Scandal la TRM: Surdu vorbește despre intimidare și influență rusească sub conducerea lui Țurcanu
Subiectul Zilei, 17 noiembrie 2025 17:00
Mircea Surdu, fost director al TeleFilm‑Chișinău și prezentator la Moldova 1, îl acuză pe Vlad Țurcanu, directorul general al Teleradio-Moldova, de practici autoritare și influențe externe asupra instituției. Surdu susține că Țurcanu ar fi încercat să înființeze un post cu agendă rusă în cadrul TRM, fără consultări și cu scop ascuns. Fostul director afirmă că a fost […] Articolul Scandal la TRM: Surdu vorbește despre intimidare și influență rusească sub conducerea lui Țurcanu apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
17:00
Scandal la TRM: Surdu vorbește despre intimidare și influență rusească sub conducerea lui Țurcanu # Subiectul Zilei
Mircea Surdu, fost director al TeleFilm‑Chișinău și prezentator la Moldova 1, îl acuză pe Vlad Țurcanu, directorul general al Teleradio-Moldova, de practici autoritare și influențe externe asupra instituției. Surdu susține că Țurcanu ar fi încercat să înființeze un post cu agendă rusă în cadrul TRM, fără consultări și cu scop ascuns. Fostul director afirmă că a fost […] Articolul Scandal la TRM: Surdu vorbește despre intimidare și influență rusească sub conducerea lui Țurcanu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Expert militar Leșcu: Incidentul de la Ismail este un „examen” al apărării NATO de către Rusia # Subiectul Zilei
Expertul în securitate Artur Leșcu avertizează că atacul cu drone rusești în zona Ismail nu este doar o escaladare militară, ci un test strategic — „Rusia încearcă să verifice ce reacție va obține din partea NATO”. Potrivit lui Leșcu, prin astfel de manevre, Moscova urmărește să evalueze capacitatea și viteza răspunsului alianței: cât de pregătite sunt sistemele de apărare, cum […] Articolul Expert militar Leșcu: Incidentul de la Ismail este un „examen” al apărării NATO de către Rusia apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Ofițerii serviciului vamal au depistat un transport ilegal în apropierea localității Anenii Noi, descoperind peste 1.180 de articole introduse în țară fără documente de proveniență. Mărfurile au fost confiscate în timpul unui control operativ, iar autoritățile urmează să stabilească detaliile legale ale importului. Verificările au arătat că este vorba despre bunuri cu caracter comercial, sugerând o schemă de […] Articolul Transport suspect lângă Anenii Noi: vameșii găsesc 1.180 de bunuri nedeclarate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
15:30
Corupție în estetica medicală: CNA investighează diplome false în chirurgie estetică # Subiectul Zilei
Ancheta privind corupția din domeniul esteticii medicale continuă să se extindă, iar autoritățile au efectuat noi percheziții în cadrul dosarului. În urma acțiunilor desfășurate, anchetatorii au identificat încă o diplomă falsă, utilizată pentru a presta servicii estetice fără studii sau calificări reale. Potrivit informațiilor prezentate de procurori, diploma descoperită ar fi fost folosită pentru a […] Articolul Corupție în estetica medicală: CNA investighează diplome false în chirurgie estetică apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
15:10
Izvorul „Prietenia”, situat pe șoseaua Balcani din Chișinău, a fost sfințit după ce a trecut printr-un amplu proces de renovare realizat de soții Nichifor și Elena Mîțu, un cuplu revenit recent acasă după zece ani petrecuți în Germania. Lucrările au fost efectuate din resurse proprii și au inclus pietruirea zonei cu piatră de Cosăuți, curățarea […] Articolul Izvorul „Prietenia”, renovat de familia Mîțu, a fost sfințit apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, afirmă că destrămarea Blocului Patriotic după alegerile parlamentare a fost rezultatul „ambițiilor” politice și al ceea ce el numește „rânza moldovenească”. Potrivit acestuia, decizia unor formațiuni de a merge separat în Parlament nu reflectă votul cetățenilor, care au susținut blocul în ansamblu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Radar […] Articolul Dodon comentează destrămarea Blocului Patriotic: „Rânza moldovenească” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Ceban solicită pedepse mai dure pentru traficul de droguri: „Tinerii sunt în pericol” # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să trateze fenomenul drogurilor ca pe o problemă națională și să intervină rapid prin măsuri legislative și operative. Într-o postare publică, edilul afirmă că vânzarea și consumul substanțelor narcotice se extind alarmant, în special în rândul tinerilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie […] Articolul Ceban solicită pedepse mai dure pentru traficul de droguri: „Tinerii sunt în pericol” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban # Subiectul Zilei
