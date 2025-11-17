Scandal la TRM: Surdu vorbește despre intimidare și influență rusească sub conducerea lui Țurcanu

10:30

Două familii din raionul Dubăsari au intrat într-un conflict vechi legat de un lot de pământ într-un sector de vile, iar disputa a degenerat recent într-un act de vandalism. Deși dreptul de proprietate asupra terenului a fost atribuit unei femei în vârstă de 45 de ani, tensiunile nu s-au stins. Un membru al cooperativei de […]