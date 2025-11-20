NASA a publicat noi imagini cu 3I/ATLAS și a stabilit ce este obiectul interstelar

10:30

Europa se luptă cu drone care zboară prea jos pentru radarele clasice, dar o companie estoniană susține că a găsit soluția. Într-un interviu exclusiv pentru BANI.MD, Jaanus Tamm, CEO-ul DefSecIntel, explică cum sistemul EIRSHIELD poate detecta Shahed-uri la sub 100 de metri altitudine, de ce Moldova este „o țară complet descoperită” în fața acestor amenințări […] Articolul Interviu exclusiv: Dronele nu mai pot zbura neobservate: sistemul estonian care ar fi protejat Moldova de Shahed-uri apare prima dată în Realitatea.md.