Primăria orașului Drochia implementează în mod consecvent proiecte orientate spre îmbunătățirea infrastructurii urbane și crearea unor condiții cât mai confortabile pentru locuitori. În acest context, în oraș continuă instalarea unor noi elemente de amenajare stradală, menite să sporească comoditatea și calitatea vieții. Recent, la Drochia au apărut noi stații pentru transportul public, care vor oferi un […] Articolul Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost găsit decedat în preajma Gării Centrale din Chișinău, pe strada Mitropolit Varlaam, anunță autoritățile. Incidentul a fost semnalat prin apelul la 112, iar echipele de poliție și salvatori s-au deplasat rapid la fața locului. La sosirea acestora, bărbatul nu prezenta semne vizibile de violență. Echipa de […] Articolul Bărbat găsit mort în apropierea Gării Centrale din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Un incendiu a izbucnit pe 16 noiembrie în gospodăria unei femei din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, după ce aceasta a încercat să aprindă focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei, victima, în vârstă de 57 de ani, a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și a fost […] Articolul Arsuri grave în Ocnița: femeie de 57 de ani afectată de explozia unei sobe apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Rușii au atacat o navă cu GPL lângă Ismail; localitatea Plauru din România, evacuată # Subiectul Zilei
O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL, care navighează sub pavilion turcesc, a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropierea localității Ismail. Nava tanc, denumită Orinda, a intrat recent în apele teritoriale românești. Autoritățile române au luat măsuri de precauție, evacuând preventiv localitatea Plauru din județul Tulcea, pentru a proteja populația și animalele […] Articolul Rușii au atacat o navă cu GPL lângă Ismail; localitatea Plauru din România, evacuată apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
13:00
Denis Șova: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție # Subiectul Zilei
Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție! Statul trebuie astăzi să devină principalul catalizator al dezvoltării economice. Anume statul trebuie să investească în industrie, în producție și în crearea locurilor de muncă, pentru că investitorii externi nu mai sunt obiectiv […] Articolul Denis Șova: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un polițist din raionul Taraclia a fost atacat sâmbătă după-amiază, pe o stradă din localitatea Cairaclia, de două persoane care l-au lovit cu un cuțit. Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00, potrivit informațiilor. Victima, un ofițer superior, nu era în misiune la momentul atacului. Atacatorii au coborât dintr-un autoturism și au agresat polițistul […] Articolul Polițist atacat cu cuțitul pe o stradă din Cairaclia – agresorul reținut apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Ion Ceban: Dacă Guvernul nu intervine, Primăria va asigura măsuri de protecție pentru obiectivele periculoase # Subiectul Zilei
Primarul general Ion Ceban a anunțat că a dispus formarea unui grup de lucru, condus de viceprimar și responsabili ai preturii, pentru a evalua lucrările și costurile necesare montării unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. „Fiind proprietate privată, factura cu cheltuielile va fi transmisă proprietarilor”, a precizat edilul. Ceban a subliniat că va solicita […] Articolul Ion Ceban: Dacă Guvernul nu intervine, Primăria va asigura măsuri de protecție pentru obiectivele periculoase apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Scene revoltătoare au apărut pe rețelele sociale din Sevastopol, unde o tânără mamă ar fi filmat copilul ei de numai doi ani consumând alcool și substanțe narcotice. Poliția a identificat rapid mama, o tânără de 20 de ani aflată în evidențele autorităților. La sosirea oamenilor legii, femeia se afla în stare de ebrietate. Aceasta a […] Articolul Dosar penal deschis în cazul mamei care și-ar fi pus copilul în pericol apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
În ultima săptămână, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat mai multe acțiuni în combaterea corupției, printre care percheziții, rețineri și sechestrări de bunuri. Un dosar vizat a implicat trucarea achizițiilor în sistemul educațional, în care angajați ai unor instituții și reprezentanți de firme ar fi colaborat pentru a evita reglementările legale, iar comisioanele solicitate ar […] Articolul CNA raportează percheziții, sechestrări și dosare noi în ultima săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
10:40
