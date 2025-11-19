Polonia închide ultimul Consulat rus din țară. Moscova promite represalii

10:20

Calificare dramatică a reprezentativei Scoției la Campionatul Mondial de fotbal. Trupa lui Steve Clarke, care avea nevoie de victorie în fața Danemarcei în ultimul meci din grupă pentru a merge la turneul final, a câștigat partida cu 4-2. Scott McTominay a marcat o bijuterie de gol. Stadionul Hampden Park „a erupt” în minutul 3 la execuția „din foarfecă” a lui McTominay. Însă Danemarca a egalat în minutul 57, prin Rasmus Højlund, din penalty. Peste 5 minute, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, Rasmus Kristensen fiind eliminat. Scoțienii au profitat și au marcat prin Lawrence Shankland.