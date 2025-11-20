Grosu, discuții la Chișinău cu președintele APCE: „Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate”
Realitatea.md, 20 noiembrie 2025 13:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Chișinău cu președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos, aflat în Republica Moldova pentru a participa la reuniunile APCE găzduite de legislativul de la Chișinău. În cadrul întrevederii, Igor Grosu a subliniat importanța mandatului pe care Republica Moldova l-a preluat recent la conducerea Comitetului de Miniștri […] Articolul Grosu, discuții la Chișinău cu președintele APCE: „Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
13:20
UE pregătește un „Schengen militar” pentru trecerea rapidă a trupelor între state membre # Realitatea.md
Un nou plan „Schengen militar” ar putea limita perioada de timp în care o țară poate permite trecerea forțelor armate peste granița și să dea întăriri, dacă un stat membru al Uniunii Europene este atacat, anunță Euronews. Statele membre ale UE vor avea la dispoziție doar trei zile pe timp de pace, și șase ore […] Articolul UE pregătește un „Schengen militar” pentru trecerea rapidă a trupelor între state membre apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:10
Grosu, discuții la Chișinău cu președintele APCE: „Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Chișinău cu președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos, aflat în Republica Moldova pentru a participa la reuniunile APCE găzduite de legislativul de la Chișinău. În cadrul întrevederii, Igor Grosu a subliniat importanța mandatului pe care Republica Moldova l-a preluat recent la conducerea Comitetului de Miniștri […] Articolul Grosu, discuții la Chișinău cu președintele APCE: „Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Conducerea de vârf a țării a depus flori și și-a luat rămas bun de la Ilie Ilașcu. Ceremonia simbolică s-a desfășurat la Palatul Național, între orele 10:00–13:00. ”Ne luăm rămas-bun de la eroul nostru – Ilie Ilașcu, omul care şi-a pus viaţa în slujba Independenţei și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Cu capul sus, chiar […] Articolul Conducerea țării și-a luat rămas bun de la Ilie Ilașcu apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Două persoane, mamă și fiică din Nisporeni, au fost omorâte cu sânge rece de o altă persoană. Cazul șocant s-a produs miercuri, 19 noiembrie, într-o gospodărie din oraș, iar autoritățile au reținut un suspect. Poliția a fost alertată de către un cetățean. La fața locului s-au deplasat oamenii legii, care au găsit în locuință cadavrul […] Articolul Crimă șocantă la Nisporeni. Mamă și fiică, ucise cu sânge rece de o rudă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:50
Începând de astăzi, 20 noiembrie, Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” va prelua responsabilitatea alimentării aeronavelor cu combustibil, activitate care până acum era asigurată de compania Lukoil-Moldova. Precizarea a fost făcută pentru TVR Moldova de către reprezentanții Aeroportului. Măsura vine după ce Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat Aeroportului Chișinău să presteze servicii de […] Articolul De astăzi, Aeroportul Chișinău preia alimentarea aeronavelor cu combustibil apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
În Republica Moldova a fost inițiată urmărire penală, după ce vameșii au depistat camionul cu arme la Albița # Realitatea.md
În Republica Moldova a fost inițiată urmărire penală, după ce vameșii români au depistat la Albița un camion care transporta arme. Conform autorităților de la Chișinău, un vameș de la Leușeni a avut suspiciuni și a informat despre ele colegii săi români. În baza indiciilor, a fost dispusă scanarea mijlocului de transport pe sensul de ieșire […] Articolul În Republica Moldova a fost inițiată urmărire penală, după ce vameșii au depistat camionul cu arme la Albița apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit. Reducerea se aplică automat tuturor celor care aleg […] Articolul Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Frica lovește insula indoneziană: Vulcanul Semera erupe violent și ridică nivelul de alertă # Realitatea.md
Panică pe insula indoneziană Java după erupția vulcanului Semera, anunță Digi24.ro. Autoritățile au emis ordin de evacuare pentru peste o mie de persoane, incluzând localnici din zonă. Vulcanul Semera este cel mai înalt de pe insula Java și se află la aproximativ 800 de kilometri sud-est de capitala Jakarta. Activitatea vulcanului a început să fie […] Articolul VIDEO Frica lovește insula indoneziană: Vulcanul Semera erupe violent și ridică nivelul de alertă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
DETALII despre camionul cu armament: Este înmatriculat în Moldova, iar vameșii români aveau informații operative # Realitatea.md
