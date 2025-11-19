Întâlnire trilaterală R. Moldova-România-Ucraina: coordonatorii formatului „Triunghiul Odesa”, angajați să acționeze coordonat
Radio Moldova, 19 noiembrie 2025 11:00
În aceste vremuri dificile, este esențial ca statele care împărtășesc aceleași valori să rămână unite, „ca prieteni și parteneri de încredere”. Importanța unității regionale a fost evidențiată de viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko, la prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desfășurată la Chișinău pe 18 noiembrie.
• • •
10:00
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova confirmă că, în noaptea zilei de 19 noiembrie, a fost detectat sunetul unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Potrivit patrulei mobile care a raportat incidentul, aparatul s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (R. Moldova), continuând ulterior spre Tocuz și Opaci.
10:00
Pentagonul aprobă o posibilă achiziție pentru întreținerea sistemelor Patriot în Ucraina # Radio Moldova
Pentagonul a aprobat, la cererea Ucrainei, o posibilă achiziție în valoare de 105 milioane de dolari pentru întreținerea bateriilor de apărare antiaeriană Patriot, cruciale pentru apărarea spațiului aerian ucrainean împotriva rachetelor rusești, informează AFP.
09:50
O sală modernă pentru educație în sănătate, inaugurată la Liceul „Boris Dînga” din Criuleni # Radio Moldova
Elevii de la Liceul Teoretic „Boris Dînga” din Criuleni vor beneficia de condiții mai bune de învățare și dezvoltare, după ce instituția a fost renovată în cadrul Programului „Școala EduLIFE”. A fost modernizat și dotat cabinetul medical și biroul psihologului și a fost creată o sală modernă pentru educație în sănătate și deprinderi de viață. Astfel, liceul, care face parte din Rețeaua Școlilor Model, oferă elevilor un mediu educațional sigur și inovator, cu acces la servicii medicale și psihologice îmbunătățite.
09:50
România, victorie la scor în ultimul meci din grupa preliminară a Cupei Mondiale din 2026 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a României a încheiat cu o victorie parcursul său în grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026. Discipolii lui Mircea Lucescu au învins selecționata San Marino cu 7-1 în meciul disputat pe stadionul „Ilie Oană” de la Ploiești.
09:40
O dronă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova: patru avioane militare, ridicate în România # Radio Moldova
O dronă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută, anunță Ministerul Apărării de la București, care a precizat că aparatul de zbor a intrat 8 km în spațiul aerian român, iar patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Contactați de Teleradio-Moldova, reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău au menționat că urmează să verifice informațiile.
09:40
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău: un transformator electric a luat foc # Radio Moldova
Un incendiu a izbucnit în dimineața de 19 noiembrie la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău, după ce un transformator electric a fost cuprins de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la 112 a fost înregistrat la ora 08:41, iar în scurt timp, trei echipaje au ajuns la fața locului.
09:20
Explozie într-o gospodărie din raionul Florești provocată de scurgeri de gaz de la aragaz # Radio Moldova
O explozie s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie într-o locuință din Mărculești, raionul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația a fost cauzată de scurgerea gazului de la un aragaz conectat la o butelie cu propan–butan, amplasată în bucătăria de vară.
09:10
Dronă semnalată în proximitatea Republicii Moldova. Patru avioane militare, ridicate în România # Radio Moldova
O dronă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută, anunță Ministerul Apărării de la București, care a precizat că aparatul de zbor a intrat 8 km în spațiul aerian român, iar patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Contactat de Teleradio-Moldova, Ministerul Apărării de la Chișinău a menționat că urmează să verifice informațiile.
08:50
Revista Presei | UE intră în cea mai realistă etapă din ultimii 15 ani. A Costa: R. Moldova și Ucraina, esențiale pentru viitorul Europei. # Radio Moldova
Omagiu adus lui Ilie Ilașcu, eroul Mișcării de Eliberare Națională; vizita la Bruxelles a premierului Alexandru Munteanu și cum istoricii combat prin fapte necesitatea parteneriatelor cu Federația Rusă – sunt câteva dintre subiectele presei, trecute în revistă.
