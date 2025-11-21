Mesaj de ULTIMĂ ORĂ transmis de Nicușor Dan de la București: „Extinderea Uniunii Europene către R. Moldova nu este un act de caritate, ci o investiție în securitate”
Mesaj de ULTIMĂ ORĂ transmis de Nicușor Dan de la București: „Extinderea Uniunii Europene către R. Moldova nu este un act de caritate, ci o investiție în securitate” # Ziarul National
17:30
O nouă LOVITURĂ pentru gruparea Șor: postul GRT din Găgăuzia, devenit un instrument în mâinile condamnatului Ilan Șor, ar putea fi ÎNCHIS # Ziarul National
Postul public din autonomia găgăuză GRT, aflat în ultimii ani sub controlul grupării criminale Șor, ar putea să fie închis. Avertizarea a fost l...
Acum 2 ore
16:30
Chișinău găzduiește experți internaționali la conferința „O singură sănătate” pentru securizarea globală a sănătății # Ziarul National
21 noiembrie 2025, Chișinău - Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Scripnic, a fost prezent astăzi la a ...
16:30
„Nu este exclus să fie o tentativă de DESTABILIZARE”. Spicherul Igor Grosu cere să se facă lumină în cazul tentativei de trafic cu ARMAMENT # Ziarul National
Armamentul de producție rusească depistat într-un camion la punctul de trecere Leușeni-Albița ar putea fi parte a unor noi tentative de destabil...
16:15
ANALIZĂ // Traficul cu ARMAMENT la frontiera moldo-română, o OPERAȚIUNE sub steag fals. Incidentul a fost alimentat de unii politicieni de la Chișinău, iar apoi exploatat de propaganda rusă # Ziarul National
Reținerea unui camion cu arme la postul vamal moldo-român Leușeni-Albița s-a transformat rapid într-o campanie intensă de dezinformare împotriva...
15:45
ULTIMA ORĂ // Noi REȚINERI în cazul traficului de ARME, muniții și dispozitive militare la hotarul R. Moldova cu România # Ziarul National
Organele de drept din R. Moldova au reținut a treia persoană în cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare la hotarul R. Moldo...
15:45
Refuz ferm al Ucrainei și europenilor față de concesiile din planul SUA-Rusia pentru pace # Ziarul National
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu președintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele fundamentale a...
Acum 4 ore
15:30
Zelenski, dialog crucial cu liderii europeni despre planul american pentru Ucraina # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va avea vineri discuții cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii despre planul american destinat...
15:30
Consilier de rang înalt al Ucrainei dezminte susținerea planului de pace al administrației Trump # Ziarul National
Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a negat vineri faptul că ar fi fost de acord cu planul de pace...
15:30
Republica Moldova și ONU colaborează pentru întărirea coeziunii sociale și dezvoltarea durabilă # Ziarul National
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării coeziunii soci...
15:30
Elevii din școlile minorităților naționale vor primi nota maximă la română dacă dovedesc competențe avansate # Ziarul National
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor primi nota „10” din oficiu la proba de Limba și literatura română a examenului...
14:00
Alertă Europol: Copiii, recrutați de mafie prin jocuri video pentru misiuni violente și spionaj în Europa! # Ziarul National
Șefa Europol, Catherine De Bolle, avertizează că rețelele criminale folosesc copiii ca arme pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin pla...
14:00
Maia Sandu discută cu Alain Berset și anunță prioritățile Moldovei la conducerea Consiliului Europei # Ziarul National
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. În contextul în care Republica Mo...
Acum 6 ore
13:00
Republica Moldova face pași importanți către integrarea completă în Erasmus+ și îmbunătățirea sistemului educațional național # Ziarul National
Republica Moldova avansează în demersurile pentru asocierea deplină la Programul Erasmus+. În acest context, reprezentanți ai Ministerului Educație...
13:00
Moldova și China deschid noi orizonturi educaționale și culturale printr-un parteneriat strategic # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză au reafirmat angajamentul ferm pent...
13:00
Guvernul francez clarifică poziția față de declarațiile controversate ale generalului Mandon privind confruntarea cu Rusia # Ziarul National
Guvernul francez clarifică poziția privind declarațiile șefului Statului Major al Armatei, generalul Fabien Mandon, care au generat o polemică inte...
12:00
Washingtonul pune presiune pe Kiev pentru un acord de pace rapid, dar Ucraina rezistă concesiilor majore promovate de SUA și Rusia # Ziarul National
Administrația lui Donald Trump pune presiuni intense asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace americano-rus până la Ziua Recunoștinței, care...