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată în interesul oamenilor # Subiectul Zilei
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV că fracțiunea sa va face în Parlament o opoziție „reală”, nu una împărțită în tabere „pro-ruse” sau „pro-europene”. „Vom susține orice inițiativă […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată în interesul oamenilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
O tânără de 20 de ani din Spania a fost ucisă într-un incident tragic, la locuința familiei sale — agresiunea fiind comisă de cumnata sa, o adolescentă de 17 ani. Totul a pornit de la o ceartă severă între ele, care a degenerat rapid. Pe fondul disputei, minora a folosit un cuțit de bucătărie și […] Articolul Crimă la Aces: o tânără de 20 de ani omorâtă de cumnata ei, minoră apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică seara într-o casă bătrânească din satul Buțeni, raionul Hâncești. Locuința, aflată în stare avansată de degradare și nelocuită de mai mult timp, a fost cuprinsă în scurt timp de flăcări uriașe care s-au extins rapid în interiorul clădirii. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care […] Articolul Flăcări uriase mistuiesc o locuință abandonată la Buțeni, Hâncești apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Tensiuni la Dubăsari: două familii se ceartă din cauza unui teren, iar o gospodărie este vandalizată # Subiectul Zilei
Două familii din raionul Dubăsari au intrat într-un conflict vechi legat de un lot de pământ într-un sector de vile, iar disputa a degenerat recent într-un act de vandalism. Deși dreptul de proprietate asupra terenului a fost atribuit unei femei în vârstă de 45 de ani, tensiunile nu s-au stins. Un membru al cooperativei de […] Articolul Tensiuni la Dubăsari: două familii se ceartă din cauza unui teren, iar o gospodărie este vandalizată apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Suspiciuni și tensiuni politice: acuzații de manipulare, corupție și protejarea scandalurilor # Subiectul Zilei
Primarul Ion Ceban a făcut declarații dure privind modul în care funcționează politica în țară. El susține că persoanele prezentate drept „vedete” în campaniile electorale au fost folosite doar pentru a obține voturi și că, după alegeri, acestea sunt eliminate din Parlament, înlocuite cu alți politicieni despre care există suspiciuni de corupție și lipsă de […] Articolul Suspiciuni și tensiuni politice: acuzații de manipulare, corupție și protejarea scandalurilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
02:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de doi ani de activitate în cadrul celui de-al doilea mandat. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației municipale, experți și cetățeni. În prezentare, edilul a menționat că Primăria Chișinău gestionează în acest moment cel mai mare portofoliu de proiecte investiționale din țară, în valoare […] Articolul Ion Ceban a prezentat raportul a doi ani de activitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Sancțiunile SUA împotriva a două companii petroliere rusești au determinat creșterea graduală a prețului de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei pe piața din Republica Moldova, care este dependentă 100% de importuri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că majorarea înregistrată în cazul motorinei este mai semnificativă, din cauza cererii ridicate […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețurile afișate de ANRE apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni: „Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine!” # Subiectul Zilei
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost aleasă din partea Partidului Nostru, pentru a-și continua activitatea în administrația publică locală. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului și întregului raion. Potrivit Stelei Onuțu, hotărârea de a renunța la funcția de parlamentar este […] Articolul Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni: „Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # Subiectul Zilei
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și de a rămâne […] Articolul Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
O grupare specializată în introducerea drogurilor în Republica Moldova prin contrabandă și distribuirea lor prin aplicația Telegram a fost destructurată de oamenii legii. În rețea erau implicați cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova, cu vârste între 17 și 32 de ani. Pe parcursul a două luni, anchetatorii au documentat activitatea a patru suspecți: trei […] Articolul VIDEO// Depozit de droguri descoperit într-un apartament din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
