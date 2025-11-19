Forumul de Securitate 2025 | Cum își redefinește R. Moldova noua strategie împotriva amenințărilor hibride
Moldova1, 19 noiembrie 2025 22:40
Securitatea informațională, energetică, cibernetică și combaterea dezinformării reprezintă vulnerabilități ale proceselor democratice în fața provocărilor hibride, iar cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate 2025, organizată pe 18 și 19 noiembrie la Chișinău, a dezbătut modul în care cooperarea internațională poate contribui la consolidarea rezilienței statelor, a afirmat experta în securitate Sanda Sandu, manager de programe la Fundația Konrad Adenauer și Fellow, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Internauții propun redenumirea bulevardului Moscova din Chișinău în cinstea lui Ilie Ilașcu: Răspunsul primarului Ion Ceban # Moldova1
Redenumirea străzilor din Chișinău „nu ține de atribuțiile primarului”. Acesta este răspunsul primarului capitalei Ion Ceban pentru internauții și partidele politice care au propus atribuirea numelui eroului Ilie Ilașcu unei străzi din Chișinău sau bulevardului Moscova.
Forumul de Securitate 2025 | Cum își redefinește R. Moldova noua strategie împotriva amenințărilor hibride # Moldova1
Chișinăul găzduiește reuniunea APCE: 60 de parlamentari europeni discută despre democrație și drepturile omului # Moldova1
Parlamentul Republicii Moldova devine, timp de două zile, locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
Uniunea Europeană va ajuta țara noastră să combată fenomenul salariilor în plic. Totul în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Inițiativa are ca scop întărirea abilității instituției de a realiza controale de muncă mai eficiente, în conformitate cu standardele și practicile europene.
Polonia închide ultimul Consulat rus din țară, cel din Gdansk și acuză Agenția de informații externe a Rusiei de actele recente de sabotaj pe o linie feroviară spre Ucraina. Kremlinul respinge acuzațiile și critică decizia Varșoviei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Moscova va răspunde cu aceeași monedă și va reduce prezența diplomatică a Poloniei în Rusia.
MEC: elevii alolingvi ar obține nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română # Moldova1
Elevii alolingvi ar putea obține nota maximă la proba de Limba și literatura română fără a mai susține examenul, dacă dețin un certificat care confirmă competențe lingvistice avansate. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Regulamentului privind organizarea examenelor, consultat de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu peste 200 de profesori de Limba română din instituțiile de învățământ alolingve.
La Chișinău a început prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” # Moldova1
Spectacole ale trupelor din România, Polonia și Republica Moldova vor fi prezentate la Teatrul Alexie Mateevici, în cadrul primei ediții a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”. Evenimentul își propune să transforme Chișinăul într-un spațiu viu al creației, unde teatrul se întâlnește cu poezia, dansul, mișcarea scenică, pictura și proiecțiile video.
Au apeduct, dar stau fără apă: locuitorii din satul Zastânca sunt nevoiți să care în continuare apă de la izvoare # Moldova1
În regiunea Candeba a satului Zastânca din raionul Soroca, localnicii nu au acces la apă potabilă, deși au trecut aproape trei luni de la finalizarea lucrărilor de aprovizionare cu apă. Rețeaua este construită, însă nu poate fi pusă în funcțiune din cauza lipsei recepției finale a lucrărilor. Problema rămâne nesoluționată, iar oamenii continuă să sufere și dau semnale de alarmă.
Chișinăul găzduiește reuniunea APCE: 60 de parlamentari europeni discută democrația și drepturile omului # Moldova1
Timp de două zile, Parlamentul Republicii Moldova devine locul unde se întâlnesc peste 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) au loc la Chișinău în perioada 20–21 noiembrie, un eveniment de amploare pentru țara noastră.
Municipiul Bălți se va înfrăți cu Solotvino (Slatina) din regiunea Transcarpatia, Ucraina. Cele două localități au semnat recent un acord oficial, în prezența autorităților locale, a reprezentanților societății civile și a oaspeților din Ucraina. Acordul reprezintă o intenție de a lansa proiecte comune de dezvoltare, inclusiv prin accesarea programelor europene și schimburi de experiență.
MEC: elevii alolingvi ar putea primi nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română # Moldova1
Comisia Europeană a adoptat, pe 19 noiembrie, două inițiative majore în domeniul apărării, care modernizează industria de apărare a UE și creează un spațiu european de mobilitate militară, în care trupele și echipamentele pot circula rapid peste granițe. La propunerea vicepreședintei executive Roxana Mînzatu, Republica Moldova va participa în calitate de observator la acest sistem, consolidând, astfel, securitatea întregii regiuni.