Camionul cu armament, reținut la Vama Albița, este înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit reporterului Digi 24, Valentin Stan, vameșii români aveau informații cu privire la acest transport, așa că i-au cerut șoferului să tragă TIR-ul lângă scanner-ul direcției vamale. Este vorba despre un scanner care poate să detecteze orice obiect care se află în camion. […] Articolul DETALII despre camionul cu armament: Este înmatriculat în Moldova, iar vameșii români aveau informații operative apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Statul român cere instanței să îl oblige pe Klaus Iohannis la plata unor despăgubiri # Realitatea.md
Statul român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune prin care solicită obligarea fostul președinte Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. „Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a […] Articolul Statul român cere instanței să îl oblige pe Klaus Iohannis la plata unor despăgubiri apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Ce provocări pot încetini parcursul european al țării noastre? Răspunsul șefei misiunii Moldovei pe lângă UE # Realitatea.md
Unele reforme, chestiunile financiare și consensul politic ar putea fi provocările pe ar putea încetini parcursul european al Moldovei, consideră șefa misiunii țării noastre pe lângă UE, Daniela Morari. Diplomata a precizat pentru Realitatea că statele care au aderat anterior la Uniunea Europeană au întâmpinat diferite obstacole, însă oficiala se declară încrezătoare că Republica Moldova […] Articolul Ce provocări pot încetini parcursul european al țării noastre? Răspunsul șefei misiunii Moldovei pe lângă UE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:10
VIDEO ANSA a distrus un lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel cu niveluri ridicate de pesticide # Realitatea.md
Un lot de 15.000 de kilograme de mărar și pătrunjel proaspăt importat a fost distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), deoarece nu respecta normele de siguranță alimentară din Moldova. Totodată, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru Propiconazol, un pesticid care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. „Loturile de mărar […] Articolul VIDEO ANSA a distrus un lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel cu niveluri ridicate de pesticide apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Raidul din Ucraina: salvatorii caută 22 de persoane dispărute după bombardament # Realitatea.md
În urma atacului aerian care a vizat Ucraina în noaptea de 19 noiembrie, Președintele Volodimir Zelenski a declarat că operațiunile de căutare și salvare au continuat și pe parcursul nopții de 20 noiembrie, cu referire la MediaFax.ro. Operațiunile de căutare și salvare sunt încă în desfășurare. Președintele Zelenski a confirmat că 22 de persoane sunt […] Articolul VIDEO Raidul din Ucraina: salvatorii caută 22 de persoane dispărute după bombardament apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Vindeau ilegal medicamente și suplimente pentru diferite afecțiuni. O grupare, destructurată # Realitatea.md
Un grup specializat în procurarea, depozitarea și comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare, neautorizate de stat, atât pe teritoriul Moldovei, cât și peste frontiera vamală, a fost destructurat de oamenii legii. Autoritățile au demarat un control, în cadrul căruia s-a constatat că un grup de persoane, fără a deține autorizație, comercializa pe o […] Articolul VIDEO Vindeau ilegal medicamente și suplimente pentru diferite afecțiuni. O grupare, destructurată apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Bucureștiul se pregătește de spectacol: parada de 1 Decembrie cu militari din mai multe țări # Realitatea.md
Pregătirile pentru Ziua Națională a României, care marchează 107 ani de la Marea Unire, au început. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că militarii au început pregătirile pentru defilarea de 1 Decembrie, potrivit argespres.ro. Prima repetiție a avut loc miercuri, 19 noiembrie, pe poligonul Ghencea. Ministerul a precizat că vor avea loc mai multe repetiții până […] Articolul Bucureștiul se pregătește de spectacol: parada de 1 Decembrie cu militari din mai multe țări apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie # Realitatea.md
Iarna 2025/2026 ar putea debuta cu temperaturi mai scăzute decât se anticipa inițial, arată cele mai recente analize meteorologice citate de severe-weather.eu. Primele episoade de frig accentuat și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie, pe fondul unei combinații rare de factori climatici: o La Niña slabă și un potențial eveniment de Încălzire […] Articolul Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ozerov vrea să caute drona care a survolat Moldova? „A fost doar zumzăit. De ce nu este convocat ambasadorul Ucrainei?” # Realitatea.md
