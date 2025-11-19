Lukoil pierde prima filială internațională, urmare a sancțiunilor SUA
Radio Moldova, 19 noiembrie 2025 15:10
Sancțiunile americane au determinat închiderea primei entități internaționale a grupului rus Lukoil. Operatorul finlandez Teboil, deținut de compania rusă, a anunțat că își va înceta activitatea din cauza epuizării stocurilor de carburant.
• • •
Acum 5 minute
15:30
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului majorarea „urgentă” a salariilor în sectorul bugetar de la 1 ianuarie 2026 și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 de lei. Totodată, sindicatele cer alinierea salariului mediu din educație la nivelul salariului mediu pe economie, care este de 16.100 de lei în 2025.
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
15:00
Tot mai mulți consumatori din R. Moldova reclamă facturi la gaze cu date de consum care nu corespund realității. SA „Energocom”, desemnat furnizor cu obligații de serviciu public pentru gazele naturale, susține că erorile provin din citirea contoarelor de către operatorii de distribuție care aparțin de SA „Moldovagaz”. Entitatea dă asigurări că toate neconcordanțele vor fi corectate în facturile următoare.
15:00
Consolidarea securității energetice: viziune strategică și cooperare, la Forumul de Securitate 2025 # Radio Moldova
Sarcina de protecție cibernetică în sectorul energetic devine un imperativ strategic la nivel național. Republica Moldova operează încă cu sisteme proiectate acum câteva decenii, care nu mai răspund amenințărilor actuale și creează breșe pentru atacatori. Un sistem sigur de protecție poate fi construit doar prin implicare și efort coordonat. Aceste constatări au fost prezentate în cea de-a doua zi a Forumului de Securitate din Moldova, ediția 2025.
14:40
Gara din Ocnița, cândva unul dintre cele mai aglomerate noduri ale CFM, este aproape pustie # Radio Moldova
Gara din Ocnița, cândva unul dintre cele mai aglomerate noduri ale Căii Ferate din Moldova (CFM), este acum aproape pustie. Dacă altădată aici se intersectau zeci de trenuri și sute de angajați țineau stația în mișcare, astăzi doar câteva garnituri de marfă mai trec pe linie. Oamenii din Ocnița își amintesc de vremurile în care Calea Ferată era un motor al economiei locale, iar acum vorbesc despre dezordine, întârzieri salariale și un sector în declin.
Acum 2 ore
14:30
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv: instanța a admis cererea procurorilor # Radio Moldova
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest încă 30 de zile. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis, pe 19 noiembrie, solicitarea procurorilor.
14:20
OFICIAL | Doliu national în R. Moldova pe 20 noiembrie, ziua în care va fi înmormântat Ilie Ilașcu # Radio Moldova
Zi de doliu național în R. Moldova pe 20 noiembrie, ziua în care eroul Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu.
14:00
Două tone de amidon de cartofi cu organisme modificate genetic, distrus de autorități # Radio Moldova
Două tone de amidon de cartofi, importate și destinate comercializării pe piața din R. Moldova, au fost distruse prin incinerare. Analizele efectuate de angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au scos la iveală faptul că produsul nu respecta standardele legale.
13:50
O delegație a Parlamentului de la Chișinău, omagiu lui Ilie Ilașcu, la București: „Erou al luptei pentru eliberarea națională” # Radio Moldova
O delegație a Parlamentului de la Chișinău, aflată într-o vizită oficială în România, a depus flori la capela Bisericii Sfânta Sofia de la București și și-a luat rămas-bun de la fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu.
Acum 4 ore
13:30
Avocat, reținut după ce a cerut bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie # Radio Moldova
Un avocat a fost reținut după ce a cerut bani de la soția unui bărbat condamnat pentru violență în familie, al cărui termen de detenție fusese suspendat condiționat. În schimbul sumei solicitate, apărătorul ar fi promis că poate influența angajații Biroului de Probațiune Dondușeni pentru a transforma pedeapsa în una cu executare efectivă.