08:40
Școlile din regiunea Voronej au fost obligate să-i convingă pe părinții elevilor să plece la război # Radio Moldova
Școlilor din regiunea Voronej li s-a cerut să facă propagandă în rândul părinților elevilor pentru a-i determina să plece la războiul din Ucraina, au relatat pentru publicația Verstka surse informate. Potrivit acestora, dispoziția nu a fost emisă sub forma unui ordin oficial, ci a fost comunicată în cadrul unei ședințe cu directorii, cărora li s-a transmis deschis că riscă să fie demiși dacă nu vor desfășura astfel de discuții de agitație, relatează The Moscow Times.
08:40
Primii fulgi de zăpadă au căzut în Republica Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, marcând debutul iernii. Locuitorii din mai multe raioane ale țării, dar și din capitală, au surprins primele imagini cu ninsoarea, iar rețelele sociale s-au umplut rapid de fotografii și imagini video.
08:00
Atac cu drone asupra Harkovului: 32 de persoane rănite. Spațiul aerian polonez, în alertă # Radio Moldova
Cel puțin 32 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, în urma unui atac cu drone lansat noaptea trecută asupra orașului Harkov. Autoritățile ucrainene anunță că exploziile au provocat incendii puternice și distrugeri în mai multe cartiere.
07:50
Corespondență Dan Alexe | Refugiații și duritatea legislației britanice față de cea din UE # Radio Moldova
În majoritatea țărilor Uniunii Europene, azilul se acordă pe o perioadă nedeterminată, practic pe viață, însă apar peste tot, de la o vreme, planuri de prelungire a perioadei de la care se acordă, de obicei, permisiunea de ședere pe termen nelimitat — de la cinci ani, cum e în multe țări, la zece ani, cum se face acum în Danemarca.
22:20
Dumitru Crudu, despre Ilie Ilașcu: „Într-o cușcă de fier, a reușit să-și păstreze și mintea sănătoasă și sufletul pur prin idealul reîntregirii românești” # Radio Moldova
Ilie Ilașcu a fost „un om neînfricat cu o inimă de fier, care a rezistat torturii și trădării”, afirmă scriitorul Dumitru Crudu. Potrivit publicistului, sursa rezistenței lui Ilie Ilașcu a fost idealul reîntregirii românești care l-a ținut neînfrânt pe eroul național în cei aproape zece ani de detenție inumană din stânga Nistrului.
22:10
Nu există riscul unei crize a carburanților în legătură cu situația de la Lukoil, dau asigurări autoritățile # Radio Moldova
Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților după sancțiunile aplicate companiei Lukoil. Stocurile sunt monitorizate zilnic, iar alți importatori și-au suplimentat stocurile pentru a preveni eventuale scăderi, susțin Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE).
22:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „R. Moldova nu mai este o piață mică la marginea Europei. Este deschisă, competitivă și pregătită pentru viitor” # Radio Moldova
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la Summitul European de Afaceri, desfășurat pe 18 noiembrie, la Bruxelles.
21:50
Un nou centru comunitar pune la dispoziția seniorilor din Bălășești activități de recreere și socializare # Radio Moldova
Persoanele de vârsta a treia din localitatea Bălășești, raionul Sângerei, vor avea, de acum înainte, mai multe ocazii să se implice activ în viața comunității. În localitate a fost deschis un nou centru comunitar. Spațiul modern le pune la dispoziție seniorilor activități de socializare, recreere, sport și educație, menite să le îmbunătățească viața de zi cu zi.
21:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Moldova nu mai este o piață mică la marginea Europei. Este deschisă, competitivă și pregătită pentru viitor” # Radio Moldova
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles.
21:10
Tehnologiile asistive și Braille-ul: două instrumente esențiale pentru incluziunea nevăzătorilor # Radio Moldova
Lipsa accesului la educație pentru persoanele cu dizabilități rămâne o problemă stringentă. Pentru nevăzători, lipsa materialelor de studii tipărite în Alfabetul Braille reprezintă principala barieră. În această realitate, asociațiile de profil încearcă să ofere sprijinul necesar. Centrul pentru informare și reabilitare al nevăzătorilor organizează cursuri de învățare a acestui sistem.
