Zăpada aduce cozi la vulcanizări: Prețurile variază în funcție de modelul mașinii și al anvelopelor
TVR Moldova, 19 noiembrie 2025 19:40
Noaptea trecută, în multe zone din Republica Moldova s-a depus primul strat de zăpadă din această iarnă. De aceea, ca în fiecare an, şoferii care au lăsat pe ultima sută de metri montarea anvelopelor de iarnă au făcut cozi în faţa vulcanizărilor. Aceste servicii costă de la câteva sute la câteva mii de lei, în funcție de dimensiunea pneurilor. Folosirea cauciucurilor speciale pentru temperaturi scăzute înseamnă, în primul rând, un plus de siguranţă în trafic. Iar lipsa lor se sancţionează.
Acum 5 minute
20:10
Frigul este duşmanul de moarte al oamenilor fără adăpost. De aceea, odată cu răcirea vremii, angajaţii Centrului de găzduire din Chişinău şi-au intensificat acţiunile de căutare în zonele în care ştiu că stau, de obicei, oamenii străzii. Reprezentanţii instituţiei spun că, zilele acestea, oferă servicii pentru un număr dublu de persoane faţă de perioada caldă a anului.
Acum o oră
19:40
19:20
Acum 2 ore
19:10
Sindicatele din educație cer majorarea salariilor pentru cadrele didactice și personalul auxiliar, atenționând că veniturile actuale nu mai acoperă costurile reale ale vieții și tot mai mulți profesori părăsesc sistemul. În timp ce Federația solicită intervenții urgente în proiectul bugetului de stat pentru 2026, Ministerul Educației și Cercetării afirmă că, în ultimii patru ani, salariile din sistemul educațional au crescut cu peste 60% și dă asigurări că majorările vor continua.
18:40
Chișinăul și Bucureștiul cer deschiderea negocierilor de aderare a RM la UE până la finele lui 2025 # TVR Moldova
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, vicepreședinta legislativului și Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru integrare europeană din Senatul României, la ședința comună organizată astăzi la București.
18:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional referitor la reluarea traficului rutier în punctele de trecere a frontierei dintre Republica Lituania și Republica Belarus.
Acum 4 ore
18:10
Ion Creangă, şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul penal în care e judecat pentru trădare de patrie.
17:10
Tradițional, în ajunul sărbătorilor de iarnă, organizația Hospices of Hope Moldova va găzdui, pe 26 noiembrie, Gala Caritabilă de Crăciun, dedicată susținerii persoanelor care au nevoie de îngrijire paliativă în țara noastră, estimându-se că sunt peste 30.000 de oameni. Veronica Dragnev-Sacara ne-a vorbit despre această gală și despre modul în care pot fi ajutate persoanele care necesită îngrijire paliativă.
16:30
16:20
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul.
Acum 6 ore
16:10
16:10
Ateroscleroza carotidiană, „dușmanul tăcut” care poate provoca AVC, spune medicul Ruslan Cemîrtan # TVR Moldova
Ateroscleroza carotidiană este o formă de ateroscleroză care afectează vasele ce irigă creierul și poate deveni extrem de periculoasă atunci când duce la accidente vasculare ischemice sau demență. Medicul chirurg vascular-endovascular și flebolog Ruslan Cemîrtan a explicat cum se manifestă această boală tăcută, cum poate fi depistată și în ce situații reprezintă o urgență medicală.
15:40
15:20
Plahotniuc rămâne în Penitenciarul 13. Magistrații au prelungit arestul în Frauda Bancară # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru alte 30 de zile în dosarul Frauda Bancară, a confirmat pentru TVR Moldova, procurorul responsabil de caz Alexandru Cernei. Decizia a fost pronunțată de magistrați miercuri. Pe 24 noiembrie, expiră mandatele de arestare aplicate lui Vladimir Plahotniuc în dosarele care este vizat: Frauda Bancară, cauză aflată la etapa urmării penale, Metalferos, Blanchetele pentru pașapoarte.
