Două persoane reținute, după ce într-un camion au fost depistate arme de foc și muniții, la trecerea frontierei Albița
Moldova1, 20 noiembrie 2025 19:40
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale pornite după ce într-un camion cu numere înmatriculare din R. Moldova au fost depistate arme de foc și muniții la trecerea frontierei Leușeni - Albița. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe mijloace de probă.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
19:40
Două persoane reținute, după ce într-un camion au fost depistate arme de foc și muniții, la trecerea frontierei Albița # Moldova1
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale pornite după ce într-un camion cu numere înmatriculare din R. Moldova au fost depistate arme de foc și muniții la trecerea frontierei Leușeni - Albița. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe mijloace de probă.
19:30
Sute de librării din Rusia, închise în ultimii ani din cauza vânzărilor online și a cenzurii # Moldova1
Aproximativ 340 de librării s-au închis în Rusia în ultimii doi ani din cauza comerțului online, dar și din cauza represiunii politice, care a dus la inspecții constante ale unităților și amenzi pentru nerespectarea noilor legi ale cenzurii, a relatat pe 20 noiembrie presa rusă, transmite EFE.
Acum 2 ore
19:00
Volodimir Zelenski a primit din partea americană „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit oficial joi, 20 noiembrie, din partea americană „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, pe care l-ar fi elaborat în secret Statele Unite și Rusia, fără consultarea Kievului, a anunțat un comunicat al Biroului președintelui ucrainean pe Telegram.
18:50
Pană de curent în Paris: 170.000 de locuințe și unele linii de metrou au rămas fără electricitate # Moldova1
Aproximativ 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără electricitate, iar circulația trenurilor pe unele linii de metrou a fost oprită, după ce s-au produs întreruperi de curent pentru o perioadă scurtă de timp. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 20 noiembrie, notează Sky News.
18:40
Tineri din Franța, precum și din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova.
18:30
Dialog Național cu primarii: autoritățile promit accelerarea proiectelor locale și eliminarea birocrației # Moldova1
Proiectele locale vor fi accelerate, procesele administrative - simplificate, iar Guvernul va dezvolta un „parteneriat real” cu autoritățile publice locale. Promisiunea a fost făcută, pe 20 noiembrie, de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în fața a circa 200 de primari reuniți la evenimentul de lansare a Dialogului Național privind dezvoltarea regiunilor.
18:20
Armele din camionul reținut la vama Albița ar proveni din Ucraina: vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională cere audieri urgente # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, susține că armele ar fi provenit din Ucraina și solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea ședință a acestei structuri.
Acum 4 ore
18:00
Nu există fumat nepericulos și orice formă de fumat vine la pachet cu un șir de factori de risc pentru sănătatea pulmonară. Directoarea Institutului de Pneumologie „Kiril Draganiuc” din Chișinău, Doina Rusu, a atenționat, la Radio Moldova, că aproximativ 80% dintre fumători ajung să aibă cancer pulmonar.
18:00
Patronatele avertizează: salariul minim de 8.050 de lei ar putea falimenta numeroase întreprinderi # Moldova1
Salariul minim ar trebui să crească anual cu circa 1.000 de lei pentru a ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030 – obiectiv asumat de guvernare. Patronatele susțin majorarea, dar nu în cuantumul solicitat de sindicate, care au propus un salariu minim de 8.050 de lei în sectorul real al economiei, începând cu 1 ianuarie 2026.
17:20
Economii de sute de mii de lei anual: panouri fotovoltaice instalate la spitalul din Strășeni, cu sprijinul Italiei și al PNUD Moldova # Moldova1
Spitalul raional Strășeni, care deservește anual peste 7.000 de pacienți internați, plătește aproximativ 1 milion de lei pentru energia electrică. Aceste costuri vor fi reduse semnificativ, datorită panourilor fotovoltaice ce urmează să fie instalate în cadrul unui parteneriat dintre Italia și PNUD Moldova.
17:10
Armele din camionul reținut la vama Albița ar proveni din Ucraina: Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate naționale cere audieri urgente # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, susține că armele ar fi provenit din Ucraina și solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea ședință a acestei structuri.
17:00
Jurnalistă DW, la Moldova 1: „Ucraina riscă o capitulare impusă de Washington și Moscova. Fără Europa nu e posibilă pacea” # Moldova1
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de SUA și Rusia, fără consultarea Kievului, reprezintă o victorie strategică pentru Kremlin, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, jurnalista a declarat că presupusul plan secret de pace al administrației Trump riscă să submineze securitatea europeană, fapt ce a stârnit reacții vehemente în statele din Uniunea Europeană (UE).
