Horoscopul zilei 20.11.2025
Ziarul National, 20 noiembrie 2025 08:30
♈️ BerbecÎnceputul zilei promite să fie plin de energie și entuziasm, o ocazie perfectă pentru a iniția proiecte noi sau pentru a-ți urma pasiunil...
Acum 30 minute
08:30
Serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, susține că în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost recrutați de Rusia, dintre care 240 sunt mi...
08:30
Acum 2 ore
07:30
Plan american de pace: Ucraina, presată să cedeze teritorii către Rusia în ciuda atacurilor intense # Ziarul National
Ucraina a primit miercuri o nouă propunere de pace din partea Statelor Unite, care include, printre altele, cedarea unor teritorii către Rusia și r...
07:30
Drama copiilor în zonele de conflict: un număr fără precedent de victime cauzate de arme explozive în 2024 # Ziarul National
Armele explozive, în special bombele aeriene, constituie acum principala amenințare pentru copii în numeroase regiuni de conflict, conform unui ave...
Acum 8 ore
01:30
Italia decide extrădarea ucraineanului suspectat de sabotarea Nord Stream către Germania # Ziarul National
Curtea de Casație a Italiei a aprobat miercuri seara extrădarea către Germania a lui Serhii Kuzniețov, un cetățean ucrainean suspectat de justiția ...
Acum 12 ore
23:00
UE îmbunătățește mobilitatea militară pentru a contracara rapid amenințările, cu tancuri gata de acțiune din Spania în Polonia. # Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) a prezentat recent o serie de măsuri destinate să accelereze mobilitatea armatei pe continent, având ca obiectiv ca o coloan...
22:00
ATAC cu rachete americane: Ucraina lovește Rusia pentru prima oară de la revenirea lui Trump, Moscova pretinde interceptarea tuturor proiectilelor # Ziarul National
Ucraina a lansat un atac asupra Rusiei folosind rachete americane de tip ATACMS. Este pentru prima dată de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa ...
21:00
Erdogan și Zelenski îndeamnă la reluarea negocierilor de pace la Istanbul cu implicarea SUA pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina # Ziarul National
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut miercuri reluarea negocierilor la Istanbul, având în vedere o posibilă încetare a focului între Rusi...
21:00
Pregătiți-vă pentru o schimbare semnificativă a vremii în Republica Moldova pe 20 noiembrie 2025. Temperaturile cresc considerabil în toate regiuni...
21:00
Israelul atacă Hamas în Gaza după încălcarea armistițiului, 11 persoane pierzându-și viața # Ziarul National
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a raportat miercuri 11 morţi în urma bombardamentelor israeliene desfăşurate în întreaga enclavă. Armata israeliană ...
20:00
Zelenski speră la un nou schimb de prizonieri cu Rusia până la sfârșitul anului, cu sprijinul Turciei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat miercuri speranța, într-o conferință de presă susținută la Ankara, după o vizită menită să ...
Acum 24 ore
19:00
Zelenski și Erdogan discută relansarea negocierilor cu Rusia, Departamentul de Stat american neagă prezența emisarului lui Trump în Turcia # Ziarul National
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, nu va merge în Turcia, a anunțat miercuri un oficial american. În același timp, președintele u...
18:00
Antreprenoarele din Moldova marchează inovația și succesul la Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin în Chișinău # Ziarul National
19 noiembrie 2025, Chișinău – Peste șaizeci de antreprenoare din Republica Moldova au participat la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Ant...
18:00
Tensiuni crescânde între Marea Britanie și Rusia după incidentul cu nava spion Yantar lângă apele britanice # Ziarul National
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie dispune de „opţiuni militare” pregătite, în eventualitatea în care nava s...
18:00
Consultări transfrontaliere pentru terminalul multimodal de la Ungheni: un pas major în conectarea Moldovei la rețeaua europeană de transport # Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din Romania, Irinel Ionel Scrioșteanu, au condus astăzi ...
17:00
Noi reprezentanți ai elevilor din învățământul profesional tehnic aleși la Adunarea Generală națională # Ziarul National
70 de elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic au luat parte, între 17 și 18 noiembrie, la Adunarea Generală a elevilor din acest se...
17:00
Cooperare internațională pentru modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Moldova: forum dedicat eficienței energetice organizat la Chișinău # Ziarul National
Chișinău, 19.11.2025 — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost prezent la primul forum dedicat dezvoltării și modernizării sistemelor de încălz...
