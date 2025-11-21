Zelenski: Rolul crucial al SUA în asigurarea unei păci demne între Ucraina și Rusia
Ziarul National, 21 noiembrie 2025 08:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi seară că a avut o discuție serioasă cu înalți oficiali americani. Ei și-au prezentat propu...
Acum 12 ore
23:45
Rusia revendică controlul orașului strategic Kupiansk în prezența lui Putin în estul Ucrainei # Ziarul National
Rusia a anunțat joi cucerirea orașului Kupiansk, situat în estul Ucrainei, care a devenit recent un punct de avansare al trupelor Moscovei. Forțele...
23:45
UE impune interdicții stricte asupra voiajelor turistice către Rusia în cadrul noului pachet de sancțiuni # Ziarul National
Un nou pachet de sancțiuni, cel de-al 19-lea, impus de Uniunea Europeană Rusiei, interzice organizarea și promovarea călătoriilor turistice individ...
22:45
Zelenski deschis la dialog cu Trump despre planul de pace american, în timp ce UE rămâne precaută față de concesiile propuse în favoarea Rusiei # Ziarul National
Ucraina a anunțat joi că a primit un "proiect al unui plan" propus de Statele Unite pentru a pune capăt războiului cu Rusia și că este pregătită să...
20:45
Ministerul Educației inițiază pilotarea programelor multilingve în școli pentru anii 2025-2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță inițierea procesului de pilotare a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ prim...
Acum 24 ore
18:45
Noi oportunități educaționale: Ministerul Educației invită școlile la un program multilingv 2025–2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat startul procesului de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă în școlile primare...
18:15
Moldova marchează Ziua Drepturilor Copilului prin inițiative de incluziune educațională și campanii sociale # Ziarul National
Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului! Pe 20 noiembrie 1989 a fost adoptată Convenția ONU privind Drepturile Copilului, un ...
18:15
Rusia returnează Ucrainei 1.000 de cadavre ale soldaților ucraineni căzuți pe front # Ziarul National
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămășițe pământești prezentate ca fiind ale soldaților ucraineni uciși în luptă, a comunicat administrația u...
18:15
Primarii din toată țara discută prioritățile locale cu MIDR pentru accelerarea dezvoltării comunitare # Ziarul National
Aproximativ 200 de primari din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), au participat astă...
18:15
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Greciei discută despre proiectele comune și integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare, destinate implementării proiectelor benefice p...
17:15
Scandal Diplomatic: Britanicii Oferă Bani pentru Deportarea unui Traficant Român Condamnat, dar Îl Reînscriu în Programul UE de Rezidență Automată # Ziarul National
Un lider al unei rețele de trafic de persoane din România a primit 1.500 de lire sterline de la Ministerul de Interne din Marea Britanie pentru a f...
17:15
Trei spitale din Moldova își reduc semnificativ costurile energetice cu ajutorul energiei solare fotovoltaice, datorită suportului Italiei și PNUD # Ziarul National
Guvernul Italiei a făcut o investiție semnificativă de peste 500.000 de dolari, prin intermediul PNUD, pentru a instala panouri fotovoltaice cu o c...
17:15
Comandant rus identificat ca principal suspect în masacrul de la Bucea: un pas crucial spre justiție # Ziarul National
Ucraina a declarat că a identificat un comandant rus suspectat de implicare în crimele comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului. Acesta este co...
14:30
Miniștrii de externe europeni cer implicarea Ucrainei și a UE în planurile de pace propuse de SUA pentru conflictul din Ucraina # Ziarul National
Miniștrii de externe europeni au subliniat joi că ucrainenii și europenii trebuie să fie incluși în orice plan de încheiere a conflictului din Ucra...
12:30
Reforma agricolă, esențială pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană: Guvernul se pregătește pentru noi provocări economice și legislative # Ziarul National
20 noiembrie 2025, Chișinău - Prioritatea imediată pentru Guvernul Republicii Moldova, conform experților europeni, trebuie să fie consolidarea cap...
12:30
Casa Albă respinge zvonurile despre un plan de pace favorabil Rusiei, văzut ca o „fantezie maximalistă” de către Occident # Ziarul National
O serie de speculații privind un plan de pace presupus a fi convenit între SUA și Rusia, care ar oferi Moscovei control deplin asupra regiunii Donb...
