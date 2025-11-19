Clădirea fostului Hotel „Național”, lovită de degradare și nesecurizată – copii intrați fără restricții
Subiectul Zilei, 19 noiembrie 2025 15:40
Fostul Hotel „Național" din Chișinău rămâne și astăzi un pericol deschis pentru minori, atrag atenția autoritățile de ordine. Clădirea abandonată, aflată în stare avansată de degradare, continuă să fie accesibilă oricui, inclusiv copiilor și adolescenților, care pătrund frecvent în interiorul ei, riscând accidente grave. Poliția declară că a emis în ultimii ani numeroase sesizări către
• • •
Acum 30 minute
15:40
Fostul Hotel „Național" din Chișinău rămâne și astăzi un pericol deschis pentru minori, atrag atenția autoritățile de ordine. Clădirea abandonată, aflată în stare avansată de degradare, continuă să fie accesibilă oricui, inclusiv copiilor și adolescenților, care pătrund frecvent în interiorul ei, riscând accidente grave. Poliția declară că a emis în ultimii ani numeroase sesizări către
Acum o oră
15:10
Una dintre principalele vulnerabilități la adresa securității țării este lipsa de comunicare între stat și cetățenii săi. Ștefan Țîbuleac, șeful Serviciului Consiliului de Securitate Națională al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova, a declarat acest lucru în cadrul unui discurs susținut miercuri la Forumul de Securitate din Moldova 2025. „Amenințările hibride vizează, printre altele, subminarea relațiilor
15:10
Primul autobuz restaurat iese pe linie la Bălți – Petkov: „Mai multe vehicule, mai mult confort!” # Subiectul Zilei
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul", care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest autobuz este
Acum 2 ore
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de 2 000 de kilograme de amidon de cartofi modificat genetic, reținut înainte de a fi pus în vânzare. Autoritățile au identificat în acest lot un element genetic nepermis, ceea ce a dus la decizia de eliminare completă a produsului. Distrugerea a fost realizată prin incinerare,
14:00
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și reprezentant al Asociației „Forța Fermierilor", a criticat practicile supermarketurilor din Republica Moldova, unde produsele autohtone sunt plasate pe rafturile inferioare. Această strategie reduce vizibilitatea și, implicit, vânzările produselor locale, favorizând importurile. Slusari atrage atenția că legea care prevede o cotă minimă de produse autohtone în magazine nu este
Acum 4 ore
13:40
Un tânăr din Republica Moldova a fost prins la vamă cu un act de identitate falsificat, ascuns ingenios în pantof. Poliția de frontieră a descoperit buletinul romanesc contrafăcut în interiorul încălțărilor, iar documentul nu a corespuns normelor legale de formă și fond. Persoana a fost reținută pentru fals material în înscrisuri oficiale, iar asupra sa
13:40
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale # Subiectul Zilei
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi locuri de parcare pentru confortul chișinăuienilor. Printre adresele incluse în acest program se numără: N. Titulescu 2, 4; Dacia 17; Independenței 36-38; Cetatea Albă 3-5;
13:40
Primarul Ion Ceban: „Vom dezvolta proiecte comune cu comunitatea israeliană și evreiască” # Subiectul Zilei
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune. În cadrul întâlnirii, cei doi au evidențiat colaborările existente între Chișinău și mai multe orașe din Israel, precum și proiectele realizate alături de comunitatea evreiască, care
12:20
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de către autorități, fiind suspectat de corupere activă și trafic de influență. Incidentul a avut loc în cadrul unei operațiuni desfășurate de Agenția de Investigare a Corupției (AIC), menită să prevină acte ilegale de acest tip. Potrivit anchetatorilor, străinul a încercat să influențeze deciziile unor oficiali publici în scopuri
Acum 6 ore
11:30
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău: transformator electric în flăcări, fără victime # Subiectul Zilei
Un incendiu a izbucnit astăzi la Liceul Teoretic „Dante Alighieri" din municipiul Chișinău. Flăcările au pornit de la un transformator electric situat în exteriorul clădirii, în zona cantinei liceului. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri pentru a stinge focul și a asigura siguranța elevilor și a personalului. Din fericire, incendiul s-a manifestat doar
