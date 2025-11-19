Ziua de 20 noiembrie, declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu

12:10

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a prevenit un atentat asupra fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, care ar fi urmat să fie comis pe 12 noiembrie, la cimitirul Troekurovski din Moscova, în ziua aniversării morții mamei sale, Aleksandra Șoigu. Potrivit relatărilor publicate de canalul rusesc de Telegram „Mash”, presupusa operațiune ar […] Articolul FSB susține că a dejucat un atentat asupra lui Serghei Șoigu, pregătit într-un cimitir din Moscova. Suspecții ar fi fost recrutați de serviciile ucrainene apare prima dată în ZIUA.md.