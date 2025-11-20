Ozerov vrea să caute drona care a survolat Moldova? „A fost doar zumzăit. De ce nu este convocat ambasadorul Ucrainei?”
Realitatea.md, 20 noiembrie 2025 11:40
Oleg Ozerov a primit notă de protest, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de marți spre miercuri. Ambasadorul agreat al Rusiei susține că nu ar exista dovezi care să confirme atât proveniența aparatului de zbor, cât și existența lui în general. În același timp, șeful misiunii diplomatice a […] Articolul Ozerov vrea să caute drona care a survolat Moldova? „A fost doar zumzăit. De ce nu este convocat ambasadorul Ucrainei?” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
11:50
VIDEO Vindeau ilegal medicamente și suplimente pentru diferite afecțiuni. O grupare, destructurată # Realitatea.md
Un grup specializat în procurarea, depozitarea și comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare, neautorizate de stat, atât pe teritoriul Moldovei, cât și peste frontiera vamală, a fost destructurat de oamenii legii. Autoritățile au demarat un control, în cadrul căruia s-a constatat că un grup de persoane, fără a deține autorizație, comercializa pe o […] Articolul VIDEO Vindeau ilegal medicamente și suplimente pentru diferite afecțiuni. O grupare, destructurată apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Bucureștiul se pregătește de spectacol: parada de 1 Decembrie cu militari din mai multe țări # Realitatea.md
Pregătirile pentru Ziua Națională a României, care marchează 107 ani de la Marea Unire, au început. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că militarii au început pregătirile pentru defilarea de 1 Decembrie, potrivit argespres.ro. Prima repetiție a avut loc miercuri, 19 noiembrie, pe poligonul Ghencea. Ministerul a precizat că vor avea loc mai multe repetiții până […] Articolul Bucureștiul se pregătește de spectacol: parada de 1 Decembrie cu militari din mai multe țări apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
11:40
Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie # Realitatea.md
Iarna 2025/2026 ar putea debuta cu temperaturi mai scăzute decât se anticipa inițial, arată cele mai recente analize meteorologice citate de severe-weather.eu. Primele episoade de frig accentuat și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie, pe fondul unei combinații rare de factori climatici: o La Niña slabă și un potențial eveniment de Încălzire […] Articolul Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ozerov vrea să caute drona care a survolat Moldova? „A fost doar zumzăit. De ce nu este convocat ambasadorul Ucrainei?” # Realitatea.md
Oleg Ozerov a primit notă de protest, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de marți spre miercuri. Ambasadorul agreat al Rusiei susține că nu ar exista dovezi care să confirme atât proveniența aparatului de zbor, cât și existența lui în general. În același timp, șeful misiunii diplomatice a […] Articolul Ozerov vrea să caute drona care a survolat Moldova? „A fost doar zumzăit. De ce nu este convocat ambasadorul Ucrainei?” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC # Realitatea.md
În inima Chișinăului, la intersecția străzilor Columna și Mihai Viteazul, se află un loc unde timpul pare că s-a oprit pentru a păstra vie memoria evoluției transportului public: Muzeul Regiei Transport Electric Chișinău. Povestea acestuia este la fel de unică ca și exponatele sale. A fost inaugurat în anul 1974 în interiorul unui troleibuz scos […] Articolul De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:30
Parlamentul României a adoptat, pe 18 noiembrie 2025, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei românești, echivalentul a 5 euro, indiferent de produs, iar măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie […] Articolul România a aprobat taxa de 5 euro pentru coletele sub 150 de euro din afara UE apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Pace sau capitulare? Miniștrii UE critică planul american care cere cedarea de teritorii # Realitatea.md
Dezvăluirile planului secret de pace al administrației Trump pentru Ucraina au stârnit reacții și în Europa. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a cerut implicarea promptă a țărilor membre Uniunii Europene și a Ucrainei în orice plan elaborat de Statele Unite. „Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor […] Articolul Pace sau capitulare? Miniștrii UE critică planul american care cere cedarea de teritorii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:10
Două trenuri, dintre care unul de mare viteză, s-au ciocnit în sudul Republicii Cehe, conform adevărul.ro. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea orașului Ceske Budejovice în jurul orei 6:20, ora locală. Unul dintre trenuri era un tren expres, iar celălalt un tren de pasageri. Autoritățile cehe au anunțat că există zeci de răniți în […] Articolul VIDEO Accident feroviar grav: două trenuri s-au ciocnit în sudul Cehiei apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Antena 3 CNN: Alertă la granița cu Moldova. Un camion plin cu armament a fost oprit la vama Albița # Realitatea.md
