Unul dintre cei trei judecători prinși beți criță la volan la Soroca va fi cercetat penal. CSM a permis pornirea anchetei

13:50

Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, anunță că „trebuie să plece" din această funcție, după un mandat de peste patru ani, obținut în urma unui concurs. Funcționarul susține că a fost anunțat personal de noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, că nu se mai regăsește în noua garnitură. „În urma discuției avute cu actualul […]