Moldova este UE! Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” # Moldova1
Nadejda Cornețel este Director Executiv al companiei „BeSweet”, un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare.
Duma Rusiei votează bugetul federal pentru 2026: 38% din cheltuieli revin Apărării și Securității # Moldova1
Duma de Stat a Rusiei a aprobat în lectură finală pachetul bugetar pentru anul 2026, care include majorări de taxe, cheltuieli record pentru armată și structurile de forță, precum și reducerea finanțării unor proiecte-cheie din domeniul sănătății.
OPINIE | Incidentele cu drone confirmă lipsa capacității de reacție a R. Moldova: „Recomand sistemul RO-ALERT” # Moldova1
Republica Moldova nu dispune, în prezent, de mijloace tehnice proprii pentru contracararea amenințărilor aeriene, iar contextul actual de securitate impune cooperarea strânsă cu România. Comentând incidentul cu drona care a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 19 noiembrie, expertul în securitate Pavel Horea a recomandat preluarea sistemului RO-ALERT, schimbul rapid de date și avertizarea cetățenilor în situații de criză.
Cristina Gherasimov: Există semnale pozitive privind apropierea regiunii transnistrene de UE, dar reintegrarea depinde de retragerea armatei ruse # Moldova1
Există tot mai multe semnale pozitive privind apropierea regiunii transnistrene de spațiul european, afirmă viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit acesteia, datele recente indică o schimbare vizibilă în orientarea economică și socială a regiunii: 80% din exporturile de bunuri și servicii din stânga Nistrului sunt direcționate către statele Uniunii Europene (UE), în timp ce pentru restul Republicii Moldova proporția este de 65%.
Chișinăul va controla alegerile din Găgăuzia. Lilian Carp: „Nu vom permite cumpărarea voturilor” # Moldova1
Comisia Electorală Centrală din Chișinău va monitoriza viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară din Găgăuzia pentru a nu permite încălcarea legislației electorale în regiune și cumpărarea voturilor, cum s-a întâmplat la scrutinele anterioare. Declarația aparține deputatului Lilian Carp, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, invitat la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
Portretul bărbaților din R. Moldova - mai tineri, dar cu speranță de viață mai mică și mai puțini decât femeile # Moldova1
Deși unii asociază bărbatul puternic cu masa musculară și forța fizică, iar alții - cu puterea financiară sau statutul social, specialiștii sugerează o abordare diferită. Din perspectivă psihologică, atributul esențial al unui bărbat puternic devine inteligența emoțională, exprimată prin capacitatea de a-și asuma vulnerabilitatea, inclusiv prin plâns, sfidând teama de stigmatizare socială.
Circa 3.200 de elevi de gimnaziu și liceu din R. Moldova vor susține, pe 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată pentru prima dată în Republica Moldova. Evaluarea este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
Asociațiile studențești din toate universitățile din R. Moldova pot accesa finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Agenția Națională pentru Tineret a lansat, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, Programul de Granturi pentru ediția 2026.
Dragostea pentru cai i-a schimbat viața și i-a modelat drumul. Victor Cazac, antreprenor și promotor al hipismului în Republica Moldova, și-a transformat pasiunea din copilărie într-o afacere care combină sportul, turismul și educația.
R. Moldova se confruntă, asemenea multor state, cu nivel îngrijorător al rezistenței la antibiotice. Utilizarea excesivă și nu întotdeauna corectă a antibioticelor, tratamentele antibacteriene cu durată incompletă, prescrierea nejustificată și folosirea acestora pentru infecții virale reprezintă o problemă actuală în R. Moldova, atenționează medicii.
LeBron James a susținut primul meci din acest sezon în Liga nord-americană de baschet masculin # Moldova1
LeBron James a început cel de-al 23-lea său sezon în Liga nord-americană de baschet masculin. Superstarul echipei Los Angeles Lakers a izbutit un frumos double-double în victoria obținută de echipa californiană în fața grupării Utah Jazz, scor 140:126. După ce a ratat primele 14 meciuri ale sezonului din cauza unei afecțiuni a nervului sciatic, LeBron James a debutat în sezonul 2025/2026. Vedeta lui Los Angeles Lakers nu s-a grăbit să revină pe teren, ci a trecut printr-un proces de recuperare și apoi s-a antrenat o perioadă cu echipa de tineret a francizei din statul California.
Sindicatele solicită majorarea salariilor profesorilor la nivelul celui mediu pe economie. MEC: lefurile cadrelor didactice au crescut cu 60% în ultimii patru ani # Moldova1
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului majorarea „urgentă” a salariilor în sectorul bugetar de la 1 ianuarie 2026 și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 de lei. Totodată, sindicatele cer alinierea salariului mediu din educație la nivelul salariului mediu pe economie, care este de 16.100 de lei în 2025.