11:45
Donald Trump susține un plan de pace pentru Ucraina creat fără implicarea ucrainenilor, dezvăluie surse americane. # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a aprobat recent un plan de pace în 28 de puncte pentru Rusia şi Ucraina. Acest plan a fost creat în secret de către ofic...
11:45
MEC și IGM își unesc eforturile pentru integrarea educațională a refugiaților ucraineni din Moldova # Ziarul National
Intervențiile comune menite să faciliteze integrarea refugiaților ucraineni în sistemul educațional și în comunitățile din Republica Moldova au fos...
10:45
Separatiștii de la Tiraspol, ÎNCOLȚIȚI din toate părțile. Așa-zisul șef al diplomației Ignatiev, cercetat PENAL în Ucraina, riscă 15 ani de închisoare: „Niște marionete care își caută mereu stăpâni...” # Ziarul National
Așa-zisul șef al diplomației de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, este în continuare cercetat penal în Ucraina pentru „trădare de patrie”, „încălca...
10:30
Reacții tensionate la Kiev după anunțul plecării lui Keith Kellogg din administrația Trump în contextul unui plan de pace controversat # Ziarul National
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a comunicat colaboratorilor săi intenția de a părăsi adminis...
09:30
Atacuri aeriene israeliene în Gaza: 27 de victime și acuzații reciproce de încălcare a armistițiului între Israel și Hamas # Ziarul National
Atacurile aeriene israeliene asupra Fâșiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri. Potrivit autorităților locale, Israelul și mișcarea islamistă pale...
09:30
Fermierii din sectorul zootehnic pot accesa granturi de până la 1 milion USD pentru modernizarea fermelor prin proiectul AGGRI finanțat de Banca Mondială # Ziarul National
20 noiembrie 2025, Chișinău - Apelul IV de granturi din cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanta, Creștere și Reziliență în Agricultură (AG...
08:30
Serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, susține că în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost recrutați de Rusia, dintre care 240 sunt mi...
08:30
♈️ BerbecÎnceputul zilei promite să fie plin de energie și entuziasm, o ocazie perfectă pentru a iniția proiecte noi sau pentru a-ți urma pasiunil...
Ieri
07:30
Plan american de pace: Ucraina, presată să cedeze teritorii către Rusia în ciuda atacurilor intense # Ziarul National
Ucraina a primit miercuri o nouă propunere de pace din partea Statelor Unite, care include, printre altele, cedarea unor teritorii către Rusia și r...
07:30
Drama copiilor în zonele de conflict: un număr fără precedent de victime cauzate de arme explozive în 2024 # Ziarul National
Armele explozive, în special bombele aeriene, constituie acum principala amenințare pentru copii în numeroase regiuni de conflict, conform unui ave...
01:30
Italia decide extrădarea ucraineanului suspectat de sabotarea Nord Stream către Germania # Ziarul National
Curtea de Casație a Italiei a aprobat miercuri seara extrădarea către Germania a lui Serhii Kuzniețov, un cetățean ucrainean suspectat de justiția ...
19 noiembrie 2025
23:00
UE îmbunătățește mobilitatea militară pentru a contracara rapid amenințările, cu tancuri gata de acțiune din Spania în Polonia. # Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) a prezentat recent o serie de măsuri destinate să accelereze mobilitatea armatei pe continent, având ca obiectiv ca o coloan...
22:00
ATAC cu rachete americane: Ucraina lovește Rusia pentru prima oară de la revenirea lui Trump, Moscova pretinde interceptarea tuturor proiectilelor # Ziarul National
Ucraina a lansat un atac asupra Rusiei folosind rachete americane de tip ATACMS. Este pentru prima dată de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa ...
21:00
Erdogan și Zelenski îndeamnă la reluarea negocierilor de pace la Istanbul cu implicarea SUA pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina # Ziarul National
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut miercuri reluarea negocierilor la Istanbul, având în vedere o posibilă încetare a focului între Rusi...
21:00
Pregătiți-vă pentru o schimbare semnificativă a vremii în Republica Moldova pe 20 noiembrie 2025. Temperaturile cresc considerabil în toate regiuni...
21:00
Israelul atacă Hamas în Gaza după încălcarea armistițiului, 11 persoane pierzându-și viața # Ziarul National
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a raportat miercuri 11 morţi în urma bombardamentelor israeliene desfăşurate în întreaga enclavă. Armata israeliană ...
