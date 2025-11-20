Un medic din R. Moldova, cercetat penal pentru violul a două fetițe, continuă să activeze în două instituții medicale
Moldova1, 20 noiembrie 2025 13:40
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, continuă să activeze în două instituții medicale.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
13:50
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu la Chișinău, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
Acum 30 minute
13:40
Un medic din R. Moldova, cercetat penal pentru violul a două fetițe, continuă să activeze în două instituții medicale # Moldova1
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, continuă să activeze în două instituții medicale.
Acum o oră
13:20
Mama înjunghiată și fiica strangulată: o rudă a victimelor, suspectată de dublul omor de la Nisporeni # Moldova1
Ar fi ucis o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia de 19 ani pentru a se răzbuna. Totodată, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele dublului omor.
13:20
Moldova este UE! Laurențiu Palii: „Moldova este UE – excelență, cercetare și inovație acasă” # Moldova1
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova.
13:20
Operațiunile de căutare și salvare continuă la Ternopil, Ucraina, după atacul Rusiei din noaptea de 19 noiembrie. Până acum au fost raportate 26 de persoane decedate, inclusiv trei copii, și peste 90 rănite. Sub dărâmăturile blocului ar fi încă 22 de persoane, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram.
13:10
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt a fost nimicit sun supravegherea angajaților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), la scurt timp dup ce a fost importat în R. Moldova.
13:10
Liga Campioanelor la fotbal feminin: Juventus Torino și Olympique Lyon au remizat, scor 3:3 # Moldova1
Ploaie de goluri și meciuri palpitante în grupa unică a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Olympiaque Lyon a evitat in extremis înfrângerea în partida cu Juventus Torino, iar Arsenal Londra a repurtat o victorie volitivă în disputa cu Real Madrid. Juventus Torino și Olympique Lyon au oferit un meci spectaculos în etapa a patra din cadrul grupei unice a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Partida disputată pe Stadio Vittorio Pozzo din Biella, oraș aflat la aproximativ 90 de kilometri distanță de Torino, s-a încheiat cu scorul de 3:3. Campioana Italiei a jucat magistral în prima repriză și în minutul 37 conducea cu 3:0, grație golurilor marcate de Chiara Beccari, Michela Cambiaghi și portugheza Tatiana Pinto.
Acum 2 ore
12:40
Camion care ar fi fost încărcat cu muniție de război, reținut la vama Albița: șoferul, un moldovean, mergea în Israel # Moldova1
Un camion încărcat cu muniție de război a fost oprit, noaptea trecută, la vama Albița. Incidentul a fost înregistrat în jurul orei 03:00, când un camion cu o remorcă de tip container intenționa să iasă din R. Moldova, transmite corespondentul Teleradio-Moldova la Iași, Daniella Nemerenco.
12:30
Marocanul și-a primit trofeul în cadrul uneo Gale desfășurate în capitala țării sale de origine, Rabat. Fundașul este accidentat, dar a venit la eveniment, având nevoie de suport.
12:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse, convocat la MAE, după un nou incident aerian. Ozerov: „Nu au fost prezentate dovezi” # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
12:00
Neymar Júnior a fost „înger” și „demon” pentru FC Santos într-un meci din campionatul primei divizii braziliene de fotbal. În etapa a 34-a, formația „Alvinegro” a jucat pe teren propriu cu FC Mirasol Sao Paulo, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Starul brazilian a trecut de la extaz la agonie în meciul jucat de FC Santos în compania revelației acestei ediții de campionat pe propriul stadion, Vila Belmiro. Neymar Júnior a deschis scorul în minutul 4, finalizând un contraatac declanșat după un corner al echipei-oaspete.
Acum 4 ore
11:40
DECLARAȚIE | „În acest moment, R. Moldova face parte din arhitectura de securitate și diplomatică europeană - un stat exportator de securitate” # Moldova1
România nu doar sprijină public Republica Moldova, ci acționează ca un „al doilea ambasador” în toate cancelariile lumii, afirmă expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Analistul a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Bucureștiul este „capitala prin care trece integrarea europeană a Republicii Moldova” - un exemplu public de susținere și facilitare a avansului Chișinăului spre Uniunea Europeană (UE).
11:30
Startul înscrierilor la Fabricat în Moldova 2026: noutatea ediției – platforma European Enterprise Network # Moldova1
Producătorii autohtoni sunt încurajați să depună cererile de participare la cea de-a 23-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova”, care va avea loc în perioada 11–15 februarie 2026, cu genericul „Acasă, autentic, consumăm autohton”. Printre elementele de noutate ale ediției se numără lansarea platformei online European Enterprise Network.