13:30
Mită la trecerea frontierei: un străin a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Moldova
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant delict chiar în momentul în care transmitea bani unui inspector vamal de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău.
13:20
Igor Grosu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei și reiterează sprijinul R. Moldova pentru poporul ucrainean # Radio Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, condamnă atacurile masive cu drone și rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, soldate cu cel puțin 19 morți și zeci de răniți. Spicherul a subliniat, într-o postare pe Facebook, că Ucraina continuă să trăiască „în coșmar” și a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru oprirea imediată a războiului.
13:10
Elevii din 30 de instituții de învățământ din Republica Moldova au colectat sute de kilograme de deșeuri electrice și electronice, în cadrul campaniei naționale „EcoStart – debarasăm cu gândul la viitor”. Campania, desfășurată pe parcursul lunii octombrie, a fost organizată de Centrul Național de Mediu și a avut drept scop promovarea educației ecologice și a implicării comunitare.
13:00
Fostă contabilă de la o bancă din Fălești, acuzată de delapidarea a peste 1.5 milioane de lei # Radio Moldova
Fosta contabilă-șefă adjunctă a unei bănci comerciale din Fălești va trebui să ofere explicații judecătorilor vizavi de falsificarea documentelor oficiale și delapidarea averii străine în valoare de peste 1.5 milioane de lei.
12:50
O declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european, semnată la București de comisiile parlamentare pentru politică externă # Radio Moldova
Deși există „argumente de fond” care justifică începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la sfârșitul acestui an, R. Moldova riscă „să fie prizonieră” în acest proces, ceea ce „nu este corect”, a declarat președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Titus Corlățean, la ședința comună cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul de la Chișinău, desfășurată pe 19 noiembrie la București. La finalul ședinței, președinții celor două structuri, Titus Corlățean și Doina Gherman, au semnat o declarație comună de susținere a R. Moldova în parcursul european.
12:20
Alertă în spațiul aerian: o dronă a zburat peste raionul Ștefan Vodă. Ambasadorul Federației Ruse, convocat la MAE # Radio Moldova
Ministerul Apărării al Republicii Moldova confirmă că, în noaptea de 19 noiembrie, spațiul aerian al țării a fost survolat de o dronă. Potrivit instituției, confirmarea vine în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, care au semnalat prezența aparatului de zbor deasupra teritoriului Republicii Moldova.
12:10
Linia Electrică Vulcănești - Chișinău, finalizată în proporție de 99%: începe etapa de testări # Radio Moldova
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești - Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în desfășurare instalarea ultimului pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea construcției, linia și noile echipamente vor trece printr-o serie de inspecții și testări riguroase înainte de a fi conectate la rețea.
12:00
Trafic de influență pentru funcții de pădurari: pedeapsă cu închisoare și confiscarea mitei de 18.000 de euro în folosul statului # Radio Moldova
Un bărbat din Strășeni va face pușcărie, după ce a cerut bani în schimbul promisiunii de a facilita angajarea unor persoane în funcții de pădurari. Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a schimbat pedeapsa stabilită inițial de Judecătoria Strășeni, considerând că faptele comise sunt prea grave pentru a fi sancționate doar cu amendă.
11:40
Incluziune în sport: 300 de antrenori din școlile sportive sunt instruiți privind încadrarea copiilor cu CES # Radio Moldova
Republica Moldova face un pas important spre incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în sport. Aproape 300 de antrenori din școlile sportive au fost instruiți în cadrul unui seminar național dedicat sportului adaptat, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în cadrul Proiectului Erasmus+ Sport „ACT RISE”.
11:40
Mesajul premierului Munteanu pentru mediul de afaceri european: „R. Moldova se întoarce acolo unde îi este locul - într-un spațiu al libertății, oportunităților și dezvoltării” # Radio Moldova
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, într-un discurs la Summitul European de Afaceri 2025, desfășurat în perioada 17 - 20 noiembrie în capitala Belgiei.
