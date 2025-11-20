Călăuze prinse în timp ce ajutau migranți din Asia să treacă peste Prut pentru a ajunge ilegal în UE

15:00

Tot mai mulți consumatori din R. Moldova reclamă facturi la gaze cu date de consum care nu corespund realității. SA „Energocom”, desemnat furnizor cu obligații de serviciu public pentru gazele naturale, susține că erorile provin din citirea contoarelor de către operatorii de distribuție care aparțin de SA „Moldovagaz”. Entitatea dă asigurări că toate neconcordanțele vor fi corectate în facturile următoare.