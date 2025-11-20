Grav accident, soldat cu moartea unei tinere de 23 de ani, la Rîșcani. Alta a ajuns la spital, iar șoferul a dat bir cu fugiții
20 noiembrie 2025 10:30
O tânără a murit, iar alta a ajuns cu răni la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un grav accident rutier, produs noaptea trecută în jurul orei 01:00, pe traseul G-17, în proximitatea localității Mihăeleni, din raionul Rîșcani. Potrivit pulsmedia.md, care citează surse din poliție, în accident a fost implicat
Un grav accident feroviar a avut loc joi dimineață în Cehia, unde două trenuri s-au ciocnit în apropiere de orașul Ceske Budejovice. Potrivit serviciilor de urgență, 42 de persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă. Accidentul s-a produs în jurul orei 06:20, mobilizând imediat zeci de paramedici și echipe de
Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA la București, audiat în Senat: „Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă"
Darryl Nirenberg, candidatul președintelui Donald Trump pentru funcția de ambasador al Statelor Unite la București, a declarat marți, în cadrul audierii sale din Comisia pentru relații externe a Senatului SUA, că legătura bilaterală dintre România și SUA „are o importanță strategică fără precedent", iar relația Washington–București „nu a fost niciodată mai importantă". În debutul intervenției,
Un nou incendiu provocat de supraîncălzirea sobei. O casă din raionul Râșcani, parțial distrusă de flăcări
O casă din satul Aluniș, raionul Râșcani, a fost parțial distrusă în urma unui incendiu produs noaptea trecută. Flăcările au izbucnit din cauza supraîncălzirii sobei din locuință. Pompierii care au intervenit la fața locului au constatat că focul a afectat o cameră de 16 metri pătrați, care a fost distrusă în totalitate. De asemenea, a
Moartea lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței românești din Basarabia, ar fi trebuit să fie o ocazie de clarificare morală și identitară pentru Republica Moldova. Un moment în care statul să-și asume, în sfârșit, adevărul istoric: că eroismul acestui om nu a fost o luptă „pentru independența Republicii Moldova", ci o luptă pentru românitatea Basarabiei,
Trump aprobă un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina. Kievul nu a fost implicat în elaborare, iar Kremlinul minimalizează importanța inițiativei
Președintele american Donald Trump a aprobat în această săptămână un plan de pace în 28 de puncte pentru încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, elaborat în ultimele săptămâni de oficiali de rang înalt ai administrației sale în coordonare cu emisarul rus Kirill Dmitriev și cu contacte ucrainene, relatează NBC News, citând un înalt oficial al
Ministrul de externe de la Varșovia îl acuză pe președintele Poloniei că pregătește terenul pentru ieșirea țării din UE
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, l-a acuzat pe președintele Karol Nawrocki că pregătește „terenul psihologic și politic" pentru un posibil Polexit. În discursul său susținut miercuri în parlamentul de la Varșovia, Sikorski a subliniat importanța apartenenței Poloniei la Uniunea Europeană. El a recunoscut că „în mod natural, UE, ca orice construcție umană, nu este
Curtea de Conturi a constatat pierderi de 315,5 milioane de lei în 2023 la societatea pe acțiuni Energocom din cauza stabilirii prețurilor nereglementate la gaze naturale sub costurile reale. Auditul Curții de Conturi, examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice, a evaluat gestionarea patrimoniului și resurselor financiare ale întreprinderii în perioada 2021-2023, inclusiv
Moscova anunță reducerea prezenței diplomatice a Poloniei în Rusia, ca răspuns la închiderea consulatului rus din Gdansk
Rusia va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei pe teritoriul său, ca măsură de răspuns la decizia Varșoviei de a închide ultimul consulat rus funcțional din Polonia, situat la Gdansk. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citat de publicația Kommersant. „Ca măsură de răspuns în
Compania avia „Wizz Air" a fost amendată cu jumătate de milion de euro de către Autoritatea Antitrust din Italia, după ce instituția a constatat că operatorul low-cost a promovat în mod înșelător unul dintre abonamentele sale anuale. Abonamentul, pus în vânzare la prețul de 599 de euro, respectiv 499 de euro în perioada promoțională, promitea
143 de ani de la nașterea lui Aurel Vlaicu, inventator și primul pilot al Armatei Române, declarat erou al națiunii
Acum 143 de ani se năștea pionierul aviației românești Aurel Vlaicu, renumitul inventator și primul pilot care a zburat cu un avion conceput în România. A fost primul pilot al Armatei Române, care în vara anului 1910, la doar 27 de ani, a efectuat primul zbor cu propriul avion realizat în România, zbor care a