Acum 8 ore
11:00
Plan controversat al SUA pentru pace în Ucraina: Regiuni cheie cedate Rusiei și restricții pentru Kiev # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, simultan cu prezentarea de către Statele Unite a unui plan care, în s...
11:00
SUA presează Ucraina să accepte un plan de pace care ar implica cedarea unor teritorii aflate sub controlul Kievului, oferind concesii importante c...
Acum 12 ore
09:00
♈️ BerbecPorneşte ziua cu optimism, căci succesul se arată la orizont. Luna susţine iniţiativele personale şi curajul de a ieşi din zona de confor...
08:00
Zelenski: Rolul crucial al SUA în asigurarea unei păci demne între Ucraina și Rusia # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi seară că a avut o discuție serioasă cu înalți oficiali americani. Ei și-au prezentat propu...
Acum 24 ore
23:45
Rusia revendică controlul orașului strategic Kupiansk în prezența lui Putin în estul Ucrainei # Ziarul National
Rusia a anunțat joi cucerirea orașului Kupiansk, situat în estul Ucrainei, care a devenit recent un punct de avansare al trupelor Moscovei. Forțele...
23:45
UE impune interdicții stricte asupra voiajelor turistice către Rusia în cadrul noului pachet de sancțiuni # Ziarul National
Un nou pachet de sancțiuni, cel de-al 19-lea, impus de Uniunea Europeană Rusiei, interzice organizarea și promovarea călătoriilor turistice individ...
22:45
Zelenski deschis la dialog cu Trump despre planul de pace american, în timp ce UE rămâne precaută față de concesiile propuse în favoarea Rusiei # Ziarul National
Ucraina a anunțat joi că a primit un "proiect al unui plan" propus de Statele Unite pentru a pune capăt războiului cu Rusia și că este pregătită să...
20:45
Ministerul Educației inițiază pilotarea programelor multilingve în școli pentru anii 2025-2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță inițierea procesului de pilotare a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ prim...
18:45
Noi oportunități educaționale: Ministerul Educației invită școlile la un program multilingv 2025–2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat startul procesului de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă în școlile primare...
18:15
Moldova marchează Ziua Drepturilor Copilului prin inițiative de incluziune educațională și campanii sociale # Ziarul National
Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului! Pe 20 noiembrie 1989 a fost adoptată Convenția ONU privind Drepturile Copilului, un ...
18:15
Rusia returnează Ucrainei 1.000 de cadavre ale soldaților ucraineni căzuți pe front # Ziarul National
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămășițe pământești prezentate ca fiind ale soldaților ucraineni uciși în luptă, a comunicat administrația u...
18:15
Primarii din toată țara discută prioritățile locale cu MIDR pentru accelerarea dezvoltării comunitare # Ziarul National
Aproximativ 200 de primari din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), au participat astă...
18:15
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Greciei discută despre proiectele comune și integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare, destinate implementării proiectelor benefice p...
Ieri
17:15
Scandal Diplomatic: Britanicii Oferă Bani pentru Deportarea unui Traficant Român Condamnat, dar Îl Reînscriu în Programul UE de Rezidență Automată # Ziarul National
Un lider al unei rețele de trafic de persoane din România a primit 1.500 de lire sterline de la Ministerul de Interne din Marea Britanie pentru a f...
17:15
Trei spitale din Moldova își reduc semnificativ costurile energetice cu ajutorul energiei solare fotovoltaice, datorită suportului Italiei și PNUD # Ziarul National
Guvernul Italiei a făcut o investiție semnificativă de peste 500.000 de dolari, prin intermediul PNUD, pentru a instala panouri fotovoltaice cu o c...
17:15
Comandant rus identificat ca principal suspect în masacrul de la Bucea: un pas crucial spre justiție # Ziarul National
Ucraina a declarat că a identificat un comandant rus suspectat de implicare în crimele comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului. Acesta este co...
14:30
Miniștrii de externe europeni cer implicarea Ucrainei și a UE în planurile de pace propuse de SUA pentru conflictul din Ucraina # Ziarul National
Miniștrii de externe europeni au subliniat joi că ucrainenii și europenii trebuie să fie incluși în orice plan de încheiere a conflictului din Ucra...
