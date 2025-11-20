Primarii din toată țara discută prioritățile locale cu MIDR pentru accelerarea dezvoltării comunitare

Ziarul National, 20 noiembrie 2025 18:15

Aproximativ 200 de primari din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), au participat astă...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
18:15
Moldova marchează Ziua Drepturilor Copilului prin inițiative de incluziune educațională și campanii sociale Ziarul National
Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului! Pe 20 noiembrie 1989 a fost adoptată Convenția ONU privind Drepturile Copilului, un ...
18:15
Rusia returnează Ucrainei 1.000 de cadavre ale soldaților ucraineni căzuți pe front Ziarul National
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămășițe pământești prezentate ca fiind ale soldaților ucraineni uciși în luptă, a comunicat administrația u...
18:15
Primarii din toată țara discută prioritățile locale cu MIDR pentru accelerarea dezvoltării comunitare Ziarul National
Aproximativ 200 de primari din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), au participat astă...
18:15
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Greciei discută despre proiectele comune și integrarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare, destinate implementării proiectelor benefice p...
Acum 2 ore
17:15
Scandal Diplomatic: Britanicii Oferă Bani pentru Deportarea unui Traficant Român Condamnat, dar Îl Reînscriu în Programul UE de Rezidență Automată Ziarul National
Un lider al unei rețele de trafic de persoane din România a primit 1.500 de lire sterline de la Ministerul de Interne din Marea Britanie pentru a f...
17:15
Trei spitale din Moldova își reduc semnificativ costurile energetice cu ajutorul energiei solare fotovoltaice, datorită suportului Italiei și PNUD Ziarul National
Guvernul Italiei a făcut o investiție semnificativă de peste 500.000 de dolari, prin intermediul PNUD, pentru a instala panouri fotovoltaice cu o c...
17:15
Comandant rus identificat ca principal suspect în masacrul de la Bucea: un pas crucial spre justiție Ziarul National
Ucraina a declarat că a identificat un comandant rus suspectat de implicare în crimele comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului. Acesta este co...
Acum 6 ore
14:30
Miniștrii de externe europeni cer implicarea Ucrainei și a UE în planurile de pace propuse de SUA pentru conflictul din Ucraina Ziarul National
Miniștrii de externe europeni au subliniat joi că ucrainenii și europenii trebuie să fie incluși în orice plan de încheiere a conflictului din Ucra...
Acum 8 ore
12:30
Reforma agricolă, esențială pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană: Guvernul se pregătește pentru noi provocări economice și legislative Ziarul National
20 noiembrie 2025, Chișinău - Prioritatea imediată pentru Guvernul Republicii Moldova, conform experților europeni, trebuie să fie consolidarea cap...
12:30
Casa Albă respinge zvonurile despre un plan de pace favorabil Rusiei, văzut ca o „fantezie maximalistă” de către Occident Ziarul National
O serie de speculații privind un plan de pace presupus a fi convenit între SUA și Rusia, care ar oferi Moscovei control deplin asupra regiunii Donb...
11:45
Donald Trump susține un plan de pace pentru Ucraina creat fără implicarea ucrainenilor, dezvăluie surse americane. Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a aprobat recent un plan de pace în 28 de puncte pentru Rusia şi Ucraina. Acest plan a fost creat în secret de către ofic...
11:45
MEC și IGM își unesc eforturile pentru integrarea educațională a refugiaților ucraineni din Moldova Ziarul National
Intervențiile comune menite să faciliteze integrarea refugiaților ucraineni în sistemul educațional și în comunitățile din Republica Moldova au fos...
10:45
Separatiștii de la Tiraspol, ÎNCOLȚIȚI din toate părțile. Așa-zisul șef al diplomației Ignatiev, cercetat PENAL în Ucraina, riscă 15 ani de închisoare: „Niște marionete care își caută mereu stăpâni...” Ziarul National
Așa-zisul șef al diplomației de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, este în continuare cercetat penal în Ucraina pentru „trădare de patrie”, „încălca...
Acum 12 ore
10:30
Reacții tensionate la Kiev după anunțul plecării lui Keith Kellogg din administrația Trump în contextul unui plan de pace controversat Ziarul National
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a comunicat colaboratorilor săi intenția de a părăsi adminis...
09:30
Atacuri aeriene israeliene în Gaza: 27 de victime și acuzații reciproce de încălcare a armistițiului între Israel și Hamas Ziarul National
Atacurile aeriene israeliene asupra Fâșiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri. Potrivit autorităților locale, Israelul și mișcarea islamistă pale...