Oleg Ozerov a primit notă de protest, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de marți spre miercuri. Ambasadorul agreat al Rusiei susține că nu ar exista dovezi care să confirme atât proveniența aparatului de zbor, cât și existența lui în general. În același timp, șeful misiunii diplomatice a […] Articolul Ozerov vrea să caute drona care a survolat Moldova? „A fost doar zumzăit. De ce nu este convocat ambasadorul Ucrainei?” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC # Realitatea.md
În inima Chișinăului, la intersecția străzilor Columna și Mihai Viteazul, se află un loc unde timpul pare că s-a oprit pentru a păstra vie memoria evoluției transportului public: Muzeul Regiei Transport Electric Chișinău. Povestea acestuia este la fel de unică ca și exponatele sale. A fost inaugurat în anul 1974 în interiorul unui troleibuz scos […] Articolul De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Parlamentul României a adoptat, pe 18 noiembrie 2025, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei românești, echivalentul a 5 euro, indiferent de produs, iar măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie […] Articolul România a aprobat taxa de 5 euro pentru coletele sub 150 de euro din afara UE apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Pace sau capitulare? Miniștrii UE critică planul american care cere cedarea de teritorii # Realitatea.md
Dezvăluirile planului secret de pace al administrației Trump pentru Ucraina au stârnit reacții și în Europa. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a cerut implicarea promptă a țărilor membre Uniunii Europene și a Ucrainei în orice plan elaborat de Statele Unite. „Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor […] Articolul Pace sau capitulare? Miniștrii UE critică planul american care cere cedarea de teritorii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:10
Două trenuri, dintre care unul de mare viteză, s-au ciocnit în sudul Republicii Cehe, conform adevărul.ro. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea orașului Ceske Budejovice în jurul orei 6:20, ora locală. Unul dintre trenuri era un tren expres, iar celălalt un tren de pasageri. Autoritățile cehe au anunțat că există zeci de răniți în […] Articolul VIDEO Accident feroviar grav: două trenuri s-au ciocnit în sudul Cehiei apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Antena 3 CNN: Alertă la granița cu Moldova. Un camion plin cu armament a fost oprit la vama Albița # Realitatea.md
Alertă la granița moldo-română, după ce un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. În jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, […] Articolul Antena 3 CNN: Alertă la granița cu Moldova. Un camion plin cu armament a fost oprit la vama Albița apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei în vestul Ucrainei: „Kremlinul demonstrează încă o dată dispreț față de umanitate” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra orașelor din vestul Ucrainei, inclusiv Ternopil, unde cel puțin 25 de civili, între care trei copii, și-au pierdut viața. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a denunțat brutalitatea acestor lovituri și a cerut mobilizarea comunității internaționale. „Atacul îngrozitor al Rusiei […] Articolul Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei în vestul Ucrainei: „Kremlinul demonstrează încă o dată dispreț față de umanitate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Două trenuri, dintre care unul de mare viteză, s-au ciocnit în sudul Republicii Cehe, conform adevărul.ro. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea orașului Ceske Budejovice în jurul orei 6:20, ora locală. Unul dintre trenuri era un tren expres, iar celălalt un tren de pasageri. Autoritățile cehe au anunțat că există zeci de răniți în […] Articolul VIDEO Accident feroviar grav: două trenuri s-ai ciocnit în sudul Cehiei apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Poliția, despre accidentul de la Rîșcani, soldat cu un mort și un rănit: Șoferul nu avea permis # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova a venit cu detalii despre accidentul produs noaptea trecută la Rîșcani, în urma căruia o persoană a decedat, iar alta a fost transportată la spital. Șoferul nu deținea permis de conducere. În jurul orei 01:00, oamenii legii au fost sesizați despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. „La fața locului, […] Articolul Poliția, despre accidentul de la Rîșcani, soldat cu un mort și un rănit: Șoferul nu avea permis apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Moldova are 471 de ambulanțe, dintre care 312 sunt puternic uzate. Ministerul Sănătății: Asigurare satisfăcătoare # Realitatea.md