16:40
Profesorul din Chișinău care donează sânge de peste două decenii. Îi inspiră și pe elevi s-o facă, inclusiv cu note de 10 în catalog # Moldova1
Anton Dorofeev, profesor de Biologie la Liceul „Mihai Marinciuc” din capitală, transformă donarea de sânge într-o adevărată misiune de viață. De aproape trei decenii, el merge la centrele de transfuzie, convins că fiecare donare poate salva o viață și aduce speranță acolo unde pare că nu mai este. Donatorul îi inspiră și pe elevi să se implice, spunându-le că responsabilitatea civică începe cu gesturi mici, dar valoroase.
16:30
Aeroportul din Chișinău, pregătit să alimenteze aeronavele cu combustibil Jet A1 în locul companiei Lukoil # Moldova1
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău (AIC) poate alimenta deja aeronavele cu kerosen, în locul companiei Lukoil, supusă sancțiunilor occidentale. Potrivit întreprinderii de stat, combustibilul de tip Jet A1 ce va fi utilizat provine din surse europene.
16:20
Violența asupra copiilor rămâne o problemă gravă în R. Moldova: aproape 300 de copii victime # Moldova1
Violența rămâne una dintre cele mai grave și frecvente încălcări ale drepturilor copilului în Republica Moldova. Serviciul Barnahus, care oferă susținere specializată victimelor abuzului sexual, violenței în familie sau traficului de persoane, a asistat 300 de copii în primele zece luni ale anului, un număr pe care specialiștii îl califică drept îngrijorător.
Acum 6 ore
15:50
Tinerii din Franța, precum și din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova.
15:50
Un bărbat de 33 de ani riscă o amendă de până la 125 de mii de lei, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise pe străzile din localitatea Sireți, raionul Strășeni.
15:30
Reprezentativa României va începe ultima bătălie pentru a ajunge la turneul final al Campionatului Mondial din 2026 într-un meci cu Turcia # Moldova1
Echipa națională de fotbal a României și-a aflat adversarii din barajele pentru Cupa Mondială din 2026. În semifinală, echipa antrenată de Mircea Luceascu va juca în deplasare cu Turcia. Dacă va obține victoria în acest meci, România va juca în finala barajului cu învingătoarea confruntării dintre Slovacia și Kosovo. Discipolii selecționerului Mircea Lucescu vor juca și această partidă, conform tragerii la sorți, tot în deplasare.
15:30
R. Moldova își dorește finalizarea procedurii de monitorizare din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Moldova1
Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a respecta standardele europene și va depune eforturi privind finalizarea procedurii de monitorizare din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu președintele APCE, Theodoros Rousopoulos, aflat în vizită oficială la Chișinău.
15:20
Armele din camionul reținut la vama Albița ar fi provenit din Ucraina: Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate naționale cere audieri urgente # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, solicită organizarea de audieri urgente la următoarea ședință a structurii pe care o reprezintă.
15:20
„Dezarmate” în fața dizabilității: femeile care își îngrijesc apropiații au nevoie de sprijin și recunoaștere # Moldova1
Republica Moldova a făcut pași importanți în extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor și în consolidarea protecției sociale a persoanelor vulnerabile. Totuși, mai este mult de lucru. Astăzi aceste responsabilități le revin în principal femeilor din familie, care sunt nevoite să renunțe la activitatea lor profesională. Declarațiile au fost făcute la conferința „Îngrijire și sprijin pentru toți: Realizarea drepturilor omului pentru toți cei care oferă și primesc îngrijire și sprijin”, desfășurată pe 20 noiembrie la Chișinău.
14:30
Ucraina va fi informată astăzi despre „planul de pace” elaborat în secret de SUA și Rusia # Moldova1
Ucraina va fi informată pe 20 noiembrie despre „planul de pace” elaborat în secret de oficiali de rang înalt din Statele Unite și Rusia. Inițiativa va fi prezentată de o delegație americană aflată în vizită la Kiev. Potrivit NBC News, planul cuprinde 28 de puncte și prevede stabilirea păcii în Ucraina, oferirea unor garanții de securitate și alte măsuri conexe.
14:30
Păreri împărțite privind redenumirea bulevardului Moscova din Chișinău în cinstea lui Ilie Ilașcu # Moldova1
Internauții propun redenumirea bulevardului Moscova din Chișinău în cinstea lui Ilie Ilașcu, care a fost condamnat la moarte de regimul prorus de la Tiraspol. Unii locuitori ai capitalei susțin ideea. În același timp, primarul Ion Ceban a declarat că redenumirea străzilor din Chișinău ține de atribuțiile Consiliului Municipal Chișinău. Acum, în capitală nu există vreo stradă care să-i poarte numele lui Ilie Ilașcu.
