada de 1 Decembrie cu militari din mai multe țări apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie # Realitatea.md
Iarna 2025/2026 ar putea debuta cu temperaturi mai scăzute decât se anticipa inițial, arată cele mai recente analize meteorologice citate de severe-weather.eu. Primele episoade de frig accentuat și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie, pe fondul unei combinații rare de factori climatici: o La Niña slabă și un potențial eveniment de Încălzire […] Articolul Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ozerov vrea să caute drona care a survolat Moldova? „A fost doar zumzăit. De ce nu este convocat ambasadorul Ucrainei?” # Realitatea.md
Oleg Ozerov a primit notă de protest, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de marți spre miercuri. Ambasadorul agreat al Rusiei susține că nu ar exista dovezi care să confirme atât proveniența aparatului de zbor, cât și existența lui în general. În același timp, șeful misiunii diplomatice a […] Articolul Ozerov vrea să caute drona care a survolat Moldova? „A fost doar zumzăit. De ce nu este convocat ambasadorul Ucrainei?” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC # Realitatea.md
În inima Chișinăului, la intersecția străzilor Columna și Mihai Viteazul, se află un loc unde timpul pare că s-a oprit pentru a păstra vie memoria evoluției transportului public: Muzeul Regiei Transport Electric Chișinău. Povestea acestuia este la fel de unică ca și exponatele sale. A fost inaugurat în anul 1974 în interiorul unui troleibuz scos […] Articolul De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Parlamentul României a adoptat, pe 18 noiembrie 2025, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei românești, echivalentul a 5 euro, indiferent de produs, iar măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie […] Articolul România a aprobat taxa de 5 euro pentru coletele sub 150 de euro din afara UE apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Pace sau capitulare? Miniștrii UE critică planul american care cere cedarea de teritorii # Realitatea.md
Dezvăluirile planului secret de pace al administrației Trump pentru Ucraina au stârnit reacții și în Europa. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a cerut implicarea promptă a țărilor membre Uniunii Europene și a Ucrainei în orice plan elaborat de Statele Unite. „Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor […] Articolul Pace sau capitulare? Miniștrii UE critică planul american care cere cedarea de teritorii apare prima dată în Realitatea.md.
