Profesorul din Chișinău care donează sânge de peste două decenii. Îi inspiră și pe elevi s-o facă, inclusiv cu note de 10 în catalog

Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, cel care a sfidat sentința ilegală prin care era condamnat la moarte prin împușcare, este condus joi, 20 noiembrie, pe ultimul drum. Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova, a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică unde oamenii pot veni să-și ia rămas-bun de la cel care a apărat cauza românilor basarabeni, dorința lor de libertate, în fața imperialismului rus.