09:30
Fermierii din sectorul zootehnic pot accesa granturi de până la 1 milion USD pentru modernizarea fermelor prin proiectul AGGRI finanțat de Banca Mondială Ziarul National
20 noiembrie 2025, Chișinău - Apelul IV de granturi din cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanta, Creștere și Reziliență în Agricultură (AG...
08:30
Tineri ucraineni recrutați pe Telegram pentru acte de sabotaj în propria țară Ziarul National
Serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, susține că în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost recrutați de Rusia, dintre care 240 sunt mi...
08:30
Horoscopul zilei 20.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎnceputul zilei promite să fie plin de energie și entuziasm, o ocazie perfectă pentru a iniția proiecte noi sau pentru a-ți urma pasiunil...
07:30
Plan american de pace: Ucraina, presată să cedeze teritorii către Rusia în ciuda atacurilor intense Ziarul National
Ucraina a primit miercuri o nouă propunere de pace din partea Statelor Unite, care include, printre altele, cedarea unor teritorii către Rusia și r...
07:30
Drama copiilor în zonele de conflict: un număr fără precedent de victime cauzate de arme explozive în 2024 Ziarul National
Armele explozive, în special bombele aeriene, constituie acum principala amenințare pentru copii în numeroase regiuni de conflict, conform unui ave...
Acum 24 ore
01:30
Italia decide extrădarea ucraineanului suspectat de sabotarea Nord Stream către Germania Ziarul National
Curtea de Casație a Italiei a aprobat miercuri seara extrădarea către Germania a lui Serhii Kuzniețov, un cetățean ucrainean suspectat de justiția ...
19 noiembrie 2025
23:00
UE îmbunătățește mobilitatea militară pentru a contracara rapid amenințările, cu tancuri gata de acțiune din Spania în Polonia. Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) a prezentat recent o serie de măsuri destinate să accelereze mobilitatea armatei pe continent, având ca obiectiv ca o coloan...
22:00
ATAC cu rachete americane: Ucraina lovește Rusia pentru prima oară de la revenirea lui Trump, Moscova pretinde interceptarea tuturor proiectilelor Ziarul National
Ucraina a lansat un atac asupra Rusiei folosind rachete americane de tip ATACMS. Este pentru prima dată de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa ...
21:00
Erdogan și Zelenski îndeamnă la reluarea negocierilor de pace la Istanbul cu implicarea SUA pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina Ziarul National
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut miercuri reluarea negocierilor la Istanbul, având în vedere o posibilă încetare a focului între Rusi...
21:00
Vremea se încălzește în Republica Moldova, 20 noiembrie 2025 Ziarul National
Pregătiți-vă pentru o schimbare semnificativă a vremii în Republica Moldova pe 20 noiembrie 2025. Temperaturile cresc considerabil în toate regiuni...
21:00
Israelul atacă Hamas în Gaza după încălcarea armistițiului, 11 persoane pierzându-și viața Ziarul National
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a raportat miercuri 11 morţi în urma bombardamentelor israeliene desfăşurate în întreaga enclavă. Armata israeliană ...
20:00
Zelenski speră la un nou schimb de prizonieri cu Rusia până la sfârșitul anului, cu sprijinul Turciei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat miercuri speranța, într-o conferință de presă susținută la Ankara, după o vizită menită să ...
19:00
Zelenski și Erdogan discută relansarea negocierilor cu Rusia, Departamentul de Stat american neagă prezența emisarului lui Trump în Turcia Ziarul National
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, nu va merge în Turcia, a anunțat miercuri un oficial american. În același timp, președintele u...
Ieri
18:00
Antreprenoarele din Moldova marchează inovația și succesul la Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin în Chișinău Ziarul National
19 noiembrie 2025, Chișinău – Peste șaizeci de antreprenoare din Republica Moldova au participat la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Ant...
18:00
Tensiuni crescânde între Marea Britanie și Rusia după incidentul cu nava spion Yantar lângă apele britanice Ziarul National
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie dispune de „opţiuni militare” pregătite, în eventualitatea în care nava s...
18:00
Consultări transfrontaliere pentru terminalul multimodal de la Ungheni: un pas major în conectarea Moldovei la rețeaua europeană de transport Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din Romania, Irinel Ionel Scrioșteanu, au condus astăzi ...
17:00
Noi reprezentanți ai elevilor din învățământul profesional tehnic aleși la Adunarea Generală națională Ziarul National
70 de elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic au luat parte, între 17 și 18 noiembrie, la Adunarea Generală a elevilor din acest se...
