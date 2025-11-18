VIDEO | Doru Petruți vede „sforțări inutile” în promovarea premierului Munteanu și acuză guvernarea că „îngroapă” subiectele și probleme de interes public
Ziua, 18 noiembrie 2025 16:50
Campaniile de comunicare care îl pun în prim-plan pe proaspătul premier Alexandru Munteanu nu-i fac nici lui bine și nici nu satisfac așteptările societății, care are vrea ca guvernarea să vorbească despre probleme și soluții. Opinia aparține sociologului Doru Petruți, exprimată în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. El a adăugat că, între timp, guvernarea […]
• • •
Acum 5 minute
17:10
Cinci ani de pușcărie pentru bărbatul care, în timpul unei ședințe în instanță, a lovit o judecătoare cu o cheie reglabilă # Ziua
Bărbatul care, acum trei luni, a lovit cu o cheie reglabilă o judecătoare chiar în timpul unei ședințe în instanță a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Inculpatul, care și-a recunoscut vina, a fost învinuit pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise în sala de ședințe a Oficiului Centru al Judecătoriei Chișinău. […]
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:40
SUA și Rusia discută un nou schimb de prizonieri. Cel puțin opt americani se află încă în închisori rusești # Ziua
Statele Unite și Rusia analizează posibilitatea realizării unui nou schimb de prizonieri, a declarat trimisul special al Moscovei, Kirill Dmitriev, într-un interviu pentru Axios. Un oficial american a confirmat discuțiile, precizând că partea americană este deschisă ideii, însă „nimic nu este iminent". Potrivit Axios, un astfel de acord ar putea ajuta Kremlinul să transmită un […]
Acum 2 ore
16:10
O eventuală reducere a tarifelor pentru gaz ar putea avea loc abia la sfârșit de iarnă, dă de înțeles ministrul Energiei # Ziua
Premise pentru reducerea tarifului la gaz există, mai ales în contextul stabilizării pieței europene, însă o eventuală ieftinire din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ar putea fi făcută abia spre sfârșitul iernii. Despre acest lucru vorbește ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care susține că Energocom va expedia în decembrie către ANRE calculele făcute, iar […]
15:50
Pană majoră de internet. Serviciile Cloudflare nu funcționează, numeroase site-uri, inclusiv X, nu pot fi accesate # Ziua
Cloudflare, compania americană care protejează milioane de site-uri împotriva atacurilor cibernetice, s-a confruntat marți cu o problemă încă neidentificată, ceea ce a făcut ca o parte dintre platformele clienților să devină inaccesibile, iar utilizatorii să întâmpine dificultăți în navigare, relatează The Guardian. Incidentul a făcut ca utilizatorii să nu poată accesa anumite site-uri, iar unii […]
15:40
Vreme se strică la noapte. Sunt anunțate ninsori și lapoviță în toate regiunile. Meteorologii au emis cod galben de condiții complicate ale vremii, care va intra în vigoare la ora 03.00 și va fi valabil până miercuri la amiază. Ninsori vor fi preponderent în raioanele de nord, iar în centru și sud – lapoviță și […]
Acum 4 ore
15:10
Doi cetățeni ucraineni, responsabili de sabotajul feroviar din Polonia. Donald Tusk avertizează asupra „celui mai grav incident de securitate de la începutul războiului” # Ziua
Criza de securitate din Polonia se adâncește, după ce premierul Donald Tusk a confirmat că doi cetățeni ucraineni care ar fi colaborat cu serviciile secrete ruse sunt responsabili pentru sabotajele feroviare din weekend, pe ruta Varșovia-Lublin. Cei doi au părăsit deja Polonia și au fugit în Belarus, a precizat șeful guvernului polonez în fața parlamentarilor. […]
14:50
VIDEO | Incendiul de pe nava cu GPL lovită de ruși în portul Ismail a fost stins. Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă # Ziua
Autoritățile române au anunțat marți dimineață ridicarea ordinului de evacuare pentru satul Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce incendiul izbucnit pe o navă de transport GPL bombardată de forțele ruse în portul ucrainean Izmail a fost stins. Cei 231 de localnici evacuați se pot întoarce în siguranță la casele lor. Potrivit autorităților ucrainene, incendiul declanșat după […]
14:40
Promo-LEX cere autorităților o anchetă amplă în cazul activistului Pogorlețchi și să declare caracterul politic al detenției în stânga Nistrului # Ziua