Alertă la granița moldo-română, după ce un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. În jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, […] Articolul Antena 3 CNN: Alertă la granița cu Moldova. Un camion plin cu armament a fost oprit la vama Albița apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei în vestul Ucrainei: „Kremlinul demonstrează încă o dată dispreț față de umanitate” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra orașelor din vestul Ucrainei, inclusiv Ternopil, unde cel puțin 25 de civili, între care trei copii, și-au pierdut viața. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a denunțat brutalitatea acestor lovituri și a cerut mobilizarea comunității internaționale. „Atacul îngrozitor al Rusiei […] Articolul Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei în vestul Ucrainei: „Kremlinul demonstrează încă o dată dispreț față de umanitate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Două trenuri, dintre care unul de mare viteză, s-au ciocnit în sudul Republicii Cehe, conform adevărul.ro. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea orașului Ceske Budejovice în jurul orei 6:20, ora locală. Unul dintre trenuri era un tren expres, iar celălalt un tren de pasageri. Autoritățile cehe au anunțat că există zeci de răniți în […] Articolul VIDEO Accident feroviar grav: două trenuri s-ai ciocnit în sudul Cehiei apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Poliția, despre accidentul de la Rîșcani, soldat cu un mort și un rănit: Șoferul nu avea permis # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova a venit cu detalii despre accidentul produs noaptea trecută la Rîșcani, în urma căruia o persoană a decedat, iar alta a fost transportată la spital. Șoferul nu deținea permis de conducere. În jurul orei 01:00, oamenii legii au fost sesizați despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. „La fața locului, […] Articolul Poliția, despre accidentul de la Rîșcani, soldat cu un mort și un rănit: Șoferul nu avea permis apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Moldova are 471 de ambulanțe, dintre care 312 sunt puternic uzate. Ministerul Sănătății: Asigurare satisfăcătoare # Realitatea.md
În Republica Moldova sunt 417 de ambulanțe. Dintre ele, 142 sunt complet uzate, iar 170 – în proporție de 80%. Alte 64 de vehicule au grad de uzură de 60%, 16 – de 40%, iar 62 – de 20%, potrivit IPN. Cea mai veche ambulanță din țară, de model Sobol, a fost produsă în 1998. […] Articolul Moldova are 471 de ambulanțe, dintre care 312 sunt puternic uzate. Ministerul Sănătății: Asigurare satisfăcătoare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:50
VIDEO Și-a transformat locuința într-un centru de consum și distribuție de droguri. Proprietarul, reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 52 de ani, bănuit de organizarea unei spelunci destinate consumului de droguri, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit poliției, acesta își transformase apartamentul din Capitală într-un adevărat punct de consum și distribuție a substanțelor narcotice, permițând accesul mai multor persoane și punându-le la dispoziție dispozitive artizanale pentru consum. „La domiciliul […] Articolul VIDEO Și-a transformat locuința într-un centru de consum și distribuție de droguri. Proprietarul, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Cristina Gherasimov, întrevederi la nivel înalt la Bruxelles: Moldova, în centrul discuțiilor despre extinderea UE # Realitatea.md
Vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a încheiat o vizită de lucru la Bruxelles, unde l-a însoțit pe prim-ministrul Alexandru Munteanu la o serie de întrevederi cu oficiali europeni și a participat la evenimente dedicate extinderii și parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit Cristinei Gherasimov, discuțiile desfășurate împreună cu premierul Munteanu au vizat ritmul reformelor […] Articolul Cristina Gherasimov, întrevederi la nivel înalt la Bruxelles: Moldova, în centrul discuțiilor despre extinderea UE apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
FOTO Accident grav la Rîșcani. O tânără a murit, alta a fost dusă la spital, iar șoferul a fugit # Realitatea.md
