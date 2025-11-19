UE îmbunătățește mobilitatea militară pentru a contracara rapid amenințările, cu tancuri gata de acțiune din Spania în Polonia.

Ziarul National, 19 noiembrie 2025 23:00

Uniunea Europeană (UE) a prezentat recent o serie de măsuri destinate să accelereze mobilitatea armatei pe continent, având ca obiectiv ca o coloan...

Acum 30 minute
23:00
Acum 2 ore
22:00
ATAC cu rachete americane: Ucraina lovește Rusia pentru prima oară de la revenirea lui Trump, Moscova pretinde interceptarea tuturor proiectilelor Ziarul National
Ucraina a lansat un atac asupra Rusiei folosind rachete americane de tip ATACMS. Este pentru prima dată de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa ...
Acum 4 ore
21:00
Erdogan și Zelenski îndeamnă la reluarea negocierilor de pace la Istanbul cu implicarea SUA pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina Ziarul National
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut miercuri reluarea negocierilor la Istanbul, având în vedere o posibilă încetare a focului între Rusi...
21:00
Vremea se încălzește în Republica Moldova, 20 noiembrie 2025 Ziarul National
Pregătiți-vă pentru o schimbare semnificativă a vremii în Republica Moldova pe 20 noiembrie 2025. Temperaturile cresc considerabil în toate regiuni...
21:00
Israelul atacă Hamas în Gaza după încălcarea armistițiului, 11 persoane pierzându-și viața Ziarul National
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a raportat miercuri 11 morţi în urma bombardamentelor israeliene desfăşurate în întreaga enclavă. Armata israeliană ...
20:00
Zelenski speră la un nou schimb de prizonieri cu Rusia până la sfârșitul anului, cu sprijinul Turciei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat miercuri speranța, într-o conferință de presă susținută la Ankara, după o vizită menită să ...
Acum 6 ore
19:00
Zelenski și Erdogan discută relansarea negocierilor cu Rusia, Departamentul de Stat american neagă prezența emisarului lui Trump în Turcia Ziarul National
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, nu va merge în Turcia, a anunțat miercuri un oficial american. În același timp, președintele u...
18:00
Antreprenoarele din Moldova marchează inovația și succesul la Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin în Chișinău Ziarul National
19 noiembrie 2025, Chișinău – Peste șaizeci de antreprenoare din Republica Moldova au participat la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Ant...
18:00
Tensiuni crescânde între Marea Britanie și Rusia după incidentul cu nava spion Yantar lângă apele britanice Ziarul National
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie dispune de „opţiuni militare” pregătite, în eventualitatea în care nava s...
18:00
Consultări transfrontaliere pentru terminalul multimodal de la Ungheni: un pas major în conectarea Moldovei la rețeaua europeană de transport Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din Romania, Irinel Ionel Scrioșteanu, au condus astăzi ...
Acum 8 ore
17:00
Noi reprezentanți ai elevilor din învățământul profesional tehnic aleși la Adunarea Generală națională Ziarul National
70 de elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic au luat parte, între 17 și 18 noiembrie, la Adunarea Generală a elevilor din acest se...
17:00
Cooperare internațională pentru modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Moldova: forum dedicat eficienței energetice organizat la Chișinău Ziarul National
Chișinău, 19.11.2025 — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost prezent la primul forum dedicat dezvoltării și modernizării sistemelor de încălz...
17:00
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la Bacalaureat la Limba română pe baza certificatului de competențe lingvistice B2 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au organizat o întâlnire cu mai mult de 200 de p...
17:00
Kremlinul respinge planurile de pace americane în timp ce Zelenski negociază soluții diplomatice în Turcia Ziarul National
Kremlinul a minimizat miercuri informațiile publicate de „Axios”, conform cărora Statele Unite ar lucra la un plan de pace în 28 de puncte pentru U...
16:00
Funcționarii Guvernului pregătiți să stimuleze transparența și implicarea publică în deciziile naționale prin programul „Te Consult” Ziarul National
31 de funcționari publici din cadrul Cancelariei de Stat și ministerelor, care sunt implicați în elaborarea actelor normative și documentelor de po...
16:00
Polonia acționează împotriva sabotajului feroviar, închide consulatul rusesc din Gdansk și cere reacții UE; Kremlinul reacționează cu critici privind deciziile Varșoviei. Ziarul National
Polonia a reținut mai multe persoane implicate în incidentele de sabotaj feroviar din weekend, a anunțat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de c...