12:30
Reforma agricolă, esențială pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană: Guvernul se pregătește pentru noi provocări economice și legislative # Ziarul National
20 noiembrie 2025, Chișinău - Prioritatea imediată pentru Guvernul Republicii Moldova, conform experților europeni, trebuie să fie consolidarea cap...
12:30
Casa Albă respinge zvonurile despre un plan de pace favorabil Rusiei, văzut ca o „fantezie maximalistă” de către Occident # Ziarul National
O serie de speculații privind un plan de pace presupus a fi convenit între SUA și Rusia, care ar oferi Moscovei control deplin asupra regiunii Donb...
11:45
Donald Trump susține un plan de pace pentru Ucraina creat fără implicarea ucrainenilor, dezvăluie surse americane. # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a aprobat recent un plan de pace în 28 de puncte pentru Rusia şi Ucraina. Acest plan a fost creat în secret de către ofic...
11:45
MEC și IGM își unesc eforturile pentru integrarea educațională a refugiaților ucraineni din Moldova # Ziarul National
Intervențiile comune menite să faciliteze integrarea refugiaților ucraineni în sistemul educațional și în comunitățile din Republica Moldova au fos...
10:45
Separatiștii de la Tiraspol, ÎNCOLȚIȚI din toate părțile. Așa-zisul șef al diplomației Ignatiev, cercetat PENAL în Ucraina, riscă 15 ani de închisoare: „Niște marionete care își caută mereu stăpâni...” # Ziarul National
Așa-zisul șef al diplomației de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, este în continuare cercetat penal în Ucraina pentru „trădare de patrie”, „încălca...
10:30
Reacții tensionate la Kiev după anunțul plecării lui Keith Kellogg din administrația Trump în contextul unui plan de pace controversat # Ziarul National
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a comunicat colaboratorilor săi intenția de a părăsi adminis...
09:30
Atacuri aeriene israeliene în Gaza: 27 de victime și acuzații reciproce de încălcare a armistițiului între Israel și Hamas # Ziarul National
Atacurile aeriene israeliene asupra Fâșiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri. Potrivit autorităților locale, Israelul și mișcarea islamistă pale...
09:30
Fermierii din sectorul zootehnic pot accesa granturi de până la 1 milion USD pentru modernizarea fermelor prin proiectul AGGRI finanțat de Banca Mondială # Ziarul National
20 noiembrie 2025, Chișinău - Apelul IV de granturi din cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanta, Creștere și Reziliență în Agricultură (AG...
08:30
Serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, susține că în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost recrutați de Rusia, dintre care 240 sunt mi...
08:30
♈️ BerbecÎnceputul zilei promite să fie plin de energie și entuziasm, o ocazie perfectă pentru a iniția proiecte noi sau pentru a-ți urma pasiunil...
07:30
Plan american de pace: Ucraina, presată să cedeze teritorii către Rusia în ciuda atacurilor intense # Ziarul National
Ucraina a primit miercuri o nouă propunere de pace din partea Statelor Unite, care include, printre altele, cedarea unor teritorii către Rusia și r...
07:30
Drama copiilor în zonele de conflict: un număr fără precedent de victime cauzate de arme explozive în 2024 # Ziarul National
Armele explozive, în special bombele aeriene, constituie acum principala amenințare pentru copii în numeroase regiuni de conflict, conform unui ave...
01:30
Italia decide extrădarea ucraineanului suspectat de sabotarea Nord Stream către Germania # Ziarul National
Curtea de Casație a Italiei a aprobat miercuri seara extrădarea către Germania a lui Serhii Kuzniețov, un cetățean ucrainean suspectat de justiția ...
19 noiembrie 2025
23:00
UE îmbunătățește mobilitatea militară pentru a contracara rapid amenințările, cu tancuri gata de acțiune din Spania în Polonia. # Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) a prezentat recent o serie de măsuri destinate să accelereze mobilitatea armatei pe continent, având ca obiectiv ca o coloan...
22:00
ATAC cu rachete americane: Ucraina lovește Rusia pentru prima oară de la revenirea lui Trump, Moscova pretinde interceptarea tuturor proiectilelor # Ziarul National
Ucraina a lansat un atac asupra Rusiei folosind rachete americane de tip ATACMS. Este pentru prima dată de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa ...
21:00
Erdogan și Zelenski îndeamnă la reluarea negocierilor de pace la Istanbul cu implicarea SUA pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina # Ziarul National
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut miercuri reluarea negocierilor la Istanbul, având în vedere o posibilă încetare a focului între Rusi...