11:40
Prezență exotică la Campionatul Mondial de fotbal din anul 2026, turneul final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Echipa Insulei Curaçao s-a calificat în premieră la Cupa Mondială, iar visul insularilor a devenit realitate. În ultima partidă din grupa B a Confederației Amercii de Nord și zonei Caraibelor, Curaçao a remizat în deplasare, scor 0:0 cu echipa Jamaicăi.
Acum 6 ore
11:30
11:20
R. Moldova, tot mai prezentă pe agenda UE. Daniela Morari: „Suntem în discuții pentru a vedea cum poate fi inclusă R. Moldova în următorul buget al UE” # Radio Moldova
Vocea Republicii Moldova se afirmă tot mai puternic la Bruxelles, fiind prezentă constant pe agenda Uniunii Europene. Totodată, Bruxellesul va continua să ofere R. Moldova expertiză tehnică, astfel încât Chișinăul să avanseze în parcursul european, chiar dacă există domenii care necesită multă muncă și „voință politică”, afirmă Daniela Morari, ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.
11:10
Revista presei internaționale | SUA are un nou plan de încheiere a războiului ruso-ucrainean; Sancțiunile SUA ieftinesc petrolul rusesc # Radio Moldova
Presa internațională scrie despre intensificarea eforturilor diplomatice de încheiere a războiului ruso-ucrainean, pe fondul turneului european al președintelui Volodimir Zelenski și al vizitei neanunțate la Kiev a unor importanți oficiali americani. Mai multe publicații analizează impactul sancțiunilor occidentale asupra economiei Rusiei, care au redus veniturile din petrol și au majorat cheltuielile militare în detrimentul sănătății publice. Măsurile europene împotriva intensificării actelor de sabotaj atribuite Rusiei se numără printre alte teme abordate de presa străină.
11:00
Întâlnire trilaterală R. Moldova-România-Ucraina: coordonatorii formatului „Triunghiul Odesa”, angajați să acționeze coordonat # Radio Moldova
În aceste vremuri dificile, este esențial ca statele care împărtășesc aceleași valori să rămână unite, „ca prieteni și parteneri de încredere”. Importanța unității regionale a fost evidențiată de viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko, la prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desfășurată la Chișinău pe 18 noiembrie.
10:50
AUDIO | Scrisoarea trimisă de Ilie Ilașcu, din închisoare, mamei și ultimele sale cuvinte din sala de judecată după ce fusese condamnat la moarte # Radio Moldova
Ilie Ilașcu, încarcerat ilegal, în perioada 1992 – 2001, în pușcăriile din stânga Nistrului, a sfidat sentința prin care fusese condamnat la moarte, pronunțată de o instanță nerecunoscută. A reușit ulterior să iasă la libertate și a pledat, inclusiv de la cele mai înalte tribune ale Europei, pentru integritatea teritorială a R. Moldova și pentru cauza românilor basarabeni.
10:20
Oficiali americani și ruși poartă discuții privind un viitor plan de pace pentru Ucraina # Radio Moldova
Autoritățile Statelor Unite și ale Federației Ruse elaborează în secret un plan care abordează patru domenii-cheie: pacea în Ucraina, garanțiile de securitate, securitatea în Europa și viitorul relațiilor Washingtonului cu Moscova și Kiev, relatează DW.com și The Insider.
10:20
Reprezentativa Scoției s-a calificat la Campionatului Mondial de fotbal după o pauză de 28 de ani # Radio Moldova
Calificare dramatică a reprezentativei Scoției la Campionatul Mondial de fotbal. Trupa lui Steve Clarke, care avea nevoie de victorie în fața Danemarcei în ultimul meci din grupă pentru a merge la turneul final, a câștigat partida cu 4-2. Scott McTominay a marcat o bijuterie de gol. Stadionul Hampden Park „a erupt” în minutul 3 la execuția „din foarfecă” a lui McTominay. Însă Danemarca a egalat în minutul 57, prin Rasmus Højlund, din penalty. Peste 5 minute, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, Rasmus Kristensen fiind eliminat. Scoțienii au profitat și au marcat prin Lawrence Shankland.
