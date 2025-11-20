Aeroportul Chișinău a preluat infrastructura de alimentare cu kerosen a aeronavelor. Lukoil mai are două zile să-și epuizeze stocul

13:10

Caz șocant la Nisporeni. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut de poliție, la scurt timp după ce ar fi săvârșit un dublu omor. Bărbatul este suspectat că ar fi omorât o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia, de doar 19 ani. Pentru a ascunde urmele, acesta ar fi încercat […]