14:20
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu și la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
Acum 8 ore
14:10
Ediție specială la Moldova 1 | Ilie Ilașcu - atât prizonier de război al Rusiei, cât și deținut politic al Republicii Moldova: „A rămas un martir uitat în propria țară” # Moldova1
Ilie Ilașcu a fost „o personalitate emblematică pentru rezistența românească din stânga Prutului”, precum și „un om uitat și marginalizat în propria țară”, în pofida sacrificiului său, susține avocatul grupului Ilașcu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), Alexandru Tănase. Într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată memoriei fostului deținut politic, Tănase a declarat că procesul lui Ilie Ilașcu și al celorlalți trei deținuți politici, Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov-Popa, a fost unul dintre cele mai complicate din istoria CtEDO, marcat de presiuni politice masive.
13:50
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu la Chișinău, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
13:40
Un medic din R. Moldova, cercetat penal pentru violul a două fetițe, continuă să activeze în două instituții medicale # Moldova1
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, continuă să activeze în două instituții medicale.
13:20
Mama înjunghiată și fiica strangulată: o rudă a victimelor, suspectată de dublul omor de la Nisporeni # Moldova1
Ar fi ucis o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia de 19 ani pentru a se răzbuna. Totodată, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele dublului omor.
13:20
Moldova este UE! Laurențiu Palii: „Moldova este UE – excelență, cercetare și inovație acasă” # Moldova1
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova.
13:20
Operațiunile de căutare și salvare continuă la Ternopil, Ucraina, după atacul Rusiei din noaptea de 19 noiembrie. Până acum au fost raportate 26 de persoane decedate, inclusiv trei copii, și peste 90 rănite. Sub dărâmăturile blocului ar fi încă 22 de persoane, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram.
13:10
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt a fost nimicit sun supravegherea angajaților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), la scurt timp dup ce a fost importat în R. Moldova.
13:10
Liga Campioanelor la fotbal feminin: Juventus Torino și Olympique Lyon au remizat, scor 3:3 # Moldova1
Ploaie de goluri și meciuri palpitante în grupa unică a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Olympiaque Lyon a evitat in extremis înfrângerea în partida cu Juventus Torino, iar Arsenal Londra a repurtat o victorie volitivă în disputa cu Real Madrid. Juventus Torino și Olympique Lyon au oferit un meci spectaculos în etapa a patra din cadrul grupei unice a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Partida disputată pe Stadio Vittorio Pozzo din Biella, oraș aflat la aproximativ 90 de kilometri distanță de Torino, s-a încheiat cu scorul de 3:3. Campioana Italiei a jucat magistral în prima repriză și în minutul 37 conducea cu 3:0, grație golurilor marcate de Chiara Beccari, Michela Cambiaghi și portugheza Tatiana Pinto.
12:40
Camion care ar fi fost încărcat cu muniție de război, reținut la vama Albița: șoferul, un moldovean, mergea în Israel # Moldova1
Un camion încărcat cu muniție de război a fost oprit, noaptea trecută, la vama Albița. Incidentul a fost înregistrat în jurul orei 03:00, când un camion cu o remorcă de tip container intenționa să iasă din R. Moldova, transmite corespondentul Teleradio-Moldova la Iași, Daniella Nemerenco.
12:30
Marocanul și-a primit trofeul în cadrul uneo Gale desfășurate în capitala țării sale de origine, Rabat. Fundașul este accidentat, dar a venit la eveniment, având nevoie de suport.
Acum 12 ore
12:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse, convocat la MAE, după un nou incident aerian. Ozerov: „Nu au fost prezentate dovezi” # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
12:00
Neymar Júnior a fost „înger” și „demon” pentru FC Santos într-un meci din campionatul primei divizii braziliene de fotbal. În etapa a 34-a, formația „Alvinegro” a jucat pe teren propriu cu FC Mirasol Sao Paulo, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Starul brazilian a trecut de la extaz la agonie în meciul jucat de FC Santos în compania revelației acestei ediții de campionat pe propriul stadion, Vila Belmiro. Neymar Júnior a deschis scorul în minutul 4, finalizând un contraatac declanșat după un corner al echipei-oaspete.