O tânără a murit, iar alta a ajuns la spital, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un grav accident rutier. Tragedia s-a produs noaptea trecută, pe traseul G-17, în apropierea localității Mihăileni, raionul Rîșcani, transmite Pulsmedia.md. Potrivit sursei citate, un automobil de model Audi A8, înmatriculat în Polonia și condus de […] Articolul FOTO Accident grav la Rîșcani. O tânără a murit, alta a fost dusă la spital, iar șoferul a fugit apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Procurorii PCCOCS au deschis opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova # Realitatea.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCOCS) a deschis, în perioada 2023-2024, opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova, transmite Europa Liberă. Dronele rusești nedetectate scot în evidență necesitatea de a prioritiza modernizarea radarelor Armatei Naționale Incidentele sunt examinate prin prisma a două articole din Codul Penal – privind […] Articolul Procurorii PCCOCS au deschis opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Interviu exclusiv: Dronele nu mai pot zbura neobservate: sistemul estonian care ar fi protejat Moldova de Shahed-uri # Realitatea.md
Europa se luptă cu drone care zboară prea jos pentru radarele clasice, dar o companie estoniană susține că a găsit soluția. Într-un interviu exclusiv pentru BANI.MD, Jaanus Tamm, CEO-ul DefSecIntel, explică cum sistemul EIRSHIELD poate detecta Shahed-uri la sub 100 de metri altitudine, de ce Moldova este „o țară complet descoperită” în fața acestor amenințări […] Articolul Interviu exclusiv: Dronele nu mai pot zbura neobservate: sistemul estonian care ar fi protejat Moldova de Shahed-uri apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Merz menține misterul: Germania nu spune dacă trimite rachete Taurus în Ucraina # Realitatea.md
La o conferință de presă desfășurată la Berlin, alături de premierul Suediei, Ulf Kristersson, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a fost întrebat de ce, fiind în opoziție, a cerut transmiterea rachetelor Taurus către Kiev, dar după preluarea funcției a refuzat să facă acest lucru. Merz a evitat să ofere un răspuns direct cu privire la furnizarea […] Articolul VIDEO Merz menține misterul: Germania nu spune dacă trimite rachete Taurus în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Marea Britanie, pregătită să trimită trupe în Ucraina după un acord de pace condus de SUA # Realitatea.md
În contextul în care Statele Unite elaborează un plan secret pentru pacea în Ucraina fără implicarea liderilor de la Kiev, Marea Britanie se declară pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă acordul va fi încheiat. Declarațiile au fost făcute de secretarul britanic al Apărării, John Healey, potrivit MediaFax.ro. Oficialul a prezentat aceste poziții în cadrul […] Articolul Marea Britanie, pregătită să trimită trupe în Ucraina după un acord de pace condus de SUA apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Vitali Ignatiev, pretinsul șef al diplomației de la Tiraspol, e în continuare figurant al dosarului penal din Ucraina # Realitatea.md
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat că pretinsul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, este urmărit penal în continuare în Ucraina pentru apeluri publice la modificarea frontierei de stat a Ucrainei, dar și pentru că a cooperat și a sprijinit „statul agresor și administrația de ocupație a acestuia în activități […] Articolul Vitali Ignatiev, pretinsul șef al diplomației de la Tiraspol, e în continuare figurant al dosarului penal din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Și-a transpormat locuința într-un centru de consum și distribuție de droguri. Proprietarul, reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 52 de ani, bănuit de organizarea unei spelunci destinate consumului de droguri, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit poliției, acesta își transformase apartamentul din Capitală într-un adevărat punct de consum și distribuție a substanțelor narcotice, permițând accesul mai multor persoane și punându-le la dispoziție dispozitive artizanale pentru consum. „La domiciliul […] Articolul VIDEO Și-a transpormat locuința într-un centru de consum și distribuție de droguri. Proprietarul, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Procuroarea anticorupție suspendată Mirandolina Sușițcaia, judecată în prima instanță pentru îmbogățire ilicită, a pierdut litigiul cu Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Anticoruptie.md scrie că judecătorul Igor Barbacaru a constatat, pe 17 noiembrie curent, că cererea acesteia în care solicită anularea deciziilor prin care s-a încuviințat suspendarea din funcție este inadmisibilă. Totuși, încheierea instanței de fond […] Articolul Procuroarea anticorupție suspendată Mirandolina Sușițcaia a pierdut litigiul cu CSP apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:50
VIDEO Operațiune eșuată: 2 moldoveni, prinși în timp ce încercau să treacă ilegal 4 migranți peste Prut # Realitatea.md
Doi bărbați, membri ai unui grup infracțional, au fost reținuți în flagrant în zona de frontieră, în timp ce încercau să faciliteze traversarea clandestină peste râul Prut a patru migranți din Asia de Sud, care anterior mai încercaseră să treacă ilegal frontiera Moldovei spre România. Prejudiciul cauzat în cazul documentat este estimat la 6.000 de […] Articolul VIDEO Operațiune eșuată: 2 moldoveni, prinși în timp ce încercau să treacă ilegal 4 migranți peste Prut apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