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru infracțiunea de violență
FOTO | Zece studenți de la Universitatea din Bălți vor beneficia de burse din partea Asociației „Filantropia Ortodoxă" din Huși, România
Zece studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți vor beneficia de burse oferite de Asociația „Filantropia Ortodoxă" Huși, România. Aceștia vor primi lunar de 50 de euro pe parcursul întregului an universitar. Certificatele au fost înmânate de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți al Mitropoliei Basarabiei, care le-a transmis tinerilo și câte o
Arestul lui Vlad Plahotniuc, prelungit din nou. Politicianul va sta încă 30 de zile în penitenciar
Judecătoria Chișinău a prelungit din nou mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Aceasta este a doua prelungire făcută la solicitarea procurorilor după extrădarea politicianului, în 25 septembrie. Fostul lider al Partidului Democrat va sta încă 30 de zile în penitenciar în urma deciziei de miercuri a instanței. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, și-a motivat
Politico: Acordul de pace pentru Ucraina ar putea fi finalizat „până la sfârșitul săptămânii". Casa Albă vorbește despre un „progres major"
Un acord-cadru pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi agreat de toate părțile implicate până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar până la finalul acestei săptămâni, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albă pentru Politico. Administrația Trump ar fi „la un pas de un progres semnificativ", scrie publicația. Informațiile apar după
Bilanțul tragediei din Ternopol ajunge la 25 de morți, dintre care 3 copii. Alte 73 de persoane au fost rănite în atacul rusesc
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra orașului Ternopol a ajuns la 25 de morți, printre care 3 copii, au anunțat autoritățile ucrainene. Alți 73 de oameni, inclusiv 15 copii, au fost răniți. La locul unui dintre blocurile grav avariate acționează 14 psihologi ai Serviciului de Situații de Urgență veniți din mai multe regiuni
ANRE confirmă previziunile ministrului Energiei. O reducere a tarifului pentru gaz nu va fi mai devreme de februarie
Moldovenii riscă să nu prindă tarife reduse pentru gaz în această iarnă. O eventuală decizie a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind reducerea prețului va putea fi luată cel devreme în februarie. Despre acest lucru a vorbit directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a confirmat astfel previziunile ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care, recent,
Ministrul Sănătății a discutat cu reprezentanții Ambasadei SUA despre sprijinul american de 2,5 milioane de dolari, acordat R. Moldova
Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei al SUA, Nick Pietrowicz, a avut ieri o întrevedere cu noul ministru al sănătății de la Chișinău, Emil Ceban. Discuțiile s-au axat pe parteneriatul dintre Statele Unite și Republica Moldova în domeniul sănătății publice, anunță misiunea diplomatică americană, într-un mesaj pe Facebook. Întâlnirea a vizat, în special, contribuția recentă a
Trump a trimis cei mai înalți oficiali ai Armatei SUA la Kiev și Moscova pentru relansarea negocierilor de pace
Președintele SUA, Donald Trump, a trimis o delegație militară de rang înalt la Kiev și, ulterior, la Moscova, pentru a evalua situația de pe teren și a impulsiona reluarea negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia, au relatat The Wall Street Journal și Politico, citând surse oficiale. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și șeful Statului
În perioada aprilie – mai 2025, ponderea comerțului ilegal cu țigarete în Republica Moldova a constituit 7,9%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de septembrie – octombrie 2024, potrivit datelor studiului realizat de compania de cercetare IPSOS. Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au argumentat
Președintele Maia Sandu a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 va fi declarată zi de doliu național, în memoria deținutului politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național
Senatorul român, Titus Corlățean: Există argumente care să justifice începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE în acest an # Ziua
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București au semnat, miercuri, 19 noiembrie, o declarație comună privind susținerea începerii procesului de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat după reuniunea celor două comisii, desfășurată la București. Reuniunea a fost deschisă de președintele Comisiei pentru politică externă a […] Articolul Senatorul român, Titus Corlățean: Există argumente care să justifice începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE în acest an apare prima dată în ZIUA.md.
