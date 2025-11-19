Clădirea fostului Hotel „Național”, lovită de degradare și nesecurizată – copii intrați fără restricții

14:30

Angajați ai unei întreprinderi au fost condamnați după ce au delapidat peste un milion de lei din averea companiei. Instanța a stabilit pedeapsa în baza probelor adunate de procurori, iar condamnații trebuie să ramburseze integral prejudiciul cauzat firmei. Potrivit deciziei, aceștia au folosit accesul la sistemul financiar al întreprinderii pentru a transfera banii obținuți ilegal în conturile […] Articolul Angajați ai unei firme din Moldova condamnați pentru delapidare de peste un milion de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.