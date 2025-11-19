STATISTICĂ | Prețurile producției industriale continuă să crească. Sectorul energetic, cel mai afectat

12:20

Aproximativ 38 la sută dintre angajații din sectorul bugetar au un salariu de până la 8000 lei, ceea ce nu acoperă nici pragul național al sărăciei. Despre acest lucru atenționează Confederația Națională a Sindicatelor care, pentru 2026, cer majorarea valorii de referință până la 3000 de lei pentru calcularea salariului la stat, față de 2100 de […] Articolul Sindicatele denunță o sărăcire drastică a angajaților la stat și cer majorarea valorii de referință pentru stabilirea salariilor cu peste 40% apare prima dată în ZIUA.md.