16:00
Tinerii din Moldova dau primul test național de competențe digitale pentru viitorul lor educațional și profesional Ziarul National
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, miercuri, 26 noiembrie, la un test de competențe digitale organizat pentru p...
16:00
Finalizarea Liniei electrice Vulcănești – Chișinău marchează un pas major spre independența energetică a Republicii Moldova Ziarul National
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești – Chișinău, denumită şi Linia independenței energetice, a fost amplasat în seara zilei de 18 octombrie...
Acum 12 ore
14:30
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu a decretat DOLIU NAȚIONAL pe 20 noiembrie, ziua în care EROUL Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București​ Ziarul National
Președinta Maia Sandu a decretat doliu național pe 20 noiembrie, ziua în care eroul Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureș...
13:45
Lansarea Programului de Granturi 2026: Oportunități de Finanțare pentru Asociațiile Studențești din Moldova Ziarul National
Agenția Națională pentru Tineret, sub tutela Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat lansarea ediției 2026 a Programului de Granturi destin...
13:45
Moldova avansează în aviația civilă alături de Uniunea Europeană la cea de-a 5-a reuniune online Ziarul National
Împreună cu experții europeni, într-o reuniune online, au fost analizate evoluțiile din sectorul aviației, progresele realizate de țara noastră în ...
13:45
Republica Moldova face pași importanți în integrarea economică europeană, o abordare strategică în cadrul DCFTA Ziarul National
În datele de 18 și 19 noiembrie 2025, Chișinăul a găzduit cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Asociere în Configurația Comerț Republica Moldov...
12:45
Fostă contabilă din Fălești, acuzată de delapidări bancare masive: detalii șocante din anchetă Ziarul National
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănc...
12:45
Noua Școală EduLIFE din Criuleni: Un Mediu Modern și Sănătos pentru Elevi începând cu Anul 2024 Ziarul National
Încă o instituție de învățământ din Republica Moldova a fost renovată și dotată în cadrul programului „Școala EduLIFE”. Liceul Teoretic „Boris Dîng...
12:45
Tragedie în Ternopil: Atacurile rusești au lăsat în urmă zeci de victime și distrugeri masive ale blocurilor de locuințe din Ucraina Ziarul National
Zece persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite după un atac intens cu rachete și drone rusești care a avut loc în Ucraina pe parc...
12:45
Republica Moldova își consolidează angajamentul european la Forumul Extinderii UE de la Bruxelles Ziarul National
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, împreună cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, au partici...
12:45
Programul „Digital Accelerator” revoluționează educația din Moldova prin transformare digitală și parteneriate internaționale Ziarul National
Programul „Digital Accelerator”, destinat sprijinirii școlilor din Republica Moldova în procesul de transformare digitală, a fost inaugurat în cadr...
12:45
„November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”: Proimobil prezintă la Chișinău direcțiile de investiții pentru 2026. Cum să te ÎNREGISTREZI la eveniment Ziarul National
Compania Proimobil organizează la Chișinău evenimentul „November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”, o întâlnire dedicată investit...
11:45
Casa Albă și Rusia unesc forțele pentru un plan de pace în Ucraina: vizită surpriză a oficialilor americani la Kiev pentru negocieri reluate Ziarul National
Administrația Trump a dezvoltat pe ascuns un plan nou pentru a termina conflictul din Ucraina, colaborând cu Rusia. În același timp, conform unor s...
11:45
Atelier național dedicat consolidării guvernanței democratice în școlile din Republica Moldova Ziarul National
90 de cadre didactice și de conducere, elevi și eleve din diverse instituții de învățământ general din țară, au luat parte la atelierul de totaliza...
11:45
Curtea de Apel Centru confirmă pedeapsa pentru trafic de influență în dosarul de 18.000 de euro în schimbul unui post de pădurar Ziarul National
CHIȘINĂU – Curtea de Apel Centru a acceptat apelul procurorului și a decis modificarea parțială a sentinței pronunțate pe 30 decembrie 2024 de Jude...
11:45
Avocat reținut pentru trafic de influență și corupere pasivă într-un caz important la Dondușeni Ziarul National
În dimineața aceasta, Procuratura Anticoruptie (PA), împreună cu Centrul Național Anticorruptie (CNA), a efectuat percheziții la biroul, domiciliul...
10:45
Atacuri masive cu drone și rachete în vestul Ucrainei; Polonia ia măsuri de precauție și închide două aeroporturi Ziarul National
Mai multe explozii au zguduit miercuri orașele Liov și Ternopil din vestul Ucrainei, după ce armata ucraineană a anunțat atacuri cu rachete și dron...