10:00
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova confirmă că, în noaptea zilei de 19 noiembrie, a fost detectat sunetul unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Potrivit patrulei mobile care a raportat incidentul, aparatul s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (R. Moldova), continuând ulterior spre Tocuz și Opaci.
10:00
Pentagonul aprobă o posibilă achiziție pentru întreținerea sistemelor Patriot în Ucraina # Radio Moldova
Pentagonul a aprobat, la cererea Ucrainei, o posibilă achiziție în valoare de 105 milioane de dolari pentru întreținerea bateriilor de apărare antiaeriană Patriot, cruciale pentru apărarea spațiului aerian ucrainean împotriva rachetelor rusești, informează AFP.
09:50
O sală modernă pentru educație în sănătate, inaugurată la Liceul „Boris Dînga” din Criuleni # Radio Moldova
Elevii de la Liceul Teoretic „Boris Dînga” din Criuleni vor beneficia de condiții mai bune de învățare și dezvoltare, după ce instituția a fost renovată în cadrul Programului „Școala EduLIFE”. A fost modernizat și dotat cabinetul medical și biroul psihologului și a fost creată o sală modernă pentru educație în sănătate și deprinderi de viață. Astfel, liceul, care face parte din Rețeaua Școlilor Model, oferă elevilor un mediu educațional sigur și inovator, cu acces la servicii medicale și psihologice îmbunătățite.
09:50
România, victorie la scor în ultimul meci din grupa preliminară a Cupei Mondiale din 2026 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a României a încheiat cu o victorie parcursul său în grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026. Discipolii lui Mircea Lucescu au învins selecționata San Marino cu 7-1 în meciul disputat pe stadionul „Ilie Oană” de la Ploiești.
09:40
09:40
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău: un transformator electric a luat foc # Radio Moldova
Un incendiu a izbucnit în dimineața de 19 noiembrie la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău, după ce un transformator electric a fost cuprins de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la 112 a fost înregistrat la ora 08:41, iar în scurt timp, trei echipaje au ajuns la fața locului.
Acum 8 ore
09:20
Explozie într-o gospodărie din raionul Florești provocată de scurgeri de gaz de la aragaz # Radio Moldova
O explozie s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie într-o locuință din Mărculești, raionul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația a fost cauzată de scurgerea gazului de la un aragaz conectat la o butelie cu propan–butan, amplasată în bucătăria de vară.
09:10
08:50
Revista Presei | UE intră în cea mai realistă etapă din ultimii 15 ani. A Costa: R. Moldova și Ucraina, esențiale pentru viitorul Europei. # Radio Moldova
Omagiu adus lui Ilie Ilașcu, eroul Mișcării de Eliberare Națională; vizita la Bruxelles a premierului Alexandru Munteanu și cum istoricii combat prin fapte necesitatea parteneriatelor cu Federația Rusă – sunt câteva dintre subiectele presei, trecute în revistă.
08:40
Școlile din regiunea Voronej au fost obligate să-i convingă pe părinții elevilor să plece la război # Radio Moldova
Școlilor din regiunea Voronej li s-a cerut să facă propagandă în rândul părinților elevilor pentru a-i determina să plece la războiul din Ucraina, au relatat pentru publicația Verstka surse informate. Potrivit acestora, dispoziția nu a fost emisă sub forma unui ordin oficial, ci a fost comunicată în cadrul unei ședințe cu directorii, cărora li s-a transmis deschis că riscă să fie demiși dacă nu vor desfășura astfel de discuții de agitație, relatează The Moscow Times.
08:40
Primii fulgi de zăpadă au căzut în Republica Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, marcând debutul iernii. Locuitorii din mai multe raioane ale țării, dar și din capitală, au surprins primele imagini cu ninsoarea, iar rețelele sociale s-au umplut rapid de fotografii și imagini video.
08:00
Atac cu drone asupra Harkovului: 32 de persoane rănite. Spațiul aerian polonez, în alertă # Radio Moldova
Cel puțin 32 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, în urma unui atac cu drone lansat noaptea trecută asupra orașului Harkov. Autoritățile ucrainene anunță că exploziile au provocat incendii puternice și distrugeri în mai multe cartiere.