În Republica Moldova sunt 417 de ambulanțe. Dintre ele, 142 sunt complet uzate, iar 170 – în proporție de 80%. Alte 64 de vehicule au grad de uzură de 60%, 16 – de 40%, iar 62 – de 20%, potrivit IPN. Cea mai veche ambulanță din țară, de model Sobol, a fost produsă în 1998. […] Articolul Moldova are 471 de ambulanțe, dintre care 312 sunt puternic uzate. Ministerul Sănătății: Asigurare satisfăcătoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Și-a transformat locuința într-un centru de consum și distribuție de droguri. Proprietarul, reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 52 de ani, bănuit de organizarea unei spelunci destinate consumului de droguri, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit poliției, acesta își transformase apartamentul din Capitală într-un adevărat punct de consum și distribuție a substanțelor narcotice, permițând accesul mai multor persoane și punându-le la dispoziție dispozitive artizanale pentru consum. „La domiciliul […] Articolul VIDEO Și-a transformat locuința într-un centru de consum și distribuție de droguri. Proprietarul, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Cristina Gherasimov, întrevederi la nivel înalt la Bruxelles: Moldova, în centrul discuțiilor despre extinderea UE # Realitatea.md
Vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a încheiat o vizită de lucru la Bruxelles, unde l-a însoțit pe prim-ministrul Alexandru Munteanu la o serie de întrevederi cu oficiali europeni și a participat la evenimente dedicate extinderii și parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit Cristinei Gherasimov, discuțiile desfășurate împreună cu premierul Munteanu au vizat ritmul reformelor […] Articolul Cristina Gherasimov, întrevederi la nivel înalt la Bruxelles: Moldova, în centrul discuțiilor despre extinderea UE apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
FOTO Accident grav la Rîșcani. O tânără a murit, alta a fost dusă la spital, iar șoferul a fugit # Realitatea.md
O tânără a murit, iar alta a ajuns la spital, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un grav accident rutier. Tragedia s-a produs noaptea trecută, pe traseul G-17, în apropierea localității Mihăileni, raionul Rîșcani, transmite Pulsmedia.md. Potrivit sursei citate, un automobil de model Audi A8, înmatriculat în Polonia și condus de […] Articolul FOTO Accident grav la Rîșcani. O tânără a murit, alta a fost dusă la spital, iar șoferul a fugit apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Procurorii PCCOCS au deschis opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova # Realitatea.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCOCS) a deschis, în perioada 2023-2024, opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova, transmite Europa Liberă. Dronele rusești nedetectate scot în evidență necesitatea de a prioritiza modernizarea radarelor Armatei Naționale Incidentele sunt examinate prin prisma a două articole din Codul Penal – privind […] Articolul Procurorii PCCOCS au deschis opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Interviu exclusiv: Dronele nu mai pot zbura neobservate: sistemul estonian care ar fi protejat Moldova de Shahed-uri # Realitatea.md
Europa se luptă cu drone care zboară prea jos pentru radarele clasice, dar o companie estoniană susține că a găsit soluția. Într-un interviu exclusiv pentru BANI.MD, Jaanus Tamm, CEO-ul DefSecIntel, explică cum sistemul EIRSHIELD poate detecta Shahed-uri la sub 100 de metri altitudine, de ce Moldova este „o țară complet descoperită” în fața acestor amenințări […] Articolul Interviu exclusiv: Dronele nu mai pot zbura neobservate: sistemul estonian care ar fi protejat Moldova de Shahed-uri apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Merz menține misterul: Germania nu spune dacă trimite rachete Taurus în Ucraina # Realitatea.md
La o conferință de presă desfășurată la Berlin, alături de premierul Suediei, Ulf Kristersson, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a fost întrebat de ce, fiind în opoziție, a cerut transmiterea rachetelor Taurus către Kiev, dar după preluarea funcției a refuzat să facă acest lucru. Merz a evitat să ofere un răspuns direct cu privire la furnizarea […] Articolul VIDEO Merz menține misterul: Germania nu spune dacă trimite rachete Taurus în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Marea Britanie, pregătită să trimită trupe în Ucraina după un acord de pace condus de SUA # Realitatea.md
În contextul în care Statele Unite elaborează un plan secret pentru pacea în Ucraina fără implicarea liderilor de la Kiev, Marea Britanie se declară pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă acordul va fi încheiat. Declarațiile au fost făcute de secretarul britanic al Apărării, John Healey, potrivit MediaFax.ro. Oficialul a prezentat aceste poziții în cadrul […] Articolul Marea Britanie, pregătită să trimită trupe în Ucraina după un acord de pace condus de SUA apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Vitali Ignatiev, pretinsul șef al diplomației de la Tiraspol, e în continuare figurant al dosarului penal din Ucraina # Realitatea.md