10:45
Transportul agroalimentar mai rapid și eficient în Moldova prin noul sistem de tranzit NCTS Ziarul National
19 noiembrie 2025, Chișinău - Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025. Odată cu aceas...
Acum 24 ore
08:45
Polonia își întărește securitatea aeriană după atacuri rusești în apropierea graniței cu Ucraina Ziarul National
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au decolat miercuri dimineaţă pentru a asigura securitatea spaţiului aerian al Poloniei. Aceste măsuri au fost lu...
08:45
Horoscopul zilei 19.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO zi plină de oportunități te așteaptă, iar interacțiunile sociale îți vor aduce multe satisfacții. Ai încredere în puterea ta interioară...
Ieri
21:45
Schimbări importante de vreme în Republica Moldova pe 19 noiembrie 2025 Ziarul National
Miercuri, 19 noiembrie, Republica Moldova va resimți o schimbare semnificativă a vremii. După o zi cu temperaturi mai călduroase, urmează o scădere...
21:45
Cutremur politic la Kiev: Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, acuzat de corupție în sectorul energetic, ar putea fi demis Ziarul National
Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea fi implicat într-un scandal de corupție în sectorul energet...
17:45
Alertă Cod Galben pentru 19 Noiembrie 2025 Ziarul National
În data de 19 noiembrie 2025, între orele 03:00 și 12:00 se anunță Cod Galben de condiții meteo complicate. Se așteaptă precipitații sub formă de l...
17:45
Dodon „înfige un cuțit în spate” Ucrainei, după ce ani la rând a evitat să condamne RĂZBOIUL sângeros pornit de Putin. Cercetat în mai multe dosare PENALE, socialistul e preocupat de corupția din Ucraina și cere RUPEREA relațiilor cu Kievul Ziarul National
Socialistul Igor Dodon, considerat portavocea Kremlinului, solicită Chișinăului să întrerupă orice relație cu actuala conducere de la Kiev, în c...
16:15
Judecătoare atacată cu o cheie de gaz în sala de judecată: agresorul primește 5 ani de închisoare. Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 50 de ani pentru huliganism agravat, incidentul fiind comis prin acte de vio...
15:45
Studenții din întreaga țară își pun mintea la încercare la primul Campionat de Jocuri Intelectuale dedicat Zilei Internaționale a Studentului Ziarul National
Cu prilejul Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară s-au reunit pentru prima ediție a Campionatului ...
15:00
Zelenski în Turcia pentru reluarea discuțiilor de pace cu Rusia, dar Kremlinul refuză participarea Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că plănuiește să meargă miercuri în Turcia pentru a încerca să redeschidă negocierile cu Rusia în vederea...
15:00
Polonia acuză serviciile secrete ruse de sabotajul feroviar care amenință securitatea statului Ziarul National
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez responsabil de serviciile speciale a anunțat marți că există indicii clare că serviciile secrete ruse ...
15:00
Proiect major inițiat la Leova: Apeduct modern pentru satele Tomai și Sărata Răzeși, cu beneficii extinse pentru întreaga regiune Ziarul National
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor beneficia de acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea ...
15:00
Maia Sandu: Lecții învățate pentru a proteja democrația și suveranitatea Republicii Moldova la Moldova Security Forum Ziarul National
Experiența Republicii Moldova în combaterea atacurilor hibride împotriva suveranității și democrației a fost discutată pe larg de Președinta Maia S...
14:00
Concurență acerbă pentru funcțiile de director: Ministerul Educației actualizează testele pentru candidați Ziarul National
Persoanele care aspira la funcții de conducere in invațământ vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului. Ministerul Educației și ...
14:00
ULTIMA ORĂ // Premierul Alexandru Munteanu, ASIGURĂRI ferme la Bruxelles: „R. Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită”​ Ziarul National
„Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică...
14:00
Rusia acuză Franța de încurajarea conflictului din Ucraina prin livrarea de avioane Rafale către Kiev Ziarul National
Rusia a acuzat, marți, Franța că ar „alimenta” conflictul din Ucraina, în contextul semnării unei scrisori de intenție privind achiziția de către K...
12:15
Eroul Ilie Ilașcu, elogiat de președinții Maia Sandu și Nicușor Dan: ,,Un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de UNIRE și libertate..." ​ Ziarul National
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au adus un ultim omagiu eroului Ilie Ilașcu, care a decedat pe 17 noiembrie la vârsta de 73 de ani. ...