În urma dezvăluirilor publicate de Axios privind planul secret elaborat de administrația președintelui Donald Trump împreună cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina, liderul american a aprobat acest acord de pace format din 28 de puncte, potrivit NBC NEWS.com. Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, propunerea de pace a Statelor Unite ar cere Ucranei să renunțe […] Articolul Trump aprobă planul secret de pace SUA–Rusia pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Incendiu puternic într-o gospodărie din nordul țării. O cameră a fost mistuită de flăcări # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în această noapte într-o casă de locuit din satul Aluniș, raionul Rîșcani. La fața locului au intervenit pompierii. Ajunși acolo, salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins o cameră cu suprafața de 16 m², care a fost distrusă complet. De asemenea, a fost deteriorat parțial acoperișul construcției cu dimensiunea de […] Articolul Incendiu puternic într-o gospodărie din nordul țării. O cameră a fost mistuită de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO Primarul capitalei, despre redenumirea unei străzi în memoria lui Ilie Ilașcu: Este de competența CMC # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că redenumirea străzilor din Chișinău este de competența Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și că este o comisie specializată în acest sens. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, 19 noiembrie curent, în contextul solicitărilor de a redenumi fie str. Al. Pușkin, fie bd. Moscova […] Articolul VIDEO Primarul capitalei, despre redenumirea unei străzi în memoria lui Ilie Ilașcu: Este de competența CMC apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret de pace discutat între emisarii lui Trump și Rusia # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe Telegram, că doar președintele Statelor Unite, Donald Trump, dispune de influența necesară pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Totodată, liderul de la Kiev avertizează că nicio formulă de pace nu poate fi negociată fără participarea Ucrainei și a partenerilor săi internaționali. Reacția […] Articolul Prima reacție a lui Zelenski la planul secret de pace discutat între emisarii lui Trump și Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Armele explozive au devenit principala cauză a victimelor în rândul copiilor din zonele de conflict. În 2024, aproape 12.000 de copii au fost uciși sau răniți. Armele explozive au devenit un pericol major pentru copii în numeroase zone afectate de războaie. Datele colectate până în anul 2024 includ cifre îngrijorătoare referitor la numărul victimelor minore. […] Articolul Bilanț șocant! Copiii plătesc prețul războiului: aproape 12.000 victime în 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Astăzi, 20 noiembrie, în Republica Moldova este declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a țării. Drapelul de Stat este arborat în bernă pe întreg teritoriul țării și la misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din străinătate. La ora 12:00, […] Articolul Zi de doliu național: Ilie Ilașcu este condus astăzi pe ultimul drum apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:40
Schimbările climatice aduc specii noi de arbori în Moldova. În sud vor fi plantate fâșii agroforestiere exotice # Realitatea.md
În raioanele Cahul și Vulcănești vor fi plantate anul viitor primele fâșii forestiere cu specii de arbori care, până nu demult, erau considerate exotice. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat de Guvernul Canadei, ce urmărește testarea rezistenței la îngheț a smochinului, fisticului, rodiului și kakiului. Invitații emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV au afirmat […] Articolul Schimbările climatice aduc specii noi de arbori în Moldova. În sud vor fi plantate fâșii agroforestiere exotice apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Grevă națională în Belgia: Toate zborurile de pe aeroportul Bruxelles, suspendate pe 26 noiembrie # Realitatea.md
Un protest național de trei zile va avea loc în Belgia la sfârșitul lunii noiembrie, ca reacție la politica bugetară a guvernului. Punctul culminant al acțiunii va fi pe 26 noiembrie, când toate zborurile de pe Aeroportul Bruxelles vor fi suspendate. Sindicatele belgiene au anunțat că greva se va desfășura între 24 și 26 noiembrie, […] Articolul Grevă națională în Belgia: Toate zborurile de pe aeroportul Bruxelles, suspendate pe 26 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, își începe astăzi vizita la Chișinău # Realitatea.md