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat că pretinsul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, este urmărit penal în continuare în Ucraina pentru apeluri publice la modificarea frontierei de stat a Ucrainei, dar și pentru că a cooperat și a sprijinit „statul agresor și administrația de ocupație a acestuia în activități […] Articolul Vitali Ignatiev, pretinsul șef al diplomației de la Tiraspol, e în continuare figurant al dosarului penal din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Și-a transpormat locuința într-un centru de consum și distribuție de droguri. Proprietarul, reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 52 de ani, bănuit de organizarea unei spelunci destinate consumului de droguri, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit poliției, acesta își transformase apartamentul din Capitală într-un adevărat punct de consum și distribuție a substanțelor narcotice, permițând accesul mai multor persoane și punându-le la dispoziție dispozitive artizanale pentru consum. „La domiciliul […] Articolul VIDEO Și-a transpormat locuința într-un centru de consum și distribuție de droguri. Proprietarul, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Procuroarea anticorupție suspendată Mirandolina Sușițcaia, judecată în prima instanță pentru îmbogățire ilicită, a pierdut litigiul cu Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Anticoruptie.md scrie că judecătorul Igor Barbacaru a constatat, pe 17 noiembrie curent, că cererea acesteia în care solicită anularea deciziilor prin care s-a încuviințat suspendarea din funcție este inadmisibilă. Totuși, încheierea instanței de fond […] Articolul Procuroarea anticorupție suspendată Mirandolina Sușițcaia a pierdut litigiul cu CSP apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Operațiune eșuată: 2 moldoveni, prinși în timp ce încercau să treacă ilegal 4 migranți peste Prut # Realitatea.md
Doi bărbați, membri ai unui grup infracțional, au fost reținuți în flagrant în zona de frontieră, în timp ce încercau să faciliteze traversarea clandestină peste râul Prut a patru migranți din Asia de Sud, care anterior mai încercaseră să treacă ilegal frontiera Moldovei spre România. Prejudiciul cauzat în cazul documentat este estimat la 6.000 de […] Articolul VIDEO Operațiune eșuată: 2 moldoveni, prinși în timp ce încercau să treacă ilegal 4 migranți peste Prut apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
În urma dezvăluirilor publicate de Axios privind planul secret elaborat de administrația președintelui Donald Trump împreună cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina, liderul american a aprobat acest acord de pace format din 28 de puncte, potrivit NBC NEWS.com. Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, propunerea de pace a Statelor Unite ar cere Ucranei să renunțe […] Articolul Trump aprobă planul secret de pace SUA–Rusia pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Incendiu puternic într-o gospodărie din nordul țării. O cameră a fost mistuită de flăcări # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în această noapte într-o casă de locuit din satul Aluniș, raionul Rîșcani. La fața locului au intervenit pompierii. Ajunși acolo, salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins o cameră cu suprafața de 16 m², care a fost distrusă complet. De asemenea, a fost deteriorat parțial acoperișul construcției cu dimensiunea de […] Articolul Incendiu puternic într-o gospodărie din nordul țării. O cameră a fost mistuită de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:00
VIDEO Primarul capitalei, despre redenumirea unei străzi în memoria lui Ilie Ilașcu: Este de competența CMC # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că redenumirea străzilor din Chișinău este de competența Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și că este o comisie specializată în acest sens. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, 19 noiembrie curent, în contextul solicitărilor de a redenumi fie str. Al. Pușkin, fie bd. Moscova […] Articolul VIDEO Primarul capitalei, despre redenumirea unei străzi în memoria lui Ilie Ilașcu: Este de competența CMC apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret de pace discutat între emisarii lui Trump și Rusia # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe Telegram, că doar președintele Statelor Unite, Donald Trump, dispune de influența necesară pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Totodată, liderul de la Kiev avertizează că nicio formulă de pace nu poate fi negociată fără participarea Ucrainei și a partenerilor săi internaționali. Reacția […] Articolul