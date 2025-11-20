Grav accident, soldat cu moartea unei tinere de 23 de ani, la Rîșcani. Alta a ajuns la spital, iar șoferul a dat bir cu fugiții 

18:10

Sindicatele din educație au emis o nouă adresare Guvernului, descrisă drept „document de responsabilitate și de avertisment”, prin care fac un apel ferm autorităților și solicită majorări considerabile de lefuri pentru cadrele didactice și asigurarea echității salariale. În condițiile în care peste 40 la sută din angajații din educație sunt remunerați sub pragul național al […] Articolul Patru din 10 angajați din educație, remunerați sub pragul sărăciei. Sindicatele cer echivalarea salariului din învățământ cu cel mediu pe economie apare prima dată în ZIUA.md.