20:40
„Inamicii mass-media”: Chișinăul devine centru regional al discuțiilor despre libertatea presei # Radio Moldova
Chișinăul a fost, timp de două zile, punctul de întâlnire al mai multor jurnaliști de la noi din țară și de peste hotare. Reuniți la Forumul Media din Europa de Sud-Est, desfășurat în acest an sub genericul „Inamicii mass-media și cum îi abordăm”, aceștia au discutat despre presiunile tot mai mari asupra presei libere și noile tendințe din jurnalismul de investigație.
20:30
Antonio Costa: „R. Moldova și Ucraina, esențiale pentru viitorul Europei” – Extinderea UE intră în cea mai realistă etapă din ultimii 15 ani # Radio Moldova
Extinderea Uniunii Europene intră „în cea mai realistă etapă din ultimii 15 ani”, a declarat astăzi președintele Consiliului European, Antonio Costa, în încheierea Forumului privind Extinderea UE. În centrul mesajului său s-au aflat Republica Moldova și Ucraina,pe care le-a numit „esențiale pentru viitorul geopolitic al Europei”.
19:50
Stocurile sunt stabile, iar importurile sunt diversificate. Explicațiile ministrului Energiei și ale directorului ANRE # Radio Moldova
Autoritățile afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților după sancțiunile aplicate companiei Lukoil. Stocurile sunt monitorizate zilnic, iar alți importatori și-au suplimentat stocurile pentru a preveni eventuale scăderi, susțin Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE).
19:00
Alexandru Munteanu, la Bruxelles: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european” # Radio Moldova
Guvernul Republicii Moldova accelerează agenda de reforme și consolidează sprijinul european pe mai multe paliere - de la negocierea aderării la UE și cooperarea în domeniul securității, până la preluarea expertizei statelor candidate avansate. Premierul Alexandru Munteanu a discutat la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, și cu premierul Muntenegrului, Milojko Spajić, subliniind angajamentul Chișinăului de a transforma Republica Moldova într-un stat european modern și rezilient.
18:40
ANRE: Există semnale de ieftinire a gazelor, dar calculele finale vor fi făcute abia în ianuarie # Radio Moldova
Tarifele la gazele naturale ar putea fi reduse în anul viitor, însă autoritățile avertizează că orice estimare este prematură până la închiderea anului financiar. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că evoluțiile de pe piața europeană sunt pozitive, iar prețurile de achiziție sunt deja mai mici decât cele incluse în tariful actual.
18:40
Piața gazelor va intra în etapa decisivă a liberalizării în 2026, când marii consumatori vor fi obligați să aleagă un furnizor din piața liberă. Din 2027, regulile se vor aplica și consumatorilor medii. Autoritățile spun că acest pas va deschide concurența și va permite contracte negociate direct, la prețuri adaptate profilului fiecărei companii.
18:30
Echipa națională a Republicii Moldova a încheiat cu o victorie ciclul preliminar al Campionatului European de fotbal la nivel de juniori „sub 19 ani" # Radio Moldova
Echipa națională a Republicii Moldova a încheiat cu o victorie ciclul preliminar al Campionatului European de fotbal la nivel de juniori „sub 19 ani". În ultima partidă a grupei a 9-a, disputată în orașul Acireale din insula italiană Sicilia, discipolii lui Ștefan Stoica au învins cu 1:0 selecționata Bosniei și Herțegovina. Vadim Bejenaru a marcat golul victoriei în minutul 16. Din grupa preliminară în care au evoluat junii „tricolori", au mai făcut parte Italia și Polonia.
18:10
Forumul de Securitate 2025: strategie comună pentru contracararea amenințărilor hibride # Radio Moldova
Dacă înaintea parlamentarilor din 28 septembrie, Republica Moldova era privită exclusiv drept victimă a atacurilor cibernetice – „un laborator în care Rusia își perfecționează strategiile hibride înainte să le exporte mai departe” – lucrurile s-au schimbat între timp. Chișinăul a devenit un teren de testare reușită a strategiilor de contraatac, a declarat consilierul prezidențial pentru Apărare și Securitate, Stanislav Secrieru, la Forumul de Securitate al Republicii Moldova 2025, care are loc pe 18 și 19 noiembrie în capitală.