Sancțiunile americane au determinat închiderea primei entități internaționale a grupului rus Lukoil. Operatorul finlandez Teboil, deținut de compania rusă, a anunțat că își va înceta activitatea din cauza epuizării stocurilor de carburant.
Facturi pentru consumul de gaze cu date greșite: Energocom promite corectarea automată a diferențelor # Moldova1
Tot mai mulți consumatori din R. Moldova reclamă facturi la gaze cu date de consum care nu corespund realității. SA „Energocom”, desemnat furnizor cu obligații de serviciu public pentru gazele naturale, susține că erorile provin din citirea contoarelor de către operatorii de distribuție care aparțin de SA „Moldovagaz”. Entitatea dă asigurări că toate neconcordanțele vor fi corectate în facturile următoare.
Sectorul energetic, în prima linie de apărare a stabilității: „Odată ce nu ai energie, nu mai poți discuta despre apărare, sănătate sau bunăstare” # Moldova1
Sarcina de protecție cibernetică în sectorul energetic devine un imperativ strategic la nivel național. Republica Moldova operează încă cu sisteme proiectate acum câteva decenii, care nu mai răspund amenințărilor actuale și creează breșe pentru atacatori. Un sistem sigur de protecție poate fi construit doar prin implicare și efort coordonat. Aceste constatări au fost prezentate în cea de-a doua zi a Forumului de Securitate din Moldova, ediția 2025.
În gara din Ocnița bate vântul: angajații reclamă declinul sectorului feroviar și lipsa salariilor # Moldova1
Gara din Ocnița, cândva unul dintre cele mai aglomerate noduri ale Căii Ferate din Moldova (CFM), este acum aproape pustie. Dacă altădată aici se intersectau zeci de trenuri și sute de angajați țineau stația în mișcare, astăzi doar câteva garnituri de marfă mai trec pe linie. Oamenii din Ocnița își amintesc de vremurile în care Calea Ferată era un motor al economiei locale, iar acum vorbesc despre dezordine, întârzieri salariale și un sector în declin.
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest încă 30 de zile. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis, pe 19 noiembrie, solicitarea procurorilor.
Zi de doliu național în R. Moldova pe 20 noiembrie, ziua în care eroul Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu.
Două tone de amidon de cartofi, importate și destinate comercializării pe piața din R. Moldova, au fost distruse prin incinerare. Analizele efectuate de angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au scos la iveală faptul că produsul nu respecta standardele legale.
O delegație a Parlamentului de la Chișinău, la București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu # Moldova1
O delegație a Parlamentului de la Chișinău, aflată într-o vizită oficială în România, a depus flori la capela Bisericii Sfânta Sofia de la București și și-a luat rămas-bun de la fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu.
Victimă a violenței în familie, estorcată de bani pentru ca soțul să fie tras la răspundere: avocat, reținut pentru 72 de ore # Moldova1
Un avocat a fost reținut după ce a cerut bani de la soția unui bărbat condamnat pentru violență în familie, al cărui termen de detenție fusese suspendat condiționat. În schimbul sumei solicitate, apărătorul ar fi promis că poate influența angajații Biroului de Probațiune Dondușeni pentru a transforma pedeapsa în una cu executare efectivă.
Un cetățean străin a fost reținut pe aeroportul din Chișinău în timp ce încerca să mituiască un vameș # Moldova1
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant delict chiar în momentul în care transmitea bani unui inspector vamal de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău.
Moldova este UE! Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” # Moldova1
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate.
Atac sângeros în Ternopil: cel puțin 19 morți. Igor Grosu: R. Moldova este alături de Ucraina și pledează pentru oprirea imediată a acestui război # Moldova1
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, condamnă atacurile masive cu drone și rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, soldate cu cel puțin 19 morți și zeci de răniți. Spicherul a subliniat, într-o postare pe Facebook, că Ucraina continuă să trăiască „în coșmar” și a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru oprirea imediată a războiului.
Sute de kilograme de deșeuri electrice și electronice, colectate de elevi, vor fi reciclate de un operator specializat # Moldova1
Elevii din 30 de instituții de învățământ din Republica Moldova au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice și electronice, în cadrul campaniei naționale „EcoStart – debarasăm cu gândul la viitor”. Campania, desfășurată pe parcursul lunii octombrie, a fost organizată de Centrul Național de Mediu și a avut drept scop promovarea educației ecologice și a implicării comunitare.