Polonia închide ultimul consulat al Rusiei după sabotajul feroviar atribuit Moscovei. Kremlinul denunță „o degradare totală a relațiilor” # Ziua
Polonia a decis să închidă consulatul Federației Ruse din Gdansk, ultima reprezentanță consulară rusă rămasă pe teritoriul polonez, în urma sabotajului asupra infrastructurii feroviare, atribuit serviciilor de informații ruse. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul de externe Radoslaw Sikorski. „Am decis să retrag consimțământul pentru funcționarea consulatului rus din Gdansk”, a declarat șeful diplomației […] Articolul Polonia închide ultimul consulat al Rusiei după sabotajul feroviar atribuit Moscovei. Kremlinul denunță „o degradare totală a relațiilor” apare prima dată în ZIUA.md.
Olga Ursu susține că vina pentru ratarea tranșei de la FMI aparține exclusiv Guvernului: „Când pui semnătura pe un acord, cunoști exact condițiile” # Ziua
Sistarea tranșei de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional reprezintă o situație foarte gravă, generată de neîndeplinirea angajamentelor asumate de Guvern, acuză deputatul MAN, Olga Ursu. „Eu, personal, văd situația foarte gravă, pentru că atunci când a fost semnat acordul cu FMI, Guvernul și-a asumat mai multe angajamente. Când pui semnătura pe un acord, cunoști […] Articolul Olga Ursu susține că vina pentru ratarea tranșei de la FMI aparține exclusiv Guvernului: „Când pui semnătura pe un acord, cunoști exact condițiile” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Bilanț devastator la Ternopol. Cel puțin 19 morți și peste 60 de răniți după atacul Rusiei # Ziua
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra orașului Ternopol a ajuns la 19 morți și 66 de răniți, printre care 16 copii, au anunțat Serviciile de Urgență ale Ucrainei. Echipele de salvare au reușit să scoată 45 de persoane de sub dărâmături, iar în zonă a fost instalat un centru operativ mobil. La fața […] Articolul VIDEO | Bilanț devastator la Ternopol. Cel puțin 19 morți și peste 60 de răniți după atacul Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
„20 de ani cu Constantin Stere”. Lecturi Interbelice, în cadrul festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO # Ziua
Cercetătorul și criticul literar Victor Durnea va susține vineri, 21 noiembrie, conferința-lectură „20 de ani cu Constantin Stere”, în cadrul programului Lecturi Interbelice, parte a festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO. Evenimentul va avea loc la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău, începând cu ora 15:00. Conferința este organizată de Fundația Heritage 21, în […] Articolul „20 de ani cu Constantin Stere”. Lecturi Interbelice, în cadrul festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Cristiano Ronaldo, oaspete la Casa Albă alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Trump: „E o onoare să îl avem aici” # Ziua
Starul portughez Cristiano Ronaldo a participat marți seara la un dineu oficial la Casa Albă, organizat de președintele SUA, Donald Trump, în onoarea prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Evenimentul, desfășurat în format black-tie, a reunit figuri influente din lumea politică și a afacerilor, printre care Elon Musk și Tim Cook, relatează USA Today. În […] Articolul VIDEO | Cristiano Ronaldo, oaspete la Casa Albă alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Trump: „E o onoare să îl avem aici” apare prima dată în ZIUA.md.
Naționala României a încheiat anul cu o victorie împotriva selecționatei din San Marino, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. Golurile României au fost marcate de Dante Carlos Rossi (autogol, 13), Ștefan Baiaram (29), Dennis Man (42), Giacomo Valentini (autogol, 57), Ianis Hagi (76), Andrei Rațiu (82), Louis Munteanu (86 – penalty), respectiv Nicolas Giacopetti (2). […] Articolul România a încheiat preliminariile CM 2026 cu o victorie la scor, 7-1 cu San Marino apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski a ajuns în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor. Kremlinul refuză să participe, dar spune că „rămâne deschis” discuțiilor cu SUA și Ankara # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns miercuri la Ankara în încercarea de a relansa negocierile de pace cu Rusia și de a opri invazia începută de Moscova în februarie 2022. Kremlinul a anunțat însă că nu va trimite reprezentanți la discuții. Ucraina și Rusia au purtat mai multe runde de negocieri directe în Turcia în […] Articolul Zelenski a ajuns în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor. Kremlinul refuză să participe, dar spune că „rămâne deschis” discuțiilor cu SUA și Ankara apare prima dată în ZIUA.md.
