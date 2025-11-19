Forumul de Securitate 2025 | Cum își redefinește R. Moldova noua strategie împotriva amenințărilor hibride

14:40

Gara din Ocnița, cândva unul dintre cele mai aglomerate noduri ale Căii Ferate din Moldova (CFM), este acum aproape pustie. Dacă altădată aici se intersectau zeci de trenuri și sute de angajați țineau stația în mișcare, astăzi doar câteva garnituri de marfă mai trec pe linie. Oamenii din Ocnița își amintesc de vremurile în care Calea Ferată era un motor al economiei locale, iar acum vorbesc despre dezordine, întârzieri salariale și un sector în declin.