11:20
Preparate pentru tratarea hipertensiunii arteriale sau afecțiunilor cardiace, fără autorizație: poliția a lichidat „afacerea” # Moldova1
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
11:20
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a coborât două trepte în clasamentul FIFA # Moldova1
După înfrângerile în meciurile din această lună, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 158.Săptămâna trecută, echipa noastră națională de fotbal a disputat două meciuri, ambele - în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
11:10
Vindeau ilegal medicamente în țară și peste hotare. Poliția a ridicat peste 450.000 de lei obținuți din vânzare # Moldova1
Suplimente alimentare introduse ilegal în R. Moldova și vândute pe piața internă, nefiind autorizate de stat. Oamenii legii au destructurat gruparea specializată în asemenea ilegalități și au confiscat preparate a căror valoare depășește, pe piața neagră, suma de 450.000 de lei.
11:00
Accident violent pe traseul Râșcani–Mihăileni: o tânără de 23 de ani a murit la spitalul din Bălți. Șoferul nu avea permis # Moldova1
O tânără de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în noaptea de 20 noiembrie, provocat de un șofer care nu ar fi avut permis de conducere și care a părăsit locul impactului înainte de sosirea poliției. O altă tânără, de aceeași vârstă, este internată la spital.
11:00
Christopher Lehmann, președintele Comisiei Vetting: Dosarul procurorului general, prioritar în evaluarea externă a procurorilor # Moldova1
Dosarul procurorului general va fi tratat cu prioritate în procesul de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, afirmă președintele Comisiei Vetting, Christopher Lehmann. Analiza care îl vizează pe procurorul general este „una complexă” și presupune examinarea unui volum foarte mare de informații pe o perioadă de zece ani, a adăugat Lehmann.
10:40
DOLIU NAȚIONAL | Patriotul Ilie Ilașcu, condus pe ultimul drum: a determinat Rusia să plătească pentru ilegalitățile din regiunea transnistreană # Moldova1
Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, cel care a sfidat sentința ilegală prin care era condamnat la moarte prin împușcare, este condus joi, 20 noiembrie, pe ultimul drum. Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova, a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică unde oamenii pot veni să-și ia rămas-bun de la cel care a apărat cauza românilor basarabeni, dorința lor de libertate, în fața imperialismului rus.
10:40
Supraîncălzirea sobei ar fi cauza unui incendiu care s-a produs în noaptea de 20 noiembrie, într-o casă de locuit din satul Aluniș, raionul Râșcani. Victime nu au fost înregistrate, iar intervenția promptă a pompierilor a salvat două încăperi din locuință.
10:10
Lituania a redeschis punctele de trecere a frontierei cu Belarus - Šalčininkai și Medininkai, permițând reluarea circulației rutiere între cele două state.
10:00
Călăuze prinse în timp ce ajutau migranți din Asia să treacă peste Prut pentru a ajunge ilegal în UE # Moldova1
Ajutau cetățeni indieni și sirieni să traverseze ilegal frontiera de stat ca să ajungă în Uniunea Europeană. Doi bărbați au fost reținuți de Poliția de Frontieră și PCCOCS, în zona de frontieră, în timp ce încercau să treacă patru migranți din Asia de Sud peste Prut.
Acum 6 ore
09:50
Former political prisoner Ilie Ilașcu is being laid to rest today at Bellu Cemetery in Bucharest. The Republic of Moldova has declared a day of national mourning, with a symbolic farewell ceremony held in Chișinău for the public to pay respects.
09:40
Călăuze prinse în timp ce ajutau migranți din Asia să trecă Prutul pentru a ajunge ilegal în UE # Moldova1
Ajutau cetățeni indieni și sirieni să traverseze ilegal frontiera de stat ca să ajungă în Uniunea Europeană. Doi bărbați au fost reținuți de Poliția de Frontieră și PCCOCS, în zona de frontieră, în timp ce încercau să treacă patru migranți din Asia de Sud peste Prut.
09:20
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu este condus astăzi pe ultimul drum, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică de rămas-bun, la care oamenii pot veni să-și prezinte omagiile.
09:10
INTERVIU | Maha Damaj, UNICEF: R. Moldova avansează în domeniul protecției copilului, dar sistemul are nevoie de capacități mai puternice # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în protecția drepturilor copilului, însă provocările rămân semnificative, mai ales în ceea ce privește capacitatea instituțiilor, a declarat Maha Damaj, reprezentanta de Țară a UNICEF în Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova 1, oferit de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată pe 20 noiembrie.