18:00
De la cartografiere la răspuns | Forumul de Securitate 2025: o strategie comună pentru contracararea amenințărilor hibride # Radio Moldova
Dacă înaintea parlamentarilor din 28 septembrie, Republica Moldova era privită exclusiv drept victimă a atacurilor cibernetice – „un laborator în care Rusia își perfecționează strategiile hibride înainte să le exporte mai departe” – lucrurile s-au schimbat între timp. Chișinăul a devenit un teren de testare reușită a strategiilor de contraatac, a declarat consilierul prezidențial pentru Apărare și Securitate, Stanislav Secrieru, la Forumul de Securitate al Republicii Moldova 2025, desfășurat pe 18 și 19 noiembrie în capitală.
18:00
Ion Iovcev: „Plecarea lui Ilie Ilașcu este o pierdere pentru toți românii de pretutindeni” # Radio Moldova
Trecerea în neființă al fostului deținut politic, Ilie Ilașcu, „e o pierdere imensă pentru tot spațiul românesc, pentru toți românii de pretutindeni” și în memoria militantului pentru idealul de reîntregire a țării „ar trebui să fie declarată o zi de doliu național nu doar în Republica Moldova, dar și în România”. Opinia aparține fostului director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, care a evocat, la Moldova 1, rolul decisiv al lui Ilie Ilașcu în păstrarea identității românești în stânga Nistrului.
17:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) raportează o creștere a numărului de cazuri de infecții respiratorii în ultima săptămână. Mai exact, în perioada 10 - 16 noiembrie curent, au fost înregistrate 1.693 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor, în creștere cu 9.4% față de săptămâna precedentă.
17:40
Clădirea fostului hotel „Național”, sub supraveghere: Ceban anunță că Primăria va instala camere video # Radio Moldova
Clădirea fostului hotel „Național” din centrul Chișinăului, aflată în paragină, va fi monitorizată video, iar imaginile vor fi transmise poliției. Decizia a fost aprobată pe 18 noiembrie de Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău. Potrivit municipalității, măsura va asigura securizarea zonei, unde au fost înregistrate mai multe tragedii de-a lungul anilor.
17:30
Toate indiciile arată că diversiunile comise la 16 noiembrie pe căile ferate din Polonia ar fi putut fi organizate de serviciile speciale ruse, a declarat pe 18 noiembrie purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator pentru serviciile de informații din Polonia, transmite BBC Newc.
17:30
Ciclul electoral 2024 - 2025, un test decisiv pentru R. Moldova: strategiile MAI și CEC pentru a apăra votul liber la viitoarele alegeri # Radio Moldova
După ce a eșuat la alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrare europeană din anul 2024, precum și la scrutinul parlamentar din 2025, nereușind să împiedice parcursul european al R. Moldova, Federația Rusă nu-și va mai „permite greșeli” la viitoarele exerciții electorale din R. Moldova și își va „recalibra vectorii de influență”.
17:20
Carlos Alcaraz va rata faza finală a competiției masculine de tenis pe echipe Cupa Davis. Liderul mondial a declarat forfait din cauza unei accidentării la piciorul drept. Conform unui comunicat al Federației spaniole de tenis, Alcaraz se alăturase coechipierilor săi în orașul italian Bologna, unde a efectuat examene medicale care au relevat o suprasolicitare musculară importantă cu un edem localizat în ischiogambierii de la piciorul drept. Alcaraz, al cărui sezon s-a încheiat cu un bilanț de 8 titluri, dintre care două de Mare Șlem, a revenit deja în Spania.
14:30
Oficial de la Kiev, la Forumul pentru Securitate de la Chișinău: „Frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Agresiunea nu trebuie tolerată, statul de drept trebuie să prevaleze asupra supremației forței” # Radio Moldova
Capacitatea Republicii Moldova de a se proteja în fața amenințărilor hibride și energetice a crescut semnificativ în ultimii ani, dă asigurări viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Oficialul a subliniat, la „Moldova Security Forum 2025”, care are loc pe 18 și 19 noiembrie la Chișinău, că această evoluție este rezultatul eforturilor interne, precum și al sprijinului constant venit din partea partenerilor europeni și euroatlantici.
14:20
Renumitul boxer ucrainean Oleksandr Usik a rămas fără o centură. Sportivul de 38 de ani a renunțat la centura WBO la categoria grea, după ce a anunțat forul respectiv că nu va lupta cu challenger-ul obligatoriu, Fabio Wardley.
