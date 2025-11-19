Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă

15:10

Criza de securitate din Polonia se adâncește, după ce premierul Donald Tusk a confirmat că doi cetățeni ucraineni care ar fi colaborat cu serviciile secrete ruse sunt responsabili pentru sabotajele feroviare din weekend, pe ruta Varșovia-Lublin. Cei doi au părăsit deja Polonia și au fugit în Belarus, a precizat șeful guvernului polonez în fața parlamentarilor. […]