11:10
Explozie într-o casă din Mărculești: O scurgere de gaze a distrus bucătăria de vară # Subiectul Zilei
O explozie puternică s-a produs marți dimineață, în jurul orei 06:25, într-o locuință din orașul Mărculești, raionul Florești. Deflagrația a afectat grav bucătăria de vară și un perete adiacent al casei. La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii din cadrul Unității Florești, care au constatat că incendiul nu a izbucnit și nicio persoană nu
11:10
Kievul mulțumește Chișinăului pentru solidaritate: „Moldova a demonstrat prietenie reală” # Subiectul Zilei
Un înalt oficial ucrainean a transmis mulțumiri Republicii Moldova pentru sprijinul constant oferit în contextul războiului din Ucraina, subliniind că țara noastră reprezintă „un exemplu de bună vecinătate și solidaritate". Potrivit oficialului, ajutorul acordat de Moldova – fie că este vorba despre asistență umanitară, găzduirea refugiaților sau facilitarea tranzitului de bunuri – a jucat un
11:10
Primarul Ion Ceban cere pedepse mai dure pentru cei care fac afaceri pe viața copiilor # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei și a Ministerului de Interne privind planul comun de acțiuni pentru combaterea răspândirii, procurării, distribuirii și consumului de droguri, cu accent deosebit pe tineri. Edilul a subliniat că sunt analizate mai multe măsuri: discuții și campanii de informare în școli, patrularea intensificată în zonele
10:10
Premierul Munteanu subliniază transformarea europeană a Moldovei în discuțiile de la UE # Subiectul Zilei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că Republica Moldova demonstrează capacitatea de a deveni un stat european, în cadrul discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles. El a participat la Forumul Extinderii Uniunii Europene, organizat sub conducerea comisarului pentru extindere, Marta Kos, și a prezentat viziunea Guvernului său despre parcursul european al țării. Munteanu a declarat că Moldova trece
Acum 8 ore
09:40
Premierul Munteanu: Mesaj puternic la Bruxelles despre ritmul integrării europene a Moldovei # Subiectul Zilei
Premierul Alexandru Munteanu a declarat la Bruxelles că Republica Moldova este pregătită să devină stat membru al Uniunii Europene, subliniind că țara trece printr-o transformare rapidă și profundă. În cadrul unui forum dedicat extinderii UE, șeful Executivului a prezentat progresele realizate de Chișinău în procesul de aderare și a insistat că Moldova își respectă angajamentele
09:00
Investiții majore la Spitalul din Fălești: secția de chirurgie, transformată total # Subiectul Zilei
Pacienții din raionul Fălești vor beneficia de condiții mult mai bune de tratament, după ce secția de chirurgie a Spitalului Raional a fost complet renovată. Lucrările au vizat modernizarea spațiilor medicale, înlocuirea instalațiilor vechi, renovarea saloanelor, reabilitarea sistemelor de apă, canalizare, electricitate și încălzire, precum și amenajarea unor spații mai confortabile pentru pacienți. Secția dispune
Acum 24 ore
17:30
Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei # Subiectul Zilei
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău aduc o serie de evenimente pentru locuitori și vizitatori, începând cu data de 5 decembrie 2025. Activitățile culturale și artistice dedicate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), scuarul Porților Sfinte, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" și în sectoarele capitalei. Inaugurarea Pomului de Crăciun și
17:30
Alexandr Berlinschii: „Moldova are nevoie de tineri care cred în ei și în schimbare” # Subiectul Zilei
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru": Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a participat astăzi, 18 noiembrie, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a proiectului „Parlamentul Tinerilor", desfășurat în clădirea Legislativului. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri
17:30
Dodon, apel către Chișinău: „Opriți colaborarea cu Kievul până la ancheta completă” # Subiectul Zilei
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, cere autorităților de la Chișinău să suspende cooperarea cu actuala conducere de la Kiev, până la clarificarea informațiilor privind presupusa deturnare a 100 de milioane de dolari destinați Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în contextul unui scandal internațional relatat în presă, transmite Știri.md cu referire la infotag.md.