Bani furați timp de trei ani: fosta contabilă a unei bănci, judecată pentru delapidarea a 1.5 milioane de lei # Moldova1
Fosta contabilă-șefă adjunctă a unei bănci comerciale din Fălești va trebui să ofere explicații judecătorilor vizavi de falsificarea documentelor oficiale și delapidarea averii străine în valoare de peste 1.5 milioane de lei.
„Exprimăm susținerea politică foarte clară”: Declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european, semnată la București # Moldova1
Deși există „argumente de fond” care justifică începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la sfârșitul acestui an, R. Moldova riscă „să fie prizonieră” în acest proces, ceea ce „nu este corect”, a declarat președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Titus Corlățean, la ședința comună cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul de la Chișinău, desfășurată pe 19 noiembrie la București. La finalul ședinței, președinții celor două structuri, Titus Corlățean și Doina Gherman, au semnat o declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european.
Linia Electrică Vulcănești - Chișinău, finalizată în proporție de 99%: cel mai important proiect energetic al R. Moldova intră în etapa testărilor # Moldova1
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești - Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în desfășurare instalarea ultimului pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea construcției, linia și noile echipamente vor trece printr-o serie de inspecții și testări riguroase înainte de a fi conectate la rețea.
O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova – ambasadorul rus, convocat la MAE # Moldova1
Ministerul Apărării al Republicii Moldova confirmă că, în noaptea de 19 noiembrie, spațiul aerian al țării a fost survolat de o dronă. Potrivit instituției, confirmarea vine în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, care au semnalat prezența aparatului de zbor deasupra teritoriului Republicii Moldova.
Un bărbat din Strășeni, condamnat la închisoare în dosarul mitei de 18.000 de euro pentru două funcții de pădurari # Moldova1
Un bărbat din Strășeni va face pușcărie, după ce a cerut bani în schimbul promisiunii de a facilita angajarea unor persoane în funcții de pădurari. Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a schimbat pedeapsa stabilită inițial de Judecătoria Strășeni, considerând că faptele comise sunt prea grave pentru a fi sancționate doar cu amendă.
R. Moldova extinde accesul copiilor cu CES la sport: instruiri pentru 300 de antrenori din școlile sportive # Moldova1
Republica Moldova face un pas important spre incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în sport. Aproape 300 de antrenori din școlile sportive au fost instruiți în cadrul unui seminar național dedicat sportului adaptat, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în cadrul Proiectului Erasmus+ Sport „ACT RISE”.
Premierul Alexandru Munteanu, mesaj ferm proeuropean la Summitul European de Business 2025: „Moldova este deschisă. Moldova este competitivă. Moldova este pregătită” # Moldova1
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, într-un discurs la Summitul European de Afaceri 2025, desfășurat în perioada 17 - 20 noiembrie în capitala Belgiei.
Prezență exotică la Campionatul Mondial de fotbal din anul 2026, turneul final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Echipa Insulei Curaçao s-a calificat în premieră la Cupa Mondială, iar visul insularilor a devenit realitate. În ultima partidă din grupa B a Confederației Amercii de Nord și zonei Caraibelor, Curaçao a remizat în deplasare, scor 0:0 cu echipa Jamaicăi.
Mediul și agricultura - reforme costisitoare în procesul de aderare la UE. Ambasadoarea Morari: „Sunt acțiuni care cer voință politică și determinare” # Moldova1
Vocea Republicii Moldova se afirmă tot mai puternic la Bruxelles, fiind prezentă constant pe agenda Uniunii Europene. Totodată, Bruxellesul va continua să ofere R. Moldova expertiză tehnică, astfel încât Chișinăul să avanseze în parcursul european, chiar dacă există domenii care necesită multă muncă și „voință politică”, afirmă Daniela Morari, ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.
Coordonatorii formatului „Triunghiul Odesa”, reuniți la Chișinău: „În aceste vremuri dificile, este esențial să rămânem uniți” # Moldova1
În aceste vremuri dificile, este esențial ca statele care împărtășesc aceleași valori să rămână unite, „ca prieteni și parteneri de încredere”. Importanța unității regionale a fost evidențiată de viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko, la prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desfășurată la Chișinău pe 18 noiembrie.
AUDIO | Scrisoarea pe care Ilie Ilașcu i-a trimis-o mamei sale din „celula nr.13”, citită de Natalia Ilașcu la Radio Moldova # Moldova1
Ilie Ilașcu, încarcerat ilegal, în perioada 1992 – 2001, în pușcăriile din stânga Nistrului, a sfidat sentința prin care fusese condamnat la moarte, pronunțată de o instanță nerecunoscută. A reușit ulterior să iasă la libertate și a pledat, inclusiv de la cele mai înalte tribune ale Europei, pentru integritatea teritorială a R. Moldova și pentru cauza românilor basarabeni.