Asociația „Promo-LEX" cere Guvernului o investigare deplină din partea instituțiilor de anchetă în cazul activistului Vadim Pogorlețchi, eliberat luni după trei ani de închisoare în stânga Nistrului, și declararea caracterului politic al detenție sale. Organizația își argumentează demersul inclusiv în contextul în care, la nivel național, lipsește un mecanism de asistență pentru victimele persecuțiilor din […]
14:20
„Toate indiciile duc spre Rusia”. Ministrul polonez al Apărării acuză Moscova de explozia de pe calea ferată # Ziua
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmă că explozia care a avariat la sfârșitul săptămânii trecute o linie feroviară dintre Varșovia și Lublin poartă „toate semnele" unei operațiuni rusești, parte a războiului hibrid purtat de Moscova împotriva Occidentului. Declarațiile au fost făcute marți dimineață la Radio Zet, în contextul în care autoritățile continuă căutarea autorilor […]
14:20
Autoritățile de la Chișinău discută cu UE și SUA un plan de reintegrare a regiunii transnistrene, spune premierul Alexandru Munteanu # Ziua
Autoritățile din Republica Moldova ar afla în prezent într-un dialog cu reprezentanții Uniunii Europeene și cu administrația americană privind un posibil plan de reintegrare a regiunii separatiste transnistrene. Despre acest lucru a anunțat premierul Alexandru Munteanu, aflat în aceste zile într-o vizită oficială la Bruxelles. Șeful executivului de la Chișinău a evitat însă să ofere […]
14:00
VIDEO | Primăria Chișinău a decis alocarea banilor pentru securizarea zonei din jurul clădirii hotelului „Național” # Ziua
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a decis, în ședința de marți, 18 noiembrie, alocarea banilor necesari pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel Național, instalarea camerelor de supraveghere, transmiterea imaginilor către Poliție și identificarea altor clădiri și zone cu risc sporit. Anunțul a fost făcut de primarul Chișinăului, Ion Ceban. „Tot astăzi, împreună […]
13:30
Maia Sandu și Nicușor Dan, omagiu pentru Ilie Ilașcu: „A luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism” # Ziua
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, și președintele României, Nicușor Dan, au transmis mesaje de condoleanțe în legătură cu decesul fostului deținut politic, deputat și senator Ilie Ilașcu. Cei doi șefi de stat au subliniat rolul și importanța lui Ilie Ilașcu în cadrul Mișcării de Eliberare Naționale. „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou […]
13:20
Zbor.md se poziționează ca una dintre cele mai moderne și eficiente platforme pentru a rezerva bilete de avion din Moldova. În doar câteva secunde, fiecare călător poate vizualiza prețuri actualizate, rute convenabile și combinații de zbor potrivite pentru propriile nevoi. Prin integrarea ofertelor a companiilor aeriene într-un singur loc, platforma permite compararea rapidă a celor […]
Acum 6 ore
13:00
Zelenski se confruntă cu cea mai gravă criză din mandatul său prezidențial. „Toaleta de Aur” și delapidarea a 100 de milioane de dolari # Ziua
Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai gravă criză din mandatul său prezidențial, după ce o anchetă privind spălarea de bani a nominalizat membri ai cercului său restrâns. Ancheta vizează inclusiv un apropiat acuzat că trăiește în lux, înconjurat „de aur", a afirmat un fost oficial guvernamental. Comentariile lor au venit în contextul în care […]
12:50
VIDEO | Sociologul Doru Petruți: „PAS a suferit o înfrângere notabilă la alegerile locale parțiale de duminică, în ciuda resurselor folosite” # Ziua
Directorul IMAS, Doru Petruți, afirmă că alegerile locale parțiale de duminică, 16 noiembrie, au scos din nou în evidență disproporția de resurse între PAS și contracandidații săi, dar și limitele majore ale partidului de guvernământ în ceea ce privește capacitatea sa politică și administrativă. Subiectul a fost discutat la emisiunea „Contrasens", de la ZIUA.md. Potrivit […]
12:30
12:10
FSB susține că a dejucat un atentat asupra lui Serghei Șoigu, pregătit într-un cimitir din Moscova. Suspecții ar fi fost recrutați de serviciile ucrainene # Ziua
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a prevenit un atentat asupra fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, care ar fi urmat să fie comis pe 12 noiembrie, la cimitirul Troekurovski din Moscova, în ziua aniversării morții mamei sale, Aleksandra Șoigu. Potrivit relatărilor publicate de canalul rusesc de Telegram „Mash", presupusa operațiune ar […]