09:00
Planul Trump pentru Ucraina: cedări teritoriale și reducerea armatei. Reacția lui Zelenski # Moldova1
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a propus un nou plan de încheiere a războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, care include condiții majore pentru Kiev: cedarea unor teritorii din estul țării, reducerea numărului forțelor armate și renunțarea la anumite tipuri de armament. Informațiile au fost publicate miercuri, 19 noiembrie, de mai multe instituții medi: Reuters, Axios și Financial Times, citând surse familiare, transmite DW.
08:30
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu este condus astăzi pe ultimul drum, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova a fost declarată zi de doliu național, iar la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău are loc o ceremonie simbolică de rămas-bun, la care oamenii pot veni să-și prezinte omagiile.
08:20
The renaming of streets in Chișinău “is not the mayor's responsibility.” That was the response of the capital's mayor, Ion Ceban, to public figures and political parties who had proposed naming a street, or potentially Moscova Boulevard, after the late Ilie Ilașcu.
08:00
Uniunea Europeană plănuiește să-și asume instruirea a până la 3.000 de ofițeri de poliție în Fâșia Gaza, similar cu ceea ce a făcut deja în Cisiordania.
Acum 8 ore
07:30
Un nou sens giratoriu în preajma localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou. Șoferii spun că nu vor mai fi ambuteiaje # Moldova1
Un nou sens giratoriu ar urma să fie amenajat în preajma localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou. Proiectul are scopul de a îmbunătăți siguranța și fluidizarea traficului în una dintre cele mai aglomerate zone de acces către capitală. Pentru implementarea acestui obiectiv, Administrația Națională a Drumurilor a relansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de amenajare.
Acum 24 ore
22:40
Internauții propun redenumirea bulevardului Moscova din Chișinău în cinstea lui Ilie Ilașcu: Răspunsul primarului Ion Ceban # Moldova1
Redenumirea străzilor din Chișinău „nu ține de atribuțiile primarului”. Acesta este răspunsul primarului capitalei Ion Ceban pentru internauții și partidele politice care au propus atribuirea numelui eroului Ilie Ilașcu unei străzi din Chișinău sau bulevardului Moscova.
22:40
Forumul de Securitate 2025 | Cum își redefinește R. Moldova noua strategie împotriva amenințărilor hibride # Moldova1
Securitatea informațională, energetică, cibernetică și combaterea dezinformării reprezintă vulnerabilități ale proceselor democratice în fața provocărilor hibride, iar cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate 2025, organizată pe 18 și 19 noiembrie la Chișinău, a dezbătut modul în care cooperarea internațională poate contribui la consolidarea rezilienței statelor, a afirmat experta în securitate Sanda Sandu, manager de programe la Fundația Konrad Adenauer și Fellow, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
22:10
Chișinăul găzduiește reuniunea APCE: 60 de parlamentari europeni discută despre democrație și drepturile omului # Moldova1
Parlamentul Republicii Moldova devine, timp de două zile, locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
22:10
Redenumirea străzilor din Chișinău „nu ține de atribuțiile primarului”. Acesta este răspunsul primarului capitalei Ion Ceban pentru internauții și partidele politice care au propus atribuirea numelui eroului Ilie Ilașcu unei străzi din Chișinău sau bulevardului Moscova.
21:20
Uniunea Europeană va ajuta țara noastră să combată fenomenul salariilor în plic. Totul în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Inițiativa are ca scop întărirea abilității instituției de a realiza controale de muncă mai eficiente, în conformitate cu standardele și practicile europene.
21:10
Polonia închide ultimul Consulat rus din țară, cel din Gdansk și acuză Agenția de informații externe a Rusiei de actele recente de sabotaj pe o linie feroviară spre Ucraina. Kremlinul respinge acuzațiile și critică decizia Varșoviei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Moscova va răspunde cu aceeași monedă și va reduce prezența diplomatică a Poloniei în Rusia.
21:00
MEC: elevii alolingvi ar obține nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română # Moldova1
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la proba de Limba și literatura română fără a mai susține examenul, dacă dețin un certificat care confirmă competențe lingvistice avansate. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Regulamentului privind organizarea examenelor, consultat de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu peste 200 de profesori de Limba română din instituțiile de învățământ alolingve.
20:40
La Chișinău a început prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” # Moldova1
Spectacole ale trupelor din România, Polonia și Republica Moldova vor fi prezentate la Teatrul Alexie Mateevici, în cadrul primei ediții a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”. Evenimentul își propune să transforme Chișinăul într-un spațiu viu al creației, unde teatrul se întâlnește cu poezia, dansul, mișcarea scenică, pictura și proiecțiile video.
