Trump aprobă un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina. Kievul nu a fost implicat în elaborare, iar Kremlinul minimalizează importanța inițiativei

Un acord-cadru pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi agreat de toate părțile implicate până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar până la finalul acestei săptămâni, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albă pentru Politico. Administrația Trump ar fi „la un pas de un progres semnificativ”, scrie publicația. Informațiile apar după […] Articolul Politico: Acordul de pace pentru Ucraina ar putea fi finalizat „până la sfârșitul săptămânii”. Casa Albă vorbește despre un „progres major” apare prima dată în ZIUA.md.