11:50
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Ziua
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie, potrivit unui comunicat oficial al legislativului de la Chișinău. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe […]
11:30
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave la picioare în urma unui incendiu provocat de suprasolicitarea sobei # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 67 de ani, a ajuns la spital cu arsuri grave la picioare, după ce în casa sa a izbucnit un incendiu provocat de supraîncălzirea sobei. Cazul a avut loc în satul Sloveanca din raionul Sângerei, iar la fața locului au ajuns două echipaje de pompieri, care au lichidat flăcările timp […]
Acum 8 ore
11:10
Germania oferă R. Moldova un grant suplimentar de 24,4 milioane de euro pentru modernizare și sprijinirea parcursului european # Ziua
Germania va acorda Republicii Moldova o asistență financiară nerambursabilă de 24,4 milioane de euro, destinată dezvoltării economice, modernizării infrastructurii sociale și sprijinirii procesului de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit oficialilor, acordurile de finanțare urmează să fie […]
10:30
Zelenski anunță relansarea negocierilor de pace: „Mâine – întâlniri în Turcia. Avem soluții pregătite pentru parteneri” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri dimineață că Ucraina pregătește relansarea procesului de negocieri pentru încheierea războiului, anunțând o serie de întâlniri externe și inițiative interne urgente. Liderul ucrainean va pleca joi în Turcia, unde intenționează să prezinte partenerilor internaționali propuneri concrete de reluare a discuțiilor. „Mâine – întâlniri în Turcia. Pregătim activarea negocierilor […]
10:20
Deputații Partidului „Democrația Acasă” propun crearea unei comisii speciale care să accelereze retragerea din CSI # Ziua
O comisiei specială în Parlament ar putea fi responsabilă de coordonarea și accelerarea retragerii juridice a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente, proces care a început încă în 2023. O astfel de inițiativă a fost propusă de deputații Partidului „Democrația Acasă" și urmează să fie supusă examinării în comisiile permanente și în plenul legislativului. Potrivit […]
09:50
VIDEO | Explozie și incendiu la un gazoduct magistral lângă Omsk. Mai multe fabrici au rămas fără gaz # Ziua
Un segment al unui gazoduct magistral a explodat și a luat foc marți dimineață în apropierea satului Rostovka, în regiunea Omsk, a anunțat guvernatorul Vitali Hoțenko. Deflagrația a avut loc pe un tronson subteran al conductei, iar flăcările au fost vizibile de la kilometri distanță, potrivit relatărilor martorilor. „Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime. Locuitorii […]
09:30
O nouă ediție a Turneului Internațional de Judo, organizată în memoria antrenorului Victor Slesari # Ziua
La Ocnița a avut loc o nouă ediție a Turneului Internațional la Judo, organizat în memoria antrenorului Victor Slesari. Competiția a reunit 300 de sportivi din Republica Moldova, Ucraina și România. Turneul a fost organizată la inițiativa fraților Eduard și Sergiu Tintiuc, cei care au lansat ideea competiției și care rămân sponsorii principali ai acestui eveniment de […]
Acum 12 ore
09:10
Un tânăr moldovean a murit într-un accident de pe o șosea din centrul Italiei. Victima a intrat violent cu mașina în copacii de lângă drum # Ziua
Un tânăr originar din Republica Moldova, în vârstă de 22 de ani, a murit în urma unui grav accident produs pe o șosea națională din regiunea Toscana a Italiei. Tragedia a avut loc la intrarea în orașul Arezzo, acolo unde victima își avea domiciliul. Presa locală scrie că tânărul moldovean Adrian Bîtchin a pierdut, din […]
08:50
VIDEO | Două localități din Tulcea, evacuate complet după incendiul petrolierului lovit de o dronă rusească. Riscul de explozie rămâne ridicat # Ziua
Două localități de pe malul românesc al Dunării, Plauru și Ceatalchioi, au fost evacuate complet luni, după ce un petrolier încărcat cu aproximativ 4.000 de tone de GPL a fost lovit de o dronă rusească în apropierea portului ucrainean Izmail. Nava, aflată la doar 300 de metri de Plauru, a izbucnit în flăcări în timpul […]
Acum 24 ore
22:10
BREAKING NEWS | A murit Ilie Ilașcu, fost deputat și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol # Ziua