17:00
Cooperare internațională pentru modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Moldova: forum dedicat eficienței energetice organizat la Chișinău Ziarul National
Chișinău, 19.11.2025 — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost prezent la primul forum dedicat dezvoltării și modernizării sistemelor de încălz...
17:00
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la Bacalaureat la Limba română pe baza certificatului de competențe lingvistice B2 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au organizat o întâlnire cu mai mult de 200 de p...
17:00
Kremlinul respinge planurile de pace americane în timp ce Zelenski negociază soluții diplomatice în Turcia Ziarul National
Kremlinul a minimizat miercuri informațiile publicate de „Axios”, conform cărora Statele Unite ar lucra la un plan de pace în 28 de puncte pentru U...
16:00
Funcționarii Guvernului pregătiți să stimuleze transparența și implicarea publică în deciziile naționale prin programul „Te Consult” Ziarul National
31 de funcționari publici din cadrul Cancelariei de Stat și ministerelor, care sunt implicați în elaborarea actelor normative și documentelor de po...
16:00
Polonia acționează împotriva sabotajului feroviar, închide consulatul rusesc din Gdansk și cere reacții UE; Kremlinul reacționează cu critici privind deciziile Varșoviei. Ziarul National
Polonia a reținut mai multe persoane implicate în incidentele de sabotaj feroviar din weekend, a anunțat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de c...
16:00
Tinerii din Moldova dau primul test național de competențe digitale pentru viitorul lor educațional și profesional Ziarul National
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, miercuri, 26 noiembrie, la un test de competențe digitale organizat pentru p...
16:00
Finalizarea Liniei electrice Vulcănești – Chișinău marchează un pas major spre independența energetică a Republicii Moldova Ziarul National
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești – Chișinău, denumită şi Linia independenței energetice, a fost amplasat în seara zilei de 18 octombrie...
14:30
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu a decretat DOLIU NAȚIONAL pe 20 noiembrie, ziua în care EROUL Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București​ Ziarul National
Președinta Maia Sandu a decretat doliu național pe 20 noiembrie, ziua în care eroul Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureș...
13:45
Lansarea Programului de Granturi 2026: Oportunități de Finanțare pentru Asociațiile Studențești din Moldova Ziarul National
Agenția Națională pentru Tineret, sub tutela Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat lansarea ediției 2026 a Programului de Granturi destin...
13:45
Moldova avansează în aviația civilă alături de Uniunea Europeană la cea de-a 5-a reuniune online Ziarul National
Împreună cu experții europeni, într-o reuniune online, au fost analizate evoluțiile din sectorul aviației, progresele realizate de țara noastră în ...
13:45
Republica Moldova face pași importanți în integrarea economică europeană, o abordare strategică în cadrul DCFTA Ziarul National
În datele de 18 și 19 noiembrie 2025, Chișinăul a găzduit cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Asociere în Configurația Comerț Republica Moldov...
12:45
Fostă contabilă din Fălești, acuzată de delapidări bancare masive: detalii șocante din anchetă Ziarul National
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănc...
12:45
Noua Școală EduLIFE din Criuleni: Un Mediu Modern și Sănătos pentru Elevi începând cu Anul 2024 Ziarul National
Încă o instituție de învățământ din Republica Moldova a fost renovată și dotată în cadrul programului „Școala EduLIFE”. Liceul Teoretic „Boris Dîng...
12:45
Tragedie în Ternopil: Atacurile rusești au lăsat în urmă zeci de victime și distrugeri masive ale blocurilor de locuințe din Ucraina Ziarul National
Zece persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite după un atac intens cu rachete și drone rusești care a avut loc în Ucraina pe parc...
12:45
Republica Moldova își consolidează angajamentul european la Forumul Extinderii UE de la Bruxelles Ziarul National
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, împreună cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, au partici...
12:45
Programul „Digital Accelerator” revoluționează educația din Moldova prin transformare digitală și parteneriate internaționale Ziarul National
Programul „Digital Accelerator”, destinat sprijinirii școlilor din Republica Moldova în procesul de transformare digitală, a fost inaugurat în cadr...
12:45
„November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”: Proimobil prezintă la Chișinău direcțiile de investiții pentru 2026. Cum să te ÎNREGISTREZI la eveniment Ziarul National
Compania Proimobil organizează la Chișinău evenimentul „November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”, o întâlnire dedicată investit...
11:45
Casa Albă și Rusia unesc forțele pentru un plan de pace în Ucraina: vizită surpriză a oficialilor americani la Kiev pentru negocieri reluate Ziarul National
Administrația Trump a dezvoltat pe ascuns un plan nou pentru a termina conflictul din Ucraina, colaborând cu Rusia. În același timp, conform unor s...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.