Vizită istorică la Comisia Europeană: Munteanu participă la forumuri politice și economice

16:40

Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru" a susținut modificările Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pentru anul curent și, totodată, propune ca, din 2026, persoanele cu dizabilități să primească atât pensia de vârstă, cât și pensia de dizabilitate! „Fracțiunea Partidului Nostru susține proiectul de lege privind modificarea Bugetului Asigurărilor Sociale, pentru că este vorba despre oameni. Avem […]