Fostul deținut politic al regimului nerecunoscut de la Tiraspol, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău și senator român, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiați pe pagina de Facebook a politicianului. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost […]
19:10
CONTRASENS | Sociologul Doru Petruți, în platoul ZIUA: Tabloul socio-politic al momentului, rezultatele alegerilor locale de duminică și atmosfera post-electorală # Ziua
Directorul companiei IMAS, sociologul Doru Petruți, a fost invitatul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. Alături de jurnaliștii George Iosip și Nicolae Federiuc, a comentat tabloul socio-
18:40
CNPF atenționează despre fraude prin preluarea controlului telefonului prin aplicații de mesagerie # Ziua
O nouă metodă de fraudă le permite infractorilor să preia controlul complet asupra telefoanelor mobile și să sustragă bani din conturile bancare ale victimelor, avertizează Comisia Națională a Pieței Financiare. Potrivit instituției, escrocii contactează cetățenii prin WhatsApp sau Viber, pretinzând că sunt angajați ai companiilor de telefonie și invocând necesitatea îmbunătățirii serviciilor sau efectuării unor […] Articolul CNPF atenționează despre fraude prin preluarea controlului telefonului prin aplicații de mesagerie apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
A fost eliberat Vadim Pogorlețchi, apărător al drepturilor omului deținut ilegal în stânga Nistrului din 2022 # Ziua
Apărătorul drepturilor omului și jurnalistul Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, acesta fiind deținut ilegal în regiunea transnistreană încă din august 2022. Informația a fost confirmată de avocatul Asociației „Promo-LEX”, Vadim Vieru. „Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat. Detalii suplimentare, inclusiv privind anumite proceduri judiciare, vor fi […] Articolul A fost eliberat Vadim Pogorlețchi, apărător al drepturilor omului deținut ilegal în stânga Nistrului din 2022 apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Pentru mijlocul acestei săptămâni, meteorologii anunță o răcire a vremii și ploi în toate regiunile. În raioanele de nord, în noaptea de marți spre miercuri vor fi până la minus două grade și este așteptată și lapoviță slabă. Ziua temperaturile vor varia între 5 și 7 grade. În Capitală, valorile nocturne vo coborî până la […] Articolul Meteorologii anunță o răcire a vremii, care ar putea aduce lapoviță în raioanele de nord apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
99 de ani de la nașterea lui Antonie Plămădeală, înaltul ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, originar din Basarabia, care a păstorit Mitropolia Ardealului # Ziua
Acum 99 de ani, în satul Stolniceni, județul Lăpușna, în prezent raionul Hâncești, se năștea Antonie (Leonida) Plămădeală, înalt ierarh român, unul dintre cei mai însemnați teologi și autori de literatură religioasă din secolul XX din România. Filosof, om de cultură, istoric și eseist, membru de onoare al Academiei Române, a strălucit în viața culturală […] Articolul 99 de ani de la nașterea lui Antonie Plămădeală, înaltul ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, originar din Basarabia, care a păstorit Mitropolia Ardealului apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:10
Renato Usatîi propune modificări ale legislației pentru securizarea clădirilor abandonate, inclusiv amenzi dure pentru proprietari # Ziua
Deputatul Renato Usatîi propune amenzi mai dure pentru proprietarii clădirilor abandonate, aceste sancțiuni urmând să fie raportate la prețul edificiului lăsat în paragină. Despre acest lucru, liderul formațiunii „Partidul Nostru” a vorbit în cadrul unei emisiuni TV, referindu-se la recenta tragedie din clădirea părăsită a Hotelului „Național”. „Încă de când eram primar la Bălți, în […] Articolul Renato Usatîi propune modificări ale legislației pentru securizarea clădirilor abandonate, inclusiv amenzi dure pentru proprietari apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Explicațiile ANRE în urma raportului Băncii Naționale: Informațiile privind posibilele creșteri ale tarifelor nu reflectă realitatea # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu o reacție în urma datelor publicate într-un raport al Băncii Naționale. Instituția precizează că informațiile referitoare la posibilele creșteri ale tarifelor până la