Prima reacție a lui Zelenski la planul secret de pace discutat între emisarii lui Trump și Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Armele explozive au devenit principala cauză a victimelor în rândul copiilor din zonele de conflict. În 2024, aproape 12.000 de copii au fost uciși sau răniți. Armele explozive au devenit un pericol major pentru copii în numeroase zone afectate de războaie. Datele colectate până în anul 2024 includ cifre îngrijorătoare referitor la numărul victimelor minore. […] Articolul Bilanț șocant! Copiii plătesc prețul războiului: aproape 12.000 victime în 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Astăzi, 20 noiembrie, în Republica Moldova este declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a țării. Drapelul de Stat este arborat în bernă pe întreg teritoriul țării și la misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din străinătate. La ora 12:00, […] Articolul Zi de doliu național: Ilie Ilașcu este condus astăzi pe ultimul drum apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Schimbările climatice aduc specii noi de arbori în Moldova. În sud vor fi plantate fâșii agroforestiere exotice # Realitatea.md
În raioanele Cahul și Vulcănești vor fi plantate anul viitor primele fâșii forestiere cu specii de arbori care, până nu demult, erau considerate exotice. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat de Guvernul Canadei, ce urmărește testarea rezistenței la îngheț a smochinului, fisticului, rodiului și kakiului. Invitații emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV au afirmat […] Articolul Schimbările climatice aduc specii noi de arbori în Moldova. În sud vor fi plantate fâșii agroforestiere exotice apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Grevă națională în Belgia: Toate zborurile de pe aeroportul Bruxelles, suspendate pe 26 noiembrie # Realitatea.md
Un protest național de trei zile va avea loc în Belgia la sfârșitul lunii noiembrie, ca reacție la politica bugetară a guvernului. Punctul culminant al acțiunii va fi pe 26 noiembrie, când toate zborurile de pe Aeroportul Bruxelles vor fi suspendate. Sindicatele belgiene au anunțat că greva se va desfășura între 24 și 26 noiembrie, […] Articolul Grevă națională în Belgia: Toate zborurile de pe aeroportul Bruxelles, suspendate pe 26 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, își începe astăzi vizita la Chișinău # Realitatea.md
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, efectuează o vizită oficială de două zile la Chișinău, cu ocazia preluării de către Republica Moldova a președinției semestriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul vizitei, Alain Berset va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Discuțiile se vor concentra pe […] Articolul Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, își începe astăzi vizita la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:20
Astăzi, 20 noiembrie, vremea va fi predominant închisă, cu cer noros și ceață. Pe parcursul zilei nu sunt așteptate precipitații, însă pe timpul nopții se pot înregistra ploi izolate. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +12°C ziua și minime de aproximativ +3°C noaptea. În nordul țării, maximele vor urca până la +10°C, iar minimele nocturne […] Articolul Vreme mohorâtă pe 20 noiembrie: Ceață, nori și temperaturi de până la +12°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025 arată că, indiferent dacă este vorba despre viața personală, carieră, sănătate sau planuri pe termen lung, astrele îți scot în cale situații menite să îți testeze limitele și să-ți evidențieze evoluția din ultima perioadă. Este o zi a asumării, a clarificărilor și a curajului de a aborda lucrurile altfel […] Articolul Horoscop 20 noiembrie 2025. Zodia care pierde multe oportunități la locul de muncă apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cursurile oficiale pentru 20 noiembrie. Euro se apreciază până la 19 lei și 69 de bani, în creștere cu 3 bani, iar dolarul american ajunge la 16 lei și 99 de bani, cu 2 bani mai mult față de ziua precedentă. Leul românesc este cotat la 3 lei și […] Articolul Cotațiile BNM pentru 20 noiembrie: Monedele principale în ușoară creștere apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Facebook și Instagram interzic minorilor sub 16 ani din Australia: Măsură decisă înainte de noua legislație # Realitatea.md
Tinerii sub 16 ani din Australia vor fi excluşi de pe Facebook, Instagram şi Threads începând cu 4 decembrie, ca urmare a unei noi legi care va interzice accesul adolescenţilor la reţelele de socializare. Meta a anunţat că îi va notifica pe utilizatorii pe care îi estimează a avea între 13 şi 15 ani că […] Articolul Facebook și Instagram interzic minorilor sub 16 ani din Australia: Măsură decisă înainte de noua legislație apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.