Lukoil pierde prima filială internațională, urmare a sancțiunilor SUA

Chișinăul a fost, timp de două zile, punctul de întâlnire al mai multor jurnaliști de la noi din țară și de peste hotare. Reuniți la Forumul Media din Europa de Sud-Est, desfășurat în acest an sub genericul „Inamicii mass-media și cum îi abordăm”, aceștia au discutat despre presiunile tot mai mari asupra presei libere și noile tendințe din jurnalismul de investigație.