17:00
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la Bacalaureat la Limba română pe baza certificatului de competențe lingvistice B2 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au organizat o întâlnire cu mai mult de 200 de p...
17:00
Kremlinul respinge planurile de pace americane în timp ce Zelenski negociază soluții diplomatice în Turcia # Ziarul National
Kremlinul a minimizat miercuri informațiile publicate de „Axios”, conform cărora Statele Unite ar lucra la un plan de pace în 28 de puncte pentru U...
16:00
Funcționarii Guvernului pregătiți să stimuleze transparența și implicarea publică în deciziile naționale prin programul „Te Consult” # Ziarul National
31 de funcționari publici din cadrul Cancelariei de Stat și ministerelor, care sunt implicați în elaborarea actelor normative și documentelor de po...
16:00
Polonia acționează împotriva sabotajului feroviar, închide consulatul rusesc din Gdansk și cere reacții UE; Kremlinul reacționează cu critici privind deciziile Varșoviei. # Ziarul National
Polonia a reținut mai multe persoane implicate în incidentele de sabotaj feroviar din weekend, a anunțat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de c...
16:00
Tinerii din Moldova dau primul test național de competențe digitale pentru viitorul lor educațional și profesional # Ziarul National
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, miercuri, 26 noiembrie, la un test de competențe digitale organizat pentru p...
16:00
Finalizarea Liniei electrice Vulcănești – Chișinău marchează un pas major spre independența energetică a Republicii Moldova # Ziarul National
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești – Chișinău, denumită şi Linia independenței energetice, a fost amplasat în seara zilei de 18 octombrie...
14:30
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu a decretat DOLIU NAȚIONAL pe 20 noiembrie, ziua în care EROUL Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a decretat doliu național pe 20 noiembrie, ziua în care eroul Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureș...
13:45
Lansarea Programului de Granturi 2026: Oportunități de Finanțare pentru Asociațiile Studențești din Moldova # Ziarul National
Agenția Națională pentru Tineret, sub tutela Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat lansarea ediției 2026 a Programului de Granturi destin...
13:45
Moldova avansează în aviația civilă alături de Uniunea Europeană la cea de-a 5-a reuniune online # Ziarul National
Împreună cu experții europeni, într-o reuniune online, au fost analizate evoluțiile din sectorul aviației, progresele realizate de țara noastră în ...
13:45
Republica Moldova face pași importanți în integrarea economică europeană, o abordare strategică în cadrul DCFTA # Ziarul National
În datele de 18 și 19 noiembrie 2025, Chișinăul a găzduit cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Asociere în Configurația Comerț Republica Moldov...
12:45
Fostă contabilă din Fălești, acuzată de delapidări bancare masive: detalii șocante din anchetă # Ziarul National
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănc...
12:45
Noua Școală EduLIFE din Criuleni: Un Mediu Modern și Sănătos pentru Elevi începând cu Anul 2024 # Ziarul National
Încă o instituție de învățământ din Republica Moldova a fost renovată și dotată în cadrul programului „Școala EduLIFE”. Liceul Teoretic „Boris Dîng...
12:45
Tragedie în Ternopil: Atacurile rusești au lăsat în urmă zeci de victime și distrugeri masive ale blocurilor de locuințe din Ucraina # Ziarul National
Zece persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite după un atac intens cu rachete și drone rusești care a avut loc în Ucraina pe parc...
12:45
Republica Moldova își consolidează angajamentul european la Forumul Extinderii UE de la Bruxelles # Ziarul National
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, împreună cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, au partici...
12:45
Programul „Digital Accelerator” revoluționează educația din Moldova prin transformare digitală și parteneriate internaționale # Ziarul National
Programul „Digital Accelerator”, destinat sprijinirii școlilor din Republica Moldova în procesul de transformare digitală, a fost inaugurat în cadr...
12:45
„November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”: Proimobil prezintă la Chișinău direcțiile de investiții pentru 2026. Cum să te ÎNREGISTREZI la eveniment # Ziarul National
Compania Proimobil organizează la Chișinău evenimentul „November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”, o întâlnire dedicată investit...
