Reintegrarea R. Moldova, cu pași realiști. Gherasimov: „Integrarea economică a regiunii transnistrene deja are loc”

Școlilor din regiunea Voronej li s-a cerut să facă propagandă în rândul părinților elevilor pentru a-i determina să plece la războiul din Ucraina, au relatat pentru publicația Verstka surse informate. Potrivit acestora, dispoziția nu a fost emisă sub forma unui ordin oficial, ci a fost comunicată în cadrul unei ședințe cu directorii, cărora li s-a transmis deschis că riscă să fie demiși dacă nu vor desfășura astfel de discuții de agitație, relatează The Moscow Times.