07:50
Corespondență Dan Alexe | Refugiații și duritatea legislației britanice față de cea din UE # Radio Moldova
În majoritatea țărilor Uniunii Europene, azilul se acordă pe o perioadă nedeterminată, practic pe viață, însă apar peste tot, de la o vreme, planuri de prelungire a perioadei de la care se acordă, de obicei, permisiunea de ședere pe termen nelimitat — de la cinci ani, cum e în multe țări, la zece ani, cum se face acum în Danemarca.
Acum 24 ore
22:20
Dumitru Crudu, despre Ilie Ilașcu: „Într-o cușcă de fier, a reușit să-și păstreze și mintea sănătoasă și sufletul pur prin idealul reîntregirii românești” # Radio Moldova
Ilie Ilașcu a fost „un om neînfricat cu o inimă de fier, care a rezistat torturii și trădării”, afirmă scriitorul Dumitru Crudu. Potrivit publicistului, sursa rezistenței lui Ilie Ilașcu a fost idealul reîntregirii românești care l-a ținut neînfrânt pe eroul național în cei aproape zece ani de detenție inumană din stânga Nistrului.
22:10
Nu există riscul unei crize a carburanților în legătură cu situația de la Lukoil, dau asigurări autoritățile # Radio Moldova
Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților după sancțiunile aplicate companiei Lukoil. Stocurile sunt monitorizate zilnic, iar alți importatori și-au suplimentat stocurile pentru a preveni eventuale scăderi, susțin Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE).
22:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „R. Moldova nu mai este o piață mică la marginea Europei. Este deschisă, competitivă și pregătită pentru viitor” # Radio Moldova
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la Summitul European de Afaceri, desfășurat pe 18 noiembrie, la Bruxelles.
21:50
Un nou centru comunitar pune la dispoziția seniorilor din Bălășești activități de recreere și socializare # Radio Moldova
Persoanele de vârsta a treia din localitatea Bălășești, raionul Sângerei, vor avea, de acum înainte, mai multe ocazii să se implice activ în viața comunității. În localitate a fost deschis un nou centru comunitar. Spațiul modern le pune la dispoziție seniorilor activități de socializare, recreere, sport și educație, menite să le îmbunătățească viața de zi cu zi.
21:20
21:10
Tehnologiile asistive și Braille-ul: două instrumente esențiale pentru incluziunea nevăzătorilor # Radio Moldova
Lipsa accesului la educație pentru persoanele cu dizabilități rămâne o problemă stringentă. Pentru nevăzători, lipsa materialelor de studii tipărite în Alfabetul Braille reprezintă principala barieră. În această realitate, asociațiile de profil încearcă să ofere sprijinul necesar. Centrul pentru informare și reabilitare al nevăzătorilor organizează cursuri de învățare a acestui sistem.
20:40
„Inamicii mass-media”: Chișinăul devine centru regional al discuțiilor despre libertatea presei # Radio Moldova
Chișinăul a fost, timp de două zile, punctul de întâlnire al mai multor jurnaliști de la noi din țară și de peste hotare. Reuniți la Forumul Media din Europa de Sud-Est, desfășurat în acest an sub genericul „Inamicii mass-media și cum îi abordăm”, aceștia au discutat despre presiunile tot mai mari asupra presei libere și noile tendințe din jurnalismul de investigație.
20:30
Antonio Costa: „R. Moldova și Ucraina, esențiale pentru viitorul Europei” – Extinderea UE intră în cea mai realistă etapă din ultimii 15 ani # Radio Moldova
Extinderea Uniunii Europene intră „în cea mai realistă etapă din ultimii 15 ani”, a declarat astăzi președintele Consiliului European, Antonio Costa, în încheierea Forumului privind Extinderea UE. În centrul mesajului său s-au aflat Republica Moldova și Ucraina,pe care le-a numit „esențiale pentru viitorul geopolitic al Europei”.
19:50