13:50
Sancțiunile împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil, impuse pe 22 octombrie, au dus deja la reducerea veniturilor din vânzarea petrolului rusesc și, pe termen lung, vor determina, probabil, scăderea volumelor de vânzări, potrivit analizei Ministerului de Finanțe al SUA, transmite The Insider.
13:40
Cu sprijin european, 57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău vor fi reabilitate termic în cadrul unui proiect-pilot inclus în programul „OptimSACET Chișinău”, una dintre cele mai ample inițiative de modernizare energetică derulate vreodată în Republica Moldova.
13:30
UE, NATO și R. Moldova: angajamente comune pentru stabilitate și reziliență, la Forumul de Securitate 2025 # Radio Moldova
R. Moldova a ales Uniunea Europeană, iar această opțiune reprezintă scutul său de securitate. Cetățenii au dreptul să-și decidă viitorul, iar sprijinul partenerilor care împărtășesc aceleași valori este indispensabil pentru atingerea obiectivelor asumate și consolidarea rezilienței în fața amenințărilor externe. Declarațiile au fost făcute la cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Republicii Moldova, care are loc, pe 18 și 19 noiembrie, la Chișinău.
13:30
Audit al Curții de Conturi: Medicamente de 47 de milioane de lei, distribuite în spitale fără controlul calității # Radio Moldova
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu probleme grave, care pun în pericol siguranța pacienților. Un audit al Curții de Conturi arată că medicamente în valoare de 47 de milioane de lei, primite ca donații în perioada crizei generate de războiul din Ucraina, au ajuns în spitale fără să fie testate.
13:20
Jucătorii selecționatei Norvegiei a avut parte de o primire călduroasă după calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor # Radio Moldova
Eroii au revenit acasă! Echipa națională de fotbal a Norvegiei a celebrat calificarea la Cupa Mondială, defilând prin capitala Oslo, alături de 50 de mii de suporteri. Scandinavii vor evolua la un turneu final de Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani. Fiecare jucător a fost prezentat separat și ovaționat de suporteri. Mai târziu, echipa a cântat împreună cu cei 50 de mii de suporteri ardenți, aflați în piața Rådhusplassen din Oslo.
13:20
Moldova a ales Uniunea Europeană, iar această opțiune reprezintă scutul său de securitate. Cetățenii au dreptul să-și decidă viitorul, iar sprijinul partenerilor care împărtășesc aceleași valori este indispensabil pentru atingerea obiectivelor asumate și consolidarea rezilienței în fața amenințărilor externe. Declarațiile au fost făcute la cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Republicii Moldova, care are loc marți și miercuri la Chișinău.
13:10
Fosta deputată Maria Albot, apropiată lui Șor, rămâne pe lista sancțiunilor UE. Instanța i-a respins solicitarea # Radio Moldova
Curtea Generală a Uniunii Europene (UE) a respins cererea fostei deputate Maria Albot privind anularea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană în 2024, menținând restricțiile care o vizează pe apropiata condamnatului Ilan Șor. De asemenea, instanța a respins solicitarea privind achitarea unor „despăgubiri pentru daunele materiale și nemateriale pe care susține că le-a suferit” ca urmare a impunerii sancțiunilor.
13:10
Premierul Alexandru Munteanu, la Bruxelles: „Extinderea UE este o investiție comună în stabilitatea Europei” # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova și-au exprimat „clar” angajamentul pentru parcursul european, inclusiv la ultimele scrutine, a declarat premierul Alexandru Munteanu la primul Forum dedicat Extinderii Uniunii Europene, organizat de Comisia Europeană la Bruxelles, pe 18 noiembrie. Evenimentul, la care participă inclusiv Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Marta Kos, comisara pentru Extindere, marchează intensificarea dezbaterilor privind viitorii membri ai blocului comunitar, inclusiv R. Moldova.
12:40
Alexandru Munteanu la Bruxelles: cât de repede va adera „elevul bun” R. Moldova la UE? # Radio Moldova
Europa s-a schimbat într-un ritm accelerat din 1989 încoace, de la căderea Zidului Berlinului, iar momentul actual pare un ecou al acelor vremuri de profunde schimbări, a declarat premierul Alexandru Munteanu la Bruxelles, la Forumul European al Extinderii, desfășurat pe 18 noiembrie.