O furtună G4 face aurora boreală vizibilă în Europa Centrală — mii de oameni au privit la cerul luminat # Subiectul Zilei
În urma unei furtuni geomagnetice intense de nivel G4, tot mai mulți locuitori din Europa Centrală au putut observa fenomenul rar al aurorei boreale, relatează mai multe surse media. Cerul nocturn s-a luminat în nuanţe verzi şi violete, creând un spectacol natural spectaculos în regiunile unde acest fenomen apare foarte rar. Fenomenul a fost cauzat de o […] Articolul O furtună G4 face aurora boreală vizibilă în Europa Centrală — mii de oameni au privit la cerul luminat apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Republica Moldova este în doliu după ce Efim Zubcu, fost deputat și personalitate cunoscută în viața publică, a încetat din viață. Vestală tragica a fost confirmată de surse apropiate familiei și de figuri politice care au transmis mesaje de condoleanțe. Zubcu a avut o carieră politică importantă, implicându-se în mai multe inițiative parlamentare și sociale care […] Articolul Doliu în politica moldovenească: fostul deputat Efim Zubcu a murit apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Tragedie la o clinică stomatologică din București: o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie # Subiectul Zilei
O fetiță de aproximativ doi ani a murit după ce i s-a administrat anestezie intravenoasă într-o clinică stomatologică din București. Procedura a decurs inițial normal, însă la scurt timp copilul a prezentat semne de instabilitate și a intrat în stop cardio-respirator. Echipa medicală a încercat resuscitarea timp de mai multe minute, însă fetița nu a […] Articolul Tragedie la o clinică stomatologică din București: o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Apel umanitar: Marius Șendrea are nevoie urgentă de sprijin pentru tratamentul împotriva leucemiei # Subiectul Zilei
Un apel umanitar a fost lansat pentru a-l ajuta pe Marius Șendrea, un tânăr din localitatea Burlacu, raionul Cahul, diagnosticat recent cu leucemie acută, o afecțiune gravă care necesită tratament urgent și costisitor. Familia și apropiații transmit că situația este critică, iar cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile lor financiare. Potrivit rudelor, Marius este un tânăr […] Articolul Apel umanitar: Marius Șendrea are nevoie urgentă de sprijin pentru tratamentul împotriva leucemiei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Alarmă în sănătatea copiilor: 20,7% dintre elevii de 7 ani prezintă greutate excesivă # Subiectul Zilei
Un studiu național recent privind supravegherea obezității la copii arată că unul din cinci elevi de clasa I (aproximativ 20,7%) prezintă exces ponderal. Potrivit datelor, o parte dintre acești copii sunt deja diagnosticați cu obezitate, iar alții au doar supraponderabilitate — semn al unei tendințe crescânde. Rezultatele fac parte din runda a șasea a Inițiativei europene COSI, implementată […] Articolul Alarmă în sănătatea copiilor: 20,7% dintre elevii de 7 ani prezintă greutate excesivă apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
O ambulanță, lovită la intersecția Vasile Alecsandri cu Ștefan cel Mare din Chișinău # Subiectul Zilei
Ieri seară, 13 noiembrie, la intersecția străzii Vasile Alecsandri cu bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău, o ambulanță de model Ford a fost implicată într-un accident rutier, colizionând cu un automobil Toyota. Potrivit informațiilor preliminare transmise de Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, în urma impactului nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Accidentul a fost surprins de o cameră […] Articolul O ambulanță, lovită la intersecția Vasile Alecsandri cu Ștefan cel Mare din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:20
Compania Publică „Teleradio-Moldova” (TRM) se află în centrul unui scandal major, în urma unui audit al Curții de Conturi pentru anii 2023–2024, care scoate la iveală un set amplu de nereguli — de la cheltuieli excesive, până la conflicte de interese la vârful instituției. Potrivit raportului contabil, TRM a depășit bugetul aprobat cu aproximativ 21,5 milioane […] Articolul Audit devastator la TRM: Abuzuri, conflicte de interese și cheltuieli ilegale apare prima dată în Subiectul Zilei.
00:20
Fracţiunea parlamentară Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a înaintat o cerere pentru organizarea de audieri urgente în Parlament pe tema traficului şi consumului de droguri, solicitând un răspuns clar din partea autorităţilor şi implicarea instituţiilor de aplicare a legii. PSRM acuză faptul că fenomenul drogurilor a căpătat o dimensiune critică în Republica Moldova şi că este […] Articolul PSRM solicită audieri urgente în Parlament pe tema drogurilor — cum a votat PAS? apare prima dată în Subiectul Zilei.