17:00
Furt de 6.000 de euro într-o biserică: doi suspecți identificați în mai puțin de 24 de ore # Subiectul Zilei
Doi tineri din județul Alba au fost arestați preventiv după ce au furat echipamente audio și electronice dintr-o biserică din orașul Copșa Mică, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 6.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, furtul a fost reclamat pe 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, de o femeie de 67 de ani,
16:50
Ion Ceban convoacă CSE și anunță măsuri urgente pentru siguranța publică în Chișinău # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe măsuri urgente pentru sporirea siguranței publice în capitală. Printre acțiunile imediate se numără securizarea perimetrului fostului Hotel Național, instalarea unui sistem extins de camere de supraveghere și transmiterea imaginilor în timp real
Ieri
14:30
Angajați ai unei firme din Moldova condamnați pentru delapidare de peste un milion de lei # Subiectul Zilei
Angajați ai unei întreprinderi au fost condamnați după ce au delapidat peste un milion de lei din averea companiei. Instanța a stabilit pedeapsa în baza probelor adunate de procurori, iar condamnații trebuie să ramburseze integral prejudiciul cauzat firmei. Potrivit deciziei, aceștia au folosit accesul la sistemul financiar al întreprinderii pentru a transfera banii obținuți ilegal în conturile
14:30
Un ofițer al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în momentul în care primea 4.000 de lei ce nu îi reveneau legal. Polițistul este suspectat că ar fi cerut și acceptat banii de la un locuitor al orașului, în schimbul neîntocmirii unei ordonanțe de
12:30
Moldovei i se pune lupa: Comisia Europeană analizează dacă legile transpun directivele UE # Subiectul Zilei
Comisia Europeană va examina proiectele de lege din Republica Moldova care transpune directive ale Uniunii Europene în legislația națională. Scopul este de a verifica dacă noile reglementări adoptate de Chișinău respectă prevederile și spiritul directivelor UE, asigurând o aliniere corectă și completă. Printre inițiativele vizate se numără legislația care combate fraudele împotriva intereselor financiare ale
12:10
Trei ani de detenție ilegală la Tiraspol: Vadim Pogorlețchi, activist civic, a fost eliberat # Subiectul Zilei
Vadim Pogorlețchi, activist civic originar din Tiraspol, a fost eliberat după aproximativ trei ani de detenție pe care o denunță drept ilegală. În timpul arestului, acesta a fost supus unor condiții extrem de dificile, inclusiv izolare totală, lipsa asistenței medicale și restricții privind corespondența și contactul cu familia. Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi
12:10
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno, lideri în topul angajatorilor din Republica Moldova 2025 # Subiectul Zilei
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md ● Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; ● Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; ●
11:30
Vizită istorică la Comisia Europeană: Munteanu participă la forumuri politice și economice # Subiectul Zilei
Steagul Republicii Moldova a fost arborat marți, 18 noiembrie, în fața Comisiei Europene, alături de cele 28 de drapele ale statelor membre UE, cu ocazia primei vizite oficiale a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles. Vizita marchează un pas important în consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și are loc în contextul participării la două evenimente majore
11:20
O femeie a fost prinsă de vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău transportând suma de 21.300 de euro fără a o declara, în cadrul unui control de rutină. Banii erau ascunși în bag
10:40
Curtea Supremă de Justiție se confruntă cu o criză serioasă de personal: din cele 20 de posturi de judecător prevăzute, doar 9 sunt ocupate. Această lipsă de resurse umane pune presiune pe instanță, crescând volumul de dosare restante și afectând timpii de soluționare. Situația este resimțită mai ales în cazul dosarelor complexe sau cu impact […] Articolul Criză de judecători la CSJ: Doar 9 din 20 de posturi ocupate apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025 într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sângerei, lăsând în urmă o casă distrusă și un bărbat de 67 de ani grav rănit. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:06, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și […] Articolul Casă mistuită de flăcări la Sângerei. Proprietarul, internat în stare gravă apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Crimă îngrozitoare la Moscova: mama ar fi decapitat copilul și i-a aruncat capul într-un iaz # Subiectul Zilei
O crimă de o cruzime extremă a zguduit zona Moscovei, după ce o femeie a fost reținută fiind suspectată că și-ar fi ucis copilul de doar 6 ani și ar fi tranșat trupul acestuia. Potrivit primelor informații, femeia ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că și-a atacat fiul, iar ulterior i-ar fi separat trupul în […] Articolul Crimă îngrozitoare la Moscova: mama ar fi decapitat copilul și i-a aruncat capul într-un iaz apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
În raionul Sângerei, un şofer în vârstă de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a derapat de pe traseu conducând un BMW, ajungând într-un canal de scurgere a apei situat pe marginea drumului, lângă satul Bilicenii Vechi. În momentul accidentului, în mașină era prezentă și soția sa, aflată pe scaunul din dreapta. Din […] Articolul Accident în raionul Sângerei: un bărbat de 70 de ani intră cu BMW-ul într-un șanț apare prima dată în Subiectul Zilei.
