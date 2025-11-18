VIDEO | Doru Petruți vede „sforțări inutile” în promovarea premierului Munteanu și acuză guvernarea că „îngroapă” subiectele și probleme de interes public 

15:30

Un bărbat din Cahul a dat lovitura de două ori, cu același bilet de loterie, și a devenit milionar. Constantin Roșca a câștigat 100 000 de lei cu unul dintre cele mai noi bilete de loterie, iar în scurt timp, și-a majorat de peste 10 ori câștigul. Potrivit site-ului operatorului național de jocuri de noroc, […]