STATISTICĂ | Prețurile producției industriale continuă să crească. Sectorul energetic, cel mai afectat # Ziua
Prețurile producției industriale în Republica Moldova au continuat să crească, în ultimul an, în timp ce în domeniul energetic, s-a înregistrat o majorare substanțială. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna octombrie 2025, creșterea a fost, în medie, de 6,4%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, și de 6,2%, de la începutul acestui an. […] Articolul STATISTICĂ | Prețurile producției industriale continuă să crească. Sectorul energetic, cel mai afectat apare prima dată în ZIUA.md.
Sindicatele denunță o sărăcire drastică a angajaților la stat și cer majorarea valorii de referință pentru stabilirea salariilor cu peste 40% # Ziua
Aproximativ 38 la sută dintre angajații din sectorul bugetar au un salariu de până la 8000 lei, ceea ce nu acoperă nici pragul național al sărăciei. Despre acest lucru atenționează Confederația Națională a Sindicatelor care, pentru 2026, cer majorarea valorii de referință până la 3000 de lei pentru calcularea salariului la stat, față de 2100 de […] Articolul Sindicatele denunță o sărăcire drastică a angajaților la stat și cer majorarea valorii de referință pentru stabilirea salariilor cu peste 40% apare prima dată în ZIUA.md.
Axios: SUA elaborează în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, prin consultări directe cu Rusia # Ziua
Administrația Trump lucrează în secret, în coordonare cu Rusia, la un nou plan pentru a opri războiul din Ucraina, au declarat pentru Axios oficiali americani și ruși. Documentul preliminar include 28 de puncte și ar urma să fie prezentat în următoarele săptămâni. Potrivit sursei, planul este inspirat din negocierile prin care președintele Donald Trump a […] Articolul Axios: SUA elaborează în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, prin consultări directe cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Ambasadorul Federației Ruse, convocat la Chișinău după survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către o dronă # Ziua
Ambasadorul Federației Ruse va fi convocat, mâine, la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău pentru a primi protestul ferm al autorităților moldovenești, în urma incidentului din noaptea de 19 noiembrie, când o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. „Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore […] Articolul Ambasadorul Federației Ruse, convocat la Chișinău după survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către o dronă apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Rețeaua electrică Vulcănești-Chișinău, aproape gata. Are loc montarea ultimului pilon, după care urmează lucrările de testare # Ziua
Lucrările de construcție a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru instalarea ultimului pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, noua linie electrică și echipamentele vor fi supuse unor inspecții și teste riguroase, anunță autoritățile. Sursele oficiale […] Articolul VIDEO | Rețeaua electrică Vulcănești-Chișinău, aproape gata. Are loc montarea ultimului pilon, după care urmează lucrările de testare apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Încrederea în presa din R. Moldova s-a prăbușit, iar asta poate avea consecințe grave, avertizează sociologul Doru Petruți # Ziua
Încrederea în mass-media din Republica Moldova a scăzut la un nivel critic și asta din cauza politicilor în domeniu din ultimii ani, dar și a servilismului exagerat al unor jurnaliști față de puterea actuală. Observația aparține sociologului Doru Petruți și a fost făcută în contextul raportului Amnesty International, care atestă că, în perioada guvernării PAS, […] Articolul VIDEO | Încrederea în presa din R. Moldova s-a prăbușit, iar asta poate avea consecințe grave, avertizează sociologul Doru Petruți apare prima dată în ZIUA.md.
Rusia susține că Ucraina a atacat Voronej cu rachete americane ATACMS. Moscova anunță lovituri de represalii asupra Harkovului # Ziua
Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că forțele ucrainene ar fi încercat, în cursul zilei de 18 noiembrie, să lovească orașul Voronej cu patru rachete balistice americane ATACMS. Potrivit Moscovei, toate rachetele au fost interceptate de sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400 și Panțir. Autoritățile ruse afirmă că nu au existat victime, însă fragmentele […] Articolul Rusia susține că Ucraina a atacat Voronej cu rachete americane ATACMS. Moscova anunță lovituri de represalii asupra Harkovului apare prima dată în ZIUA.md.