17 noiembrie 2025
18:00
Campanie de mediu: elevii implică comunitatea în reciclarea echipamentelor electronice # Subiectul Zilei
Elevii au demonstrat un angajament impresionant pentru protecția mediului, colectând sute de kilograme de deșeuri electrice și electronice (DEEE) în cadrul unei campanii ecologice. Acțiunea a fost organizată în școli, cu scopul de a crește conștientizarea despre pericolul DEEE‑urilor și importanța reciclării responsabilă. Tinerii, susținuți de profesori și autorități locale, s-au implicat activ în colectare, separând echipamentele […] Articolul Campanie de mediu: elevii implică comunitatea în reciclarea echipamentelor electronice apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Procesul lui Ciochină, în impas: martorii de apărare nu se prezintă — posibilă excludere a probelor # Subiectul Zilei
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul accidentului, a fost privat de dreptul de a aduce martori în apărare în fața instanței. Decizia a fost luată pe 17 noiembrie de judecătoarea Lilia Lupașco, după ce Ciochină nu a prezentat trei dintre martorii pe care […] Articolul Procesul lui Ciochină, în impas: martorii de apărare nu se prezintă — posibilă excludere a probelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Scandal la TRM: Surdu vorbește despre intimidare și influență rusească sub conducerea lui Țurcanu # Subiectul Zilei
Mircea Surdu, fost director al TeleFilm‑Chișinău și prezentator la Moldova 1, îl acuză pe Vlad Țurcanu, directorul general al Teleradio-Moldova, de practici autoritare și influențe externe asupra instituției. Surdu susține că Țurcanu ar fi încercat să înființeze un post cu agendă rusă în cadrul TRM, fără consultări și cu scop ascuns. Fostul director afirmă că a fost […] Articolul Scandal la TRM: Surdu vorbește despre intimidare și influență rusească sub conducerea lui Țurcanu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Expert militar Leșcu: Incidentul de la Ismail este un „examen” al apărării NATO de către Rusia # Subiectul Zilei
Expertul în securitate Artur Leșcu avertizează că atacul cu drone rusești în zona Ismail nu este doar o escaladare militară, ci un test strategic — „Rusia încearcă să verifice ce reacție va obține din partea NATO”. Potrivit lui Leșcu, prin astfel de manevre, Moscova urmărește să evalueze capacitatea și viteza răspunsului alianței: cât de pregătite sunt sistemele de apărare, cum […] Articolul Expert militar Leșcu: Incidentul de la Ismail este un „examen” al apărării NATO de către Rusia apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Ofițerii serviciului vamal au depistat un transport ilegal în apropierea localității Anenii Noi, descoperind peste 1.180 de articole introduse în țară fără documente de proveniență. Mărfurile au fost confiscate în timpul unui control operativ, iar autoritățile urmează să stabilească detaliile legale ale importului. Verificările au arătat că este vorba despre bunuri cu caracter comercial, sugerând o schemă de […] Articolul Transport suspect lângă Anenii Noi: vameșii găsesc 1.180 de bunuri nedeclarate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Corupție în estetica medicală: CNA investighează diplome false în chirurgie estetică # Subiectul Zilei
Ancheta privind corupția din domeniul esteticii medicale continuă să se extindă, iar autoritățile au efectuat noi percheziții în cadrul dosarului. În urma acțiunilor desfășurate, anchetatorii au identificat încă o diplomă falsă, utilizată pentru a presta servicii estetice fără studii sau calificări reale. Potrivit informațiilor prezentate de procurori, diploma descoperită ar fi fost folosită pentru a […] Articolul Corupție în estetica medicală: CNA investighează diplome false în chirurgie estetică apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Izvorul „Prietenia”, situat pe șoseaua Balcani din Chișinău, a fost sfințit după ce a trecut printr-un amplu proces de renovare realizat de soții Nichifor și Elena Mîțu, un cuplu revenit recent acasă după zece ani petrecuți în Germania. Lucrările au fost efectuate din resurse proprii și au inclus pietruirea zonei cu piatră de Cosăuți, curățarea […] Articolul Izvorul „Prietenia”, renovat de familia Mîțu, a fost sfințit apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, afirmă că destrămarea Blocului Patriotic după alegerile parlamentare a fost rezultatul „ambițiilor” politice și al ceea ce el numește „rânza moldovenească”. Potrivit acestuia, decizia unor formațiuni de a merge separat în Parlament nu reflectă votul cetățenilor, care au susținut blocul în ansamblu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Radar […] Articolul Dodon comentează destrămarea Blocului Patriotic: „Rânza moldovenească” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Ceban solicită pedepse mai dure pentru traficul de droguri: „Tinerii sunt în pericol” # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să trateze fenomenul drogurilor ca pe o problemă națională și să intervină rapid prin măsuri legislative și operative. Într-o postare publică, edilul afirmă că vânzarea și consumul substanțelor narcotice se extind alarmant, în special în rândul tinerilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie […] Articolul Ceban solicită pedepse mai dure pentru traficul de droguri: „Tinerii sunt în pericol” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban # Subiectul Zilei