15:10
Zeci de civili răniți și blocuri distruse în Ucraina în urma loviturilor aeriene rusești # TVR Moldova
Noaptea trecută, Rusia a lansat noi atacuri masive asupra Ucrainei făcând noi victime în rândul civililor. Mai multe orașe din vestul și estul țării au fost lovite de rachete și drone, afectând locuințe și infrastructura civilă. Serviciile de urgență continuă misiunile de salvare și de înlăturare a consecințelor atacurilor nocturne.
14:50
Conferință „20 de ani cu Constantin Stere”, susținută de Victor Durnea, la Muzeul Literaturii Române # TVR Moldova
Fundația Heritage 21, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Editura „Știința”, Teatrul Național „Eugene Ionesco” și Compania „Megagen Moldova” organizează un nou eveniment în cadrul programului LECTURI INTERBELICE, parte a festivalului cultural Interbelic Fest @ Chișinău.RO.
14:40
Gest de solidaritate: studenții Centrului „Raisa Pacalo” donează sânge pentru pacienți # TVR Moldova
Lupta pentru viață din spitalele Republicii Moldova se sprijină și pe gesturi de solidaritate. Unul dintre acestea a venit din partea a 150 de studenți și angajați ai Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo". Tinerii s-au înscris voluntar pentru a contribui la completarea stocurilor de sânge, esențiale pentru pacienții cu traumatisme grave.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 a fost declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, în intervalul 10:00–13:00.
14:20
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie. Tranziția se dovedește a fi plină de provocări # TVR Moldova
A mai rămas mai puţin de o lună și jumătate până când Bulgaria va adopta moneda euro. Dar perioada de tranziție se dovedește a fi plină de provocări. În unele sate, de exemplu, oamenii, mai ales, cei în vârstă, încep să devină ținte ale infractorilor care le promit că le schimba leva în euro la un curs mai bun decât cel oficial. Urmăriți un reportaj exclusiv de Cătălin Deacu și Alexandru Dincă, potrivit TVRINFO.RO.
Acum 8 ore
14:10
Premierul Munteanu: Reformele și guvernarea performantă sunt cheia creșterii economice a RM în UE # TVR Moldova
Republica Moldova accelerează reformele şi este pregătită să contribuie la stabilitatea şi creşterea economică pe continentul european. Este mesajul transmis, ieri, de prim-ministrul Alexandru Munteanu, la cea de-a 25-a ediţie a Summitului European de Afaceri din Bruxelles.
13:40
Asociațiile studențești din toate universitățile din Republica Moldova pot accesa finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Agenția Națională pentru Tineret sub egida Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Programului de Granturi pentru asociațiile studențești – ediția 2026.
13:20
Interesul pentru automobilele din Statele Unite crește constant în Republica Moldova, deoarece modelele americane oferă deseori un raport mai bun între preț, dotări și fiabilitate decât multe vehicule europene. Totuși, nu toate tipurile de mașini sunt la fel de avantajoase pentru import.
13:00
Pomul de Crăciun va fi inaugurat în Chișinău pe 5 decembrie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), odată cu Târgul de Crăciun, anunță autoritățile municipiului Chișinău.
13:00
Până la 10 persoane mor anual în R. Moldova din cauza complicațiilor dentare netratate # TVR Moldova
O plombă nepusă la timp poate transforma o infecție dentară într-o situație critică. Medicii de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău avertizează că până la 10 persoane mor anual din cauza complicațiilor dentare ce ar fi putut fi prevenite cu un tratament simplu. Principalele cauze sunt, din păcate, frica, costurile mari și amânarea.
12:50
12:30
MAE îl convoacă pe ambasadorul Rusiei, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, atunci când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova). Ministerul a anunțat de asemenea că îl va convoca joi pe ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov.