sfârșitul acestui an „nu reflectă realitatea” și că ANRE nu a recepționat, până acum, nicio cerere din partea operatorilor pentru ajutarea prețurilor reglementate. […] Articolul Explicațiile ANRE în urma raportului Băncii Naționale: Informațiile privind posibilele creșteri ale tarifelor nu reflectă realitatea apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Prețurile la carburanți continuă să crească. Pentru ziua de marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț de 20,99 lei pentru un litru de motorină, în creștere cu șapte bani, iar benzina COR 95 va costa 23,27 lei pe litru, cu cinci bani mai mult. Amintim că, la peste trei săptămâni […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc din nou, anunță ANRE apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Un bărbat din Cahul a dat lovitura de două ori, cu același bilet de loterie, și a devenit milionar. Constantin Roșca a câștigat 100 000 de lei cu unul dintre cele mai noi bilete de loterie, iar în scurt timp, și-a majorat de peste 10 ori câștigul. Potrivit site-ului operatorului național de jocuri de noroc, […] Articolul Un bărbat din Cahul a devenit milionar cu un bilet de loterie, care i-a adus două câștiguri apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Nava cu 4000 de tone de GPL lovită de ruşi pe Dunăre ar putea exploda în orice moment. Un al doilea sat va fi evacuat # Ziua
Decizie fără precedent a autorităţilor române după un atac cu drone ruseşti în apropierea graniţei cu ţara noastră. Populația din satul Plauru a fost evacuată după ce o dronă a lovit o navă încărcată cu GPL pe Dunăre şi există risc de explozie, scrie observatornews.ro. Ulterior a fost anunţată şi evacuarea localităţii Ceatalchioi. 15 persoane care […] Articolul Nava cu 4000 de tone de GPL lovită de ruşi pe Dunăre ar putea exploda în orice moment. Un al doilea sat va fi evacuat apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează extinderea […] Articolul Donald Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, „acord istoric” pentru achiziționarea a 100 de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Ziua
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, 17 noiembrie, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, un acord de armament pentru „consolidarea” aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează AFP, citat de Agerpres. Șeful statului francez l-a primit pe omologul său ucrainean la baza Villacoublay, unde reprezentanți ai industriei de apărare […] Articolul Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, „acord istoric” pentru achiziționarea a 100 de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
RAPORT | Amnesty International: Mass-media din R. Moldova, supusă presiunilor politice, cenzurii și măsurilor restrictive nejustificate # Ziua
Presa din Republica Moldova este supusă cenzurii și presiunilor constante din partea puterii politice, care, sub pretextul apărării securității naționale, limitează substanțial libertatatea de expresie. Concluziile apar în raportul „Libertatea mass-mediei în Moldova: fragilitate, restricții nejustificate și autocenzură în contextul polarizării politice”, făcut public astăzi de Amnesty International. Potrivit autorilor raportului, independența mass-media din Republica […] Articolul RAPORT | Amnesty International: Mass-media din R. Moldova, supusă presiunilor politice, cenzurii și măsurilor restrictive nejustificate apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
PAS ar încearca să-și spele „imaginea șifonată” în fața partenerilor prin graba în examinarea dosarului Plahotniuc, susține Fadei Nagacevschi # Ziua
Partidul de la guvernare ar încerca să-și spele „imaginea șifonată” prin graba în examinarea dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc. Afirmația a fost făcută de Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, care nu exclude că în spate ar fi și interese din partea unor judecători care examinează cauza și care și-ar dori o promovare. […] Articolul PAS ar încearca să-și spele „imaginea șifonată” în fața partenerilor prin graba în examinarea dosarului Plahotniuc, susține Fadei Nagacevschi apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Directorul TRM, Vlad Țurcanu, pregătit să se prezinte la audieri în Parlament: „Instituția se confruntă cu un atac informațional concertat # Ziua