Ministerul Apărării confirmă că o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, la Căușeni # Ziua
Ministerul Apărării confirmă că, noaptea trecută, o dronă a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona de frontieră din raionul Căușeni. Autoritățile au declarat că nu au putut detecta aparatul din cauza altitudinii mici de zbor. „În urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național […] Articolul Ministerul Apărării confirmă că o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, la Căușeni apare prima dată în ZIUA.md.
Deputatul PAS Marcel Spatari, după ratarea tranșei de la FMI: Avem surse alternative de finanțare # Ziua
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune și de surse alternative de finanțare, în contextul ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Deputatul a subliniat că, deși relația cu FMI rămâne esențială pentru credibilitatea externă, Guvernul are la dispoziție și alte instrumente pentru […] Articolul Deputatul PAS Marcel Spatari, după ratarea tranșei de la FMI: Avem surse alternative de finanțare apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Atac aerian masiv rusesc asupra Ucrainei. Zeci de victime, incendii și pene de curent în toată țara # Ziua
Ucraina se confruntă miercuri dimineață cu întreruperi de curent în regim de urgență, după unul dintre cele mai ample atacuri rusești din ultimele luni. Rusia a lansat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie peste 470 de drone și 48 de rachete de diferite tipuri asupra mai multor regiuni, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. La […] Articolul VIDEO | Atac aerian masiv rusesc asupra Ucrainei. Zeci de victime, incendii și pene de curent în toată țara apare prima dată în ZIUA.md.
Poliția de Frontieră a detectat un aparat asemănător unei drone în raionul Căușeni: A zburat la o altitudine de 100 de metri # Ziua
Un aparat de zbor asemănător unei drone a fost detectat de o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră, în zona satului Săiți din raionul Căușeni. Drona s-ar fi deplasat la o altitudine de de până la 100 de metri. Aceasta ar fi intrat pe teritoriul R. Moldova dinspre satul Alexandrovca din Ucraina, ulterior îndepărtându-se spre […] Articolul Poliția de Frontieră a detectat un aparat asemănător unei drone în raionul Căușeni: A zburat la o altitudine de 100 de metri apare prima dată în ZIUA.md.
Explozie puternică într-o gospodărie din Florești, din cauza unei scurgeri de gaz. O parte din casă a fost distrusă # Ziua
Nerespectarea regulilor de utilizare a aragazului a provocat o explozie într-o gospodărie din raionul Florești, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cazul s-a produs marți dimineața în orașul Mărculești, raionul Florești. În urma exploziei, au fost distruse bucătăria de vară și un perete adiacent al locuinței. Din fericire, explozia nu a produs victime. Potrivit […] Articolul Explozie puternică într-o gospodărie din Florești, din cauza unei scurgeri de gaz. O parte din casă a fost distrusă apare prima dată în ZIUA.md.
Astăzi este Ziua Internațională a Bărbatului, sărbătoare oficială în peste 60 de țări, inclusiv Republica Moldova și România # Ziua
Astăzi, 19 noiembrie, și în alte peste 60 de țări din lume este celebrată Ziua Internațională a Bărbatului, o zi care scoate în evidență rolul bărbaților în societate. Sărbătoarea a luat naștere în anul 1999, iar în România și Republica Moldova a fost oficializată în 2016. Spre deosebire însă de Ziua Internațională a Femeiii, celebrată […] Articolul Astăzi este Ziua Internațională a Bărbatului, sărbătoare oficială în peste 60 de țări, inclusiv Republica Moldova și România apare prima dată în ZIUA.md.
O dronă a pătruns în sudul R. Moldova și în județele Galați și Tulcea din România. Bucureștiul a ridicat patru avioane pentru monitorizări # Ziua
O dronă a intrat, noaptea trecută, în spațiul aerian al României, în județele Tulcea și Galați. Aparatul a pătruns aproximativ opt kilometri în interior în zona localităților Periprava și Chilia Veche. Ulterior, după dispariția de pe radare, drona a reintrat pe teritoriul României, doar că deja dinspre satul Colibași, raionul Cahul. Informația este confirmată oficial […] Articolul O dronă a pătruns în sudul R. Moldova și în județele Galați și Tulcea din România. Bucureștiul a ridicat patru avioane pentru monitorizări apare prima dată în ZIUA.md.