20:00
Zelenski speră la un nou schimb de prizonieri cu Rusia până la sfârșitul anului, cu sprijinul Turciei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat miercuri speranța, într-o conferință de presă susținută la Ankara, după o vizită menită să ...
19:00
Zelenski și Erdogan discută relansarea negocierilor cu Rusia, Departamentul de Stat american neagă prezența emisarului lui Trump în Turcia # Ziarul National
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, nu va merge în Turcia, a anunțat miercuri un oficial american. În același timp, președintele u...
18:00
Antreprenoarele din Moldova marchează inovația și succesul la Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin în Chișinău # Ziarul National
19 noiembrie 2025, Chișinău – Peste șaizeci de antreprenoare din Republica Moldova au participat la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Ant...
18:00
Tensiuni crescânde între Marea Britanie și Rusia după incidentul cu nava spion Yantar lângă apele britanice # Ziarul National
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie dispune de „opţiuni militare” pregătite, în eventualitatea în care nava s...
18:00
Consultări transfrontaliere pentru terminalul multimodal de la Ungheni: un pas major în conectarea Moldovei la rețeaua europeană de transport # Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din Romania, Irinel Ionel Scrioșteanu, au condus astăzi ...
17:00
Noi reprezentanți ai elevilor din învățământul profesional tehnic aleși la Adunarea Generală națională # Ziarul National
70 de elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic au luat parte, între 17 și 18 noiembrie, la Adunarea Generală a elevilor din acest se...
17:00
Cooperare internațională pentru modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Moldova: forum dedicat eficienței energetice organizat la Chișinău # Ziarul National
Chișinău, 19.11.2025 — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost prezent la primul forum dedicat dezvoltării și modernizării sistemelor de încălz...
17:00
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la Bacalaureat la Limba română pe baza certificatului de competențe lingvistice B2 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au organizat o întâlnire cu mai mult de 200 de p...
17:00
Kremlinul respinge planurile de pace americane în timp ce Zelenski negociază soluții diplomatice în Turcia # Ziarul National
Kremlinul a minimizat miercuri informațiile publicate de „Axios”, conform cărora Statele Unite ar lucra la un plan de pace în 28 de puncte pentru U...
16:00
Funcționarii Guvernului pregătiți să stimuleze transparența și implicarea publică în deciziile naționale prin programul „Te Consult” # Ziarul National
31 de funcționari publici din cadrul Cancelariei de Stat și ministerelor, care sunt implicați în elaborarea actelor normative și documentelor de po...
16:00
Polonia acționează împotriva sabotajului feroviar, închide consulatul rusesc din Gdansk și cere reacții UE; Kremlinul reacționează cu critici privind deciziile Varșoviei. # Ziarul National
Polonia a reținut mai multe persoane implicate în incidentele de sabotaj feroviar din weekend, a anunțat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de c...
16:00
Tinerii din Moldova dau primul test național de competențe digitale pentru viitorul lor educațional și profesional # Ziarul National
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, miercuri, 26 noiembrie, la un test de competențe digitale organizat pentru p...
16:00
Finalizarea Liniei electrice Vulcănești – Chișinău marchează un pas major spre independența energetică a Republicii Moldova # Ziarul National
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești – Chișinău, denumită şi Linia independenței energetice, a fost amplasat în seara zilei de 18 octombrie...
14:30
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu a decretat DOLIU NAȚIONAL pe 20 noiembrie, ziua în care EROUL Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a decretat doliu național pe 20 noiembrie, ziua în care eroul Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureș...
13:45
Lansarea Programului de Granturi 2026: Oportunități de Finanțare pentru Asociațiile Studențești din Moldova # Ziarul National
Agenția Națională pentru Tineret, sub tutela Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat lansarea ediției 2026 a Programului de Granturi destin...
13:45
Moldova avansează în aviația civilă alături de Uniunea Europeană la cea de-a 5-a reuniune online # Ziarul National
Împreună cu experții europeni, într-o reuniune online, au fost analizate evoluțiile din sectorul aviației, progresele realizate de țara noastră în ...
13:45
Republica Moldova face pași importanți în integrarea economică europeană, o abordare strategică în cadrul DCFTA # Ziarul National
În datele de 18 și 19 noiembrie 2025, Chișinăul a găzduit cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Asociere în Configurația Comerț Republica Moldov...
12:45
Fostă contabilă din Fălești, acuzată de delapidări bancare masive: detalii șocante din anchetă # Ziarul National
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănc...