12:20
Acum 12 ore
11:50
Primarul de Orhei, Tatiana Cociu, nu figurează în niciun dosar, spune Procuratura Anticorupție # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a precizat pentru TVR Moldova că primarul de Orhei, Tatiana Cociu, nu are niciun statut judiciar în contextul în care aceasta se află în concediu de la mijlocul lui octombrie. Unii dintre consilierii municipali suspectează că edila controlată de oligarhul Ilan Șor ar fi părăsit Republica Moldova.
11:40
Miercuri dimineața, angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuraturii Anticorupție (PA) au efectuat percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar vizând trafic de influență și corupere pasivă.
10:50
Ministerul Apărării confirmă survolul unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova # TVR Moldova
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat că, în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă, în noaptea de 19 noiembrie 2025.
10:30
Incendiu în curtea unui liceu din Chișinău; Un transformator electric a fost cuprins de flăcări # TVR Moldova
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025, pompierii IGSU au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, situat pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău.
10:10
Precizările Poliției de Frontieră privind drona semnalată în apropierea graniței cu Ucraina # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale în legătură cu semnalarea unei posibile drone în proximitatea frontierei de stat. În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, aflat la circa 2.000 de metri de linia frontierei, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA).
09:50
Sistemele radar ar fi surprins o dronă în R. Moldova; România a intervenit cu patru avioane militare # TVR Moldova
A fost detectată prezența unei drone în spațiul aerian național în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, a transmis Ministerul Apărării Naționale al României într-un comunicat. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol. Au fost transmise și două mesaje Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea și nordul județului Galați.
09:10
Mulți legumicultori își închid serele odată cu venirea frigului. Cine a învestit în sisteme de încălzire își permit menținerea producției aproape până la Crăciun. La Onițcani, în raionul Criuleni, tomatele încă se coc și se vând ca pâinea caldă. Prețul bun și posibilitatea de a le culege direct din seră atrag cumpărători din toată Republica Moldova.
08:30
Primii fulgi de zăpadă și-au făcut apariția în Republica Moldova, odată cu schimbarea bruscă a vremii și instituirea Codului galben de fenomene meteo. În acest context, serviciile naționale au acționat pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele cauzate de ninsori și pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță.
08:00
Casa Albă poartă discuții secrete cu Kremlinul pentru a pune capăt războiului din Ucraina # TVR Moldova
Casa Albă și Kremlinul au lucrat în secret la o propunere de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a relatat Axios pe 18 noiembrie, citând oficiali americani și ruși, potrivit kyivindependent.com.
07:50
Procurorul Alexandru Cernei a depus pe 18 noiembrie solicitare pentru prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc cu încă 30 de zile, care urmează să fie examinat astăzi, pe 19 noiembrie. Pe 24 noiembrie, expiră mandatele de arestare aplicate lui Vladimir Plahotniuc, extrădat la Chișinău pe 25 septembrie din Grecia.
Acum 24 ore
20:50
Reacția Kievului după ce au fost identificați sabotori ucraineni în Polonia: În spate se află Rusia # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a reacționat la concluziile publicate de serviciile speciale poloneze privind identificarea a doi cetățeni ucraineni suspectați de comiterea de acte de sabotaj asupra căii ferate sub conducerea serviciilor speciale rusești.
Ieri
19:10
Un proiect pentru creșterea rezilienței la dezastre, de 1,7 mil. de euro, a fost lansat în Bălți # TVR Moldova
Un proiect pentru creșterea rezilienței la dezastre a fost lansat în municipiul Bălți şi în comuna Miroslava. Valoarea programului transfrontalier se ridică la 1, 7 milioane de euro şi se va desfăşura pe o perioadă de doi ani. Implementarea proiectului va contribui la creșterea capacității de răspuns și la reducerea timpului de intervenție pentru o populație de peste 348 de mii de persoane din zona transfrontalieră.