11:45
Casa Albă și Rusia unesc forțele pentru un plan de pace în Ucraina: vizită surpriză a oficialilor americani la Kiev pentru negocieri reluate # Ziarul National
Administrația Trump a dezvoltat pe ascuns un plan nou pentru a termina conflictul din Ucraina, colaborând cu Rusia. În același timp, conform unor s...
11:45
Atelier național dedicat consolidării guvernanței democratice în școlile din Republica Moldova # Ziarul National
90 de cadre didactice și de conducere, elevi și eleve din diverse instituții de învățământ general din țară, au luat parte la atelierul de totaliza...
11:45
Curtea de Apel Centru confirmă pedeapsa pentru trafic de influență în dosarul de 18.000 de euro în schimbul unui post de pădurar # Ziarul National
CHIȘINĂU – Curtea de Apel Centru a acceptat apelul procurorului și a decis modificarea parțială a sentinței pronunțate pe 30 decembrie 2024 de Jude...
11:45
Avocat reținut pentru trafic de influență și corupere pasivă într-un caz important la Dondușeni # Ziarul National
În dimineața aceasta, Procuratura Anticoruptie (PA), împreună cu Centrul Național Anticorruptie (CNA), a efectuat percheziții la biroul, domiciliul...
10:45
Atacuri masive cu drone și rachete în vestul Ucrainei; Polonia ia măsuri de precauție și închide două aeroporturi # Ziarul National
Mai multe explozii au zguduit miercuri orașele Liov și Ternopil din vestul Ucrainei, după ce armata ucraineană a anunțat atacuri cu rachete și dron...
10:45
Transportul agroalimentar mai rapid și eficient în Moldova prin noul sistem de tranzit NCTS # Ziarul National
19 noiembrie 2025, Chișinău - Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025. Odată cu aceas...
Ieri
08:45
Polonia își întărește securitatea aeriană după atacuri rusești în apropierea graniței cu Ucraina # Ziarul National
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au decolat miercuri dimineaţă pentru a asigura securitatea spaţiului aerian al Poloniei. Aceste măsuri au fost lu...
08:45
♈️ BerbecO zi plină de oportunități te așteaptă, iar interacțiunile sociale îți vor aduce multe satisfacții. Ai încredere în puterea ta interioară...
18 noiembrie 2025
21:45
Miercuri, 19 noiembrie, Republica Moldova va resimți o schimbare semnificativă a vremii. După o zi cu temperaturi mai călduroase, urmează o scădere...
21:45
Cutremur politic la Kiev: Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, acuzat de corupție în sectorul energetic, ar putea fi demis # Ziarul National
Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea fi implicat într-un scandal de corupție în sectorul energet...
17:45
În data de 19 noiembrie 2025, între orele 03:00 și 12:00 se anunță Cod Galben de condiții meteo complicate. Se așteaptă precipitații sub formă de l...
17:45
Dodon „înfige un cuțit în spate” Ucrainei, după ce ani la rând a evitat să condamne RĂZBOIUL sângeros pornit de Putin. Cercetat în mai multe dosare PENALE, socialistul e preocupat de corupția din Ucraina și cere RUPEREA relațiilor cu Kievul # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon, considerat portavocea Kremlinului, solicită Chișinăului să întrerupă orice relație cu actuala conducere de la Kiev, în c...
16:15
Judecătoare atacată cu o cheie de gaz în sala de judecată: agresorul primește 5 ani de închisoare. # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 50 de ani pentru huliganism agravat, incidentul fiind comis prin acte de vio...
15:45
Studenții din întreaga țară își pun mintea la încercare la primul Campionat de Jocuri Intelectuale dedicat Zilei Internaționale a Studentului # Ziarul National
Cu prilejul Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară s-au reunit pentru prima ediție a Campionatului ...
15:00
Zelenski în Turcia pentru reluarea discuțiilor de pace cu Rusia, dar Kremlinul refuză participarea # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că plănuiește să meargă miercuri în Turcia pentru a încerca să redeschidă negocierile cu Rusia în vederea...
15:00
Polonia acuză serviciile secrete ruse de sabotajul feroviar care amenință securitatea statului # Ziarul National
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez responsabil de serviciile speciale a anunțat marți că există indicii clare că serviciile secrete ruse ...
15:00
Proiect major inițiat la Leova: Apeduct modern pentru satele Tomai și Sărata Răzeși, cu beneficii extinse pentru întreaga regiune # Ziarul National
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor beneficia de acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea ...