11:40
DECLARAȚIE | „În acest moment, R. Moldova face parte din arhitectura de securitate și diplomatică europeană - un stat exportator de securitate” # Moldova1
România nu doar sprijină public Republica Moldova, ci acționează ca un „al doilea ambasador” în toate cancelariile lumii, afirmă expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Analistul a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Bucureștiul este „capitala prin care trece integrarea europeană a Republicii Moldova” - un exemplu public de susținere și facilitare a avansului Chișinăului spre Uniunea Europeană (UE).
11:30
Startul înscrierilor la Fabricat în Moldova 2026: noutatea ediției – platforma European Enterprise Network # Moldova1
Producătorii autohtoni sunt încurajați să depună cererile de participare la cea de-a 23-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova”, care va avea loc în perioada 11–15 februarie 2026, cu genericul „Acasă, autentic, consumăm autohton”. Printre elementele de noutate ale ediției se numără lansarea platformei online European Enterprise Network.
11:20
Preparate pentru tratarea hipertensiunii arteriale sau afecțiunilor cardiace, fără autorizație: poliția a lichidat „afacerea” # Moldova1
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
11:20
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a coborât două trepte în clasamentul FIFA # Moldova1
După înfrângerile în meciurile din această lună, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 158.Săptămâna trecută, echipa noastră națională de fotbal a disputat două meciuri, ambele - în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
11:10
Vindeau ilegal medicamente în țară și peste hotare. Poliția a ridicat peste 450.000 de lei obținuți din vânzare # Moldova1
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
11:00
Accident violent pe traseul Râșcani–Mihăileni: o tânără de 23 de ani a murit la spitalul din Bălți. Șoferul nu avea permis # Moldova1
O tânără de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în noaptea de 20 noiembrie, provocat de un șofer care nu ar fi avut permis de conducere și care a părăsit locul impactului înainte de sosirea poliției. O altă tânără, de aceeași vârstă, este internată la spital.
11:00
Christopher Lehmann, președintele Comisiei Vetting: Dosarul procurorului general, prioritar în evaluarea externă a procurorilor # Moldova1
Dosarul procurorului general va fi tratat cu prioritate în procesul de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, afirmă președintele Comisiei Vetting, Christopher Lehmann. Analiza care îl vizează pe procurorul general este „una complexă” și presupune examinarea unui volum foarte mare de informații pe o perioadă de zece ani, a adăugat Lehmann.
10:40
DOLIU NAȚIONAL | Patriotul Ilie Ilașcu, condus pe ultimul drum: a determinat Rusia să plătească pentru ilegalitățile din regiunea transnistreană # Moldova1
Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, cel care a sfidat sentința ilegală prin care era condamnat la moarte prin împușcare, este condus joi, 20 noiembrie, pe ultimul drum. Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova, a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică unde oamenii pot veni să-și ia rămas-bun de la cel care a apărat cauza românilor basarabeni, dorința lor de libertate, în fața imperialismului rus.
10:40
Supraîncălzirea sobei ar fi cauza unui incendiu care s-a produs în noaptea de 20 noiembrie, într-o casă de locuit din satul Aluniș, raionul Râșcani. Victime nu au fost înregistrate, iar intervenția promptă a pompierilor a salvat două încăperi din locuință.
10:10
Lituania a redeschis punctele de trecere a frontierei cu Belarus - Šalčininkai și Medininkai, permițând reluarea circulației rutiere între cele două state.
10:00
Călăuze prinse în timp ce ajutau migranți din Asia să treacă peste Prut pentru a ajunge ilegal în UE # Moldova1
Ajutau cetățeni indieni și sirieni să traverseze ilegal frontiera de stat ca să ajungă în Uniunea Europeană. Doi bărbați au fost reținuți de Poliția de Frontieră și PCCOCS, în zona de frontieră, în timp ce încercau să treacă patru migranți din Asia de Sud peste Prut.
09:50
Former political prisoner Ilie Ilașcu is being laid to rest today at Bellu Cemetery in Bucharest. The Republic of Moldova has declared a day of national mourning, with a symbolic farewell ceremony held in Chișinău for the public to pay respects.
09:40
Călăuze prinse în timp ce ajutau migranți din Asia să trecă Prutul pentru a ajunge ilegal în UE # Moldova1
Ajutau cetățeni indieni și sirieni să traverseze ilegal frontiera de stat ca să ajungă în Uniunea Europeană. Doi bărbați au fost reținuți de Poliția de Frontieră și PCCOCS, în zona de frontieră, în timp ce încercau să treacă patru migranți din Asia de Sud peste Prut.
09:20
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu este condus astăzi pe ultimul drum, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică de rămas-bun, la care oamenii pot veni să-și prezinte omagiile.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.