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, efectuează o vizită oficială de două zile la Chișinău, cu ocazia preluării de către Republica Moldova a președinției semestriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul vizitei, Alain Berset va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Discuțiile se vor concentra pe […] Articolul Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, își începe astăzi vizita la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi, 20 noiembrie, vremea va fi predominant închisă, cu cer noros și ceață. Pe parcursul zilei nu sunt așteptate precipitații, însă pe timpul nopții se pot înregistra ploi izolate. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +12°C ziua și minime de aproximativ +3°C noaptea. În nordul țării, maximele vor urca până la +10°C, iar minimele nocturne […] Articolul Vreme mohorâtă pe 20 noiembrie: Ceață, nori și temperaturi de până la +12°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025 arată că, indiferent dacă este vorba despre viața personală, carieră, sănătate sau planuri pe termen lung, astrele îți scot în cale situații menite să îți testeze limitele și să-ți evidențieze evoluția din ultima perioadă. Este o zi a asumării, a clarificărilor și a curajului de a aborda lucrurile altfel […] Articolul Horoscop 20 noiembrie 2025. Zodia care pierde multe oportunități la locul de muncă apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cursurile oficiale pentru 20 noiembrie. Euro se apreciază până la 19 lei și 69 de bani, în creștere cu 3 bani, iar dolarul american ajunge la 16 lei și 99 de bani, cu 2 bani mai mult față de ziua precedentă. Leul românesc este cotat la 3 lei și […] Articolul Cotațiile BNM pentru 20 noiembrie: Monedele principale în ușoară creștere apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Facebook și Instagram interzic minorilor sub 16 ani din Australia: Măsură decisă înainte de noua legislație # Realitatea.md
Tinerii sub 16 ani din Australia vor fi excluşi de pe Facebook, Instagram şi Threads începând cu 4 decembrie, ca urmare a unei noi legi care va interzice accesul adolescenţilor la reţelele de socializare. Meta a anunţat că îi va notifica pe utilizatorii pe care îi estimează a avea între 13 şi 15 ani că […] Articolul Facebook și Instagram interzic minorilor sub 16 ani din Australia: Măsură decisă înainte de noua legislație apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Marea Britanie a pregătit opţiuni militare în urma acţiunii provocatoare a navei „Yantar” # Realitatea.md
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri, 19 noiembrie curent, că sunt pregătite „opţiuni militare”, în cazul în care nava spion rusă „Yantar” ar deveni o ameninţare, după ce vasul respectiv a îndreptat lasere către piloţii britanici trimişi să o monitorizeze, relatează news.ro. Healey a declarat că îndreptarea laserelor către piloţii RAF a […] Articolul Marea Britanie a pregătit opţiuni militare în urma acţiunii provocatoare a navei „Yantar” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:50
Italia cere anchetă după vânzarea sosurilor „italienești” false în Parlamentul European # Realitatea.md
Ministrul Agriculturii din Italia, Francesco Lollobrigida, a solicitat o anchetă imediată după ce a găsit borcane cu sosuri de paste „cu denumiri italiene” pe rafturile supermarketului Parlamentului European, informează știrileprotv.ro. Lollobrigida, membru al partidului Fratelli d’Italia al Giorgiei Meloni, a fost deosebit de supărat de un sos carbonara făcut cu „pancetta italiana” – un ingredient […] Articolul Italia cere anchetă după vânzarea sosurilor „italienești” false în Parlamentul European apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Doi fizicieni din Moldova, printre cei mai renumiți savanți din lume. Cine sunt aceștia # Realitatea.md
Doi fizicieni de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) s-au clasat și în acest an în „Top 2%” al celor mai renumiți savanți din lume, realizat de Universitatea Stanford (SUA). Este vorba de Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica, anunță Universitatea într-un comunicat de presă. „Profesorul Ghenadii Korotcenkov este recunoscut pe plan mondial pentru contribuțiile […] Articolul Doi fizicieni din Moldova, printre cei mai renumiți savanți din lume. Cine sunt aceștia apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Un preot rus a fost arestat de serviciile secrete pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei # Realitatea.md
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a arestat un preot pentru că ar fi recrutat enoriaşi, inclusiv cazaci, pentru a-i trimite în Corpul Voluntarilor Ruşi, un grup care luptă împotriva armatei ruse, transmite adevărul.ro. „Am fost arestat de agenţi FSB pentru participarea la organizaţia teroristă Corpul Voluntarilor Ruşi. Îmi regret faptele şi îmi […] Articolul Un preot rus a fost arestat de serviciile secrete pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut apel miercuri la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. Omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu care s-a întâlnit la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului, […] Articolul Zelenski, dupa întâlnirea cu Erdogan: „Este timpul ca războiul să se termine” apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Nordul Moldovei, mai pregătit pentru situații de urgență: sute de voluntari instruiți printr-un proiect transfrontalier # Realitatea.md