18:50
Munteanu: Extinderea UE, o investiție strategică în stabilitatea, securitatea, prosperitatea Europei # TVR Moldova
Extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Este unul mesajele transmise de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, azi, la Bruxelles în cadrului primului Forum al Uniuniii Europene privind extinderea 2025. Evenimentul a reunit lideri politici si reprezentanți ai societății civile din statele membre și din țările partenere de extindere. Forumul este găzduit de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
18:40
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața amenințărilor la adresa securității naționale # TVR Moldova
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața amenințărilor la adresa securității naționale. Astăzi, la Chișinău, în cadrul Forumului Moldova Security, oficialii și reprezentanții societății civile au tras un semnal de alarmă despre cât de expus este statul la războiul hibrid purtat de Rusia. De la lipsa unor mecanisme, care să identifice atacurile cibernetice, până la un cadru legislativ învechit, Chişinăul mai are mult de recuperat. Experții spun că, ani la rând, securitatea a fost neglijată, iar acest lucru face ca statul să nu poată reacționa rapid și eficient la pericolele care apar.
18:10
Nicolae Rotaru a salvat naționala de la înfrângere în preliminariile Campionatului European U-21 # TVR Moldova
Nicolae Rotaru a fost salvatorul naționalei de tineret a Republicii Moldova. În preliminariile Campionatului European U-21 din 2027, atacantul clubului Petrocub Hîncești a marcat golul egalizator din meciul cu Kazakhstan în minutul 90.
18:10
Munteanu, în discuții cu Costa: „R. Moldova este în plină transformare într-un stat european” # TVR Moldova
Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de aderare la UE au fost subiectele întrevederii de marți a prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit gov.md.
17:40
„Acest dosar nu are prioritate”. De ce avocatul lui Ciochină nu se prezintă la ședințele de judecată # TVR Moldova
Dumitru Buliga, unul dintre avocații fostului primar de Boldurești Nicanor Ciochină, susține că nu se poate prezenta la ședințe, deoarece judecătorul nu l-a consultat atunci a stabit programul și el este antrenat în alte procese, „eu nu lucrez doar pe dosarul Ciochină Nicanor, a spus el pentru TVR Moldova.
17:30
Ultimii patru martori în dosarul „Frauda Bancară", în care este judecat Plahotniuc sunt de negăsit # TVR Moldova
Ultimii patru martori în dosarul "Frauda Bancară", în care este judecat şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, sunt de negăsit. Procurorii anticorupţie încă nu au reuşit să ia legătura cu aceştia. Între timp, astăzi au fost audiaţi alţi doi martori din partea acuzării. Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să participe la şedinţele de judecată.
17:10
Radu Albot, debut cu victorie în minim de seturi la turneul de categoria challenger, în Egipt # TVR Moldova
Radu Albot a debutat cu o victorie în minim de seturi la turneul de categoria challenger, organizat în Egipt. Tenismenul din Republica Moldova s-a calificat în optimile de finală, unde va juca cu al cincilea favorit al competiției.
17:10
Cinci ani de închisoare pentru bărbatul care a lovit o judecătoare cu o cheie metalică în instanță # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare într-un caz de huliganism agravat, după ce un bărbat a atacat o judecătoare în sala de judecată. Inculpatul a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis.
16:40
Meteorologii au emis o avertizare cod galben valabilă pentru miercuri, 19 noiembrie, între orele 3:00 și 12:00, din cauza condițiilor meteorologice periculoase. În nordul și centrul țării se așteaptă ninsoare și lapoviță, iar în sud, ploi și lapoviță. Izolat, se pot forma depuneri de polei și strat de zăpadă, ceea ce va face drumurile alunecoase și va afecta circulația rutieră.
16:20
O problemă tehnică a serviciului Cloudflare a afectat numeroase site-uri web din întreaga lume # TVR Moldova
O întrerupere majoră a avut loc în serviciul cloud Cloudflare, companie americană care oferă infrastructură de rețea. Aceasta problemă a perturbat numeroase site-uri web din întreaga lume, inclusiv rețeaua socială X și Spotify.
16:20
Constantin Roșca, locuitor al raionului Cahul, a câștigat peste un milion de lei la Loteria Națională. Bărbatul a obținut inițial 100.000 de lei, iar ulterior a câștigat încă 1.180.000 de lei.