Ninsori slabe și lapoviță pe întreg teritoriul R. Moldova. Pe străzile Chișinăului au intervenit autospecialele de deszăpezire # Ziua
Prima ninsoare a căzut peste Republica Moldova noaptea și în această dimineață. Codul galben de condiții complicate ale vremii va fi valabil până miercuri la amiază. Așa cum au prognozat meteorologii, a nins în special în raioanele de nord, iar în centru și sud au fost lapoviță și ploi. Pe străzile Chișinăului a intervenit tehnica […] Articolul Ninsori slabe și lapoviță pe întreg teritoriul R. Moldova. Pe străzile Chișinăului au intervenit autospecialele de deszăpezire apare prima dată în ZIUA.md.
Presa mainstream dintre Prut și Nistru notează că premierul moldovean Alexandru Munteanu discută la Bruxelles un plan de reintegrare al regiunii transnistrene în cadrul legal al Republicii Moldova. Nu se știe exact care este planul de reintegrare – este unul nou sau unul mai vechi? Dacă la nivel oficial se discută așa ceva, înseamnă că […] Articolul OPINII | Victor Nichituș: Maia Sandu intră în cărțile de istorie apare prima dată în ZIUA.md.
Unul dintre cei trei judecători prinși beți criță la volan la Soroca va fi cercetat penal. CSM a permis pornirea anchetei # Ziua
Unul dintre cei trei judecători de la Soroca, care în luna octombrie au fost prinși beți la volan și au agresat un angajat al unei benzinării, va fi cercetat penal. Consiliul Superior al Magistraturii a permis pornirea anchetei în urma unui demers transmis de procurorul general interimar Alexandru Machidon. „Demersul Procurorului General interimar a fost […] Articolul Unul dintre cei trei judecători prinși beți criță la volan la Soroca va fi cercetat penal. CSM a permis pornirea anchetei apare prima dată în ZIUA.md.
Patru din 10 angajați din educație, remunerați sub pragul sărăciei. Sindicatele cer echivalarea salariului din învățământ cu cel mediu pe economie # Ziua
Sindicatele din educație au emis o nouă adresare Guvernului, descrisă drept „document de responsabilitate și de avertisment”, prin care fac un apel ferm autorităților și solicită majorări considerabile de lefuri pentru cadrele didactice și asigurarea echității salariale. În condițiile în care peste 40 la sută din angajații din educație sunt remunerați sub pragul național al […] Articolul Patru din 10 angajați din educație, remunerați sub pragul sărăciei. Sindicatele cer echivalarea salariului din învățământ cu cel mediu pe economie apare prima dată în ZIUA.md.
Premierul Alexandru Munteanu, la Bruxelles: „R. Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” # Ziua
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai rezilientă, iar extinderea UE reprezintă o investiție strategică în securitatea și prosperitatea continentului. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul Forumului privind extinderea Uniunii Europene, de la Bruxelles, organizat pentru prima dată de Comisarul European pentru […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, la Bruxelles: „R. Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” apare prima dată în ZIUA.md.
Bradul și Târgul de Crăciun din centrul Chișinăului va fi inaugurat în seara de 5 decembrie. Primăria a publicat agenda manifestațiilor # Ziua
Manifestația dedicată inaugurării Bradului și Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va începe în seara de 5 decembrie, la ora 16.00. Primăria Capitalei anunță că evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă vor fi organizate până în data de 18 ianuarie. Activitățile de Crăciun și de Revelion vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, […] Articolul Bradul și Târgul de Crăciun din centrul Chișinăului va fi inaugurat în seara de 5 decembrie. Primăria a publicat agenda manifestațiilor apare prima dată în ZIUA.md.
Cinci ani de pușcărie pentru bărbatul care, în timpul unei ședințe în instanță, a lovit o judecătoare cu o cheie reglabilă # Ziua
Bărbatul care, acum trei luni, a lovit cu o cheie reglabilă o judecătoare chiar în timpul unei ședințe în instanță a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Inculpatul, care și-a recunoscut vina, a fost învinuit pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise în sala de ședințe a Oficiului Centru al Judecătoriei Chișinău. […] Articolul Cinci ani de pușcărie pentru bărbatul care, în timpul unei ședințe în instanță, a lovit o judecătoare cu o cheie reglabilă apare prima dată în ZIUA.md.