Nordul Republicii Moldova va fi mai pregătit să facă față situațiilor excepționale datorită unui proiect transfrontalier dintre Direcția Situații Excepționale Bălți și comuna Miroslava, din județul Iași, România. Inițiativa are ca scop modernizarea infrastructurii de intervenție și instruirea voluntarilor de pe ambele maluri ale Prutului, transmite nordnews.md. „Principalul obiectiv este de a dezvolta și de a crește capacitățile […] Articolul Nordul Moldovei, mai pregătit pentru situații de urgență: sute de voluntari instruiți printr-un proiect transfrontalier apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Studenții pot obține finanțare până la 600.000 lei pentru proiecte educaționale, prin Programul de Granturi 2026 # Realitatea.md
Organizațiile studențești din toate universitățile din Republica Moldova pot accesa finanțări de până la 600.000 de lei pentru a transforma inițiativele lor în proiecte concrete. Agenția Națională pentru Tineret, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, anunță lansarea Programului de Granturi destinat asociațiilor studențești – ediția 2026. Potrivit Ministerului Educației, programul încurajează dezvoltarea comunităților studențești și […] Articolul Studenții pot obține finanțare până la 600.000 lei pentru proiecte educaționale, prin Programul de Granturi 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Începând de joi, 20 noiembrie 2025, călătorii care utilizează ruta de autobuz nr. 11 „str. Ismail – or. Durlești” trebuie să țină cont de schimbările operate în orarul de circulație pentru zilele lucrătoare. Potrivit autorităților municipale, programul va fi suplinit cu curse suplimentare în intervalul 06:00–07:00, pentru a acoperi fluxul sporit de pasageri de la […] Articolul În atenția călătorilor: Se modifică orarul rutei de autobuz nr. 11 apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Armata israeliană a declarat miercuri, 19 noiembrie, că a lovit clădiri din sudul Libanului, după ce a avertizat locuitorii din două sate să evacueze zona înainte de atacurile care au vizat situri ale organizaţiei şiite Hezbollah, scrie Digi24.ro. În urma atacurilor nu au fost raportate victime. Forţele de Apărare Israeliene au anunţat mai înainte pe […] Articolul Israel bombardează sudul Libanului după escaladarea tensiunilor cu Hezbollah apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Raport OMS: O treime dintre femeile din lume au fost victime ale violenței partenerului, inclusiv sexuale # Realitatea.md
Aproximativ 840 de milioane de femei, una din trei la nivel global, au suferit la un moment dat violenţe din partea partenerului, inclusiv de natură sexuală, avertizează miercuri, 19 noiembrie, un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Totodată, acesta evidenţiază un progres foarte lent în lupta împotriva acestor abuzuri, transmite G4media.ro. Potrivit raportului, acest […] Articolul Raport OMS: O treime dintre femeile din lume au fost victime ale violenței partenerului, inclusiv sexuale apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Elevii alolingvi ar putea primi nota „10” automat la Limba română. MEC vine cu precizări # Realitatea.md
Elevii alolingvi ar putea primi automat nota „10” la proba de Limba și literatura română dacă au promovat examenul de certificare a competențelor de comunicare în clasele X–XII și dacă dețin un certificat de nivel B2 sau mai înalt, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Măsura va intra în vigoare doar după aprobarea […] Articolul Elevii alolingvi ar putea primi nota „10” automat la Limba română. MEC vine cu precizări apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Accesul fermierilor din Dubăsari la terenuri, prelungit de Tiraspol, dar cu taxe impuse # Realitatea.md
Autoritățile de la Tiraspol au extins până pe 1 februarie 2026 perioada în care fermierii din raionul Dubăsari pot accesa terenurile agricole de pe traseul Râbnița-Tiraspol, acces permis doar în schimbul achitării unor taxe. Biroul Politici de Reintegrare a declarat pentru IPN că această prelungire, repetată anual în ultimii ani, reprezintă o tactică prin care […] Articolul Accesul fermierilor din Dubăsari la terenuri, prelungit de Tiraspol, dar cu taxe impuse apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Declarație comună: Chișinăul și Bucureștiul cer deschiderea negocierilor de aderare la UE până la finele anului # Realitatea.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României au adoptat o declarație comună prin care cer deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2025. Documentul a fost semnat de președinții celor două comisii, Doina Gherman și Titus Corlățean, în cadrul ședinței comune desfășurate astăzi, 19 […] Articolul Declarație comună: Chișinăul și Bucureștiul cer deschiderea negocierilor de aderare la UE până la finele anului apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.