20:00
Au apeduct, dar stau fără apă: locuitorii din satul Zastânca sunt nevoiți să care în continuare apă de la izvoare # Moldova1
În regiunea Candeba a satului Zastânca din raionul Soroca, localnicii nu au acces la apă potabilă, deși au trecut aproape trei luni de la finalizarea lucrărilor de aprovizionare cu apă. Rețeaua este construită, însă nu poate fi pusă în funcțiune din cauza lipsei recepției finale a lucrărilor. Problema rămâne nesoluționată, iar oamenii continuă să sufere și dau semnale de alarmă.
19:20
Chișinăul găzduiește reuniunea APCE: 60 de parlamentari europeni discută democrația și drepturile omului # Moldova1
Timp de două zile, Parlamentul Republicii Moldova devine locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
19:10
Municipiul Bălți se va înfrăți cu Solotvino (Slatina) din regiunea Transcarpatia, Ucraina. Cele două localități au semnat recent un acord oficial, în prezența autorităților locale, a reprezentanților societății civile și a oaspeților din Ucraina. Acordul reprezintă o intenție de a lansa proiecte comune de dezvoltare, inclusiv prin accesarea programelor europene și schimburi de experiență.
18:40
MEC: elevii alolingvi ar putea primi nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română # Moldova1
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la proba de Limba și literatura română fără a mai susține examenul, dacă dețin un certificat care confirmă competențe lingvistice avansate. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Regulamentului privind organizarea examenelor, consultat de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu peste 200 de profesori de Limba română din instituțiile de învățământ alolingve.
18:30
Comisia Europeană a adoptat, pe 19 noiembrie, două inițiative majore în domeniul apărării, care modernizează industria de apărare a UE și creează un spațiu european de mobilitate militară, în care trupele și echipamentele pot circula rapid peste granițe. La propunerea vicepreședintei executive Roxana Mînzatu, Republica Moldova va participa în calitate de observator la acest sistem, consolidând, astfel, securitatea întregii regiuni.
18:10
Moldova este UE! Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” # Moldova1
Nadejda Cornețel este Director Executiv al companiei „BeSweet”, un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare.
17:30
Duma Rusiei votează bugetul federal pentru 2026: 38% din cheltuieli revin Apărării și Securității # Moldova1
Duma de Stat a Rusiei a aprobat în lectură finală pachetul bugetar pentru anul 2026, care include majorări de taxe, cheltuieli record pentru armată și structurile de forță, precum și reducerea finanțării unor proiecte-cheie din domeniul sănătății.
17:20
OPINIE | Incidentele cu drone confirmă lipsa capacității de reacție a R. Moldova: „Recomand sistemul RO-ALERT” # Moldova1
Republica Moldova nu dispune, în prezent, de mijloace tehnice proprii pentru contracararea amenințărilor aeriene, iar contextul actual de securitate impune cooperarea strânsă cu România. Comentând incidentul cu drona care a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 19 noiembrie, expertul în securitate Pavel Horea a recomandat preluarea sistemului RO-ALERT, schimbul rapid de date și avertizarea cetățenilor în situații de criză.
17:10
Cristina Gherasimov: Există semnale pozitive privind apropierea regiunii transnistrene de UE, dar reintegrarea depinde de retragerea armatei ruse # Moldova1
Există tot mai multe semnale pozitive privind apropierea regiunii transnistrene de spațiul european, afirmă viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit acesteia, datele recente indică o schimbare vizibilă în orientarea economică și socială a regiunii: 80% din exporturile de bunuri și servicii din stânga Nistrului sunt direcționate către statele Uniunii Europene (UE), în timp ce pentru restul Republicii Moldova proporția este de 65%.
17:10
Chișinăul va controla alegerile din Găgăuzia. Lilian Carp: „Nu vom permite cumpărarea voturilor” # Moldova1
Comisia Electorală Centrală din Chișinău va monitoriza viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară din Găgăuzia pentru a nu permite încălcarea legislației electorale în regiune și cumpărarea voturilor, cum s-a întâmplat la scrutinele anterioare. Declarația aparține deputatului Lilian Carp, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, invitat la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
17:00
Portretul bărbaților din R. Moldova - mai tineri, dar cu speranță de viață mai mică și mai puțini decât femeile # Moldova1
Deși unii asociază bărbatul puternic cu masa musculară și forța fizică, iar alții - cu puterea financiară sau statutul social, specialiștii sugerează o abordare diferită. Din perspectivă psihologică, atributul esențial al unui bărbat puternic devine inteligența emoțională, exprimată prin capacitatea de a-și asuma vulnerabilitatea, inclusiv prin plâns, sfidând teama de stigmatizare socială.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.