Primăria orașului Drochia implementează în mod consecvent proiecte orientate spre îmbunătățirea infrastructurii urbane și crearea unor condiții cât mai confortabile pentru locuitori. În acest context, în oraș continuă instalarea unor noi elemente de amenajare stradală, menite să sporească comoditatea și calitatea vieții. Recent, la Drochia au apărut noi stații pentru transportul public, care vor oferi un […] Articolul Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost găsit decedat în preajma Gării Centrale din Chișinău, pe strada Mitropolit Varlaam, anunță autoritățile. Incidentul a fost semnalat prin apelul la 112, iar echipele de poliție și salvatori s-au deplasat rapid la fața locului. La sosirea acestora, bărbatul nu prezenta semne vizibile de violență. Echipa de […] Articolul Bărbat găsit mort în apropierea Gării Centrale din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Un incendiu a izbucnit pe 16 noiembrie în gospodăria unei femei din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, după ce aceasta a încercat să aprindă focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei, victima, în vârstă de 57 de ani, a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și a fost […] Articolul Arsuri grave în Ocnița: femeie de 57 de ani afectată de explozia unei sobe apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Rușii au atacat o navă cu GPL lângă Ismail; localitatea Plauru din România, evacuată # Subiectul Zilei
O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL, care navighează sub pavilion turcesc, a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropierea localității Ismail. Nava tanc, denumită Orinda, a intrat recent în apele teritoriale românești. Autoritățile române au luat măsuri de precauție, evacuând preventiv localitatea Plauru din județul Tulcea, pentru a proteja populația și animalele […] Articolul Rușii au atacat o navă cu GPL lângă Ismail; localitatea Plauru din România, evacuată apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Denis Șova: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție # Subiectul Zilei
Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție! Statul trebuie astăzi să devină principalul catalizator al dezvoltării economice. Anume statul trebuie să investească în industrie, în producție și în crearea locurilor de muncă, pentru că investitorii externi nu mai sunt obiectiv […] Articolul Denis Șova: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un polițist din raionul Taraclia a fost atacat sâmbătă după-amiază, pe o stradă din localitatea Cairaclia, de două persoane care l-au lovit cu un cuțit. Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00, potrivit informațiilor. Victima, un ofițer superior, nu era în misiune la momentul atacului. Atacatorii au coborât dintr-un autoturism și au agresat polițistul […] Articolul Polițist atacat cu cuțitul pe o stradă din Cairaclia – agresorul reținut apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Ion Ceban: Dacă Guvernul nu intervine, Primăria va asigura măsuri de protecție pentru obiectivele periculoase # Subiectul Zilei
Primarul general Ion Ceban a anunțat că a dispus formarea unui grup de lucru, condus de viceprimar și responsabili ai preturii, pentru a evalua lucrările și costurile necesare montării unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. „Fiind proprietate privată, factura cu cheltuielile va fi transmisă proprietarilor”, a precizat edilul. Ceban a subliniat că va solicita […] Articolul Ion Ceban: Dacă Guvernul nu intervine, Primăria va asigura măsuri de protecție pentru obiectivele periculoase apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Scene revoltătoare au apărut pe rețelele sociale din Sevastopol, unde o tânără mamă ar fi filmat copilul ei de numai doi ani consumând alcool și substanțe narcotice. Poliția a identificat rapid mama, o tânără de 20 de ani aflată în evidențele autorităților. La sosirea oamenilor legii, femeia se afla în stare de ebrietate. Aceasta a […] Articolul Dosar penal deschis în cazul mamei care și-ar fi pus copilul în pericol apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
În ultima săptămână, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat mai multe acțiuni în combaterea corupției, printre care percheziții, rețineri și sechestrări de bunuri. Un dosar vizat a implicat trucarea achizițiilor în sistemul educațional, în care angajați ai unor instituții și reprezentanți de firme ar fi colaborat pentru a evita reglementările legale, iar comisioanele solicitate ar […] Articolul CNA raportează percheziții, sechestrări și dosare noi în ultima săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