00:20
Primarul Capitalei anunță prioritățile pentru 2026: centura Chișinău, poliția locală și legea parcărilor # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat de la tribuna Parlamentului că rămâne în funcția de edil al Chișinăului, subliniind că își respectă promisiunea făcută alegătorilor. El a precizat că aceasta a fost ultima zi în care, potrivit legii, putea cumula funcția de deputat cu cea de primar. „Atunci când promit – eu fac. Acesta este […] Articolul Primarul Capitalei anunță prioritățile pentru 2026: centura Chișinău, poliția locală și legea parcărilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13 noiembrie 2025
17:30
Ședința de judecată privind limitarea activității Partidul Moldova Mare, întreruptă din nou # Subiectul Zilei
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru pentru examinarea cererii de limitare a activităţii Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost întreruptă din nou. Instanța a anunțat că audierea va fi reluată la o dată ulterioară. Motivul întreruperii îl reprezintă solicitarea prezentării unor documente suplimentare și, potrivit avocatului formaţiunii, cererea de […] Articolul Ședința de judecată privind limitarea activității Partidul Moldova Mare, întreruptă din nou apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Un grav accident rutier a avut loc în municipiul Chișinău, în care un automobil BMW s-a ciocnit violent cu un camion. Impactul a fost puternic, iar BMW-ul a suferit avarii considerabile, fiind aproape distrus în urma coliziunii. Martorii oculari au declarat că accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive și a lipsei de prudență la […] Articolul Accident în capitală: un BMW s‑a ciocnit cu un camion apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Centrul Naţional pentru Energie Durabilă lansează apel pentru audituri energetice gratuite în blocurile locative din Republica Moldova # Subiectul Zilei
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) a lansat un apel pentru asociațiile de locatari interesate să beneficieze de audituri energetice gratuite la blocurile multietajate de locuințe. Auditul energetic va servi drept bază pentru implementarea ulterioară a măsurilor de eficiență energetică. Asociațiile selectate vor primi asistență tehnică gratuită pentru elaborarea auditului, iar ulterior vor putea accesa […] Articolul Centrul Naţional pentru Energie Durabilă lansează apel pentru audituri energetice gratuite în blocurile locative din Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Partidul Nostru propune ca persoanele cu dizabilități să primească simultan pensia de vârstă și pensia de dizabilitate din 2026 # Subiectul Zilei
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a susținut modificările Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pentru anul curent și, totodată, propune ca, din 2026, persoanele cu dizabilități să primească atât pensia de vârstă, cât și pensia de dizabilitate! „Fracțiunea Partidului Nostru susține proiectul de lege privind modificarea Bugetului Asigurărilor Sociale, pentru că este vorba despre oameni. Avem […] Articolul Partidul Nostru propune ca persoanele cu dizabilități să primească simultan pensia de vârstă și pensia de dizabilitate din 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Calea Ferată din Moldova: Lucrările la conexiunea feroviară Cantemir-Fălciu avansează # Subiectul Zilei
Calea Ferată din Moldova a anunţat că lucrările la tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu, la graniţa dintre Republica Moldova şi România, înregistrează progrese notabile. Până la data de 9 iunie 2025 a fost finalizată montarea a 550 m de linie feroviară cu ecartament larg, între staţia Prut şi platforma de încărcare-descărcare a mărfurilor. Segmentul Cantemir-Fălciu, cu o […] Articolul Calea Ferată din Moldova: Lucrările la conexiunea feroviară Cantemir-Fălciu avansează apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Drumul de acces spre satul Budești, pe segmentul cuprins între traseul național M5 și strada Bălțata din localitate, se află în ultima etapă de reparație capitală. Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, desfășoară în prezent lucrările de așternere a ultimului strat de asfalt. Artera este una esențială pentru locuitorii din Budești, deoarece asigură accesul către […] Articolul Ultimul strat de asfalt pe drumul care leagă M5 de satul Budești apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Zelenski avertizează: Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa până în 2029 # Subiectul Zilei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Vladimir Putin pregătește o invazie de amploare în Europa, estimând că aceasta ar putea avea loc în perioada 2029–2030. Liderul ucrainean a declarat că Rusia își extinde rapid capacitățile de producție militară și investește masiv în dezvoltarea de armament, ceea ce