Directorul general al companiei publice „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu, a declarat că este pregătit să se prezinte la audieri publice în fața Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în contextul acuzațiilor recente legate de activitatea instituției, transmite IPN. Vlad Țurcanu afirmă că instituția se confruntă cu un „atac informațional concertat” care ar […] Articolul Directorul TRM, Vlad Țurcanu, pregătit să se prezinte la audieri în Parlament: „Instituția se confruntă cu un atac informațional concertat apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Noul ministru al Mediului nu-l mai vrea pe Ion Bulmaga la șefia Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Ziua
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, anunță că „trebuie să plece” din această funcție, după un mandat de peste patru ani, obținut în urma unui concurs. Funcționarul susține că a fost anunțat personal de noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, că nu se mai regăsește în noua garnitură. „În urma discuției avute cu actualul […] Articolul Noul ministru al Mediului nu-l mai vrea pe Ion Bulmaga la șefia Inspectoratului pentru Protecția Mediului apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Sabotaj în Polonia, pe linia ferată folosită pentru a trimite ajutoare și armament în Ucraina. Linia a fost avariată cu dispozitive explozive # Ziua
Calea ferată dintre Deblin și Varșovia a fost avariată, iar un tren de călători care circula pe această rută a reușit să oprească la limită, evitând un accident. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că „din păcate, cele mai grave temeri s-au confirmat. Pe ruta Varșovia-Lublin, în satul Mika, a avut loc un act de sabotaj. Explozia […] Articolul Sabotaj în Polonia, pe linia ferată folosită pentru a trimite ajutoare și armament în Ucraina. Linia a fost avariată cu dispozitive explozive apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Secretul unui somn de vis: Cum să-ți aranjezi patul conform Feng Shui pentru armonie și energie # Ziua
Te-ai trezit vreodată cu sentimentul că „pur și simplu nu te-ai odihnit”, chiar dacă ai petrecut 8 ore în pat? S-ar putea ca problema să nu fie doar salteaua (deși și ea contează enorm), ci felul în care este poziționat patul tău. Practica antică chineză Feng Shui ne învață că aranjarea corectă a mobilierului în […] Articolul Secretul unui somn de vis: Cum să-ți aranjezi patul conform Feng Shui pentru armonie și energie apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Luni, 17 noiembrie, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului […] Articolul Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Percheziții într-o schemă de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău documentează o schemă de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar, anunță CNA, într-un comunicat de presă. Investigațiile vizează angajata unui salon de înfrumusețare din capitală, iar în acțiunile de astăzi au […] Articolul Percheziții într-o schemă de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
VIDEO | Primăria Chișinău vrea gard de protecție în jurul hotelului Național și monitorizarea video a zonei # Ziua
Primăria Chișinău anunță că a dispus crearea unui grup municipal de lucru, care să estimeze cheltuielile pentru montarea unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. Deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu cheltuielile suportate urmează să fie transmisă proprietarilor, anunță primarul Chișinăului, Ion Ceban. „Guvernului, care spune că a făcut ceva sau că nu […] Articolul VIDEO | Primăria Chișinău vrea gard de protecție în jurul hotelului Național și monitorizarea video a zonei apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Naționala R. Moldova la fotbal a pierdut și în fața Israelului. A terminat pe ultimul loc în grupă în campania de calificare la CM 2026 # Ziua
R. Moldova a cedat și în fața reprezentativei Israelului în ultimul meci din campania de calificare pentru Campionatului Mondial de fotbal 2026. Partida de la Chișinău, disputată pe stadionul „Zimbru”, s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea Israelului. Golul tricolorilor a fost marcat de Ion Nicolaescu, care a stabilit un nou record de goluri pentru […] Articolul Naționala R. Moldova la fotbal a pierdut și în fața Israelului. A terminat pe ultimul loc în grupă în campania de calificare la CM 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