indică intenția clară de a continua agresiunea […] Articolul Zelenski avertizează: Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa până în 2029 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital cu răni după ce automobilul său de marca BMW, pe care îl conducea cu viteză excesivă, a derapat, s-a răsturnat şi s-a aprins pe un traseu din raionul Edineț, în jurul orei 03:00. În interiorul maşinii se mai afla un pasager de 18 ani, care […] Articolul BMW răsturnat și cuprins de flăcări într-un accident grav la Edineț apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Procuratura raionului Ungheni a anunțat condamnarea a doi bărbați, de 39 și 23 de ani, pentru circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari, în scop de înstrăinare. Potrivit sentinței Judecătoriei Ungheni: Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2024–2025, cei doi, împreună cu alte persoane neidentificate, au fost implicați în păstrarea și comercializarea de PVP, mefedronă, […] Articolul Doi bărbați din Ungheni, condamnați pentru circulația ilegală a drogurilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Renato Usatîi: Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel! # Subiectul Zilei
Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel! Declarația a fost făcută de președintele Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Renato Usatîi. „Deținerea acestor active de către o companie de stat ar fi un beneficiu foarte mare pentru cetățeni, deoarece […] Articolul Renato Usatîi: Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel! apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Vicepreședintele Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a cerut Guvernului realizarea fără întârzieri a proiectului Spitalului Regional Bălți # Subiectul Zilei
Vicepreședintele Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a atras atenția în Parlament asupra întârzierilor și reducerilor bugetare care ar putea afecta proiectele capitale din nordul țării, în special Spitalul Regional Bălți. În plenul parlamentului ea a adresat o întrebare ministrului finanțelor privind modul în care aceste reduceri ar putea afecta implementarea proiectului. Ministrul a dat asigurări […] Articolul Vicepreședintele Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a cerut Guvernului realizarea fără întârzieri a proiectului Spitalului Regional Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Primarul Nina Cereteu a cerut în Parlament claritate privind salariile angajaților din grădinițe # Subiectul Zilei
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a cerut în Parlament ca Guvernul să stabilească clar valoarea de referință a salariilor pentru angajații din instituțiile de educație timpurie, pentru anul 2026. „Este o solicitare din partea tuturor administrațiilor publice locale din țară. Doi ani la rând, administrațiile publice locale aprobă bugetele în condițiile legii privind […] Articolul Primarul Nina Cereteu a cerut în Parlament claritate privind salariile angajaților din grădinițe apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Un grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete a fost destructurat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS. Gruparea era implicată în scoaterea ilicită de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București. Potrivit Poliției, un grup de persoane, identitatea unora urmează […] Articolul Contrabandă cu țigarete pe ruta Chișinău–București: Angajați CFM, implicați apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Trenul Chişinău‑Iaşi funcţionează doar vineri, sâmbătă şi duminică — decizia neanunţată crează confuzie printre pasageri # Subiectul Zilei
Calea Ferată din Moldova (CFM) a redus semnificativ frecvenţa trenurilor pe ruta internaţională Chişinău‑Iaşi. În locul circulaţiei zilnice, trenul va funcţiona doar în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Mulţi pasageri care s-au prezentat la gară pentru a călători în zilele lucrătoare au descoperit că trenurile nu mai sunt disponibile sau nu figurează în orar. Această […] Articolul Trenul Chişinău‑Iaşi funcţionează doar vineri, sâmbătă şi duminică — decizia neanunţată crează confuzie printre pasageri apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Accident grav în Coreea de Sud: Două femei au murit, 18 persoane rănite după ce un camion a intrat într‑o piață # Subiectul Zilei
Un accident grav a avut loc joi într-o piață aglomerată din orașul Bucheon, Coreea de Sud. Un camion a intrat în mulțime, provocând moartea a două femei și rănirea a 18 persoane. Camionul a pătruns inițial în marșarier pe o distanță de aproximativ 28 de metri, apoi a accelerat înainte pe circa 150 de metri […] Articolul Accident grav în Coreea de Sud: Două femei au murit, 18 persoane rănite după ce un camion a intrat într‑o piață apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.